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Немецкие пользователи комментируют отказ украинских военных принять 10 Leopard 1A5 из-за того, что «танки слишком старые»

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Немецкие пользователи комментируют отказ украинских военных принять 10 Leopard 1A5 из-за того, что «танки слишком старые»

Неожиданную информацию публикует немецкая пресса касательно вопроса военной помощи Украине. Немецкие журналисты, ссылаясь на источники в военном ведомстве, сообщают о том, что украинские военные ранее отказались принять от ФРГ 10 танков «Леопард». Речь идёт о модификации Leopard 1A5.


Украинская сторона, как пишет немецкая пресса, заявила о том, что подготовленные к передаче немецкие танки «слишком стары и их состояние крайне плохое».

Из материала:

Украинская сторона заявила, что танки нужно сначала отремонтировать.

Стало известно, что речь о танках, которые уже покинули пределы Германии в формате очередного пакета военной помощи Киеву. Приёмка украинскими военными должна была состояться на территории Польши. Вероятно, речь идёт о логистическом хабе в Жешуве.

Немецкие журналисты пишут, что украинские военные сообщили своим коллегам, сопровождавшим танки из ФРГ, о том, что ремонт «Леопардов» на территории Украины не представляется возможным ввиду отсутствия должной материально-технической базы и комплектующих. Также было сказано о том, что на Украине нет специалистов, которые могли бы заниматься ремонтом танков Leopard 1A5.

На эту информацию по-разному отреагировали немецкие пользователи. Одни выдвинули претензии Шольцу за то, что тот «не может обеспечить поставки нормальной техники». Другие высказались уже против решения Украины в этом вопросе. Несколько комментариев немецких пользователей:

По логике этих людей, мы должны танки производить, поставлять, ремонтировать, на всё это выделять средства, готовить технический персонал, готовить украинских танкистов, а Киев будет выносить вердикт: устраивает его это или нет.

Извините, но танков в подарочной упаковке и чтобы только что с конвейера у нас самих нет.

По-моему, у Зеленского уже начали позволять себе то, что позволять себе нельзя.
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26 комментариев
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  1. Елис_С
    Елис_С Вчера, 17:03
    +3
    Бери, зеля, скоро и таких не дадут!!! халява кончается!
    Вот так теперь тебя натовские дружки ценят!!!
    И поделом тебе, укрохунта лживая,ненасытная и мерзкая!!!...
    1. knn54
      knn54 Вчера, 17:15
      +1
      -украинские военные ранее отказались принять от ФРГ 10 танков "Леопард".
      Так це ШАРА,панове..
      1. роман66
        роман66 Вчера, 17:38
        +2
        Не трать танки, Зеля, не хватит, чтобы застрелиться
        1. PPD
          PPD Вчера, 19:58
          +1
          Не трать танки, Зеля, не хватит, чтобы застрелиться

          Застрелиться из танка? wassat
          Оу- какое извращение.
          Нынче говорят из сау стреляются laughing
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Вчера, 20:13
            0
            Цитата: PPD
            Не трать танки, Зеля, не хватит, чтобы застрелиться

            Застрелиться из танка? wassat
            Оу- какое извращение.
            Нынче говорят из сау стреляются laughing

            good
            Перефразируя старую рекламу
            Вынюхал дорожку и столкнулся с Ф-16.
            lol
  2. Msi
    Msi Вчера, 17:05
    +1
    Украинская сторона, как пишет немецкая пресса, заявила о том, что подготовленные к передаче немецкие танки «слишком стары и их состояние крайне плохое».

    Ух ты какие, ещё и носом воротят...
    Пардон, рылом...
    1. Angestyr
      Angestyr Вчера, 18:09
      +1
      Ну да. Какая им разница в чём ласты клеить. Им в пору возмущаться что белые тапочки в комплекте не предусмотрены. А они танки старые - свинорылы блин!
  3. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Вчера, 17:09
    +5
    А чего они хотели? Благодарности от тех, кто считает себя людьми высшего сорта и восторгается гитлеровскими молодчиками? Подождите, они еще счета вам выставят за "героическую борьбу".
  4. Уарабей
    Уарабей Вчера, 17:12
    0
    Так их всё таки продают (или дают в долг) Украине, а не безвозмездно отправляют. Ибо дареному коню грех в рот заглядывать.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 17:14
      +2
      у какелов понятие "грех" весьма специфическое. по отношению к другим им можно всё - у них индульгенция.
      1. Уарабей
        Уарабей Вчера, 17:37
        +1
        А какой вот смысл себя в открытую выставлять такими упырями? Или они уже реально не могут себя контролировать и считают что им вообще всё позволено? Дали школоте на денек школой порулить... Берегов-то совсем уже не видят.
        Но это и к лучшему.
      2. Insait
        Insait Вчера, 17:58
        +2
        Скорее всего отказываются сами танкисты ,так как они по факту смертники ..
        На натовскую и особенно немецкие танки идет охота наших бойцов на фронте ..
        И не обязательно за награду ,просто зов крови и память предков ..!
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Вчера, 17:14
    +1
    Что укрофашистским танкистам боязно стало на старье идти в бой?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 18:08
      +1
      С сети ходит "инструкция пользователя"в виде комиксов к танку "Тигр".Там весьма доходчиво обьяснялось танкистам,что танк надо беречь,любить каа девушку,проводить все ТО и подобное.Отдельной строкой и картинкой с немецким рабочим в рванье,тащащих танк на своем хребте обьяснялось,что танк дорог для рейха.А тут...Хвост имеет собпку
  6. Woroshilow
    Woroshilow Вчера, 17:14
    0
    Что такое, джакузи и кондиционеров не было что ли в штатной комплектации? На халяву и уксус сладкий, или незалежные уже так запановали посоле бесплатных Leo2A6 что это правило для них не работает.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 17:16
      0
      Нет, тостеры недоложили как в Челенджеры. lol
    2. роман66
      роман66 Вчера, 17:40
      +1
      Так, там же и снаряды вручную кидать надо, а они тяжелые
  7. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Вчера, 17:17
    +3
    Украинская сторона, как пишет немецкая пресса, заявила о том, что подготовленные к передаче немецкие танки «слишком стары и их состояние крайне плохое».

    Да, хорош харчами перебирать. Берите, что дают. У Макрона, вон, жена тоже не девочка. И, ничего, живет.
    1. роман66
      роман66 Вчера, 17:42
      +1
      С, его пристрастиями, видеть во время акта лицо Панина очень правилтно
  8. Бережливый
    Бережливый Вчера, 17:17
    +1
    Они там воюют на идеальных танках,сплошь новье??? fool fool am Зажрались!!! fool
  9. Garris199
    Garris199 Вчера, 17:29
    +1
    Этот хаб в Жешуве по-хорошему нужно сравнять с землей. И другие такие хабы так же уничтожать. И делать это нужно было сразу же в самом начале СВО.
  10. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:41
    +1
    Зеленского уже начали позволять себе то, что позволять себе нельзя.
    . То что выращивали, то и выросло... субстанция ваша, кушайте не обляпайтесь.
  11. Decimalegio
    Decimalegio Вчера, 17:47
    +2
    Надо сказать, что владелец бельгийской OIP Land Systems был человеком дальновидным. Компания купила Leopard 1 по цене старого железа, долго хранила их и теперь пришло время получения прибыли..
  12. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 17:56
    0
    Из материала:

    Украинская сторона заявила, что танки нужно сначала отремонтировать.
    Дарёному коню загодя смотреть в зубы - дурная примета. Taurus грозит прилететь в(на) Украину своим ходом по многочисленным просьбам заказчика stop
  13. Керенский
    Керенский Вчера, 20:12
    0
    Ну если сие так, то приёмщики правы, - с кого спросят? Немцы отчитаются о ТАНКАХ (они же в кассу фонда "мира" стоят с квитками), а украинцы получат наборы запчастей б\у. Не отстегнули немцам "представительских", не умеют они заносить "барашка в бумажке"...
  14. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 00:04
    0
    В одном известном фильме один герой получил пинок под зад и сказал известню фразу, что… гранаты не той системы. Укрорейх получив пинок под зад во время разрекламированного контрнаступа сказал что…….танки не той системы…. В общем ничего нового. В общем все повторяется.