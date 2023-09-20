САО 2С31 «Вена» в Спецоперации: впервые в бою



САО "Вена" в районе г. Артемовск

Впервые на экране

Путь в войска

Унификация и универсальность

Дополнение и замена



"Вена" и заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона, в котором она служит

Новый опыт

В рамках текущей Спецоперации по защите Донбасса проверку практикой проходят разнообразные артиллерийские системы отечественной разработки, включая самые интересные образцы. Так, на днях стало известно, что в боях теперь участвует самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена». Появление такой техники на фронте является хорошим знаком и указывает на продолжение развития артиллерии – и рост ее огневых возможностей.О появлении «Вены» в зоне боевых действий впервые сообщил телеканал «Россия 1». 14 сентября в вечернем выпуске «Вестей» вышел репортаж, посвященный этой самоходке и ее боевому применению. В нем показали, как минимум, одну из боевых машин, задействованных в Спецоперации, а также рассказали о специфике ее применения. Демонстрировалось передвижение САО по грунтовой дороге. Стрельбу, к сожалению, не показали.Как сообщается, несколько изделий 2С31 некоторое время назад поступили в одну из строевых частей воздушно-десантных войск, участвующих в операции. Подразделение на такой технике работает в районе г. Артемовск (ДНР) и наносит удары по противнику. Подробности такого применения, по понятным причинам, не уточняются.Отмечается высокая эффективность современного САО и его преимущества перед аналогичной техникой предыдущего поколения. Так, «Вена» выгодно отличается от более старой «Ноны» улучшенным орудием, усовершенствованной системой управления огнем и увеличенным боекомплектом. Все это дает существенный прирост боевых качеств.К настоящему времени десантники-артиллеристы накопили определенный опыт применения САО 2С31. Теперь они рассчитывают, что количество такой техники в войсках будет увеличиваться. Вместе с ним будет расти и эффективность работы соответствующих подразделений и артиллерии в целом.В начале восьмидесятых годов на вооружение советских ВДВ поступило новейшее 120-мм САО 2С9 «Нона-С». Вскоре такая техника была использована в боях в Афганистане, в ходе которых подтвердила расчетные характеристики и показала высокую эффективность. По результатам этого Минобороны СССР заказало разработку аналогичной боевой машины для сухопутных войск.Работы по новой теме «Вена» начались во второй половине восьмидесятых. За разработку проекта в целом отвечали Пермский машиностроительный завод (ныне «Мотовилихинские заводы») и ЦНИИ Точмаш. Новую линейку боеприпасов проектировало ГНПП «Базальт».Проектирование «Вены» продолжалось до середины девяностых годов. В 1995 г. по проекту построили два опытных образца, которые затем вышли на испытания. В начале 1997 г. на выставке IDEX в ОАЭ самоходку впервые показали публике. В течение двухтысячных годов САО проходили необходимый комплекс испытаний и доводку. Государственные испытания завершились только в 2007 г.По известным данным, «Вена» получила рекомендацию к принятию на вооружение. Была изготовлена опытная партия такой техники, и в 2010 г. ее передали в войска. Однако полноценное серийное производство запускать не стали. В тот период Минобороны дорабатывало и совершенствовало систему артиллерийских вооружений сухопутных войск, а также прорабатывало планы на будущее. По тем или иным причинам, места для САО 2С31 в них не нашлось, и закупки серийной техники не начались.Впрочем, «Вена» заинтересовала иностранного заказчика. На тот момент Азербайджан активно заказывал различную военную технику российского производства и вместе с другими образцами решил приобрести САО 2С31. Ему поставили 18 серийных машин.Как теперь выясняется, к настоящему времени российская армия изменила отношение к «Вене». Эту боевую машину посчитали пригодной, как минимум, к испытаниям в условиях реальных боевых действий. Несколько таких САО задействованы в Спецоперации и возможно дальнейшее производство и переоснащение артиллерийских частей.Изделие 2С31 «Вена» представляет собой гусеничную боевую машину с полноповоротной башней, оснащенной 120-мм нарезным орудием и другими системами. Самоходка построена с использованием ряда готовых компонентов. Другие изделия выполнены путем модернизации существующих, а ряд систем разработан специально для «Вены».Самоходка построена на доработанном гусеничном шасси САУ 2С18 «Пат» – модификации шасси БМП-3. В версии для «Вены» такое шасси имеет сварной бронекорпус с противопульной и противоосколочной защитой со всех ракурсов. Компоновка корпуса в сравнении с предыдущими образцами принципиально не изменилась: в носу находится отделение управления, за ним помещено боевое отделение, а в корме осталось моторно-трансмиссионное.2С31 оснащена дизельным двигателем УТД-29 мощностью 450 л.с. Механическая трансмиссия передает момент на кормовые ведущие колеса. Ходовая часть имеет по шесть опорных катков на борт с торсионной подвеской. Максимальная скорость на шоссе – более 70 км/ч. Для передвижения по воде в корме корпуса имеется пара водометов.На «Вене» используется 120-мм нарезное «универсальное» орудие 2А80. За счет применения разных боеприпасов оно способно выполнять функции пушки, гаубицы или миномета. Конструкция башни обеспечивает круговую наводку по горизонтали и вертикальную от -4° до +80°. В зависимости от типа боеприпаса, достигается дальность стрельбы в 12-14 км.Орудие 2А80 использует широчайшую номенклатуру боеприпасов разного назначения. Для него была разработана линейка 120-мм снарядов для стрельбы в режиме пушки или гаубицы. Также возможно применение существующих минометных мин этого калибра. Примечательно, что «Вена» может вести огонь как отечественным, так и аналогичными иностранными боеприпасами. Боекомплект в укладках – 70 снарядов. Кроме того, в борту боевого отделения имеется люк для подачи выстрелов с грунта.САО «Вена» отличается от изделий семейства «Нона» усовершенствованными средствами управления огнем. В СУО включены прицелы разных типов для стрельбы в светлое и темное время суток, как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Штатный лазерный дальномер может применяться для наведения управляемых снарядов. СУО имеет баллистический вычислитель, в памяти которого хранятся данные по широкой номенклатуре снарядов. Интегрированы средства инерциальной и спутниковой навигации. Присутствует возможность ввода координат до 30 целей для последующего расчета данных для стрельбы.Таким образом, российская армия начала использовать в Спецоперации еще один современный образец техники – самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена». Некоторое количество боевых машин этого типа дополняет другие ствольные системы разных калибров и участвует в решении общих задач. При этом, как сообщается, достигаются высокие характеристики и эффективность.Преимущества «Вены», как и более старых универсальных 120-мм систем, хорошо известны. Самоходки этого семейства имеют высокую подвижность и способны быстро выходить на огневую позицию или покидать ее. При этом особое орудие позволяет вести огонь в разных режимах, выполняя фунцкции системы сразу трех разных классов. По сути, изделие 2С31 является дополнением или заменой для 120-мм самоходных минометов и гаубиц калибра 122 мм. При этом оно уступает системам большего калибра в дальности стрельбы и могуществе снаряда.Современная «Вена» также имеет очевидные преимущества перед старой «Ноной-С». Прежде всего, они связаны с применением современной СУО, имеющей все необходимые функции и повышающей эффективность огня. Кроме того, используется доработанное шасси БМП-3, за счет чего достигается большая степень унификации с наличным парком сухопутных войск.Впрочем, пока имеются проблемы с реализацией всего технического потенциала САО 2С31. Количество такой техники, насколько известно, остается небольшим. Для переоснащения артиллерийских подразделений и соответствующего роста потенциала артиллерии требуется полноценное серийное производство. Возможно, оно уже стартовало и/или набирает обороты, и в обозримом будущем проявятся все его результаты.Спецоперация показывает, что артиллерия сохраняет свои позиции и остается важнейшим компонентом сухопутных войск. Армии необходимы системы разных классов и калибров с теми или иными возможностями. В частности, высокий потенциал имеют универсальные системы по типу современной «Вены» или более старой «Ноны-С».После долгих лет неопределенности, САО 2С31 «Вена» все же попадает в строевые части и применяется в условиях реальных боевых действий. Боевая машина показывает высокие характеристики и подтверждает правильность выбранных технических решений. Следует ожидать, что новый опыт эксплуатации и применения, набранный в ходе Спецоперации, положительно повлияет на дальнейшую судьбу «Вены» и поможет ей занять свое место в войсках.