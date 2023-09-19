Участники акции протеста в Ереване скандируют «Никол - предатель», обвиняя премьера Армении в происходящем в Карабахе

Никол - предатель

Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает стремительно развиваться.Напомним, что сегодня, 19 сентября, власти Азербайджана объявили о начале локальной антитеррористической операции в Карабахе, нацеленной на восстановление конституционного строя страны в регионе и вывод подразделений ВС Армении из карабахского экономического района. При этом в Баку заявили, что целями для азербайджанской армии являются исключительно позиции ВС Армении, а не мирные объекты.Сейчас в регионе звучат выстрелы и взрывы. В больницы Степанакерта уже поступают раненые.В свою очередь, власти Еревана также сделали целый ряд заявлений. В частности, в Минобороны Армении сообщили об относительно спокойной обстановке на границах и об отсутствии армянских военных на территории Карабаха.В то же время особое внимание обращают на себя заявления премьера страны Никола Пашиняна. Последний подчеркнул, что ВС Армении не будут воевать с азербайджанской армией за Карабах. В то же время, уже в ходе Совбеза Армении, он призвал российских миротворцев и Совбез ООН принять меры для прекращения агрессии Азербайджана.Стоит отметить, что столь «неопределенная» позиция главы правительства уже вызвала негативную реакцию у его сограждан.В Ереване на правительственной площади уже собрались сотни протестующих.Люди обвиняют Пашиняна в том, что сейчас происходит в Карабахе и требуют от него защитить армян, проживающих в регионе.- скандируют протестующие.