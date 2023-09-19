Азербайджанская армия пытается продвинуться в глубину линии обороны в Нагорном Карабахе

Армия Азербайджана наносит ракетно-артиллерийские удары вдоль всей линии соприкосновения, пытаясь продвинуться в глубину линии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом говорится в сообщении руководства непризнанной республики.Также сообщается, что министры обороны Азербайджана и Турции в телефонном разговоре обсудили сложившуюся в Карабахе ситуацию. Глава азербайджанского Минобороны проинформировал своего турецкого коллегу о проведении локальных контртеррористических мероприятий на территории Карабахского региона Азербайджана. В свою очередь, министр обороны Турции заявил, что, как и всегда, полностью солидарен с правительством Азербайджана.Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не намерен начинать военные действия против Азербайджана из-за ситуации, сложившейся на территории Нагорного Карабаха. Стоит отметить, что независимость Нагорно-Карабахской республики не признают даже власти Армении.Пашинян также обвинил руководство Азербайджана в намерениях провести этнические чистки проживающих в Нагорном Карабахе армян, добавив при этом, что Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в регионе.В ситуации, когда даже власти Армении заявляют об отсутствии своих войск на территории Нагорного Карабаха и признают этот регион частью Азербайджана, то было бы странно вмешательство в конфликт российского миротворческого контингента в то время, когда этого не делает даже взявшее курс на Запад правительство Армении. В мандате российских миротворцев не говорится о том, что нужно непременно ввязываться в войну, если её не смогли предотвратить политики из Еревана и Баку.