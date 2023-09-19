Немецкие пользователи комментируют отказ украинских военных принять 10 Leopard 1A5 из-за того, что «танки слишком старые»

Украинская сторона заявила, что танки нужно сначала отремонтировать.

По логике этих людей, мы должны танки производить, поставлять, ремонтировать, на всё это выделять средства, готовить технический персонал, готовить украинских танкистов, а Киев будет выносить вердикт: устраивает его это или нет.

Извините, но танков в подарочной упаковке и чтобы только что с конвейера у нас самих нет.

По-моему, у Зеленского уже начали позволять себе то, что позволять себе нельзя.