Ожидается, что производство нового дрона начнется в октябре этого года. В настоящее время он проходит летные испытания и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию на Украине к концу этого года

При диаметре 125 мм и длине 650 мм «Скальпель» может оснащаться 5-килограммовой боеголовкой, аналогичной той, которая используется в снарядах большинства танков российского производства

Поскольку он поступит в серийное производство и будет развернут [в войсках], новый дрон, несомненно, окажет значительное влияние на обороноспособность России, особенно в условиях меняющейся ситуации на Украине.

КБ «Восток» сообщило о планах начать серийное производство нового барражирующего боеприпаса «Скальпель», который должен составить конкуренцию «Ланцету-3» от Zala Aero, широко используемому российской армией на Украине.- отмечается в издании Zona Militar.Как указывается, «изюминкой» нового продукта является его многофункциональный грузовой отсек, спроектированный для размещения различной полезной нагрузки.- говорится в зарубежной прессе, оценивая новое изделие.Как полагает автор, «Скальпель» станет конкурентоспособной альтернативой «Ланцету-3» как по характеристикам, так и по стоимости: