Военное обозрение
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В Минобороны РФ подтвердили данные об огромных потерях ВСУ в Клещеевке

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В Минобороны РФ подтвердили данные об огромных потерях ВСУ в Клещеевке

Снизив интенсивность атак на основном Запорожском направлении, украинская армия продолжает стремительно терять личный состав и технику на других. Так, согласно сообщению от Минобороны РФ, ВСУ несут огромные потери в н.п. Клещеевка, который находится южнее Артемовска.


На своей официальной странице в ВК российское военное ведомство выложило видео, на котором запечатлены последствия активных оборонительных действий российских военных. В еще оставшихся немногочисленных зданиях и на улицах населенного пункта, который уже практически стерт с лица земли, все просто усеяно телами украинских военных.



Согласно сообщению Минобороны РФ, вчера противник предпринял шесть атак на позиции российских военных в районе н.п. Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное (ДНР). Общие потери ВСУ на данном участке превысили 250 человек.

Стоит отметить, что несмотря на «настойчивые рекомендации» Запада киевским властям сосредоточить основные усилия на Запорожском направлении, а не «распылять» их на других участках, украинское командование упорно пытается штурмовать окрестности Артемовска – н.п. Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.



Что характерно, несмотря на заверения командования ВСУ о контроле данных населенных пунктов, последние находятся в серой зоне. Более того, все господствующие высоты контролируются ВС РФ, что приводит к методичному «перемалыванию» сил противника, который не прекращает бросать на штурм новые подразделения.
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15 комментариев
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  1. Msi
    Msi Вчера, 16:07
    +2
    все просто усеяно телами украинских военных.

    Вот и прекрасно. Валяются кругом, смердят..."освободители" Клещеевки...
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Вчера, 16:17
      +1
      Чего тут прекрасного? Воняет же! И вороны расплодятся.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Вчера, 16:26
        +3
        Думаю, что год уже плодятся и вороны и волки и собаки дикие....там падали много лежит.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 16:25
      +1
      Да и жаль их. Врядли по своей воле идут. На фронте, конечно, нельзя жалеть. Пока движется - враг. А по-человечески жаль. Лучше бы они на "волгу" вышли, на позывной. С белым флагом....
      1. kulinar
        kulinar Вчера, 16:36
        +3
        Цитата: igorbrsv
        Да и жаль их. Врядли по своей воле идут. На фронте, конечно, нельзя жалеть. Пока движется - враг. А по-человечески жаль. Лучше бы они на "волгу" вышли, на позывной. С белым флагом....

        Как говорил наш начфиз :Ваша задача помочь умереть как можно большему числу противника за свою родину...
        НВВПОУ, до сих пор помню эти слова на первом занятии по физпо.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Вчера, 16:40
          0
          Это да. Это там когда на фронте. А когда здесь - то жаль
  2. Nexcom
    Nexcom Вчера, 16:08
    +9
    Надо было вызывать Волгу.
    Остались бы жить.....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 16:29
      +5
      Нужно повторять сведения где только возможно. Это информация от вас "некском"
      . Частоты 149.200, 449.200, 49.200, позывной Волга.

      Теперь я тоже буду распространять ваши сведения
    2. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 17:45
      -1
      Надеюсь вам нечего скрывать, а то нами сейчас фсб заинтересуется wassat я передал информацию
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 18:31
        0
        Передал информацию на телеканал. О результате отвечу в личку. Если он будет wassat. Если что мне скрывать нечего. Разве только от самих фсб wassat. Интересно - меня найдут? Если судебный пристав не расколется, то врядли. А он у меня не один wassat
        Кого они будут колоть? Ведь адрес знает только один wassat
        1. igorbrsv
          igorbrsv Вчера, 21:18
          0
          Вечером не показали. Утром врядли. Завтра утром должны сообщить вашу ориентировку на рен-тв. Мне пока ничего не обещали, но я просил разослать ориентировку по всем каналам
  3. igorbrsv
    igorbrsv Вчера, 16:34
    +3
    Уважаемые читатели ВО. Распространите информацию о позывном и частоте "волга". Если у вас имеется доступ к властьимущим - донесите до них эту информацию. Эта частота должна работать по всему фронту. Эту частоту должен знать каждый боец всу. Так мы сохраним и свои и их жизни. От этого зависит жить кому-либо или умереть. Это весомо
    1. igorbrsv
      igorbrsv Вчера, 17:06
      +1
      И ещё информация. Насколько я знаю. При выходе и связи на эту частоту, ваш отход будет прикрываться нашими войсками всеми доступными средствами. Это обещание "волги". ВСУ вам не выстрелит в затылок. Вы будете прикрыты. Они не ваши . Вы наши. Вы наш народ и наши жители. Запомните это
      1. igorbrsv
        igorbrsv Вчера, 17:41
        +1
        Я отправил информацию "некском" в редакцию рен-тв. Попросил распространить эту информацию. Будем ждать. Я делаю то, что я могу
  4. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Вчера, 21:25
    +1
    Любая сторона будет завышать потери противника, так что это подтверждение Минобороны сладкий елей в уши одетых в розовые очки аля патриотов