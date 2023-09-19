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Глава Минобороны РФ прибыл в Иран для обсуждения расширения военно-технического сотрудничества

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Глава Минобороны РФ прибыл в Иран для обсуждения расширения военно-технического сотрудничества

Российская делегация во главе с главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу прибыла в столицу Ирана Тегеран для проведения переговоров с военным руководством республики.


Как сообщает Минобороны РФ, на повестке стоит вопрос, касающийся расширения военно-технического сотрудничества, в частности планируется обсудить увеличение поставок по отдельной номенклатуре вооружений и военной техники. Стороны также планируют осуществить обмен информацией. Также сообщается, что все рассматриваемые вопросы касаются проведения специальной военной операции на Украине.

Кроме того, визит призван способствовать укреплению российско-иранских военных связей и, как говорится в сообщении МО РФ, станет важным этапом развития сотрудничества между Россией и Ираном.

Официальная церемония встречи российской делегации состоялась возле главного задания Генштаба иранской армии. В церемонии принимали участие военный оркестр и солдаты почетного караула. Российского министра обороны приветствовал начальник Генштаба республики Мохаммад Багери.

Также сообщается, что президент Ирана Эбрахим Раиси предложил выступить посредником на вероятных мирных переговорах между Россией и Украиной. Раиси также отметил дестабилизирующую роль Вашингтона в украинском кризисе. Он подчеркнул, что вместо продвижения мирной повестки власти США предоставляют киевскому режиму значительные объемы военных поставок.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что американское правительство с легкостью жертвует украинцами, чтобы обеспечивать прибыль компаниям своего военно-промышленного комплекса.

Использованы фотографии:
kremlin.ru
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 19:04
    -5
    Страна ведет войну.Так может министр обороны будет на своем месте?А сотрудничеством займутся дипломаты и специалисты в военной технике?Это не биатлон устраивать
    1. alystan
      alystan Вчера, 19:13
      -3
      А биатлон устраивать это его стезя? belay
      Раньше военно-техническим сотрудничеством занимались несколько управлений ГКЭС (ГИУ, ГТУ) и 10-е управление МО СССР.
    2. убей фашиста
      убей фашиста Вчера, 19:30
      +12
      Шойгу не по собственному хотению поехал в Иран в отпуск развеяться. Возможно уровень вопросов требующих обсуждения подразумевает участие министра обороны. К тому же министр фигура больше представительская и на фронте обойдутся без его участия. А так то да - каждый диванный генерал точно знает кому чем заниматься во время войны.
      1. Юра
        Юра Вчера, 19:48
        +3
        Цитата: убей фашиста
        Шойгу не по собственному хотению поехал в Иран в отпуск развеяться. Возможно уровень вопросов требующих обсуждения подразумевает участие министра обороны

        Именно так, противостояние Армении и Азербайджана у нас под боком напрямую затрагивает и наши и иранские интересы, а Шойгу там похоже для того чтобы сверить часы.
        1. Msi
          Msi Вчера, 19:51
          +4
          противостояние Армении и Азербайджана у нас под боком напрямую затрагивает и наши и иранские интересы, а Шойгу там похоже для того чтобы сверить часы.
          часы сверят это точно. Но визит планировался явно заранее, до обострения конфликта в Карабахе.
          1. Юра
            Юра Вчера, 20:05
            +2
            Цитата: Msi
            до обострения конфликта в Карабахе.

            Обострение тоже началось не сегодня, его подготовка и эскалация велась заранее. Всё под копирку, пример - как только были проведены совместные учения США и Таджикистана на территории последнего, сразу же начались приграничные столкновения и бои таджиков и киргизов, здесь всё один в один США и Армения провели совместные учения и на тебе конфликт нарисовался. Цели США понятны, создать вокруг России пояс нестабильности, в котором они будут ловить рыбку в мутной воде, а заодно создать условия для своего присутствия там, военного тоже.
    3. Msi
      Msi Вчера, 19:36
      +3
      Так может министр обороны будет на своем месте?
      Это где? Впереди на боевом коне?
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Вчера, 19:52
        0
        А вот стоевой шаг у нашего генерала на двоечку! Как в штаны наклал! Позор российской армии! laughing
    4. ИванИванов
      ИванИванов Вчера, 19:58
      0
      Главное чтобы толк был, кто ездит - вопрос вторичный, думаю
    5. Silver99
      Silver99 Вчера, 20:11
      +1
      В данном случае Шойгу не просто так в Иране оказался, а после переговоров с КНДР, явно налаживаются связи от которых в блишайшее время США спать перестанут. Доброе утро Америка (так они Вьетнам "приветствовали" в свое время)
    6. lis-ik
      lis-ik Вчера, 20:23
      +1
      Про х.охлов бы написали,что побираться поехал.
      1. убей фашиста
        убей фашиста Вчера, 22:43
        0
        Так бандерогеи и есть побирушки. А Россия в отличии них за все платит.
    7. частное лицо
      частное лицо Вчера, 20:38
      0
      .Так может министр обороны будет на своем месте?

      А толку в этом? Он же даже не военный, он администратор.
  2. kventinasd
    kventinasd Вчера, 19:07
    -12
    в частности планируется обсудить увеличение поставок по отдельной номенклатуре вооружений и военной техники.

    А что нам Иран кроме мопедов может ещё поставить? Ракет иранских вроде нет на украинском фронте.
    1. Комментарий был удален.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 19:20
        -1
        Самое интересное-довольно многое.Хотя авиацию и бронетанковую технику из этого списка можно выкинуть.И прежде всего интересны иранские БПЛА.Разведывательные,ударные.Да,копии амерзской техники.Устаревшие правда,но нам и такие пойдут
    2. Лешак
      Лешак Вчера, 19:18
      +6
      Там есть о чём договариваться и есть то что может появиться на украинском фронте под названием какой нибудь ромашки. yes Иран не устраивал биатлоны, а работал над реальными образцами вооружений.
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 19:21
        +1
        Да хорошо бы, если договорятся, и пусть тогда быстрее появится.
    3. Msi
      Msi Вчера, 19:40
      0
      А что нам Иран кроме мопедов может ещё поставить?
      Если не ошибаюсь у Ирана большой выбор Отрк различной дальности. Могут угостить, дать на пробу так сказать "восточные сладости..."
  3. Magellan
    Magellan Вчера, 19:57
    +1
    Иран - те, кто реально нам помогает. Это необходимо ценить и сотрудничать взаимовыгодно. Кстати, обмен информацией тут ничем не менее важен, чем ВТС.
  4. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 19:57
    -1
    Также сообщается, что президент Ирана Эбрахим Раиси предложил выступить посредником на вероятных мирных переговорах между Россией и Украиной.
    Любопытно где были мирные инициативы иранского руководства (и не только) в период 2014-2023 годов ... recourse
  5. 1 z1
    1 z1 Вчера, 20:25
    +3
    Состояние современного ВПК не позволяет покрывать требования армии . Причины комплексные и переходом на 3х сменный график 7 дней в неделю, их не решить . Отсюда вырисовывается необходимость поставок со стороны. Причём надо понимать , что эти стороны могут предложить и сколько . Так как Шойгу скорее всего наделён всеми полномочиями по принятию решения и надеюсь в курсе потребностей армии и способностями ВПК , его кандидатура на переговорах по закупке вооружения и боеприпасов выглядит логичной . Наверное...