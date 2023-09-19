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Западная пресса: Россия использует украинские БМП-1У «Шквал», захваченные в Грузии

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Западная пресса: Россия использует украинские БМП-1У «Шквал», захваченные в Грузии

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены состоящие на вооружении российских подразделений БМП-1У «Шквал» украинского производства.


Как указывается в издании Army Recognition, данная модель была создана украинским ВПК в 2000-х годах и отличается использованием боевого модуля KBA-105 «Шквал». Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2A72 (или украинской ЗTM-1) с боекомплектом 360 снарядов, 7,62-мм пулеметом ПКТ (или его украинским эквивалентом KT-7,62) с 2500 патронами и 30-мм АГ-17 (или украинским KB-117) со 116 гранатами. Также имеются две ПУ для ПТУР «Конкурс».

Из-за большого веса модуля (1300 кг с дополнительным боекомплектом) и места, которое он занимает внутри машины, вместимость БМП-1У была уменьшена с 8 до 6 человек.



Как отмечается в издании, в ходе военного противостояния с Грузией в августе 2008 года российская армия захватила в качестве трофеев до 14 БМП-1У «Шквал» из 15-ти переданных Киевом Тбилиси.

Со своей стороны отметим: вполне возможно, что некоторые образцы данной модели, выпускавшиеся после 2014 года для нужд украинской армии, стали трофеями российских войск после начала проведения спецоперации наряду со множеством другой техники, имеющейся на оснащении ВСУ.
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30 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:44
    +15
    Техника СОВЕТСКАЯ, больше там и обсуждать нечего...
    1. Insait
      Insait Вчера, 18:11
      0
      Цитата: rocket757
      Техника СОВЕТСКАЯ, больше там и обсуждать нечего...

      Простая ,надежная и мощная !!!
      Но еще хотел бы добавить Виктор ,что России не только пользуется трофеями укронациков ,но и делится ими со своими "партнерами "
      Они скроро всплывут в разных точках мира антианглосакского hi
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 18:28
        +1
        Приветствую soldier
        Советская техника много где есть и в умелых руках расковыривает западные вундервафли на раз, два.
        Надёжность, простота, эффективность, в большинстве случаев это именно то, что надо!
        Российская техника, во много, это продолжение тех традиций, которые заложены советской инженерной, военной школой.
        Только так!
        1. Insait
          Insait Вчера, 18:58
          0
          Цитата: rocket757
          Приветствую soldier
          Советская техника много где есть и в умелых руках расковыривает западные вундервафли на раз, два.
          Надёжность, простота, эффективность, в большинстве случаев это именно то, что надо!
          Российская техника, во много, это продолжение тех традиций, которые заложены советской инженерной, военной школой.
          Только так!

          Спасибо за коммент Виктор ! ТОЛЬКО ТАК ..ПРОСТОТА ,НАДЕЖНОСТЬ ОГНЕВАЯ МОЩЬ ! hi Проверена в боевых действиях .
          Целые поколения инженеров и конструкторов работало над этим ..Поклон им низкий и спасибо за то чем пользуемся до сих пор !
          Они работали не за деньги и награды ,они работали на страну и защиту государства (уже бывшего,но суть осталась )
          1. AllX_VahhaB
            AllX_VahhaB Вчера, 19:22
            -2
            Цитата: Insait
            Они работали не за деньги и награды ,они работали на страну и защиту государства (уже бывшего,но суть осталась )

            В смысле не за деньги? За трудодни что-ли?
            1. Аль Манах
              Аль Манах Вчера, 20:27
              +2
              Под руководством Берии и по личному указанию Сталина их приковывали цепями к кульманам и станкам, морили голодом и били резиновыми дубинками злые энкавэдэшники. Вы что, не знали об этом? Это же широко известный в определённых кругах факт, точно говорю. Вон, и чухонцы с бандерлохами в курсе, у них даже в учебниках такое пишут.
          2. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Вчера, 21:35
            +3
            И где там простота? Простота и примитивизм это башня БТР-60/70/80 и БРДМ-2, при чём даже без люка для эвакуации наводчика пулемета. У БМП-1 башня с приводом. Это по настоящему боевая машина. Но, я бы не стал петь ей и её конструкторам дифирамбы. Недостатков там "вагон и маленькая тележка". Трудности с пуском двигателя, малый угол подъема орудийного ствола не позволяющий вести зенитный и навесной огонь, ограниченный набор боеприпасов и их склонность к детонации, раскачивание машины из-за перетяжеленного носа, убогая конструкция верхних люков десантного отделения без возможности езды прикрывшись ими, и так далее...
            am Конструкторов башни БТРа я бы отдал под суд за одну только форму башни, а вот конструкторов БМП-1 выпорол за малый угол подъема ствола. am
    2. knn54
      knn54 Вчера, 18:37
      +3
      Кстати,с автоматической пушкой ЗТМ-1/ЗТМ-2, имеющей усиливающий кожух, для повышения стабилизации.в отличие от советского аналога 2А42."страдающей" вибрацией ствола.
      Похожа на российский БМП-1АМ "Басурманин",.
      Больше с БМП-1(на складах и в России, и в Украине их предостаточно) не выжмешь.
      1. Insait
        Insait Вчера, 19:02
        0
        Цитата: knn54
        Похожа на российский БМП-1АМ "Басурманин"

        Умеют наши называть вооружение !!!!!
        Систему минирования назвали "Земледелиц " Ха ха ха ..Укронацики подрывались четко с натовской бронетехнкой .. laughing
      2. Alexey RA
        Alexey RA Вчера, 19:10
        +3
        Цитата: knn54
        Кстати,с автоматической пушкой ЗТМ-1/ЗТМ-2, имеющей усиливающий кожух, для повышения стабилизации.в отличие от советского аналога 2А42."страдающей" вибрацией ствола.

        ЗТМ-1 - это аналог 2А72. А она и у нас страдает от вибрации - в одиночной установке, без опоры на 2А70.
      3. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Вчера, 19:15
        +5
        Вы что-то путаете, автоматическая пушка 2А42 не страдает вибрацией ствола, у неё автоматика на основе газоотведения.
    3. Escariot
      Escariot Вчера, 19:14
      +2
      Цитата: rocket757
      Техника СОВЕТСКАЯ, больше там и обсуждать нечего...

      Шасси то советское, но боевой модуль уже Украинского производства. И само орудие хоть вариантом 2а72, но там есть некоторые изменения.
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 17:46
    +1
    Их нужно было отдать нашим диверсионным группам,ещё бы нанести пиксельный камуфляж на них для большего сходства.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 17:55
      +2
      МММ какой жирный наброс. Прям призыв к нарушению , хоть и немного иллюзорных правил ведения войны.Ибо конвенция на лиц в формате или знаками обозначения потивной стороны не работает. С ними можно делать все.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Вчера, 17:50
    +4
    Частоты 149.200, 449.200, 49.200, позывной Волга. Для всех желающих сдаться и остаться живым солдатам ВСУ
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 18:57
      -1
      Отвечаю на сообщение Ваше про ФСБ и прочае - нет, скрывать мне нечего. Абсолютно. И скрываться тоже незачем.
  4. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 17:54
    +2
    Вполне себе распространённая практика использования трофейной техники. Из Грузии с любовью однако... request
  5. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 17:56
    +3
    Любая трофейная система рано или поздно столкнется с потребностью запчастей.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 18:01
      +4
      База единичка. Модуль вряд-ли что то сверхъестественное .
    2. Insait
      Insait Вчера, 18:14
      +3
      Цитата: Pavel57
      Любая трофейная система рано или поздно столкнется с потребностью запчастей.

      Это Советское вооружение ,так что проблем не будет ..
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 18:38
    +2
    Даже если бы нам технику, для уничтожения укронацистов, передали марсиане: мы были вправе использовать ее для такого благого дела.
    1. Insait
      Insait Вчера, 18:51
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Даже если бы нам технику, для уничтожения укронацистов, передали марсиане: мы были вправе использовать ее для такого благого дела.

      Там еще куча "Джавелин" было захвачено и т.д. И где они всплывут вот в чем вопрос ? Один в Мексике зафиксирован)))) Была инфа
    2. Escariot
      Escariot Вчера, 19:44
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Даже если бы нам технику, для уничтожения укронацистов, передали марсиане: мы были вправе использовать ее для такого благого дела.

      В праве то в праве, но зачем? Нам что, штатной матчасти не хватает? Или штатная матчасть по своим характеристикам или техническому состоянию уступает трофейной?
  7. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 19:54
    +2
    И что с того, что использует? С точки зрения здравого смысла, как раз такую технику на убой и надо подставлять, что бы в армии не было много слишком разных модификаций. А вновь комплектовать уже однотипной техникой.
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 20:10
      -2
      Цитата: Сергей3
      И что с того, что использует? С точки зрения здравого смысла, как раз такую технику на убой и надо подставлять, что бы в армии не было много слишком разных модификаций. А вновь комплектовать уже однотипной техникой.

      Дело в том,что любое повреждение данной техники делает ее неремонтнопригодной. Конечно шасси и моторно-трансмиссионное отделение аналогичны БМП-1, но вот боевой модуль... Было бы логичнее отправить машины на модернизацию с установкой Басурманина, но видать не до жыру.
  8. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 20:38
    0
    А чего их беречь ? Пусть теперь поработают за Цхинвал !
  9. Танкист
    Танкист Вчера, 21:13
    +1
    Все 15 и захватили. На спидометрах по 150 км. было. Грузили их в Ардоне, 3 шт. сразу на Кубинку отправили, остальные на БХРВТ. Делали их походу во Львове, в формулярах стояли печати "Львовский бронетанковый ремонтный завид".
  10. AdAstra
    AdAstra Вчера, 22:23
    -1
    Да хоть с буквой "Ю" ведь всё равно это БМП-1 етить колотит. . . sad
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 22:33
      0
      А вот и нет! Если стоит 30-мм пушка, а объем десантного отделения в корме сократился до 6-ти мест, то это уже БМП-2!
  11. oldman.
    oldman. Вчера, 23:08
    0
    Было 15 штук, из них 3, по слухам, ушли на Кубинку. И вот сейчас, через 15 (пятнадцать, Карл!) лет на Западе думают, что это реально бывшие грузинские катаются?! request