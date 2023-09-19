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В компании Lobaev Arms начались испытания гиперзвукового снайперского патрона

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В компании Lobaev Arms начались испытания гиперзвукового снайперского патрона

В российской частной оружейной компании Lobaev Arms, специализирующейся на производстве и кастомизации снайперских винтовок, начались испытания гиперзвукового патрона. О первом в России испытании патронов такого типа рассказал один из основателей предприятия, глава компании Владислав Лобаев.


Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания

— сообщил глава оружейной компании РИА Новости.

Он уточнил, что на данном этапе разработанный конструкторами Lobaev Arms патрон назвать гиперзвуковым можно лишь условно, пока что его скорость находится «на грани» гиперзвука. Работы над совершенствованием скоростных характеристик патрона продолжаются, в перспективе он сможет развивать скорость свыше 1500 м/с (выше пяти чисел Маха). Решение о доведения патрона до гиперзвукового уровня будет приниматься по итогам испытаний, пояснил глава компании.

Стрелковое оружие производства Lobaev Arms, в том числе снайперские винтовки с уникальными дальностными характеристиками, используется нашими бойцами в зоне специальной военной операции. Разработкой новейших видов оружия и боеприпасов занимаются инженеры-конструкторы ООО «Конструкторское Бюро Интегрированных Систем», которое входит в группу компаний «LOBAEV».

Глава компании уточнил, что ранее проект по разработке гиперзвукового патрона был приостановлен по причине большой загруженности производственных мощностей в рамках гособоронзаказа, хотя данный боеприпас был спроектирован еще до начала СВО. Более того, как написал в своем телеграм-канале Владислав Лобаев, американские оружейники уже наладили серийный выпуск подобных патронов 10х100 мм.

Сейчас украинские снайперы используют поставленное Соединенными Штатами оружие против наших бойцов, что делает необходимым продолжение работы над гиперзвуковым патроном. Противник применяет этот калибр за пределами зоны поражения американских снайперских винтовок CheyTac с патронами калибра 10,3х77 миллиметров, уточнил Лобаев. Опасность этих патронов в том, что они пробивают любые средства индивидуальной бронезащиты на дальности 1,7-1,8 километра даже не бронебойной пулей.

Ранее глава Lobaev Arms рассказал, что даже в условиях жестких тотальных санкций Запада его предприятие продолжает разработку, глубокую модернизацию и кратно увеличило выпуск продукции по контрактам с Минобороны РФ. Первая в истории РФ частная оружейная компания была организована братьями Лобаевыми в 2003 году в Тарусе (Калужская область) и вначале производила бенчрестерные спортивные винтовки для стендовой стрельбы. В 2007 году был создан ранний прототип снайперской винтовки СВЛ, впоследствии ставшей родоначальницей семейства СВЛ/СВЛК-14 — основного модельного ряда компании.

В приветственном релизе на сайте компании утверждается, что сейчас холдинг Lobaev Arms производит самый самый большой модельный ряд крупнокалиберного, высокоточного и дальнобойного оружия в индустрии серийных магазинных винтовок. Оружие от Лобаева знают и ценят за рубежом. В свое время, в силу юридических проблем, компания в период с 2010 по 2013 годы работала в ОАЭ. За это время коллектив Lobaev Arms разработал для вооружённых сил Объединённых Арабских Эмиратов более 20 моделей самозарядного и болтового стрелкового оружия.
Использованы фотографии:
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42 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 17:39
    +8
    Решение о доведения патрона до гиперзвукового уровня будет приниматься по итогам испытаний —

    ***
    — «Работайте,братья!» ...



    ***
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 17:42
    +7
    Интересно,каков ресурс ствола винтовки при стрельбе таким патроном?То что сделали такой патрон молодцы,теперь проблема индивидуальной защиты бойца на поле боя стала острее. Хотя стрельба с расстояния под 2километра и больше это работа для единиц из снайперов.
  3. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Вчера, 17:46
    +3
    Любой броник с чуть ли не двух км ? Вштыривает , однако .. таким можно и мехводов доставать , и через стены кошмарить
    1. К-50
      К-50 Вчера, 18:05
      +5
      Цитата: КВУ-НСвД
      Любой броник с чуть ли не двух км ?

      Даже если вдруг не пробьёт, удар будет таким, что целых костей не останется, шею так точно переломит.
      Не расчитан человеческий скелет на такие перегрузки. request
      1. Летунъ
        Летунъ Вчера, 18:43
        +9
        Цитата: К-50
        Даже если вдруг не пробьёт, удар будет таким, что целых костей не останется, шею так точно переломит.
        Не расчитан человеческий скелет на такие перегрузки.

        Ох уж эти эксперты с ВО laughing Если не пробьëт, так шею сломает lol
        1. штурм
          штурм Вчера, 23:30
          0
          Ох уж эти эксперты с ВО laughing Если не пробьëт, так шею сломает lol

          А если не попадёт, то так напугает, что свистунок на неделю откроется wassat
  4. К-50
    К-50 Вчера, 17:46
    +4
    в перспективе он сможет развивать скорость свыше 1500 м/с (выше пяти чисел Маха).

    Не придётся как в танковых пушках делать ствол гладким, а пулю оперённой с такими скоростями? what
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 20:24
      -1
      Цитата: К-50
      в перспективе он сможет развивать скорость свыше 1500 м/с (выше пяти чисел Маха).

      Не придётся как в танковых пушках делать ствол гладким, а пулю оперённой с такими скоростями? what

      Австрийский Штаер уже выпустил подобное ружьё (ну не винтовка же) с подкалиберный пулей из обедненного УРАНА(!). Правда они позиционируют данную систему скорее как дальнобойное противотанковое ружье. Хотя по-правде говоря танк то из него сложно завалить, но бронеропробитие в 40мм стальной брони с километровой дистанции внушает уважение.
  5. Дилетант
    Дилетант Вчера, 17:47
    -13
    Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона.

    А я "условно" Арни Шварценеггер, но в порнофильме с Анжелиной Джоли. wassat fool
  6. knn54
    knn54 Вчера, 18:01
    -4
    -сможет развивать скорость свыше 1500 м/с .
    У янкесов до 900 м/с.
    Гиперзвук,вроде, начинается с 1710 м/с.
    Алексей,спасибо за уточнение.
    1. К-50
      К-50 Вчера, 18:03
      +5
      Цитата: knn54
      У янкесов до 900 м/с.
      При этом скорость ниже сверхзвуковой.

      Сверхзвук это скорость выше 340 м\сек. hi
  7. Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 18:09
    +5
    скорость свыше 1500 м/с (выше пяти чисел Маха).
    При какой температуре окружающего воздуха? При -50С скорости 1500 м/с соответствует М=5,02, а при температуре +30С число М будет 4,3
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 18:44
      +2
      В этом вы правы, но вы - авиатор. У нас тут на грунте, несного иначе. И давление - оно атмосферное, одна то есть) А температура - н.у, ноль по цельсию, давление -101 килопаскаль
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 19:24
        +3
        А температура - н.у, ноль по цельсию, давление -101 килопаскаль
        При 0С скорость звука будет 330 м/с а М = 4,5. Заявленные автором заметки цифры и близко не стояли. Давление никакого отношения к числу М не имеет, а вот к плотности - самое прямое, а значит, и к дальности полёта объекта. Естессно, в более плотной среде будет скорость быстрее теряться. Интересно, как Лобаев решил проблему отдачи, она ведь зверская будет, тем более, с калибром, бОльшим 7,62
        1. Escariot
          Escariot Вчера, 20:31
          0
          Цитата: Авиатор_
          А температура - н.у, ноль по цельсию, давление -101 килопаскаль
          При 0С скорость звука будет 330 м/с а М = 4,5. Заявленные автором заметки цифры и близко не стояли. Давление никакого отношения к числу М не имеет, а вот к плотности - самое прямое, а значит, и к дальности полёта объекта. Естессно, в более плотной среде будет скорость быстрее теряться. Интересно, как Лобаев решил проблему отдачи, она ведь зверская будет, тем более, с калибром, бОльшим 7,62

          Отдачу то можно ещё как-то скомпенсировать, но вот давление в канале ствола должно быть просто зверским.
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Вчера, 20:48
            +1
            давление в канале ствола должно быть просто зверским.
            Ну, в пределах 3-4 тыс. атм. А вот живучесть ствола при этом небольшая.
        2. Alex777
          Alex777 Вчера, 20:35
          0
          Знакомый привозил в ФСО на тесты патроны с жидким зарядом.
          Давно это было. Один офицер на всю жизнь с шрамом остался.
          Больно конская была отдача. Несмотря на весьма малый калибр.
  8. Bingo
    Bingo Вчера, 18:15
    0
    Ну нихрена се заявление. Кстати, во-первых, я знаю кто такой Лобаев. и вот отсего...
    он сможет развивать скорость свыше 1500 м/с (выше пяти чисел Маха)
    Гиперзвук от семи - и кстати именно Лобаев знает прекрасно!
    Но второй вопрос, что также не пойму. А зачем? Есть проблемы с пулей на сверхзвуке. Есть с дозвуковыми, согласен.
    Один вопрос - что даст стрелку гиперзвуковая? Что, именно?!
    1. Анатолий Попов
      Анатолий Попов Вчера, 18:26
      0
      скорость воздействия на цель.чем она выше тем меньше упреждение и возможности цели уйти
      1. Керенский
        Керенский Вчера, 19:26
        -3
        скорость воздействия на цель.чем она выше тем меньше упреждение

        Бред и вред! Садитесь за учебники и задачники.
        Упреждение зависит от элементов движения цели.
        Сколько их?
      2. Bingo
        Bingo Вчера, 20:16
        0
        Цитата: Анатолий Попов
        скорость воздействия на цель

        Вы разговариваете со вторым номером снайперского расчета. Стрелок я, первый номер - наводчик. Угадайте, не подозреваю ли я, что от удара бойка до прилета с гипер или сверхзвуковой... Мне разница невелика, например спрятаться - не успею? В чем плюс такой пули? Думаете вы 7, 62 на 54 тапком смахнете или увидете?
    2. фа2998
      фа2998 Вчера, 18:36
      +2
      Цитата: Bingo
      Один вопрос - что даст стрелку гиперзвуковая? Что, именно?!

      Опупенная отдача. laughing Она зависит от веса пули(там видно не 7,62 мм.),и скорости передаваемой пуле.Если она при 750 м\с ,уже немалая,при 1500 будет огромная.Нужно тяжелое оружие,и мощный дульный тормоз.
      1. Керенский
        Керенский Вчера, 19:29
        0
        Опупенная отдача. laughing Она зависит от веса пули(там видно не 7,62 мм.),и скорости передаваемой пуле.

        ... от отношения массы орудия к массе снаряда. Мысленно постреляйте в невесомости.
    3. nik-mazur
      nik-mazur Вчера, 18:50
      +6
      Цитата: Bingo
      что даст стрелку гиперзвуковая?

      Траектория более настильная, поскольку сила притяжения действует не две секунды, а всего одну. Соответственно, прицеливаться надо не на двадцать метров выше, а всего на десять.
      Хотя, я вообще не понимаю, нафига стрелять из винтовки на расстояние в полтора километра, когда даже у самого супер снайпера шансов промазать на порядок больше, чем попасть? И что это за цель, которая достойна того, что бы по ней стрелял редкостный специалист из дорогущего оружия специальным боеприпасом? На мой взгляд, по важной цели за полтора километра намного проще и эффективнее послать банальный танковый снаряд.
      1. zontov79
        zontov79 Вчера, 19:00
        0
        Сейчас более менее подготовленный снайпер спокойно стреляет на 1500-1800 метров . Оружие позволяет попадать . Вы не путайте СВД с высокоточной винтовкой , у такой разброс пуль в районе 0,5 моа.
      2. Керенский
        Керенский Вчера, 19:32
        -1
        Траектория более настильная, поскольку сила притяжения действует не две секунды, а всего одну. Соответственно, прицеливаться надо не на двадцать метров выше, а всего на десять.

        Что это даёт? Увеличение дистанции прямого выстрела на..? Будем считать?
        Заодно прикинем деривацию? Данных не хватает..
      3. Bingo
        Bingo Вчера, 21:44
        0
        Цитата: nik-mazur
        Траектория более настильная

        Я его должен видеть)
    4. zontov79
      zontov79 Вчера, 18:52
      +2
      Что именно? А вы статью по диагонали читали ?? Ну наверное даст большую энергию пули , а это даст гарантировано поражать цели на больших расстояниях , безнаказанно. Ну хотя бы так !!
    5. Керенский
      Керенский Вчера, 19:22
      0
      Один вопрос - что даст стрелку гиперзвуковая? Что, именно?!

      Божественная сила = Божественная масса * Божественное ускорение (то есть, первая производная от скорости по времени).
      Масса пули ограничена калибром (!) и плотностью материала. Значит с чем можно поиграть? С начальной скоростью.
      Я не просто так сказал про производную, - важно изменение быстроты скорости тела.
      Условный гиперзвук на дульном срезе ствола даёт нам некий прирост энергии, которую способна "УТАЩИТЬ" пуля. Но какова будет скорость при встрече с целью? Не растеряет ли пуля энергию по пути?
    6. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 19:27
      +1
      Гиперзвук от семи - и кстати именно Лобаев знает прекрасно!
      Ну так заметку не Лобаев писал, а нанятый им пиараст.
  9. Облитератор
    Облитератор Вчера, 18:23
    -6
    Оружие для для обычных калибров в нормальном качестве сначала бы начали выпускать, прежде чем за рекорды браться.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 18:42
    -3
    Я думаю архиважно успеть испытать этот патрон на прибалтийских снайпершах работающих в зоне СВО.
  11. Баюн
    Баюн Вчера, 18:47
    -1
    Раз есть Военторг, значит есть и Военмаркетинг;)
  12. zontov79
    zontov79 Вчера, 18:56
    +1
    Сколько же дебильных комментариев . Всегда удивлялся сколько же их на ВО. И главное не стесняются.
    1. Керенский
      Керенский Вчера, 19:33
      0
      Сколько же дебильных комментариев
      !!!!
      +++
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 19:00
    +1
    в перспективе он сможет развивать скорость свыше 1500 м/с (выше пяти чисел Маха).

    ВЫШЕ ЧЕТЫРЁХ ЧИСЕЛ МАХА!!!
    У земли скорость, при которой число Маха будет равно 1, будет равна приблизительно 340 м/с (скорость, с использованием которой люди оценивают расстояние до приближающейся грозы, измеряя время от вспышки молнии до дошедших раскатов грома), или 1224 км/ч.

    1 500 м/с = 4, 41 Маха
  14. alexoff
    alexoff Вчера, 19:00
    0
    Я так понимаю если б не ОАЭ и Индия у нас бы в армии ничего бы толком нового не было, производители бы загнулись просто
  15. ved_med12
    ved_med12 Вчера, 19:09
    +2
    Наш Илонн МасК!!! И даже круче!
    ......................
  16. MaikCG
    MaikCG Вчера, 19:58
    -1
    А что не гиперсветового? Не надо в пиаре на полшишечки входить, надо по крупному.
  17. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 20:20
    -1
    в период с 2010 по 2013 годы работала в ОАЭ. За это время коллектив Lobaev Arms разработал для вооружённых сил Объединённых Арабских Эмиратов более 20 моделей самозарядного и болтового стрелкового оружия.

    Т.е. за период с 2013 по 2023 годы компания могла разработать для наших вооружённых сил в три раза больше моделей. Хорошо, если так и есть.
  18. solar
    solar Вчера, 21:10
    +1
    Из статьи нельзя понять, какая у пули всё же была реально достигнута скорость?
    А что касается гиперзвуковых пуль, так они еще сто лет назад были.
    ...на испытаниях в Ванзее на германской испытательной станции винтовка Герлиха калибра 7 мм, в присутствии официальной комиссии придала пуле конструкции Герлиха массой 6,5 г скорость в 1475 м/с. Затем винтовка дала скорость пули 1600 м/с, и при некотором увеличении порохового заряда давала даже скорость в 1700 м/с, совершенно фантастическую в то время.
    Сомнения скептиков были опровергнуты, сам же Герлих считал возможным придать винтовочной пуле скорость и в 2000 м/с.

    Это был 1930 год. Пуля Герлиха получила развитие.
    В 1932—1933 годах на Эбердинском полигоне в США испытывалась винтовка системы Герлих-Грей, имевшая ствол длиной 660 мм, и патронник с пульным входом длиной 80 мм.
    ...
    Пуля винтовки имела острую вершинку, плоское дно и два пояска. Диаметр пули по телу 6,35 мм, по пояскам 8,89 мм. Масса пули 6,35 г. Начальная скорость пули 1740—1760 м/с.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Пуля_Герлиха
  19. КСВК
    КСВК Вчера, 23:46
    0
    Цитата: Bingo
    Один вопрос - что даст стрелку гиперзвуковая? Что, именно?!

    Ну во первых энергия пули пропорциональна КВАДРАТУ скорости.
    Во вторых чем выше скорость, тем выше баллистический коэффициент.
    Ну и чем быстрее пуля долетит до цели, тем проще эту самую цель поразить, поскольку вероятность ошибки при расчёте поправок меньше.