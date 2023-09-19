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Опубликованы кадры уничтожения «Солнцепеком» диверсантов ВСУ при попытке переправы через Днепр

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Опубликованы кадры уничтожения «Солнцепеком» диверсантов ВСУ при попытке переправы через Днепр

Расчетами российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" уничтожены диверсионные отряды боевиков киевского режима, пытавшихся переправиться на левый берег Днепра.


Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлены удары российских сил по выявленным разведкой и операторами БПЛА отрядам украинской армии, пытавшимся закрепиться на островах, чтобы затем высадиться в левобережной части Херсонской области.




На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть полет термобарических реактивных снарядов тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и последующее их попадание в цель с последующей детонацией.
На кадрах хорошо видны характерные при использовании термобарических боеприпасов объемные взрывы.

Украинское командование, абсолютно не считаясь с потерями, регулярно бросает боевиков киевского режима на форсирование Днепра в Херсонской области. Диверсионные группы ВСУ для переправки на левый берег Херсонской области используют быстроходные моторные катера, которые выявляются и уничтожаются российской артиллерией.

Киевский режим, помимо сугубо военных целей, пытается также добиться медийного эффекта, демонстрируя внутренней украинской аудитории якобы свое присутствие на левом берегу Днепра в российском регионе. При этом нередко украинские боевики ограничиваются водружением своего флага на каком-либо высоком строении, после чего отходят на оккупированный правый берег реки.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Вчера, 16:05
    +3
    good
    Прожарили свинину. Отлично!
    ------------
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Вчера, 16:19
      +1
      Прямо жарят и на корм рыбкам!
      Знаю точно, карась на зажареное лезет очертя голову! laughing
    2. Msi
      Msi Вчера, 16:20
      0
      Прожарили свинину. Отлично!

      В полку пропавших без вести прибыло. Маришки не дождутся своих Тарасов...
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 16:48
        0
        Цитата: Msi
        Прожарили свинину. Отлично!

        В полку пропавших без вести прибыло. Маришки не дождутся своих Тарасов...

        Нахрюк не удался. Отправились к Бандере. am
  2. fima_tut
    fima_tut Вчера, 16:37
    -4
    Там точно нужен был "Солнцепек"? или опять гуляй поле как до того от Каховки до бродов и Высокополья....
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 16:51
      +2
      А что надо было делать? Начикать их ремешком и отпустить? Больше так не делайте?
  3. Fitter65
    Fitter65 Вчера, 16:45
    +4
    украинские боевики ограничиваются водружением своего флага на каком-либо высоком строении, после чего отходят на
    оккупированный правый берег реки
    .
    по правилам русского языка -на оккупированные территории Новороссии и Малоросии... Там ни когда Украины не было...
  4. VLAD-96
    VLAD-96 Вчера, 17:02
    +4
    Надеюсь что так и было (куча прожаренных кастрюлеголовых фашиков), просто на видео ничего кроме взрывов ракет не видно. Видео не детализировано (можно к нему написать что угодно).
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 18:40
      +1
      Цитата: VLAD-96
      Видео не детализировано (можно к нему написать что угодно).

      К чему этот троллинг? Какие могут быть детали ночью в инфракрасном диапазоне?
  5. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Вчера, 21:21
    0
    Пфффф, что за фигня на видео? Так можно что угодно написать, было бы желание))) По факту есть попадания по чьим то дачам и что?