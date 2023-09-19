Снизив интенсивность атак на основном Запорожском направлении, украинская армия продолжает стремительно терять личный состав и технику на других. Так, согласно сообщению от Минобороны РФ, ВСУ несут огромные потери в н.п. Клещеевка, который находится южнее Артемовска.На своей официальной странице в ВК российское военное ведомство выложило видео, на котором запечатлены последствия активных оборонительных действий российских военных. В еще оставшихся немногочисленных зданиях и на улицах населенного пункта, который уже практически стерт с лица земли, все просто усеяно телами украинских военных.Согласно сообщению Минобороны РФ, вчера противник предпринял шесть атак на позиции российских военных в районе н.п. Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное (ДНР). Общие потери ВСУ на данном участке превысили 250 человек.Стоит отметить, что несмотря на «настойчивые рекомендации» Запада киевским властям сосредоточить основные усилия на Запорожском направлении, а не «распылять» их на других участках, украинское командование упорно пытается штурмовать окрестности Артемовска – н.п. Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.Что характерно, несмотря на заверения командования ВСУ о контроле данных населенных пунктов, последние находятся в серой зоне. Более того, все господствующие высоты контролируются ВС РФ, что приводит к методичному «перемалыванию» сил противника, который не прекращает бросать на штурм новые подразделения.