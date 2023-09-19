Возникший после нанесения удара пожар полностью уничтожил крупнейший логистический комплекс ВСУ во Львове

Киевский режим признал потерю крупнейшего логистического комплекса во Львове. В ночь на 19 сентября Вооружённые силы России нанесли удар по комплексу, через который шла перевалка западного оружия, техники и боеприпасов. При этом в Киеве центр во Львове называют «гражданским объектом», не желая признавать очевидного – любой гражданский объект автоматически превращается в военный, если его используют в военных целях.
Власти Львовской области говорят о том, что пожар полыхал на площади почти 10 тысяч кв.метров. Большая часть складских помещений вместе с содержимым, включая поставленную недавно технику для ВСУ, была уничтожена огнём.
Пожарные пытались справиться с горением в течение 12 часов. В итоге «справились» - точнее горение прекратилось само по той причине, что гореть уже было нечему.
Обращает на себя внимание такая деталь как начало процесса пожаротушения. В течение как минимум полутора-двух часов после начала возгорания украинские пожарные не приступали к тушению огня. Это лишнее свидетельство того, что прилетело по складам с оружием – тушить такое горение без спецтехники крайне опасно.
По некоторым данным, на территории складского комплекса во Львове хранились и поставленные из стран НАТО боеприпасы, а также средства беспилотной авиации.