СБУ пытается «убедить» New York Times в том, что издание «ошиблось» с материалом об ударе украинской ракеты по Константиновке

6 сентября на рынок в городе Константиновка, что в Краматорском районе ДНР, прилетела ракета, которая унесла жизни шестнадцати человек. Город находится под контролем ВСУ. В Киеве сразу обвинили в этом Россию, и эту дезинформацию подхватили многие западные СМИ.Однако надо отдать должное, есть на Западе и издания, стремящиеся к некоторой объективности. Так, американская газета New York Times провела по инциденту в Константиновке свое расследование и опубликовала накануне его результаты. Оказалось, что Россия здесь ни при чем, а это очередная ошибка украинских ПВО. По данным издания, по рынку ударила украинская ракета, выпущенная из пусковой установки «Бук», которая, вероятно, отклонилась по каким-либо причинам от цели. Об этом пишут американские журналисты, ссылаясь на собственные источники.Очевидно, что такого рода информация пришлась не по душе в Киеве. Служба безопасности Украины посчитала результаты расследования популярного американского издания ошибочными и заявила, что удар по Константиновке был нанесен российской ракетой из ЗРК С-300. При этом говорится, что свидетельством этому якобы являются обломки ракеты, изъятые на месте прилета. В СБУ пытаются «убедить» New York Times в том, что издание «ошиблось» с материалом об ударе украинской ракеты по Константиновке, несмотря на то, что у американских репортёров есть свои источники, которые ознакомились и с реальными обломкам, и со свидетельствами очевидцев, и с данными с американских спутников.Сегодня же штатный пропагандист из офиса Зеленского, Подоляк, также высказался по публикации в NYT, заявив, что будет проведено расследование. А несколько дней назад он же заявлял, что никакого расследования проводить не нужно, так как якобы и так понятно, что «ударила Россия».