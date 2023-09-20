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«Оснащен боеголовкой от танковых снарядов»: в зарубежной прессе оценили новый российский дрон «Скальпель»

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«Оснащен боеголовкой от танковых снарядов»: в зарубежной прессе оценили новый российский дрон «Скальпель»

КБ «Восток» сообщило о планах начать серийное производство нового барражирующего боеприпаса «Скальпель», который должен составить конкуренцию «Ланцету-3» от Zala Aero, широко используемому российской армией на Украине.


Ожидается, что производство нового дрона начнется в октябре этого года. В настоящее время он проходит летные испытания и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию на Украине к концу этого года

- отмечается в издании Zona Militar.

Как указывается, «изюминкой» нового продукта является его многофункциональный грузовой отсек, спроектированный для размещения различной полезной нагрузки.

При диаметре 125 мм и длине 650 мм «Скальпель» может оснащаться 5-килограммовой боеголовкой, аналогичной той, которая используется в снарядах большинства танков российского производства

- говорится в зарубежной прессе, оценивая новое изделие.



Как полагает автор, «Скальпель» станет конкурентоспособной альтернативой «Ланцету-3» как по характеристикам, так и по стоимости:

Поскольку он поступит в серийное производство и будет развернут [в войсках], новый дрон, несомненно, окажет значительное влияние на обороноспособность России, особенно в условиях меняющейся ситуации на Украине.
Использованы фотографии:
КБ «Восток»
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:42
    +1
    Блин,какая конкуренция?Это дополняет друг друга..Причем нуждаются воины наши крайне в подобных системах.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:45
    0
    ***
    — И в заключении самовводящийся дрон «Клизма»! ...
    ***
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 08:45
    0
    А что с БПЛА-носителем под ТПК с барражирующими боеприпасами типа Ланцет (?)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:48
      0
      И это есть.Была статья по этому "камикадзе".Но дальность действия невелика.Как впрочем и у амерзского "выкидного ножика"
  4. tchoni
    tchoni Сегодня, 08:47
    0
    Оценку системе может тадь только боевое применение. Пока что победы ВСРФ "в виду явного" не наблюдается. Занавес
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:51
      0
      А где Вы увидели "явное преимущество"?Лично я вижу его только в авиации.И все.А так,силы приблизительно равны,где то мы превосходим,гле то ВСУ(в той же разведке,логистике к примеру)