Глава Минобороны РФ прибыл в Иран для обсуждения расширения военно-технического сотрудничества

Российская делегация во главе с главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу прибыла в столицу Ирана Тегеран для проведения переговоров с военным руководством республики.Как сообщает Минобороны РФ, на повестке стоит вопрос, касающийся расширения военно-технического сотрудничества, в частности планируется обсудить увеличение поставок по отдельной номенклатуре вооружений и военной техники. Стороны также планируют осуществить обмен информацией. Также сообщается, что все рассматриваемые вопросы касаются проведения специальной военной операции на Украине.Кроме того, визит призван способствовать укреплению российско-иранских военных связей и, как говорится в сообщении МО РФ, станет важным этапом развития сотрудничества между Россией и Ираном.Официальная церемония встречи российской делегации состоялась возле главного задания Генштаба иранской армии. В церемонии принимали участие военный оркестр и солдаты почетного караула. Российского министра обороны приветствовал начальник Генштаба республики Мохаммад Багери.Также сообщается, что президент Ирана Эбрахим Раиси предложил выступить посредником на вероятных мирных переговорах между Россией и Украиной. Раиси также отметил дестабилизирующую роль Вашингтона в украинском кризисе. Он подчеркнул, что вместо продвижения мирной повестки власти США предоставляют киевскому режиму значительные объемы военных поставок.Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что американское правительство с легкостью жертвует украинцами, чтобы обеспечивать прибыль компаниям своего военно-промышленного комплекса.