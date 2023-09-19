Алиев: «Операция будет продолжаться до тех пор, пока незаконные армянские формирования не поднимут белый флаг»

Операция будет продолжаться до тех пор, пока незаконные вооружённые армянские формирования не поднимут белый флаг. Мы готовы к встрече в Евлахе (город в Азербайджане - прим. ВО) с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны.

Азербайджанская армия продолжает наступление в Нагорном Карабахе в тот момент, когда армянский премьер Пашинян ведёт телефонные «задушевные» беседы с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.Азербайджанские войска наносят удары по военным объектам на территории Нагорно-Карабахской Республики, которая фактически оказалась без военной помощи со стороны Еревана. Пашинян прямо заявил, что отправлять армянскую армию в Карабах не будет и что на данный момент в Арцахе подразделений ВС Армении нет.Сообщается о том, что в результате одного из ударов ВС Азербайджана уничтожен топливный склад армии НКР. Заявление об уничтожении склада ГСМ сделали в азербайджанской прессе со ссылкой на военное ведомство страны.Сообщается, что военный склад располагался у дороги Ханкенди-Ходжалы (Степанакерт-Иванян). В селе Иванян находится единственный на территории Нагорного Карабаха аэропорт. Построен он был в советские годы.Тем временем по ситуации высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам Алиева, целью операции (которую в Баку называют антитеррористической) является восстановление конституционного строя Азербайджана в Карабахе.Ильхам Алиев: