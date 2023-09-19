Военное обозрение
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Возникший после нанесения удара пожар полностью уничтожил крупнейший логистический комплекс ВСУ во Львове

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Возникший после нанесения удара пожар полностью уничтожил крупнейший логистический комплекс ВСУ во Львове

Киевский режим признал потерю крупнейшего логистического комплекса во Львове. В ночь на 19 сентября Вооружённые силы России нанесли удар по комплексу, через который шла перевалка западного оружия, техники и боеприпасов. При этом в Киеве центр во Львове называют «гражданским объектом», не желая признавать очевидного – любой гражданский объект автоматически превращается в военный, если его используют в военных целях.


Власти Львовской области говорят о том, что пожар полыхал на площади почти 10 тысяч кв.метров. Большая часть складских помещений вместе с содержимым, включая поставленную недавно технику для ВСУ, была уничтожена огнём.

Пожарные пытались справиться с горением в течение 12 часов. В итоге «справились» - точнее горение прекратилось само по той причине, что гореть уже было нечему.

Обращает на себя внимание такая деталь как начало процесса пожаротушения. В течение как минимум полутора-двух часов после начала возгорания украинские пожарные не приступали к тушению огня. Это лишнее свидетельство того, что прилетело по складам с оружием – тушить такое горение без спецтехники крайне опасно.

По некоторым данным, на территории складского комплекса во Львове хранились и поставленные из стран НАТО боеприпасы, а также средства беспилотной авиации.
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46 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Вчера, 18:47
    +23
    good Дас ист фатантастишь! Колосаль!(с) из немецких фильмов для взрослых про "водопроводчиков" lol
    1. poquello
      poquello Вчера, 18:56
      +3
      Цитата: Nexcom
      good Дас ист фатантастишь! Колосаль!(с) из немецких фильмов для взрослых про "водопроводчиков" lol

      это не мы, это не мы, вон тут уже ниже пишут что такого быть не могёт ибо раньше не разбомбили
      1. kulinar
        kulinar Вчера, 19:06
        +3
        Цитата: poquello
        Цитата: Nexcom
        good Дас ист фатантастишь! Колосаль!(с) из немецких фильмов для взрослых про "водопроводчиков" lol

        это не мы, это не мы, вон тут уже ниже пишут что такого быть не могёт ибо раньше не разбомбили

        Хорошо если правда.
        1. poquello
          poquello Вчера, 19:13
          +6
          Цитата: kulinar
          Хорошо если правда.

          правда, а по поводу "почему раньше не..." не приходит вот товарищам в голову что есть от врага наличие ложных целей и ложной информации
    2. Msi
      Msi Вчера, 18:59
      +3
      Колосаль!(с) из немецких фильмов для взрослых про "водопроводчиков" lol
      ...Пониже - это к сантехникам, а мы по газу работаем... (фраза из анекдота).
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 19:01
        +3
        lol laughing
        Msi, good я про анегдот.
        ------------------------
    3. knn54
      knn54 Вчера, 19:03
      +7
      Расцвела "Герань" во Львове на складу
    4. Бережливый
      Бережливый Вчера, 19:45
      +5
      Ага,а сколько таких центров там стоит в ожидании своего "Калибра " или минимум парочки Гераней???
    5. Простой
      Простой Вчера, 22:19
      0
      Цитата: Nexcom
      из немецких фильмов для взрослых про "водопроводчиков"


      Припомнилась одна история:

      В одном доме для престарелых дед был, так вот его определили в дом престарелыхвместе с сумкой кассет про "водопроводчиков".
      Задостал он свою бабку дома. Говорят все медсестер приглашал на чай вечером.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 18:47
    +4
    Ну,вот.Наконец руки дошли до уничтожения логистики
  3. alystan
    alystan Вчера, 18:48
    +10
    В ночь на 19 сентября Вооружённые силы России нанесли удар по комплексу, через который шла перевалка западного оружия, техники и боеприпасов.

    Как же он до сегодняшнего дня целехоньким оставался?
    1. Sasha1979
      Sasha1979 Вчера, 18:53
      +3
      Я тоже задаюсь этим вопросом. 573-й день СВО.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 19:54
        +7
        Цитата: Sasha1979
        Я тоже задаюсь этим вопросом. 573-й день СВО.

        Будь Вы информатором/наводчиком (с соответствующим риском для жизни), - состоялось бы, возможно, раньше. hi
      2. topol717
        topol717 Вчера, 20:33
        +1
        Вы думаете в кУеве идиоты? Они постоянно меняют свои склады.
        1. Dart2027
          Dart2027 Вчера, 21:19
          +1
          Цитата: topol717
          Они постоянно меняют свои склады.

          Диванные войска сэр.
        2. Простой
          Простой Вчера, 22:28
          +1
          Цитата: topol717
          Они постоянно меняют свои склады


          Я не думаю что так далеко от линии фронта будут часто менять склады.
          это будет логистический ад, да и круг людей "кое -что видевших" будет только возрастать при таком способе логистики. Тентованные фуры ездят от одной "лежки" до другой с завидным постоянством. Так думаю.
          Такие пятнашки по железнодорожному транспорту организовать сложнее.
          Да и зачем? При таких активных боевых действиях все с границы прямо на фронт идет. Вот во Львове логистический центр и подловили.
    2. Nexcom
      Nexcom Вчера, 18:55
      +2
      Вот-вот, очень жаль что только сейчас засандалили. Раньше то что, стеснялись что-ли?
    3. Constantin N
      Constantin N Вчера, 18:57
      +11
      могли раньше его не использовать например, поставки стали больше, пришлось его задействовать. или раньше не было точных данных,что его в военных целях используют, а бить про гражданскому объекту...
    4. Комментарий был удален.
    5. Практик23354df
      Практик23354df Вчера, 19:30
      +2
      "Как же он до сегодняшнего дня целёхоньким оставался?" Так же как и Харьковский танковый завод и много что другое.
  4. Егоза
    Егоза Вчера, 18:55
    +15
    Какая прелесть! И до ЗУ добрались. Мало им гробов было, теперь путь почувствуют результаты обстрелов на своей шкуре. И не забудут детей в подвалы прятать. Не все же на Донбассе от прилетов страдать.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 19:34
      -2
      Даюе как то перед поляками неудобно. Все таки, старинный польский город...который жа@ рали рагули.
  5. Egorovich
    Egorovich Вчера, 18:57
    +5
    По видимому не один кондиционер во Львове пригрелся!
  6. Sergei N 58912062
    Sergei N 58912062 Вчера, 18:58
    +6
    Молодцы! good
    Продолжайте в том же духе!
  7. туц
    туц Вчера, 18:58
    +5
    гори гори ясно чтобы не погасло!!!!
  8. Андрей83
    Андрей83 Вчера, 18:59
    -18
    Крупнейший логистический центр 100х100м? Серьёзно?
    1. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Вчера, 19:34
      +2
      Цитата: Андрей83
      Крупнейший логистический центр 100х100м? Серьёзно?

      Так то 2 футбольных поля. Мало?
  9. Комментарий был удален.
  10. PVV66
    PVV66 Вчера, 19:08
    +3
    Это удачно прилетело. Теперь главное что бы ветерок подул в сторону польши.
  11. nectarkill
    nectarkill Вчера, 19:08
    -11
    Уничтожили какой то арочник с оружием, это хорошо конечно, но не значит оружие перестанет идти.
  12. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 19:18
    +8
    Это просто прекрасно! Львов жалеть не надо, желательно город привести в состояние Артемовска.
    1. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 22:18
      0
      Желательно чтобы вообще на западе пустыня одна осталась.
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 19:21
    +2
    Российско-иранские беспилотники сегодня одержали великую победу
  14. Деревенский я......
    Деревенский я...... Вчера, 19:27
    +3
    Цитата: poquello
    есть от врага наличие ложных целей и ложной информации

    Не берите в голову, значит и пожар был ложный. Ложная цель так гореть не может.
    1. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Вчера, 19:36
      0
      Цитата: Деревенский я......
      Ложная цель так гореть не может.

      Что то про вторичную детонацию ничего не слышно...
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Вчера, 20:51
        +1
        Полагаю, это "от того", что там не НУР-сы с артснарядами, минами и бомбами хранили. А более "продвинутые" виды БП. Которым, чтобы "взорваться", перед их применением, определенная подготовка со стороны расчета или экипажа требуется. Скажем, с подвешенной в бомболюк ФАБ-100, в случае, если она "не израсходована, посадки стараются "не совершать". А "скидывают" где-нибудь "подальше" от аэродрома...

        А вот с "умной" КР, вернуться на свой аэродром и совершить посадку, есть дело вполне безопасное...
  15. Napayz
    Napayz Вчера, 19:40
    0
    Так. так, так, погодите. stop
    Разве 404 не сама себя обстреляла? request
    Мы-то тут с какого боку? no
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 19:42
    +1
    Очень хорошо, почаще бы так.
    Теперь не давать им восстановить логистику.
  17. HAM
    HAM Вчера, 19:45
    0
    Это ж сколько можно теперь под огонёк долларов американских дженералам и квартальникам 95-о накосить........прямо праздник какой то!!!
  18. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 19:54
    +2
    Отопительный сезон 2023-2024 гг. во г.Львов можно считать открытым good drinks
  19. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:09
    +1
    Боеприпасы должны были рвануть, а техника... в общем то баки с топливом тоже бабахают нп слабо.
    Впрочем, много чего такого есть, что горит, без особо взрывных эффектов.
  20. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 20:12
    +2
    Надеюсь там были снаряды с обедненным ураном и ветерок в сторону Польши и Прибалтики.
  21. solar
    solar Вчера, 20:22
    -6
    По некоторым данным, на территории складского комплекса во Львове хранились и поставленные из стран НАТО боеприпасы, а также средства беспилотной авиации.

    Не знаю, по каким данным сделано это заявление, но когда такой пожар случается на складе боеприпасов, наблюдается вторичная детонация этих боеприпасов от пожара. В данном случае нигде на видео это не видно.
    Зато уже есть заявление от гуманитарного фонда Каритас-Спес о том, что там было большое количество гуманитарной помощи для беженцев. Среди прочего там была и помощь, предоставленная папой римским- об этом тоже уже есть заявление от кого-то из католической церкви.
    Каритас- Спес- это один из фондов , входящих в международную конфедерацию благотворительных миссий Римско- Католической церкви «Caritas Internationalis», они действуют в 198 странах и регионах мира ещё с 19 века (в том числе- в России есть много отделений. https://caritas-russia.ru ). Это одна из наиболее известных благотворительных организаций в мире.
    Не знаю, почему на ВО этот важный момент обошли. Фактически нанесли удар по папе римскому. :((
    1. Кармела
      Кармела Вчера, 21:23
      +1
      Цитата: solar
      там было большое количество гуманитарной помощи для беженцев


      А разве беженцы всё ещё во Львове? И вообще на Запукре? Беженцы уже давно убежали от мобилизации в Европу.
    2. Aken
      Aken Вчера, 21:31
      0
      Фактически нанесли удар по папе римскому.

      Пусть радуется, что пока не по Ватикану. А то ведь допросится.
      1. solar
        solar Вчера, 21:52
        -1
        ...выступление папы Франциска по видеосвязи на мероприятии, прошедшем в католической базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге 25 августа. Папа сказал: «Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас – спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими»

        https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/08/31/992839-papa-rimskii-upomyanul-petra-i-i-ekaterinu-ii-kak-simvoli-svyazi-rossii-s-kulturoi-zapada
        Кремль положительно воспринял слова папы римского Франциска о наследии великой России, понтифик хорошо знает историю. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

        Ранее папа римский в своем обращении отметил, что РФ славится своей культурой и человечностью. Он также призвал католическую молодежь страны помнить о «наследии великой России» и упомянул Петра I и Екатерину II.

        https://www.pnp.ru/news/v-kremle-pozitivno-otneslis-k-slovam-papy-rimskogo-o-rossii.html
        А вот на тебе, папа, ответочку :((...
    3. Уарабей
      Уарабей Вчера, 23:37
      0
      А сколько по времени длился пожар, и сколько по времени длятся эти видео в сети? Или где то это транслируется в онлайне, чтобы точно можно было утверждать, что вторичной детонации не было за весь период длительности пожара?
      П.с. Ну и почему именно гуманитарная помощь? Почему не детский лагерь какой нибудь, который там временно находился? Если уж фантазировать, так уж ни в чем себе и не отказывать. Вот этой байдой про гуманитарную помощь, только лишний раз палят своё враньё. Скромнее надо быть, тогда может кто бы и поверил.
  22. Sith
    Sith Вчера, 20:46
    0
    Цитата: solar
    По некоторым данным, на территории складского комплекса во Львове хранились и поставленные из стран НАТО боеприпасы, а также средства беспилотной авиации.

    Не знаю, по каким данным сделано это заявление, но когда такой пожар случается на складе боеприпасов, наблюдается вторичная детонация этих боеприпасов от пожара. В данном случае нигде на видео это не видно.
    Зато уже есть заявление от гуманитарного фонда Каритас-Спес о том, что там было большое количество гуманитарной помощи для беженцев. Среди прочего там была и помощь, предоставленная папой римским- об этом тоже уже есть заявление от кого-то из католической церкви.
    Каритас- Спес- это один из фондов , входящих в международную конфедерацию благотворительных миссий Римско- Католической церкви «Caritas Internationalis», они действуют в 198 странах и регионах мира ещё с 19 века (в том числе- в России есть много отделений. https://caritas-russia.ru ). Это одна из наиболее известных благотворительных организаций в мире.
    Не знаю, почему на ВО этот важный момент обошли. Фактически нанесли удар по папе римскому. :((

    Гуманитарная помощь разворовывается ... а тут были целые склады ...
    В условиях лицемерия запада ... сложно даже сказать , что реально присылал папа