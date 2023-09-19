Немецкие пользователи комментируют отказ украинских военных принять 10 Leopard 1A5 из-за того, что «танки слишком старые»

Неожиданную информацию публикует немецкая пресса касательно вопроса военной помощи Украине. Немецкие журналисты, ссылаясь на источники в военном ведомстве, сообщают о том, что украинские военные ранее отказались принять от ФРГ 10 танков «Леопард». Речь идёт о модификации Leopard 1A5.
Украинская сторона, как пишет немецкая пресса, заявила о том, что подготовленные к передаче немецкие танки «слишком стары и их состояние крайне плохое».
Из материала:
Украинская сторона заявила, что танки нужно сначала отремонтировать.
Стало известно, что речь о танках, которые уже покинули пределы Германии в формате очередного пакета военной помощи Киеву. Приёмка украинскими военными должна была состояться на территории Польши. Вероятно, речь идёт о логистическом хабе в Жешуве.
Немецкие журналисты пишут, что украинские военные сообщили своим коллегам, сопровождавшим танки из ФРГ, о том, что ремонт «Леопардов» на территории Украины не представляется возможным ввиду отсутствия должной материально-технической базы и комплектующих. Также было сказано о том, что на Украине нет специалистов, которые могли бы заниматься ремонтом танков Leopard 1A5.
На эту информацию по-разному отреагировали немецкие пользователи. Одни выдвинули претензии Шольцу за то, что тот «не может обеспечить поставки нормальной техники». Другие высказались уже против решения Украины в этом вопросе. Несколько комментариев немецких пользователей:
По логике этих людей, мы должны танки производить, поставлять, ремонтировать, на всё это выделять средства, готовить технический персонал, готовить украинских танкистов, а Киев будет выносить вердикт: устраивает его это или нет.
Извините, но танков в подарочной упаковке и чтобы только что с конвейера у нас самих нет.
По-моему, у Зеленского уже начали позволять себе то, что позволять себе нельзя.