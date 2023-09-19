В компании Lobaev Arms начались испытания гиперзвукового снайперского патрона

В российской частной оружейной компании Lobaev Arms, специализирующейся на производстве и кастомизации снайперских винтовок, начались испытания гиперзвукового патрона. О первом в России испытании патронов такого типа рассказал один из основателей предприятия, глава компании Владислав Лобаев.
Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания
— сообщил глава оружейной компании РИА Новости.
Он уточнил, что на данном этапе разработанный конструкторами Lobaev Arms патрон назвать гиперзвуковым можно лишь условно, пока что его скорость находится «на грани» гиперзвука. Работы над совершенствованием скоростных характеристик патрона продолжаются, в перспективе он сможет развивать скорость свыше 1500 м/с (выше пяти чисел Маха). Решение о доведения патрона до гиперзвукового уровня будет приниматься по итогам испытаний, пояснил глава компании.
Стрелковое оружие производства Lobaev Arms, в том числе снайперские винтовки с уникальными дальностными характеристиками, используется нашими бойцами в зоне специальной военной операции. Разработкой новейших видов оружия и боеприпасов занимаются инженеры-конструкторы ООО «Конструкторское Бюро Интегрированных Систем», которое входит в группу компаний «LOBAEV».
Глава компании уточнил, что ранее проект по разработке гиперзвукового патрона был приостановлен по причине большой загруженности производственных мощностей в рамках гособоронзаказа, хотя данный боеприпас был спроектирован еще до начала СВО. Более того, как написал в своем телеграм-канале Владислав Лобаев, американские оружейники уже наладили серийный выпуск подобных патронов 10х100 мм.
Сейчас украинские снайперы используют поставленное Соединенными Штатами оружие против наших бойцов, что делает необходимым продолжение работы над гиперзвуковым патроном. Противник применяет этот калибр за пределами зоны поражения американских снайперских винтовок CheyTac с патронами калибра 10,3х77 миллиметров, уточнил Лобаев. Опасность этих патронов в том, что они пробивают любые средства индивидуальной бронезащиты на дальности 1,7-1,8 километра даже не бронебойной пулей.
Ранее глава Lobaev Arms рассказал, что даже в условиях жестких тотальных санкций Запада его предприятие продолжает разработку, глубокую модернизацию и кратно увеличило выпуск продукции по контрактам с Минобороны РФ. Первая в истории РФ частная оружейная компания была организована братьями Лобаевыми в 2003 году в Тарусе (Калужская область) и вначале производила бенчрестерные спортивные винтовки для стендовой стрельбы. В 2007 году был создан ранний прототип снайперской винтовки СВЛ, впоследствии ставшей родоначальницей семейства СВЛ/СВЛК-14 — основного модельного ряда компании.
В приветственном релизе на сайте компании утверждается, что сейчас холдинг Lobaev Arms производит самый самый большой модельный ряд крупнокалиберного, высокоточного и дальнобойного оружия в индустрии серийных магазинных винтовок. Оружие от Лобаева знают и ценят за рубежом. В свое время, в силу юридических проблем, компания в период с 2010 по 2013 годы работала в ОАЭ. За это время коллектив Lobaev Arms разработал для вооружённых сил Объединённых Арабских Эмиратов более 20 моделей самозарядного и болтового стрелкового оружия.