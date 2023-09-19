«Он проиграл войну, но удержался странным образом на месте»: зампред Совбеза РФ резко высказался о премьер-министре Армении:

Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за своё бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своей деятельностью во главе правительства создал многочисленные риски для страны, а его собственная политическая судьба может быть весьма незавидной. Такой вывод можно сделать по очередному посту заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.Российский политик опубликовал пост, в котором открыто не называет фамилию Пашиняна, но понятно, о ком идет речь. Объект критики Медведева – глава армянского правительства, который в последнее время сделал большое количество антироссийских заявлений.Медведев пишет, что однажды некий коллега из братской страны сказал ему про себя, что Россия его не примет, так как он чужой для нее. Но Медведев ответил, что судить будут по поступкам, а не по биографии.- написал Дмитрий Медведев.Этот пост очень злободневен, поскольку именно сегодня власти Азербайджана начали военную операцию против Нагорного Карабаха. В этой связи Армения оказалась в очень сложном положении, и теперь совсем не ясно, как она будет из него выходить. Ведь ресурсы Баку и Еревана несопоставимы и открытое противостояние Армения в любом случае проиграет. Но если Армения не заступится за Нагорный Карабах, армяне будут расценивать действия Пашиняна как предательство своего народа и тогда его действительно может ждать незавидная судьба.