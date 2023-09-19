Премьер-министр Армении обсудил события в Карабахе с госсекретарем США

Ситуация вокруг азербайджанской военной операции в Нагорном Карабахе стала предметом разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.Блинкен и Пашинян пришли к выводу о недопустимости применения силы и важности использования существующих международных механизмов деэскалации конфликта. Но более конкретных заявлений по итогам общения Пашиняна и Блинкена сделано не было. Это свидетельствует о том, что США не спешат заступаться за армян Нагорного Карабаха.Европейские страны демонстрируют более активную позицию на этом фоне. В частности, Франция, где всегда было сильно армянское лобби, требует экстренного созыва Совета Безопасности ООН. Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от Азербайджана немедленного прекращения боевых действий.Проблема в том, что ситуация с Азербайджаном и Нагорным Карабахом в некоторой степени является «зеркальной» по отношению к событиям в Донбассе. Если Запад будет вступаться за армян Нагорного Карабаха, рассматриваемых Баку в качестве «сепаратистов», то возникнет вопрос, почему он не заступался за русских Донбасса, когда Украина начала свою т.н. «антитеррористическую операцию» в 2014 году.Что касается позиции Пашиняна, то она вполне однозначна – армянский премьер-министр «слил» Нагорный Карабах, дав понять, что Ереван не заступится за армянское население непризнанной республики. Соответственно, Азербайджан решит вопрос Нагорного Карабаха так, как посчитает нужным, и вряд ли ему кто-то помешает, исходя из того, что сама Армения независимости Карабаха так и не признала.