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Участники акции протеста в Ереване скандируют «Никол - предатель», обвиняя премьера Армении в происходящем в Карабахе

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Участники акции протеста в Ереване скандируют «Никол - предатель», обвиняя премьера Армении в происходящем в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает стремительно развиваться.


Напомним, что сегодня, 19 сентября, власти Азербайджана объявили о начале локальной антитеррористической операции в Карабахе, нацеленной на восстановление конституционного строя страны в регионе и вывод подразделений ВС Армении из карабахского экономического района. При этом в Баку заявили, что целями для азербайджанской армии являются исключительно позиции ВС Армении, а не мирные объекты.

Сейчас в регионе звучат выстрелы и взрывы. В больницы Степанакерта уже поступают раненые.

В свою очередь, власти Еревана также сделали целый ряд заявлений. В частности, в Минобороны Армении сообщили об относительно спокойной обстановке на границах и об отсутствии армянских военных на территории Карабаха.

В то же время особое внимание обращают на себя заявления премьера страны Никола Пашиняна. Последний подчеркнул, что ВС Армении не будут воевать с азербайджанской армией за Карабах. В то же время, уже в ходе Совбеза Армении, он призвал российских миротворцев и Совбез ООН принять меры для прекращения агрессии Азербайджана.

Стоит отметить, что столь «неопределенная» позиция главы правительства уже вызвала негативную реакцию у его сограждан.

В Ереване на правительственной площади уже собрались сотни протестующих.

Люди обвиняют Пашиняна в том, что сейчас происходит в Карабахе и требуют от него защитить армян, проживающих в регионе.

Никол - предатель

- скандируют протестующие.
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36 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Вчера, 17:05
    0
    Автор статьи недоговариает.
    Во 1-ых. Как он может обьявить войну когда весь мир и в том числе он признали Карабах за Азербайджаном?
    Во 2-ых Что его ждёт если он скажет что Армения вмешается в этот конфликт? А это прямо обьявление войны Азербайджану. Устоит Армения? Не думаю!
    Если он официально вступит в войну, все его басни о том что есть некий народ Арцаха и всё такое будут приравнены к нулю и его вся международная дипломатия сожрёт. Он просто мечтает избавится от баласта Карабаха. Карабах - это баласт для армян. Если они хотят развития и спокойной жизни, надо с соседями мирится и жить в мире. Другого варианта у армян просто нет. Я не думаю что это спец операция будет длится неделями. За 1 день перебили и уничтожили и технику и солдат и много чего ещё. Глупцы. Надо было соглашаться на мир.

    1. Msi
      Msi Вчера, 17:08
      +5
      Люди обвиняют Пашиняна в том, что сейчас происходит в Карабахе и требуют от него защитить армян, проживающих в регионе.

      Никол - предатель

      Активнее товарищи, активнее... нужно идти на захват административных зданий. И отстранение Пашиняна от власти...
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Вчера, 17:18
        +6
        Цитата: Msi
        Активнее товарищи, активнее... нужно идти на захват административных зданий. И отстранение Пашиняна от власти...

        А почему Российская сторона не предлагала этого когда предшественник Пашиняна Серж Саргсян создавал 12 биолабораторий США, когда они посольство строили для США на 2000 человек, когда они во всех сборах НАТО были. Почему тогда молчали а сейчас все этого Пашу предателем считают. Как ему обьявить войну Азербайджану? Если он обьявит, ОДКБ не поможет. Там есть условия при каких обстоятельствах ОДКБ спасёт Армению. Он же всегда говорит мы к Карабаху не имеем отношения, там живёт народ Арцаха. Что это за народ такой мы так и не поняли, мы видим одно, у всех армянские паспорта. Ну не может он обьявить войну Азербайджану и никто не сможет из Армении. Они лишаться Армении.
        1. Incvizitor
          Incvizitor Вчера, 17:44
          +8
          Дело в том что они к этой войне нихрена не готовились, даже после того поражения современного практически на вооружении ничего, всё говно 70 годов.
          1. krot
            krot Вчера, 18:23
            +4
            Пашинян и его команда охренели.. Хотят, чтобы Россия и ОДКБ воевали за армян, а армяне будут на лаврах почивать!
          2. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Вчера, 19:03
            0
            Цитата: Incvizitor
            Дело в том что они к этой войне нихрена не готовились, даже после того поражения современного практически на вооружении ничего,

            Согласен с Вами. Но , понимаете даже если они будут готовится это им не поможет. Причин могу назвать уйма.
        2. Pavel73
          Pavel73 Вчера, 18:20
          +2
          Азербайджан, я живу в России на Урале, и недостаточно ясно представляю ситуацию в Нагорном Карабахе и её историю. Насколько помню, Нагорный Карабах - это с советских времён территория Азербайджана, но на ней есть армянские поселения, правильно? И Армения незадолго до краха СССР попыталась военным путём аннексировать эту территорию?
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Вчера, 19:09
            0
            Цитата: Pavel73
            Насколько помню, Нагорный Карабах - это с советских времён территория Азербайджана, но на ней есть армянские поселения, правильно?

            Правильно. И до Советского союза он был в руках Азербайджанских ханов. Основатель Карабахского ханства Панах Али Хан. Я лично его потомков знаю. А если армяне скажут что Карабах это Арцах, то да, основатель Арцахского княжества в 12 веке является ХАСАН ДЖАЛАЛ. Не Ашот не Вазген а Хасан Джалал. Об этом армяне Вам не скажут. Хасан Джалал, албанский князь, получил статус МЕЛИКА. Мелик - это мусульманский титул типа КНЯЗЯ. Или у армян с 12 века проблемы с тюркскими ФИО?

            Цитата: Pavel73
            но на ней есть армянские поселения, правильно?

            ДА! Верно. Это тоже самое как армяне же живут у вас в Краснодарском и Ставропольском крае и в не малом количестве. Это же не значит что это их земля обитованны? Согласны? Их много и в Марселе, что теперь Марсель им давать? Как и Калифорнию. Да, после развала Советского союза, они решили оттяпать земли, воспользовались смутой в стране.

            Цитата: Pavel73
            попыталась военным путём аннексировать эту территорию?

            Совершенно верно Павел. Ещё в 87-88 году они в Кафане начале погромы против Азербайджанцев, те Азербайджанцы были переселены в Сумгаит. А дальше вы знаете что случилось.
        3. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Вчера, 19:41
          -1
          Глупая ситуация поьучается. Лично я, имею друзей и армян,и азербайджанцев. Прекрасные люди! Когда они уже этот Карабах наконец поделят?!(
        4. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:27
          +1
          Не нужно пищать лишнего.
          Не нужно качать лишний гонор.
          Вливались бы и Азербайджан и Армения в состав "расширенной" (на подобие СССР) РФ, - тут бы и междоусобице конец. hi
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Вчера, 17:23
      +7
      Я не думаю что это спец операция будет длится неделями.

      Россия вмешается только в том случае, если война перекинется на территорию Армении (договор ОДКБ)... Америкосы никогда в этот конфликт не полезут и за армян не впишутся... Ругаться с Турцией, крышующей Азербайджан и являющейся членом НАТО(со 2-й по силе натовской армией), им совсем не с руки... Нужно было отдать Нагорный Карабах России и не было бы никакого конфликта, но думаю этот вариант не устроил бы обе стороны... Текущая война может и не продлится долго, но сам конфликт может длиться десятилетиями... Причём с переменным успехом, так как де юре Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, но де факто - живут там в основном армяне, которые хотели бы жить в Армении... По крайней мере так когда-то было... Чем-то всё это напоминает крымскую историю...
    3. knn54
      knn54 Вчера, 17:28
      +4
      Уверен ,что ПОДАВЛЮЩЕЕ большинство митингующих-это жители Карабаха и их родственники.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 18:13
        +2
        Да,остальным в Армении похоже чихать.Как чихает власть их на проблему Карабаха.Впрочем,это-карма.Народ заслужил своего правителя
  2. тлауикол
    тлауикол Вчера, 17:14
    +23
    А в военкомат они толпой не ломятся?
    1. Комментарий был удален.
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 17:20
      +6
      Тлауикол-ломятся,чтобы выгнать военкома и сотрудников военкомата на войну! lol
  3. влад сваргин_2
    влад сваргин_2 Вчера, 17:15
    +5
    Никол - предатель

    Практически Пашинян всегда "смотрит на запад" и выполняет волю "своих коллег" результаты этой политики сейчас происходят в Нагорном Карабахе по его вине. Народ правильно говорит!
  4. aleks700
    aleks700 Вчера, 17:22
    +3
    Сначала сдал Карабах Азербайджану, а потом окажется что виноваты русские. И к стати. Небудет Карабаха ненужно будет одкб.
  5. Бережливый
    Бережливый Вчера, 17:23
    +1
    Время для говорильни прошло,когда говорят пушки музы молчат,так говорили раньше. Теперь только два варианта-война до конца,либо же оставить армянам карабах...
    1. Insait
      Insait Вчера, 17:51
      +5
      Цитата: Бережливый
      Время для говорильни прошло,когда говорят пушки музы молчат,так говорили раньше. Теперь только два варианта-война до конца,либо же оставить армянам карабах...

      Тут все сложнее думаю ..Россию хотят втянуть в конфликт с Азербайджаном и выдавить нас из Армении..
      Чую там готовится очередная историческая резня ..Пашинян действует по плану англосаксов ! Понимая ,что Россия в стороне не останется ,когда начнут резать и храмы взрывать .А еще в России могут спровоцировать бойню между этническими диаспорами (которых у нас много )
      На украине не получилось у англосаксов ,теперь вот новая проблема ..
      Гнать пинками нужно этого Пашиняна -соросенка ..Иначе большая кровь !
      1. Msi
        Msi Вчера, 18:23
        -2
        Гнать пинками нужно этого Пашиняна -соросенка ..Иначе большая кровь !

        Всё верно. С возвращением Вас.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:34
        0
        Цитата: Insait
        Гнать пинками нужно этого Пашиняна -соросенка ..Иначе большая кровь !

        Соросёнков нужно гнать всех.
        Отовсюду.
  6. Землекоп
    Землекоп Вчера, 17:25
    +5
    Местные армятуземцы такие же наивные идиоты как бывшие украинцы которые сегодня превратились в укротуземцев. они чего то там пытаются выражать......все бесполезно. они давно под пятой и жестким контролем сша. Так что пускай готовятся до последнего армяша во имя борьбы с Россией. Вы заметили что агрессия и война идет от азеров...а вопреки здравому смыслу и разума вся армения выкидывает зло и ненависть все равно на русских и на Россию? Где здраввый смысл? Его нет. они давно так же зазомбированны тотальной лжепропагандой и ненавистью к России и готовый следующий убойный скот
    1. Апис1962
      Апис1962 Вчера, 17:47
      +8
      Они всё свалят из Армении, кто по богаче в сша и Францию. Ну а остальные к нам, в Россию ломанутся.
  7. Фактор
    Фактор Вчера, 17:32
    +5
    На самом деле народ заманят кружевными труселями в ЕС и НАТО, как это сделали с украинцами в Киеве.

    Анализ событий позволяет предположить два варианта развития ситуации, которые можно условно назвать «быстрый» и «среднесрочный». Оба прогноза могут оказаться элементами единой стратегии.

    При быстром развитии событий, Азербайджан берет под контроль Арцах силовым путем, и эта перспектива вполне реалистична: армия Армении уже потерпела поражение в ходе Второй Карабахской войны (сентябрь—ноябрь 2020 года), сейчас налицо демотивация и деморализация армянских военных из-за поведения руководства республики, которое попросту не желает противодействовать Азербайджану. Кроме того, собственных сил у Армении может не хватить.

    Геополитический смысл происходящего — стремление заинтересованных политических группировок создать транспортный Зангезурский коридор, который соединит Азербайджан с Турцией, чтобы открыть Анкаре выход к Каспийскому морю и далее к странам Средней Азии. Реализация этого сценария возможна после 20 сентября, когда завершатся армяно-американские учения.

    «Среднесрочный» вариант предполагает достижение под угрозой применения силы целей Азербайджана (и стоящей за ним Турции) дипломатическим путем. Власти Армении готовы сдать Нагорный Карабах, по сути они это уже сделали. Возникновение Зангезурского коридора, также, выглядит вполне вероятным.

    Происходить все будет под руководством ЕС и США, спор сведется к торгу Вашингтона с Анкарой — с учетом такой полезной для США вещи, как вытеснение России из Армении. Пример Финляндии показал, что Армению могут наспех принять в НАТО. Или, по крайней мере, запустят механизм этого принятия. Наличие Зангезурского коридора дает обширные возможности для реализации различых инфраструктурных проектов, связанных с переброской товаров через Казахстан, Каспийское море, упомянутый коридор к Турции и далее.
    Выглядит возможным строительство трубопроводов «в обход России», снижается интерес Казахстана к РФ, у которого появляется логистическая альтернатива.

    Армения находится в середине электорального цикла, следующие выборы парламента и премьер-министра запланированы на 2026 год. Фигура Пашиняна в Армении имеет высокий антирейтинг. Патриотическим кругам Армении по понятным причинам не нравится перспектива утраты очередной части территории и куда большей доли суверенитета.
    Стараниями Никола Пашиняна эта часть армянского общества в значительной степени дезорганизована, хотя и имеет нужный потенциал для инициации досрочных выборов правительства.
    Армянская диаспора в России многочисленна, это создает пространство для «народной дипломатии». Армянскому бизнесу крайне интересно работать с Россией, и для сохранения прибыли эти коммерсанты выступят на стороне общих интересов.

    Не исключено, что осталось всего несколько месяцев (или недель) до того момента, когда в Армении инициативу перехватят внешние силы.
    Это чревато нестабильностью на Южном Кавказе, активизацией антироссийской логистики и рождением большого клубка противоречий, который придется разматывать десятилетиями.
  8. Bad_gr
    Bad_gr Вчера, 17:34
    +5
    В то же время особое внимание обращают на себя заявления премьера страны Никола Пашиняна. Последний подчеркнул, что ВС Армении не будут воевать с азербайджанской армией за Карабах. В то же время, уже в ходе Совбеза Армении, он призвал российских миротворцев и Совбез ООН принять меры для прекращения агрессии Азербайджана.
    Стоит отметить, что столь «неопределенная» позиция главы правительства уже вызвала негативную реакцию у его сограждан.
    Вполне определённая позиция: армяне не должны воевать, за их интересы должны гибнуть русские. Это называется "чужими руками жар загребать".
  9. К-50
    К-50 Вчера, 17:38
    +12
    Вытеснение жителей другой национальности с территории их проживания военным путём есть этнический геноцид.
    Что-то не слышно ни призывов в ООН о прекращении, ни "требований" других государств, всё тишком, молчком и кроваво. sad negative
    1. Insait
      Insait Вчера, 17:53
      +5
      Цитата: К-50
      Что-то не слышно ни призывов в ООН о прекращении, ни "требований" других государств, всё тишком, молчком и кроваво

      ООН это давно уже курятник англосаксов ..!
      Трудно России будет ..Эх армяне ,как вас развели то !
      1. RockerMan
        RockerMan Вчера, 18:12
        +2
        Это социальная инженерия, англосаксы ею владеют на высшем уровне. Она сработала на украх, а англосаксы известны тиражированием сработающей технологии. Зачем сущности лишние плодить?
    2. Born
      Born Вчера, 18:11
      +2
      Ха, это когда Западу выгодно, в другом случае это контртеррористическая операция)
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 17:49
    +3
    а они только сейчас поняли, что пашинян их продал?!!!!
  11. Born
    Born Вчера, 18:09
    +1
    Судя по всему Азербайджан получил некие гарантии от Турции, что Россия не вмешается. Именно за этим Эрдоган и приезжал недавно. Что уж он обещал взамен нам не узнать.
  12. Bingo
    Bingo Вчера, 18:21
    -1
    Не очень люблю эту группу, по сейчас вроде в тему:
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:51
      -1
      Цитата: Bingo
      Не очень люблю эту группу,

      Трудно не согласиться. hi
  13. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:35
    0
    И что? Собрались, а дальше то что?
    Сами такое выбрали, гейропейских, демократический путь и полосатиков в главные друзья...
  14. alystan
    alystan Вчера, 18:42
    0
    Он и умотал от греха подальше в штаты. Не удивлюсь, если он уже был предупрежден о предстоящем...
  15. guest
    guest Вчера, 23:04
    +1
    Никол - предатель

    Ну наконец хоть некоторые в Армении осмелились озвучить правду.