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Премьер-министр Армении обсудил события в Карабахе с госсекретарем США

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Премьер-министр Армении обсудил события в Карабахе с госсекретарем США

Ситуация вокруг азербайджанской военной операции в Нагорном Карабахе стала предметом разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.


Блинкен и Пашинян пришли к выводу о недопустимости применения силы и важности использования существующих международных механизмов деэскалации конфликта. Но более конкретных заявлений по итогам общения Пашиняна и Блинкена сделано не было. Это свидетельствует о том, что США не спешат заступаться за армян Нагорного Карабаха.

Европейские страны демонстрируют более активную позицию на этом фоне. В частности, Франция, где всегда было сильно армянское лобби, требует экстренного созыва Совета Безопасности ООН. Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от Азербайджана немедленного прекращения боевых действий.

Проблема в том, что ситуация с Азербайджаном и Нагорным Карабахом в некоторой степени является «зеркальной» по отношению к событиям в Донбассе. Если Запад будет вступаться за армян Нагорного Карабаха, рассматриваемых Баку в качестве «сепаратистов», то возникнет вопрос, почему он не заступался за русских Донбасса, когда Украина начала свою т.н. «антитеррористическую операцию» в 2014 году.

Что касается позиции Пашиняна, то она вполне однозначна – армянский премьер-министр «слил» Нагорный Карабах, дав понять, что Ереван не заступится за армянское население непризнанной республики. Соответственно, Азербайджан решит вопрос Нагорного Карабаха так, как посчитает нужным, и вряд ли ему кто-то помешает, исходя из того, что сама Армения независимости Карабаха так и не признала.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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38 комментариев
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  1. Msi
    Msi Вчера, 18:26
    +6
    Ситуация вокруг азербайджанской военной операции в Нагорном Карабахе стала предметом разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
    получал последние инструкции...
    1. Egorovich
      Egorovich Вчера, 18:49
      +2
      Встретились два лузера, Пашинян с Блинкеном и решили, что решения никакого нет, все без них решено. Следующую встречу назначили на потом, когда все утрясется. Только распивать будут не армянский коньяк, а азербайджанский.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 20:08
        +3
        Цитата: Egorovich
        Следующую встречу назначили на потом, когда все утрясется. Только распивать будут не армянский коньяк, а азербайджанский.

        По хорошему - им бы обоим где-нибудь за забором в Магадане жидкий краснодарский чай дегустировать...
    2. knn54
      knn54 Вчера, 19:59
      0
      -получал последние инструкции...
      Предпоследние,Последние-от Макрона.
      Картина маслом-"Телефон-главное оружие Пашиняна".
    3. Владимир Мсквчёв
      Владимир Мсквчёв Вчера, 20:12
      -1
      Всё, что делается в Средней Азии, делается с ведома США и эта война развязана только потому, что США дали на это отмашку. Вот только Пашинян всё ещё верит в сказки - которыми его кормит Евросоюз и США. Глядишь, через 5 лет запрыгают и армяне ... "кто не скачет тот маскаль", а лет через 20, .... Армения будет пущена на фарш как и Украина. ..... Все и всё, что находится по периметру России нужны США только для одного, что бы их руками остановить экономическую мощь России, а не для пресловутой помощи "порабощённым народам". И "бычка" будут подкармливать взятками и привилегиями ( депутатов и крупных предпринимателей ), что бы те голосовали за принятие новых законов в интересах США. Русский язык объявят вне закона, всех русских выдворят из Армении, в детсадах и школах с первого класса будут детям вдалбливать ненависть ко всему русскому - что из таких первоклашек вырастет через 10 лет ? ... угадай с первого раза ! ... а потом их всех, на фарш. .... ничего нового ! ... всё старо как этот мир - всё можно просчитать наперёд.
      Украина уже пошла, этот же путь выбирает и Казахстан, вот и Армения к ним присоединяется.
      1. Ярослав Тэккель
        Ярослав Тэккель Вчера, 20:33
        +4
        Цитата: Владимир Мсквчёв
        Всё, что делается в Средней Азии, делается с ведома США и эта война развязана только потому, что США дали на это отмашку.

        Армения с Азербайджаном не относятся к Средней Азии.

        Цитата: Владимир Мсквчёв
        Глядишь, через 5 лет запрыгают и армяне ... "кто не скачет тот маскаль"

        Цитата: Владимир Мсквчёв
        Русский язык объявят вне закона, всех русских выдворят из Армении

        Это много времени не займет: русских в Армении 11900 человек или 0,39% населения (а армян - 98%).

        Такое ощущение, что вы не владеет матчастью.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 18:27
    +5
    Просится в изгнание...Да,текст не соответствует хотелке ВО.Далее.А в Штатах есть Ростов,кстати?Питер и Москва есть..
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 18:42
      +2
      Майами же. Там вроде как для них "земля обетованная ".
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 19:48
      0
      dmi.pris1 мой Ростов на Дону не помойка,и не отстойник для политдефективов! angry Пусть прёт в штаты к" папе" сАросу !!!
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 20:39
        0
        Бережливый hi, извините что вклиниваюсь, dmi.pris 1, имел ввиду что в США есть города с названием Москва и Санкт-Петербург, и ему интересно есть ли там одноимённый город Ростов чтоб в АМЕРИКАНСКИЙ Ростов сбежал проамериканский Пашинян.
  3. Велобосс
    Велобосс Вчера, 18:28
    +5
    А есть новости, что армяне собрались у посольства США с требованиями, чтобы аиерикнцв учавствкющие на учениях приняли участие в их защите!?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 18:37
      +2
      Морпехи уже в пути ? Ну для защиты демократии и свободы ?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 18:45
      +6
      А армяне собрались в военкоматы,для защиты своей земли?Или вышли только покричать на публику?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 20:21
        0
        dmi.pris 1, ага аж много раз, это не над нашими миротворцами изгалятся, там азербайджанцы реально навешать могут.
      2. zloybond
        zloybond Вчера, 21:58
        +1
        В 1904 году Командующий войсками Туркестанского военного округа генерал от кавалерии Н.Н. Тевяшев докладывал в.р.и.д. Начальнику Главного Штаба генерал-лейтенанту П.А. Фролову:
        "... По мнению командира 2-го Туркестанского армейского корпуса, весьма нежелательным элементом среди новобранцев, назначаемых на укомплектование войск этого корпуса, являются армяне, ибо они, располагаясь в городах и селениях Закаспийской области, где торговым классом оказываются те же армяне, входят между собой в соприкосновение, вследствие чего в нижних чинах армянах увеличивается нелюбовь к военному делу и стремление уклоняться от службы..."
        Ну, то, что такие проступки, как самовольные отлучки или побеги, порча имущества, небрежное исполнение караульной службы и членовредительство, были присущи не только армянам, военным было хорошо известно.
        Во-первых, Тевяшев предупреждал:
        "... Нелюбовь к военному делу и антиправительственная пропаганда широко распространена в этой группе населения в последние годы, и служит ясным показателем того, что армяне не могут быть надежным военным элементом, но и являются фактором, способным неблагоприятно повлиять на дисциплину прочих своих сотоварищей по службе...."
        Ну, и во-вторых,
        "...Тайная продажа оружия нашим врагам или унос такового при побеге является обычным делом для нижних чинов армян, служащих в войсках названного корпуса, не говоря уже о том, что они представляют из себя самый удобный фактор для всякой иностранной разведки о наших пограничных войсках, запасах, укреплениях и текущих событиях..."
        В заключении генерал просил "вовсе не назначать" новобранцев из армян в войска 2-го Туркестанского армейского корпуса".
        .... soldier А вот книга "Походы и кони" Воспоминания юнкера, прапорщика, поручика Сергея Мамонтова о Гражданской войне. Автор, окончив юнкерское училище, попадает на фронт летом 1917 года и сражается в Добровольческой армии офицерами знаменитой 2-й Конной батареи до эвакуации Русской Армии из Крыма. Воспоминания написаны на основе дневника Сергея Мамонтова периода Гражданской войны,...
        ... то что пишет о поведении "военных армян" напоминает поведение бандеровцев... кому интересно лучше прочесть самому...
        soldier РОССИЙСКИЙ полковник РУЗИНСКИЙ Андрей Юрьевич,бывший Командующий 101-российской военной базой Гюмри,в интервью российским СМИ вспоминал о своей службе во время Карабахской войны:
        "Я служил в Карабахе.Наши части воевали на стороне армян.И что же вы думаете: эти "вояки"(тут другое,"крепкое" слово)прятались за нашими спинами.Как азербайджанцы вдалеке появятся ,сразу оружие бросали и назад.А как что-нибудь займём,прибегали и кричали потом,что освободили армянскую землю силою "железных Ашотов".
        Служба закончилась,добрался до родного Ставрополья,оказалось,пока мы там за них воюем,армяне хозяйничают тут и орут о величии Армении и армянских воинов."
        После чего полковник даёт краткую характеристику:"Не герои(тут более "крепкое" слово) и баста!Не знаю ,о какой храбрости армян вы говорите.Да В 1994 году не будь там России,не стал бы Карабах армянским,не будь России,не было бы и Армении"
        hi Вряд ли сегодня что-то в характере армянства изменилось. Вряд ли сегодня России стоит больше ориентироваться в регионе на армян. Потому что армянство, как и двести лет назад, готово подставить российским союзникам подножку, несмотря на то, что именно Россия открыла перед армянами двери Южного Кавказа.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 18:28
    0
    Он предатель, Россия обязательно должна поддержать Азербайджан и еще больше сблизиться с Турцией.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 18:34
      +17
      Цитата: Carlos Sala
      , Россия обязательно должна поддержать Азербайджан и еще больше сблизиться с Турцией.
      Россия должна поддерживать только себя
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 18:38
        +1
        А что Азербайджан, они и сами разберутся, если надо будет...
        Россия... с Арцахом все сложно, его не признают своим именно те, кто должен был это сделать, а теперь... теперь все сложно.
    2. Егоза
      Егоза Вчера, 18:36
      -7
      Цитата: Carlos Sala
      Россия обязательно должна поддержать Азербайджан и еще больше сблизиться с Турцией.

      А я бы предложила договориться с Азербайджаном и отдать Карабах РФ. И все были бы довольны избавиться от этого головняка. Ну, кроме США, вероятно.
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Вчера, 18:42
        +8
        А я бы предложил всех выселить и отдать Карабах евреям. Им тоже нужно.
        1. Лешак
          Лешак Вчера, 18:57
          +3
          Цитата: antiaircrafter
          А я бы предложил всех выселить и отдать Карабах евреям. Им тоже нужно.

          +100500 за хохму! good
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Вчера, 19:01
            +1
            Так может и мне в хозяйстве пригодится(не еврею).. laughing
        2. Кот Александрович
          Кот Александрович Вчера, 19:44
          0
          Только не отдать, а продать за кучу шекелей! laughing
      2. Pharmacist
        Pharmacist Вчера, 19:04
        +5
        Не надо России такого счастья. Итак армяне везде заполонили. Лучше Карабах китайцам отдать, пусть они заселят. lol
      3. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Вчера, 19:16
        +2
        Цитата: Егоза
        А я бы предложила договориться с Азербайджаном и отдать Карабах РФ

        На это никто в Азербайджане не пойдет. Карабах это сердце Азербайджана. Там у нас создавалась литература, музыкальный жанр "мугам" которая записано ЮНЕСКО. Карабах это культурная часть Азербайджана. Никто на это не пойдет. Понимаете Лена, армяне толком у себя в Армении не живут, при первой возможности или Краснодарский край или Ставропольский, а если повезет то в Марсель или в Калифорнию. Зачем им Карабах? Мало им того что мы уже дали Эриванское ханство где они создали Армению?
        1. hohol95
          hohol95 Вчера, 19:42
          0
          Мобилизацию проводили?
          После 90-х 20 века Вы крепенько взялись за свою армию.
          Аж отопление в школах печное оставили, а на армию "МАНАТЫ" не жалели.
          В отличии от "второго древнего народа на Земле".
          Почти 40 лет прошло...
          Молодцы.
          "Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага".
        2. ИванИванов
          ИванИванов Вчера, 20:38
          -1
          На это никто в Азербайджане не пойдет. Карабах это сердце Азербайджана

          Глядя со стороны можно увидеть в Карабахе массу именно армянских следов, начиная с храмов. Азербайджанских там нет, сама нация зародилась много позже. Зачем обманывать себя в стиле великих укров, к которым Азербайджан явно тяготеет. Армянские претензии на эту землю как раз понятны, другое дело что ни нормальной элиты, ни внутренних сил, ни союзников, чтобы земли отстоять, у армян нет. Понятно что и армянам нужно было думать, когда выбирали этого г.о.м.о.д.р.и.ла с рюкзачком.
      4. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 20:02
        0
        Цитата: Егоза
        и отдать Карабах РФ

        и чего с ним делать?!!!
        границы единой нет, сообщение через третьи страны, на кой этот гемор?
  5. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:32
    +5
    Премьер-министр Армении обсудил события в Карабахе с госсекретарем США
    ХА, ХА. Всидомым напомнили историческое "Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи"?
    А этим, тоже можно сказать/спросить... заранее или потом, как им помогут/помогли полосатики?
  6. Комментарий был удален.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 18:35
    +3
    Премьер-министр Армении обсудил события в Карабахе с госсекретарем США
    галстук еще зажуй
  8. alystan
    alystan Вчера, 18:47
    +1
    А стоит ли ему теперь возвращаться обратно в Ереван?
  9. Фактор
    Фактор Вчера, 19:05
    +4
    Пашинян решил сыграть с США в рискованную игру по выдавливанию России с Кавказа. Ожидаемо собрался армянин в НАТО вместо ОБКБ и по проблеме Нагорного Карабаха умывает руки.

    Наблюдаем последние резкие антироссийские выпады со стороны армянского руководства, в частности, два интервью Никола Пашиняна, в которых он высказался, что в плане безопасности Армения не может надеяться на Россию, что миротворцы провалили свою деятельность в Нагорном Карабахе и плюс к этому поездка супруги премьера в Киев. И визит Анны Акопян связан именно с этим, то есть руководство Армении провоцирует Россию на ухудшение отношений, чтобы она стала отвечать на уровне президента. На этом фоне Ереван имел бы возможность ускорить разрыв отношений с Россией. И Владимир Путин во время своего последнего выступления на Восточном экономическом форуме поступил мудро и не стал обострять ситуацию, сказав, что никаких проблем с Николом Пашиняном нет.

    Наверное, ждали, что он сейчас начнёт его ругать, официальные шаги предпринимать и так далее, но кроме ноты протеста пока никаких действий нет. Очевидно, что из Вашингтонского обкома дано жесткое указание интенсивно двигаться в сторону разрыва отношений с Россией и требовать вывода российской базы.

    Демонстративно в Армении начались учения Eagle Partner 2023 совместно с США на базе учебного центра «Зар». По данными Заявлена цель учений — отработать «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач», а также повысить готовность армянских войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

    А на самом деле США нужна война и опять втянуть Россию уже на Кавказе.
  10. север 2
    север 2 Вчера, 19:15
    0
    по моему мнению главное то , лишь бы Пашинян сейчас не спровоцировал бы Азербайджан на военные действия на территории Армении . Армения ведь страна ДОКБ. Но мало вероятно , что Нагорному Карабаху Америка отвела роль лишь чемодана без ручек , который Пашинян не может нести , не признал до сих пор,и который опасно бросить , армяне в Армении могут поднят за это бунт против Пашиняна . Надеется Америка на втягивание России в этот конфликт , но это понимает и Алиев и Путин , потому , наверное , Алиев вопрос Нагорного Карабаха сейчас будет решать быстро и стремительно , пока Пашинян Азербайджан не спровоцировал на боевые действия на территории Армении и не начал требовать от стран ДОКБ , чтобы те тоже вмешались , поскольку на Армению ,дескать ,напал Азербайджан.
    Но если Нагорный Карабах для Пашиняна это не чемодан без ручки а бочка с порохом давно прикатанная в нужное место и ждущая когда в ней подожгут фитиль, то для такой аферы что бы так спровоцировать и Азербайджан и Россию и ДОКБ , Пашинян готовился и уже готов под присмотром и руководством США.
  11. RockerMan
    RockerMan Вчера, 19:30
    0
    Овца, нет, баран, обращается за помощью к лисе , помогите, спасите, волк напал на отару, грызёт нас.
  12. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 20:09
    0
    Шавка отчиталась перед хозяином. Все нет больше Армении, нужно быстрее вывести наши войска и дать спокойно уничтожить это недообразование. Пусть им Госдеп помогает.
  13. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 20:13
    0
    Ну что, Пашинян, помогли тебе твои американцы?
  14. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Вчера, 21:03
    0
    Карабах для Армении - не просто чемодан без ручки, а очень вредный чемодан без ручки.

    Кроме соображений национальной гордости, он полностью бесполезен. Там проживает, по официальным данным, 140 000 армян (в 20 раз меньше, чем в самой Армении), но скорее всего, их реальное число не доходит и до 100 000. За четверть века при всех правительствах не удалось наладить экономику, и край пребывает почти в том же запустении, в каком был к концу первой войны. Инвестировать в регион с непризнанным статусом никто не собирался, это не Тайвань. Зато "карабахский клан" (выходцы из этого региона, а также люди, сделавшие карьеру на войне там) до Пашиняна плотно оккупировали властный Олимп самой Армении. Хвост вертел собакой.
  15. Mister22408
    Mister22408 Сегодня, 00:02
    0
    И, вдруг, не замечая закупок 155 мм, чуть заранее(где-то за год) , где-то там И так далее. Подставив обычных ВС , не тронув выпускника чувака, который грохнул фунт псевдокоролевы (Который к тому времени был уже обкрашен) , хочется спросить - а яхта " шехерезада " не пострадает, при перепродаже потом? А , то там сенат не успевает за дербаном...Смешно.