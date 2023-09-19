Опубликованы кадры уничтожения «Солнцепеком» диверсантов ВСУ при попытке переправы через Днепр

Расчетами российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" уничтожены диверсионные отряды боевиков киевского режима, пытавшихся переправиться на левый берег Днепра.Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлены удары российских сил по выявленным разведкой и операторами БПЛА отрядам украинской армии, пытавшимся закрепиться на островах, чтобы затем высадиться в левобережной части Херсонской области.На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть полет термобарических реактивных снарядов тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и последующее их попадание в цель с последующей детонацией.На кадрах хорошо видны характерные при использовании термобарических боеприпасов объемные взрывы.Украинское командование, абсолютно не считаясь с потерями, регулярно бросает боевиков киевского режима на форсирование Днепра в Херсонской области. Диверсионные группы ВСУ для переправки на левый берег Херсонской области используют быстроходные моторные катера, которые выявляются и уничтожаются российской артиллерией.Киевский режим, помимо сугубо военных целей, пытается также добиться медийного эффекта, демонстрируя внутренней украинской аудитории якобы свое присутствие на левом берегу Днепра в российском регионе. При этом нередко украинские боевики ограничиваются водружением своего флага на каком-либо высоком строении, после чего отходят на оккупированный правый берег реки.