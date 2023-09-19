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СБУ пытается «убедить» New York Times в том, что издание «ошиблось» с материалом об ударе украинской ракеты по Константиновке

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СБУ пытается «убедить» New York Times в том, что издание «ошиблось» с материалом об ударе украинской ракеты по Константиновке

6 сентября на рынок в городе Константиновка, что в Краматорском районе ДНР, прилетела ракета, которая унесла жизни шестнадцати человек. Город находится под контролем ВСУ. В Киеве сразу обвинили в этом Россию, и эту дезинформацию подхватили многие западные СМИ.


Однако надо отдать должное, есть на Западе и издания, стремящиеся к некоторой объективности. Так, американская газета New York Times провела по инциденту в Константиновке свое расследование и опубликовала накануне его результаты. Оказалось, что Россия здесь ни при чем, а это очередная ошибка украинских ПВО. По данным издания, по рынку ударила украинская ракета, выпущенная из пусковой установки «Бук», которая, вероятно, отклонилась по каким-либо причинам от цели. Об этом пишут американские журналисты, ссылаясь на собственные источники.

Очевидно, что такого рода информация пришлась не по душе в Киеве. Служба безопасности Украины посчитала результаты расследования популярного американского издания ошибочными и заявила, что удар по Константиновке был нанесен российской ракетой из ЗРК С-300. При этом говорится, что свидетельством этому якобы являются обломки ракеты, изъятые на месте прилета. В СБУ пытаются «убедить» New York Times в том, что издание «ошиблось» с материалом об ударе украинской ракеты по Константиновке, несмотря на то, что у американских репортёров есть свои источники, которые ознакомились и с реальными обломкам, и со свидетельствами очевидцев, и с данными с американских спутников.

Сегодня же штатный пропагандист из офиса Зеленского, Подоляк, также высказался по публикации в NYT, заявив, что будет проведено расследование. А несколько дней назад он же заявлял, что никакого расследования проводить не нужно, так как якобы и так понятно, что «ударила Россия».
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18 комментариев
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  1. Елис_С
    Елис_С Вчера, 16:39
    +4
    американская газета New York Times провела по инциденту в Константиновке свое расследование и опубликовала накануне его результаты. Оказалось, что Россия здесь ни при чем, а это очередная ошибка украинских ПВО. По данным издания, по рынку ударила украинская ракета, выпущенная из пусковой установки «Бук», которая, вероятно, отклонилась по каким-либо причинам от цели. Об этом пишут американские журналисты, ссылаясь на собственные источники.

    Подвесили New York Times укрохунту "за ушко да на солнышко"!
    Пусть все узнают, что эта укровласть делает, как выкручивается и как нагло все время Россию обвиняет!!!
    1. knn54
      knn54 Вчера, 17:00
      +3
      -будет проведено расследование.
      Как говорил Андрей Вышинский (Генпрокурор СССР): "ГЛАВНОЕ , в ходе следственных действий не выйти на самих себя" ..
  2. Скобаристан
    Скобаристан Вчера, 16:42
    +6
    Интрига. Почему именно сейчас , почему решили дать ход статье. Очень любопытно.
    1. Елис_С
      Елис_С Вчера, 16:55
      +2
      Цитата: Скобаристан
      Интрига. Почему именно сейчас , почему решили дать ход статье. Очень любопытно.

      Понятно почему - конгресс США отказался на днях зелю принимать! Там уже половина конгрессменов от этого клоуна тошнит!!!
      Вот они и начали укрохунту сливать..в СМИ, на саммите...
      1. Скобаристан
        Скобаристан Вчера, 18:07
        +1
        Мне так не кажется. Правда я исхожу из постулата , что Зеленский не имеет от слова совсем , собственной воли и свободы действий.
    2. carpenter
      carpenter Вчера, 17:02
      +1
      Цитата: Скобаристан
      Почему именно сейчас , почему решили дать ход статье. Очень любопытно.

      Ассамблея ООН, чтобы Зеля меньше, "катил бочку" на хозяина и его корешей. Ответку Зеля получил.
    3. dedusik
      dedusik Вчера, 17:15
      +1
      Видимо, команда сверху поступила , вот и выдали "на гора" bully
    4. Уарабей
      Уарабей Вчера, 17:19
      +1
      Удивительно что они вообще решились такое напечатать и проводить свое расследование. Что это? Игра в демократию, типа у них там свободная пресса и может писать вещи, которые будут отбрасывать нехорошую тень на действия своего правительства? Или мало по малу соломку стелют, чтобы в случае неудачи кампании, реально всю вину свалить на зелю и его шайку, обвинив их в том, что они заморочили голову хорошим американцам и те, по своей доверчивости, начали им помогать? То они признаков геноцида со стороны России не разглядели, то вот теперь уже разглядели украинскую ракету... Не исключают варианта сдать назад?
      1. topol717
        topol717 Вчера, 20:44
        0
        Цитата: Уарабей
        Игра в демократию, типа у них там свободная пресса и может писать вещи

        Частично это так, но любая статья это все равно чей то заказ. Хотя сенсации в прессе никто не отменял! Удар был как раз во время визита Блинкена! И видимо Американцам такой развод не понравился. Ну и прибытие Зеленского в США и еще момент, начинается предвыборная гонка.
    5. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 20:30
      0
      Цитата: Скобаристан
      Интрига. Почему именно сейчас , почему решили дать ход статье. Очень любопытно.

      Однако надо отдать должное, есть на Западе и издания, стремящиеся к некоторой объективности.

      На объективность американских СМИ, и NYT в числе лидеров американской "объективности", рассчитывать не приходится.
      А вот то, что статья появилась в принципе и появилась ИМЕННО к прибытию Кровавого Клоуна в Нуёрк - это знаково. По-моему, это Зе хороший звоночек - "Не зарывайся с судами, требованиями, претензиями, собственной значимостью. Как посадили в царьки, так же легко и на нары посадить сумеем".
      Устали они от него, по-моему. Нужен потише, поисполнительней и не такой жадный.
  3. tank_killer156
    tank_killer156 Вчера, 16:44
    +1
    Ну да,ну да,шерлики думают что все дураки,ну ну,они пытались и видосы под тереть,только не чего не вышло.
  4. Peter1First
    Peter1First Вчера, 16:46
    0
    Уже разбирали, выводы были похожие, но немного не те, что устраивали бы NYT. Ракета действительно летела с запада, но скорее всего это была американская HARM, пущенная с МИГ-29 украинских повитрянных сил . Поэтому NYT прикрывая своих написала про якобы украинский БУК, который тоже шрапнельный.
  5. bravo77
    bravo77 Вчера, 16:51
    0
    по разрушением это не зрк снаряд.
    мощь больше
  6. Uprun
    Uprun Вчера, 16:59
    +2
    Расследование то будет, только не в отношении кто ударил, а в отношении кто слил.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 17:13
    +1
    Корреспондент уже в списках Миротворца? Или его уже вывезли из NY на (в) Украйну и бьют по почкам, чтобы дал опровержение?
  8. Землекоп
    Землекоп Вчера, 17:28
    0
    а че так боязно. Слабо этих прокремлевских агентов всех на миротворц? Угрозу всех вырезать и покарать?
  9. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 17:33
    +3
    неужели на западе тоже уже устали от шаблонных кровавых шоу к приезду очередного политика в бу?
  10. 2sila
    2sila Вчера, 20:51
    0
    Какая там ещё объективность?! Весь сыр бор из первых появившихся версиях о прилёте на рынок Харма. Инцидент знаковый, много народу погибло. По Донецку в дом Хармом прилетало. Вот и послали банду из 6!"проЦРУшников" "проверить". Проверили, Харм не нашли. Нашли Бук и вывалили, что не они даже краем виноваты. По тому же эпизоду с Точкой в Краматорске куда больше инфы было, но всём накласть. И сейчас накласть, главное, что не они, а кто из недочеловеков им пофиг.