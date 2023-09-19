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«Он проиграл войну, но удержался странным образом на месте»: зампред Совбеза РФ резко высказался о премьер-министре Армении

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«Он проиграл войну, но удержался странным образом на месте»: зампред Совбеза РФ резко высказался о премьер-министре Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своей деятельностью во главе правительства создал многочисленные риски для страны, а его собственная политическая судьба может быть весьма незавидной. Такой вывод можно сделать по очередному посту заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.


Российский политик опубликовал пост, в котором открыто не называет фамилию Пашиняна, но понятно, о ком идет речь. Объект критики Медведева – глава армянского правительства, который в последнее время сделал большое количество антироссийских заявлений.

Медведев пишет, что однажды некий коллега из братской страны сказал ему про себя, что Россия его не примет, так как он чужой для нее. Но Медведев ответил, что судить будут по поступкам, а не по биографии.

Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за своё бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками

- написал Дмитрий Медведев.

Этот пост очень злободневен, поскольку именно сегодня власти Азербайджана начали военную операцию против Нагорного Карабаха. В этой связи Армения оказалась в очень сложном положении, и теперь совсем не ясно, как она будет из него выходить. Ведь ресурсы Баку и Еревана несопоставимы и открытое противостояние Армения в любом случае проиграет. Но если Армения не заступится за Нагорный Карабах, армяне будут расценивать действия Пашиняна как предательство своего народа и тогда его действительно может ждать незавидная судьба.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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59 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Вчера, 16:29
    +10
    Если бы Пашинян хотел остаться над конфликтом ,он бы послал гуманитарку Украине и Донбассу . Но выбор был сделан в пользу Украины
    1. Silver99
      Silver99 Вчера, 16:34
      +11
      Пишу без всякого злорадства к этническим армянам, вот в разговоре с ними они на 90 % за Пашиняна, типа он победил коррупцию и все такое, бред, Пашинян это а ля Саакашвили, выкормыш Сороса, он не только армян оберет и свалит в США, а еще навсегда потеряет территории НКО которые они взяли при "взяточнике" Сарксяне.
      1. Aken
        Aken Вчера, 16:52
        +9
        Армяне сами выбрали свою судьбу и мы должны уважать их выбор.
      2. Бородач
        Бородач Вчера, 16:52
        +4
        Пашинян продал Карабах и предал Армению.
        Поделом армянам. Многовекторность нынче дорогое удовольствие: анальное отверстие на британский флаг могут порвать.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Вчера, 17:07
          0
          Цитата: Бородач
          Пашинян продал Карабах и предал Армению.

          Кому продал? Почём? Откуда инфа? Чем предал Армению? Чистое любопытство уважаемый. Он не продал а проиграл! Он не предал Армению а армяне сидя в болоте думают что обьявив войну Азербайджану они потеряют и последнее что имеют. А предательством интересов Армении и Серж Саргсян делал.
          1. Aken
            Aken Вчера, 21:36
            +1
            Кому продал? Почём? Откуда инфа?

            1. Кому продал? - Соросу
            2. Почём? - Ему на безбедную жизнь хватит.
            3. Откуда инфа? - Это человек Сороса.
            4. Чем предал Армению? - Не подготовил к войне с Азербайджаном. А у него было время.
            Слив Карабаха - условие для его власти. Когда америкосы установят контроль над Арменией, им тёрки с Турцией ник чему. Поэтому он целенаправленно избавляется от всего, что может доставить неудобства хозяевам. Но армянам это нравится.
      3. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 20:16
        +1
        Сильвер, я был в Армении,год назад. Разговаривал с простыми людьми. Армяне- поддерживают СВО и ненавидят Пашиняна.
    2. Копчёный
      Копчёный Вчера, 16:49
      +3
      Казахи благотворительные к примеру раздают бесплатные блюда в Киеве, а не в Донецке.
      1. alystan
        alystan Вчера, 18:38
        +2
        У всех есть намало таких придурков. Поэтому все время на них ссылаться не стоит.
        Вспомните отечественную культурную и бизнес "элитку", которые финансово "подкармливают" преступный укрорежим.
    3. knn54
      knn54 Вчера, 16:50
      -2
      -армяне будут расценивать действия Пашиняна как предательство.
      Армяне считают предательством действия России.
      Да,он бози тха,но свой бози тха.
    4. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Вчера, 16:52
      +20

      А между тем, предатель армянского народа Никол Пашинян уже нацепил на себя зелёную футболочку, подражая клоуну Зеленскому!
      Как же они смешны и предсказуемы, матрасные подкаблучники!
      Выращенные в одном инкубаторе!
      Дешёвые, полинявшие проститутки!
      Смотри, Армения, - ты выбрала это ничтожество дважды! am
      1. Aken
        Aken Вчера, 16:55
        +8
        Зелёная футболка - плохая примета для преза. Это к разрушению страны.
      2. Insait
        Insait Вчера, 18:21
        +1
        Цитата: Пауль Зиберт
        А между тем, предатель армянского народа Никол Пашинян уже нацепил на себя зелёную футболочку, подражая клоуну Зеленскому!
        Как же они смешны и предсказуемы, матрасные подкаблучники!
        Выращенные в одном инкубаторе!
        Дешёвые, полинявшие проститутки!
        Смотри, Армения, - ты выбрала это ничтожество дважды

        Ну наконец нормальный комент прочитал ..Все правильно подметил Пауль !!! Этот соросенок действует по плану англосаксов падла и цель втянуть Россию в конфликт и в итоге выдавить нас из региона ..А потом резня начнется как и в прежние времена .
    5. Бережливый
      Бережливый Вчера, 16:55
      0
      Слишком много стало в медиапространстве ведмедева. Либерал ненамного лучше своего начальника,после фразы в Крыму "денег нет но вы держитесь "его к власти допускать смертельно опасно для страны.
      1. Storm1978
        Storm1978 Вчера, 18:11
        0
        Учитывая что эти слова Д.Медведева вырваны из контекста и именно этими словами любит щеголять либеральная общественность при любом упоминании Медведева и пенсий, то вы сами вообще-то пишите прям как по лекалу либеральной медиа зоны...
        1. Insait
          Insait Вчера, 18:37
          -2
          Цитата: Storm1978
          Учитывая что эти слова Д.Медведева вырваны из контекста и именно этими словами любит щеголять либеральная общественность при любом упоминании Медведева и пенсий, то вы сами вообще-то пишите прям как по лекалу либеральной медиа зоны...

          В точку Виктор ! .. hi
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Вчера, 19:21
        0
        ДАМ вообще на пенсии, с утра выпил - целый день свободен.
        И озвучивает то, что Самому не по статусу, а Пескову некогда.
        Кстати не забываем, что при нем неперевооруженные ВС РФ победили грузин за 5 (!) ДНЕЙ.
  2. alystan
    alystan Вчера, 16:29
    -2
    «Он проиграл войну, но удержался странным образом на месте»: зампред Совбеза РФ резко высказался о премьер-министре Армении:

    В зеркало наверное давно не смотрелся...
    Я бы эти же слова сказал бы в его собственный адрес, да не буду.
    А то набегут адепты ДАМа.
    1. Msi
      Msi Вчера, 16:33
      +9
      Я бы эти же слова сказал бы в его собственный адрес, да не буду.

      А какую войну проиграл Дам, что -то не помню...или вы с ним по сети во что - то играли?
    2. Silver99
      Silver99 Вчера, 16:37
      +9
      Подробнее что из территорий потерял Медведев и какую войну он проиграл ? Спрашиваю не как его адепт, а так для справедливости в оценках.
      1. Fisher
        Fisher Вчера, 16:52
        0
        Раздел с Норвегией акватории Баренцева моря
        1. Павел_Свешников
          Павел_Свешников Вчера, 17:14
          +1
          А там что война была? Разделили вроде полюбовно. Никто не стрелял.
          1. Fisher
            Fisher Вчера, 21:41
            +1
            Это да. Вопрос как поделили. В результате советское наследие резко ужалось, а норвежское приросло
      2. Trapp1st
        Trapp1st Вчера, 17:28
        -1
        Подробнее что из территорий потерял Медведев и какую войну он проиграл ?
        Гражданин имел в виду коллективную ответственность власть имущих за происходящее на украине. Многие и видимо этот гражданин считают эту войну давно проигранной, они ждут когда это дойдет до остального большинства из за неизбежности ухудшения положения в будущим.
      3. ник7
        ник7 Вчера, 19:50
        +1
        что из территорий потерял Медведев и какую войну он проиграл

        Медведев был президентом РФ тогда же США вели войну в Ливии, так вот Медведев проголосовал в ООН ( дал указание) за введение бесполётной зоны над Ливией, американцы установив господство в воздухе нанесли поражение ливийцам. Всё бы ничего но Каддафи пиезжал в Кремль и были заключены миллиардные контракты в нефтяной сфере, казалось бы либеральная политика дружить и играть в поддавки с западом восторжествовала, но Каддафи был растерзан, а контракты забрали западные фирмы. С тех пор Медведев не сильно отличавшийся от Пашиняна накопил злость на "партнёров"
    3. alystan
      alystan Вчера, 18:40
      0
      10:9 в пользу адептов поклонника всего амерзкого, от айпадов до Боингов.
      1. сорок восьмой
        сорок восьмой Вчера, 19:49
        +1
        По крайней мере не переклеивали бирочки с китайского ширпотреба с дальнейшей продажей в три цены.
        Боинг он и сейчас Боинг, а Москвич по цене Тойоты не Тойота ну ни разу, извините
  3. Nexcom
    Nexcom Вчера, 16:30
    +4
    ...и Твиттером он жог сердца людей! (с) народное laughing
    1. Insait
      Insait Вчера, 18:25
      -3
      Цитата: Nexcom
      ...и Твиттером он жог сердца людей! (с) народное laughing

      Медведев пишет как под копирку ..Что то воинственности в нем не было в 08.08.08 в штаны надул от страха ,пока ВВП не прилетел из Китая !
      Этот данаец димон ,опять хочет стать презиком ..Продаст он Россию !
  4. Msi
    Msi Вчера, 16:30
    0
    Но если Армения не заступится за Нагорный Карабах, армяне будут расценивать действия Пашиняна как предательство своего народа и тогда его действительно может ждать незавидная судьба.
    да скорее всего обычная судьба ждёт его. Уедит в Сша и будет жить...Странный вывод делает автор. Пашинян уже проиграл одну войну и остался у руля.
  5. Комментарий был удален.
  6. Bosun61
    Bosun61 Вчера, 16:44
    0
    Таких друзей, за хр.. хвост и в музей.
  7. Юра
    Юра Вчера, 16:45
    +7
    Вчера прочитал очередной анекдот на эту тему -
    1. Insait
      Insait Вчера, 18:39
      +1
      Цитата: Юра
      Вчера прочитал очередной анекдот на эту тему -

      Ха ха ха Молодец ! Ну точно прям в точку ..хе хе
      1. Юра
        Юра Вчера, 19:09
        +1
        Привет дед от деда же, будь здоров не кашляй, рад тебя видеть здесь. laughing hi
        1. Insait
          Insait Вчера, 22:09
          0
          Цитата: Юра
          Привет дед от деда же, будь здоров не кашляй, рад тебя видеть здесь. laughing hi

          Привет Юрий ! тихо не пали контору )))
  8. tank_killer156
    tank_killer156 Вчера, 16:48
    +1
    Если честно то я не понимаю,как этот пышка еще живой и у власти,он реально против России и ведет политику разрыва Армяно-Российской дружбы,он ВРАГ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА,американский прихвостень,ГОСПОДА АРМЯНЕ МОЖЕТ ПОРА ЭТУ ПШИВУЮ ОВЦУ НА ШАШЛЫК,А ?
    1. ник7
      ник7 Вчера, 19:55
      +1
      то я не понимаю,как этот пышка еще живой и у власти

      Это проявление так называемой мягкой силы запада, армянскому народу через НКО и фонд Сороса внушили о борьбе с корупцией, о вхождении в ЕС под предводительством Пашиняна. В своё время ЕБН выиграл выборы на теме борьбы с привилегиями.
  9. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Вчера, 16:48
    0
    Цитата: alystan
    А то набегут адепты

    Да, они могут.

    "а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками"

    А наши, то чем лучше?
    Дочь усатого пургоносца- гражданка Франции, куча вице премьеров, секретностоносителей получили теудат зеуты, в Израиле.. Чубайс там взял девичью фамилию Сагал.
    Хлопонин, Дворкевич, Клебанов, и.т.д., предали могучего лидера нации, выбрав другую Родину, что- бы в тёплых странах поливать Россию и русских грязью.
    Пашинянц конечно, тот ещё патриот Армении.
    Но если армяне слушают его перлы, типа: "Армения не давала мандата на геноцид в Нагорном Карабахе", о чем можно вообще говорить?

    1. Dima68
      Dima68 Вчера, 17:08
      +5
      Дети имеют право жить своей жизнью. Тем более, что редко кто из первых лиц государства имеет достаточно времени на воспитание детей.
      Дочка Сталина уехала в США, разве от этого И.В. стал американским агентом?
      1. ник7
        ник7 Вчера, 19:58
        +1
        Тем более, что редко кто из первых лиц государства имеет достаточно времени на воспитание детей.

        Тут вырисовывается проблема воспитания элит.
  10. Andobor
    Andobor Вчера, 16:51
    +1
    Что случилось? Может быть армяне американцев на учения приглашали.
    1. Aken
      Aken Вчера, 16:58
      +3
      Да. Американцы скоро приедут. Будут воевать с азербайджанцами.
  11. VicVic
    VicVic Вчера, 16:57
    0
    "Потом он отказался от части территории своей страны."
    Это Медведев про Карабах? У нас же там миротворцы, мы же, типа, орбитр над схваткой, а это высказывание в пользу одной стороны и против другой. Карабах , вообще позиционировался, как независимое образование, которое, даже Армения не поизнала.
    От какой части своей территории, тогда отказался герой очерка Медведева? Или это, просто слова, чтобы уколоть оппонента за его недружественные решения.
    1. ник7
      ник7 Вчера, 20:00
      0
      От какой части своей территории, тогда отказался герой очерка Медведева?

      Пашинян на каком то самите в Париже официально отказался от Карабаха.
      1. VicVic
        VicVic Вчера, 23:30
        0
        Так Карабах не является частью Армении. В этом случае нельзя сказать, что Пашинян отказался от части своей территории. Он отказался от территории, которую поддерживала Армения, но слово "своей" неуместно.
  12. Фактор
    Фактор Вчера, 16:57
    0
    Пашинян-побратим Зеленского. А это означает путь до последнего армянина на войне или в бега без собственной страны.
  13. Born
    Born Вчера, 16:59
    +3
    Потому что большинству армян и всей армянской диаспоре на западе Карабах на фиг не сдался, он им мешает.
    А логика автора вообще за гранью - он проиграл войну и остался, поэтому сейчас он проиграет войну и станет предателем. С чего бы?)
    1. HAM
      HAM Вчера, 17:14
      +2
      Да и российским армянам и Карабах не нужен и саму Армению они любят чисто теоретически.....флажками на торпедах машин и громкой музыкой из динамиков...каждый день попадаются такие..им и тут тепло...
  14. Всясутьвдеталях
    Всясутьвдеталях Вчера, 17:03
    0
    Пашинян со товарищи не признал Нагорный Карабах как независимое государство. Но и ничего не сделал, чтоб присоединить к Армении. Развёл американскую малину в Армении. У России с Алиевым лучше отношения. Но вот в чём вопрос: где был сам наш МИД во всех прилегающих республиках? Как он работал над задачей удержать в дружеских отношениях союзные республики? Ответ - никак. Давно Лаврова надо было гнать взашей, да Путин слабый кадровик.
  15. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Вчера, 17:04
    +1
    Так а каким образом он тогда остался у руля проиграв войну? Дааа, как не вовремя всё это...
  16. Землекоп
    Землекоп Вчера, 17:31
    +3
    По этим лекалам как нужно проводить тотальную промывку мозгов и лжепропаганду с зомбированием местных туземцев надо уичть все спецслужбы мира я имею ввиду работу цру сша по отношению к укроти армяно туземцам. Агрессия прямая идет от азеров а все зло и ненависть от армян идет все равно к русским и РОссии и вся вина на России. Ни здравого смысла ничего. Животные инстинкты и зло.
    Ну и промывка остатков мозга по поводу их фюрера - пашиняна. Это как надо было промыть мозги что бы этот таракан все что можно и нельзя сдал профукал и своровал и местные его все равно боготворят и выбирают снова и снова.
  17. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 18:08
    +4
    Такой вывод можно сделать по очередному посту заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

    По постам рекомого зампредседателя совершенно никаких выводов сделать нельзя. Потому как реальность - она сама по себе, а посты Д.Медведева вместе с ним самим - сами по себе
  18. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 18:29
    -1
    Он предатель, Россия обязательно должна поддержать Азербайджан и еще больше сблизиться с Турцией.
  19. Авторитет
    Авторитет Вчера, 19:26
    +1
    Цитата: Azerbaijan2023
    Цитата: Бородач
    Пашинян продал Карабах и предал Армению.

    Кому продал? Почём? Откуда инфа? Чем предал Армению? Чистое любопытство уважаемый. Он не продал а проиграл! Он не предал Армению а армяне сидя в болоте думают что обьявив войну Азербайджану они потеряют и последнее что имеют. А предательством интересов Армении и Серж Саргсян делал.


    Пашинян предал Армению и ее интересы.
    Потому что превратил Армению в территорию противостояния НАТО и РФ.


    Все как описал Медведев.
    Оскорбил и послал Россию.
    В открытую поддержал Украину (послал женушку с визитом) и НАТО (совместные военные учения).
    Спровоцировал Азербайджан на новый виток конфликта, пытаясь втянуть Россию в войну.


    Это в интересах Армении? Нет.
    Предатель.
  20. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 19:54
    +1
    А мы хорошо поднимем, что нашим невмешательством в 2020 мы вдохновили х.о.х.л.о.в. на операцию по зачистке ЛДНР?
  21. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Вчера, 20:15
    0
    «Он проиграл войну, но удержался странным образом на месте»

    А я вот знаю одного президента, который выиграл войну, но слетел странным образом с места. Потом слетел с места премьера и долетался в итоге до должности скандального блогера.
  22. шамиль
    шамиль Вчера, 21:03
    0
    НК не надо провоцировать против Азербайджана. Это внутренний вопрос этого государства и не нам в него вмешиваться.
  23. Rom8681
    Rom8681 Вчера, 21:20
    +1
    Он проиграл войну, но удержался странным образом на месте»: зампред Совбеза РФ резко высказался о премьер-министре Армении
    .
    Ты,Димон выигрываешь СВО.
    Наши, политики только у других соринку видят
  24. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 21:30
    +1
    «Он проиграл войну, но удержался странным образом на месте»: зампред Совбеза РФ резко высказался о премьер-министре Армении
    Интересно наш блоггер-полководец выиграл бы войну на месте Пашиняна?! Что-то не очень верится... winked