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Азербайджанская армия пытается продвинуться в глубину линии обороны в Нагорном Карабахе

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Азербайджанская армия пытается продвинуться в глубину линии обороны в Нагорном Карабахе

Армия Азербайджана наносит ракетно-артиллерийские удары вдоль всей линии соприкосновения, пытаясь продвинуться в глубину линии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом говорится в сообщении руководства непризнанной республики.


Также сообщается, что министры обороны Азербайджана и Турции в телефонном разговоре обсудили сложившуюся в Карабахе ситуацию. Глава азербайджанского Минобороны проинформировал своего турецкого коллегу о проведении локальных контртеррористических мероприятий на территории Карабахского региона Азербайджана. В свою очередь, министр обороны Турции заявил, что, как и всегда, полностью солидарен с правительством Азербайджана.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не намерен начинать военные действия против Азербайджана из-за ситуации, сложившейся на территории Нагорного Карабаха. Стоит отметить, что независимость Нагорно-Карабахской республики не признают даже власти Армении.

Пашинян также обвинил руководство Азербайджана в намерениях провести этнические чистки проживающих в Нагорном Карабахе армян, добавив при этом, что Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в регионе.

В ситуации, когда даже власти Армении заявляют об отсутствии своих войск на территории Нагорного Карабаха и признают этот регион частью Азербайджана, то было бы странно вмешательство в конфликт российского миротворческого контингента в то время, когда этого не делает даже взявшее курс на Запад правительство Армении. В мандате российских миротворцев не говорится о том, что нужно непременно ввязываться в войну, если её не смогли предотвратить политики из Еревана и Баку.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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31 комментарий
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  1. Виталий161
    Виталий161 Вчера, 17:11
    +11
    нус, армяне сами выбрали соросенка, сами и хлебнут теперь полной ложкой, более того, с учетом того, что Армения не отправила своего представителя в ОДКБ формально она и рассчитывать на сий зонтик не может, в общем доигрались, ей богу х@хлы 2.0
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Вчера, 17:13
      +3
      Цитата: Виталий161
      нус, армяне сами выбрали соросенка, сами и хлебнуть теперь полной ложкой

      Беда в том что, с этим конфликтом их чёрные дни ещё не заканчиваются. Их ждут иски с репарациями и много чего ещё. Карабах им дорого обошелся. Надо было довольствоваться Армянской губернией в составе России. Вот что бывает когда кусаешь руку кормящего.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 17:22
        +6
        Цитата: Azerbaijan2023
        Их ждут иски с репарациями и много чего ещё

        Лавочники, лавочники. Таков ваш удел на веки веков.
      2. Бережливый
        Бережливый Вчера, 17:34
        +5
        Азербайджан 2023-давайте будем объективны,без поддержки турок вы бы и прошлую войну не выиграли,и эту бы не начали! Какое будущее ваших отношений с Арменией?Вечные враги,янки их будут в отместку султану на вас натравливать,возможно что подкинут оружие и боеприпасы. Вам тоже нужно было думать о своём будущем и делать упор на дипломатию,,на соблюдение ранее заключённых договоров. Вы выбрали силовой вариант,а дальше как с ними уживаться будете?
        1. Черный_Ватник
          Черный_Ватник Вчера, 17:42
          +2
          Так это, в том числе, Эрдоган таким образом продавливает зерновую сделку. Ему, что армяне, что азербайджанцы - для султана это винтики в конструкции его мифического султаната.
        2. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Вчера, 17:50
          -3
          Цитата: Бережливый
          Азербайджан 2023-давайте будем объективны

          Простите дальше этих слов не стал читать. У нас денег больше чем у них в десятки раз. Армия , личный состав больше чем у них. Техника у нас новее и лучше чем у них. Назовите мне 1 причину по которому мы должны принять помощь Турции?))))) мы готовились к этой войне 25 лет.

          Цитата: Бережливый
          Вы выбрали силовой вариант,а дальше как с ними уживаться будете?

          ТОЧНО также как и вы с Украинцами.

          Цитата: Бережливый
          Вам тоже нужно было думать о своём будущем и делать упор на дипломатию

          30 ЛЕТ общались. Помогло? Хотя сказал что читать не стану, но дам вам совет, не надо принижать армию Азербайджана. Нашей армии хватит на 5 армянских войск вместе взяты.

          1. Черный_Ватник
            Черный_Ватник Вчера, 17:55
            +7
            Простите дальше этих слов не стал читать.


            Как же не стали, еслии дальше выделяли цитаты и комментровалии их?)
          2. Бережливый
            Бережливый Вчера, 18:17
            +1
            Азербайджан 2023-а турецкий спецназ в прошлой войне на вашей стороне это не помощь?А наличие турецкой техники на вооружении у вас -Аллах послал?Вы активно принимаете помощь турок в информации,оружии и личном составе!
            1. Azerbaijan2023
              Azerbaijan2023 Вчера, 19:00
              -1
              Цитата: Бережливый
              Азербайджан 2023-а турецкий спецназ в прошлой войне на вашей стороне это не помощь?

              где вы увидели турецкий спецназ? Факты есть?
              1. Бережливый
                Бережливый Вчера, 19:35
                +1
                Азербайджан 2023-во первых,я написал "в прошлой войне ".Во вторых,ваши же земляки выкладыаали тут на сайте фотографии турецкого спецназа на территории карабаха!Интернет вам в помощь,поищите и найдёте!
        3. velikoros-88
          velikoros-88 Сегодня, 00:03
          0
          Цитата: Бережливый
          Азербайджан 2023-давайте будем объективны,без поддержки турок вы бы и прошлую войну не выиграли,и эту бы не начали! Какое будущее ваших отношений с Арменией?Вечные враги,янки их будут в отместку султану на вас натравливать,возможно что подкинут оружие и боеприпасы. Вам тоже нужно было думать о своём будущем и делать упор на дипломатию,,на соблюдение ранее заключённых договоров. Вы выбрали силовой вариант,а дальше как с ними уживаться будете?

          Мы также выбрали силовой вариант в Чечне, точнее нам не оставили других вариантов.
          Как то уживаемся, хотя и сейчас все очень непросто, много крови было пролито, много невинных русских людей, проживавших в Чечне было убито. Цифры до сих пор звучат разные, но не менее 50 000 человек. Всей правды нам не скажут никогда, а может и не надо.
          Прошлое должно оставаться в прошлом, а строить надо будущее.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 18:22
      +2
      Цитата: Виталий161
      что Армения не отправила своего представителя в ОДКБ формально она и рассчитывать на сий зонтик не может,

      она ни как не может, если только айзеры не вторгнуться в собственно армению, но думаю алиев такого подарка армянам не сделает
  2. Trapp1st
    Trapp1st Вчера, 17:13
    -13
    то было бы странно вмешательство в конфликт российского миротворческого контингента
    Действительно, было бы странно если бы миротворцы РФ занимались миротворческой миссией laughing
    1. faridg7
      faridg7 Вчера, 17:39
      +9
      Чушь не неси. Мандат миротворческой миссии российских миротворцев в Карабахе юридически закончился сразу, как только пашинян признал Карабах азербайджанской территорией. Этот м. удак при этом не вывел войска и вооружения из района, что дало повод для зачистки азербайджанской стороне. С момента передачи пашиняном территории- это внутреннее дело Азербайджана
      1. Trapp1st
        Trapp1st Вчера, 18:04
        0
        Мандат миротворческой миссии российских миротворцев в Карабахе юридически закончился сразу
        Как Лачинский коридор
  3. Лешак
    Лешак Вчера, 17:14
    +8
    Эх.. Паршивлян, Паршивлян, натворил дел своими виляниями как та обезьяна не знавшая куда ей податься то ли к умным, то ли к красивым, а в итоге оказался в зaдницe вместе со всей Арменией.
    1. Insait
      Insait Вчера, 17:36
      +4
      Цитата: Лешак
      Эх.. Паршивлян, Паршивлян, натворил дел своими виляниями как та обезьяна не знавшая куда ей податься то ли к умным, то ли к красивым, а в итоге оказался в зaдницe вместе со всей Арменией.

      Он действует по плану ..В США постоянно метается на соглосования !
      Этот черт ненавидит Россию и готов армянский народ под нож подставить
  4. Garegin
    Garegin Вчера, 17:17
    -11
    Давайте просто сравним ударную силу ножей в спину России двух народов и ее (России соответственно) реакции на это. Ведь согласно третьему закону Ньютона, сила действия должна быть равна силе противодействия. Но видно законы физики здесь не работают.
    Просто факты.
    Действия со стороны Турции и Азербайджана (не будем разлучать один народ – два государства):
    1. Начнем со старых времен. Историки сходятся на том, что от 150 000 до 200 000 русских было турками продано в рабство только в первой половине 17 века. Документальные источники того периода раскрывают, как турки во время набегов на юг России разоряли целые деревни, убивая или продавая большую часть населения.
    2. В общем счёте, русско-турецкие войны охватывают период длительностью 351 год (1568—1918 годы). За этот период Россия и Турция находились в состоянии войны 69 лет и воевали более 12 раз.
    3. 9 января 1918 года близ села Шамхор (30 километров от нынешней Гянджи) татары (азербайджанцы) взяли в плен и вырезали более 4 000 русских солдат и офицеров, возвращающихся домой с Кавказского фронта.
    4. 1973 год – азербайджанец Чингис Юнус-оглы Рзаев совершает самый большой террористический акт в истории СССР (взрыв самолета, 80 погибших).
    5. 1990 год – изгнание более 100 000 русских из Баку. (документальный фильм «Так жить нельзя» режиссера Станислава Говорухина подтверждает изгнание русских из Баку).
    6. 2012 год – изгнание российской военной базы (РЛС) из Азербайджана (Габала)
    7. 2015 год - уничтожение турками российского Су-24 в Сирии (командир экипажа Олег Пешков). При эвакуации тел турками был сбит российский вертолет Ми-8.
    8. 2016 год – турками убит посол России в Турции Карлов.
    9. 2020 год – Азербайджан сбивает российский вертолет Ми-24. Гибель всего экипажа.
    10. 2023 год – Турция несмотря на договоренности отпускает азовских командиров. Помимо этого, и турки, и азербайджанцы поставляют оружие и ГСМ в зону боевых действий.
    11. Фактическое обустройство на территории Азербайджана нескольких военных баз и поглощение азербайджанской армии вооруженными силами Турции – теперь НАТО недалеко от Дербента.
    12. Турецко-азербайджанский тандем во всех международных организациях (ООН, Европарламент и т.д.) всегда голосовал против России.
    13. Прямые боестолкновения турецких сил с российским на территории Сирии.
    Реакция Пескова (собирательный образ) – «Мы с пониманием относимся к позиции наших турецких коллег»
    Действия со стороны Армении.
    1. Армянский народ во всех войнах России с Османской империей однозначно занимал российскую сторону, за что и был обвинен османским правительством, устроившим Геноцид.
    2. Каждый третий армянский мужчина, живущий на территории СССР погиб на Великой Отечественной Войне (1941-45 годы).
    3. На территории Армении с 1995 года находится одна из самых крупных российских военных баз (это кстати, первая военная база, созданная за пределами России после распада СССР).
    4. С 2015 года Армения входит в ЕАЭС (экономический союз с Россией).
    5. С 2003 года Армения входит в ОДКБ (военный союз с Россией).
    6. Армения во всех международных организациях (ООН, Европарламент и т.д.) ни разу не проголосовала против России.
    7. Армения в 90-е годы передала в управление практически всю энергетику (включая атомную станцию), газотранспортную систему, железную дорогу.
    8. Армения не называет прибывших в страну россиян оккупантами и проявляет свойственную нашему народу гостеприимность и душевность.
    Реакция Пескова (собирательный образ) – «Мы не согласны с позицией армянского руководства и хотели бы напомнить, что в России армян живет больше чем в Армении».
    Вывод. Идеалистов предают. Прагматиков – поневоле уважают. Усвоим этот урок – есть надежда на светлое будущее.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Вчера, 17:22
      +5
      Цитата: Garegin
      8. Армения не называет прибывших в страну россиян оккупантами и проявляет свойственную нашему народу гостеприимность и душевность

      НАДЕЮСЬ КОГДА ТЫ ПИСАЛ ЭТО ВРАНЬЁ , ТЫ КРАСНЕЕШЬ.
      Все твои пункты я могу доказать что они гроша ломанного не стоят. Ты армянин, а соответственно правду говорить не будешь. Куда делся ваш непобедимый древний дух? Опять занимаетесь тем что травите других на нас)))))))) Жалко на вас смотреть)))

    2. Виталий161
      Виталий161 Вчера, 17:30
      +10
      весь ваш опус и гроша ломаного не стоит, посчитаем сколько раз в Армении РФ послали лесом за крайние лет 5-6? сколько флагов сожгли? сколько до 20года овна вылилось из Армянских пабликов на РФ?и даже сегодня опять у них виновата РФ, а не свое правительство, которое они повторно избрали после 20 года
    3. Черный_Ватник
      Черный_Ватник Вчера, 17:40
      +6
      Какое у вас имя интересное - Гарегин - а фамилия походу Нжде?

      По факту, народ Армении сам виноват в том, что во время гос. переворота (который, на секундочку, строился во многом на антироссийских лозунгах) привел к власти прозападного журналюгу.
      Алиев не стал ждать, пока в Армении развернутся амерские силы.
      Алиев в России покупал вооружение за реальные деньги, а не за "вы наши союзники, вы нам должны", как это делала Армения еще с 90х.
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 18:27
      +3
      Цитата: Garegin
      Давайте просто сравним ударную силу ножей в спину России двух народов и ее (России соответственно) реакции на это
      к чему этот набор букв?!!!!!
      что вы этим хотели сказать
      что русские в очередной раз должны воевать в то время когда армяне будут митинговать и хамить России?!
  5. БорзРио
    БорзРио Вчера, 17:20
    +5
    И как обычно, крайними остались наши миротворцы... Никогда не понимал суть миротворцев - им ничего нельзя, стрелять нельзя, да и особо нет вооружения. Их пинают и унижают все кому не лень. Что азербайджанцы, что армяне. И это в любой части мира. По сути они там как живой щит, и чуть что, их самих надо защищать потом и спасать.
    1. Виталий161
      Виталий161 Вчера, 17:34
      0
      так в том то и дело, что миротворцы сильных мира сего, это каста неприкасаемых, тронешь их, можешь нарваться на страну чьими военнослужащими они являются, а это как правило страны с ядрен батоном, думаю желающих проверять на деле решимость применить его, не много
      1. Черный_Ватник
        Черный_Ватник Вчера, 17:44
        +1
        Все так, только про наши "красные линии" и "ноты протеста" уже шутки складывают.
        1. Виталий161
          Виталий161 Вчера, 18:02
          0
          так речь не о равных по потенциалу, наши вон в прошлом году слупили британский разведчик, в этом году рипер уронили в нейтральных водах, и че то тишина...а для небольших стран миротворцы ядерной державы эт еще та заноза в известном месте)
  6. Insait
    Insait Вчера, 17:34
    0
    Пашинян своего добъется ! Цель этого соросенка вовлечь Россию в конфликт с азербайджанцами-турками ..И выдавить нас из этого региона . А на народ Армении ему плевать ,как и Зеленскому на украину ..
    Англосаксы начинают поджигать территории бвышего Союза !
  7. Владимир М
    Владимир М Вчера, 17:36
    +1
    "...добавив при этом, что Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в регионе." Что то армяне сами не знают, чего хотят. И о каком мандате говорит этот Пашинян, если он сам признал Карабах за Азербайджаном и воевать за эти территории не собирается?
  8. Andobor
    Andobor Вчера, 17:52
    +1
    Что случилось? Может быть армяне американцев на учения приглашали.
  9. Сид2014
    Сид2014 Вчера, 18:14
    +2
    Армяне вы хорошие люди, но Карабах вы пр- ли!!!
  10. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 21:50
    0
    «Ха Есовцы», сами виноваты, что про… Карабах! Соросятник Пашинян, все сделал, что- бы Армения, пресмыкалась перед англосаксами и тюрками. Не зря в РФ живет больше армян, чем в Армении.