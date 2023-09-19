Военное обозрение
Войти Регистрация

Алиев: «Операция будет продолжаться до тех пор, пока незаконные армянские формирования не поднимут белый флаг»

147
Алиев: «Операция будет продолжаться до тех пор, пока незаконные армянские формирования не поднимут белый флаг»

Азербайджанская армия продолжает наступление в Нагорном Карабахе в тот момент, когда армянский премьер Пашинян ведёт телефонные «задушевные» беседы с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.


Азербайджанские войска наносят удары по военным объектам на территории Нагорно-Карабахской Республики, которая фактически оказалась без военной помощи со стороны Еревана. Пашинян прямо заявил, что отправлять армянскую армию в Карабах не будет и что на данный момент в Арцахе подразделений ВС Армении нет.

Сообщается о том, что в результате одного из ударов ВС Азербайджана уничтожен топливный склад армии НКР. Заявление об уничтожении склада ГСМ сделали в азербайджанской прессе со ссылкой на военное ведомство страны.

Сообщается, что военный склад располагался у дороги Ханкенди-Ходжалы (Степанакерт-Иванян). В селе Иванян находится единственный на территории Нагорного Карабаха аэропорт. Построен он был в советские годы.



Тем временем по ситуации высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам Алиева, целью операции (которую в Баку называют антитеррористической) является восстановление конституционного строя Азербайджана в Карабахе.

Ильхам Алиев:

Операция будет продолжаться до тех пор, пока незаконные вооружённые армянские формирования не поднимут белый флаг. Мы готовы к встрече в Евлахе (город в Азербайджане - прим. ВО) с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
147 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Вчера, 19:23
    -15
    Доигрались. За армян конкретно взялись. Нечего было мины устанавливать в Карабахе. Если никто не знает, сегодня 7 полицейских азербайджанцев в Карабахе погибли. Кстати мины были произведены в 2021 году. А это значит что после войны в Карабах всё тащат и тащат мины. Сегодня терпение президента лопнула. Теперь расплачиваются.



    Вот эти ребята подорвались на мине. Они же и причина начала боевых действий. Все погибли. Мины установили прямо по дороге. (Армянские диверсанты)

    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 19:27
      +4
      Какие успехи у армии Азербайджана за сегодня?Продвижение я имею ввиду.Карта есть?
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Вчера, 19:37
        -11
        Цитата: Orange-Bigg
        Какие успехи у армии Азербайджана за сегодня?Продвижение я имею ввиду.Карта есть?

        Вот рапорт от Мин. обороны.

      2. alystan
        alystan Вчера, 22:39
        0
        У меня другой рапорт, от турков.

        Точнее от Ибрахима Карагюля, придворного пропагандиста Эрдогана, радостно приветствующего начало 3-й Карабахской войны и открыто заявляющего, что в результате зачистки Нагорного Карабаха восточные рубежи Турции будут под защитой и что ни одна держава или страна не сможет этому противостоять.

        Его цитата: "Мы должны добиться успеха, даже если это кажется самоубийством. В противном случае Турция не сможет дышать в XXI веке".

        Примерно это же они декларировали почти 100 лет назад. Турция не меняется, от слова совсем.
        1. MAESTRO_33
          MAESTRO_33 Вчера, 22:46
          +1
          Что поделать?! Имперское прошлое всегда даёт о себе знать. Вы согласны, что все распавшиеся империи имеют свои амбиции? Это вполне естественно и за это никто не сможет упрекать ни Россию, ни Турцию))
    2. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Вчера, 19:28
      -21
      Карабах чей?
      А Крым чей?
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 19:30
        -4
        Крым по площади и по численности населения сопоставим с Арменией. И там и там по 3 млн.человек живут.Но у Крыма есть сухопутный коридор,связывающий его с Донбассом.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Вчера, 19:38
          -8
          Цитата: Orange-Bigg
          И там и там по 3 млн.человек живут.

          Вообще-то в Армении уже около 2 млн.
      2. Лешак
        Лешак Вчера, 19:43
        -1
        Цитата: AllX_VahhaB
        Карабах чей?
        А Крым чей?
        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.

        Крым это Россия, а вот Карабах не признан ни кем... Значит ничейный! request
        1. AllX_VahhaB
          AllX_VahhaB Вчера, 19:46
          +5
          Цитата: Лешак
          Крым это Россия, а вот Карабах не признан ни кем... Значит ничейный!

          Я у нашего азербайджанского друга спрашивал, который тут свою повестку по Карабаху пропихивает. Интересно его мнение по поводу Крыма. Но он вопрос, типа, не заметил... no
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Вчера, 19:54
            -3
            Цитата: AllX_VahhaB
            Но он вопрос, типа, не заметил...

            Я всё замечаю. Могу ответить на этот вопрос во всех вариантах.
            1. ИСТОРИЧЕСКИ - Крым это тюркский КЫРЫМ (что значит СКАЛА)
            2. ФАКТИЧЕСКИ - Он Российский.
            3. БЫЛ - Во времена СССР Украинским.

            На данный момент он Российский!
            1. Бывший солдат
              Бывший солдат Вчера, 20:14
              +24
              1. ИСТОРИЧЕСКИ - Крым это тюркский КЫРЫМ (что значит СКАЛА)

              До того как Крым стал тюркским, он был сначала греческим, а потом римским.
              1. Azerbaijan2023
                Azerbaijan2023 Вчера, 20:45
                -3
                Цитата: Бывший солдат
                До того как Крым стал тюркским, он был сначала греческим, а потом римским.

                ух ты вас понесло на 6 век до н.э :) Вообще-то после Греков Крымом владели Скифы а после Скифов вы верно сказали Римляне. Потом Византийцы. Далее Хазарский каганат. Потом Киевская Русь и потом только золотая орда. Я это всё знаю. Только вы у меня спросили про слово или название Крыма. А не первооткрывателей. Я вам историческую сторону сказал названия Крыма. Первое название Крыма если не ошибаюсь , это Таврида. 6 век до н.э
                1. AllX_VahhaB
                  AllX_VahhaB Вчера, 20:54
                  +5
                  Цитата: Azerbaijan2023
                  Только вы у меня спросили про слово или название Крыма.

                  Никто вас про название Крыма не спрашивал laughing Это вы сами так захотели... А вот как вы шииты с турками-суннитами дружите?
                  1. MAESTRO_33
                    MAESTRO_33 Вчера, 22:28
                    0
                    Не хуже чем католики и протестанты))
                  2. MAESTRO_33
                    MAESTRO_33 Вчера, 22:35
                    +1
                    Вы явно не владеете никакой информацией об Азербайджане. Толерантность не на словах, а на самом явном примере. Около 70 национальностей, церкви католические и православные, армянская апостольская, мечети суннитские и шиитские, храм огнепоклонников. Так что тема шиизма и суннизма тут не хляет. Очень много шиитско-суннитских браков. Азербайджанцы не зациклены на религиозном фундаментализме. Жалею что в России очень мало об Азербайджане знают.
                  3. MAESTRO_33
                    MAESTRO_33 Вчера, 22:40
                    0
                    И ещё у тюрок есть пословица. "Религию выбирает каждый себе сам, но рождённый тюрком им и умирает". Среди тюрок есть и шииты, и сунниты, и христиане гагаузы, татары наполовину огузы, на половину кипчаки.
            2. cast iron
              cast iron Вчера, 20:17
              +17
              Любителю истории и интересных трактовок напомню, что Крым во времена СССР не всегда был территорией УССР.
              Если уж любите углубляться в историю, то Крым еще раньше принадлежал грекам, а уж потом стал тюркским.
              Если уж говорить честно, то Крым принадлежит той стране, которая может его защитить военным путем. И так справедливо для любой территории на Земле.
              1. Azerbaijan2023
                Azerbaijan2023 Вчера, 20:48
                -3
                Цитата: cast iron
                Если уж любите углубляться в историю, то Крым еще раньше принадлежал грекам, а уж потом стал тюркским.

                я не спорю. Только я писал о название КРЫМА. Я и сказал откуда идут корни слово Крым. А первооткрыватели это Греки Скифы и Римляне (первая тройка)
                Цитата: cast iron
                Если уж говорить честно, то Крым принадлежит той стране, которая может его защитить военным путем. И так справедливо для любой территории на Земле.

                Хорошо сказали. От и до поддерживаю!
              2. Наган
                Наган Вчера, 23:39
                0
                Цитата: cast iron
                Если уж говорить честно, то Крым принадлежит той стране, которая может его защитить военным путем. И так справедливо для любой территории на Земле.

                Т.е. Иудея и Самария бесспорно принадлежат Израилю. Не так ли?
            3. Xenofont
              Xenofont Вчера, 20:22
              +3
              А до монгольского нашествия Крым был византийский, с греческим, готским и множественным иным этническим составом. А до этого им Владели римляне, а до римлян Боспорское царство. Так что, можно точку отсчета начинать и с VI в.до Р.Х.
              1. Azerbaijan2023
                Azerbaijan2023 Вчера, 20:50
                -2
                Цитата: Xenofont
                А до монгольского нашествия Крым был византийский

                Уважаемый Сергей, я прекрасно знаю историю. Я написал откуда идут корни слова КРЫМА. А не первооткрывателей современного Крыма.
                1. Xenofont
                  Xenofont Вчера, 21:06
                  0
                  После присоединения в 18 в. полуостров и множество областей к северу именовались Таврической губернией и Таврида было вполне ходовым названием.
            4. paul3390
              paul3390 Вчера, 20:25
              +10
              Исторически - из ноне существующих народов на Крым могут претендовать тогда уж греки. Они там раньше всех были. Так что никакой не типа Кырым - а голимая Таврида. Да и славянское Тьмутараканское княжество тоже имело место задолго до всяких татар..
              1. Azerbaijan2023
                Azerbaijan2023 Вчера, 20:51
                -3
                Цитата: paul3390
                Исторически - из ноне существующих народов на Крым могут претендовать тогда уж греки.

                Правильно. Это греки и название Херсона это Херсонес тоже греческое. Павел, я не писал первооткрывателей, я написал откуда идёт название КРЫМ. Историю слово КРЫМА. Я не писал что Крым это первое название современного Крыма.
              2. Xenofont
                Xenofont Вчера, 21:09
                0
                С Таматархой не катит: это нынешняя Тамань, на другой стороне Пролива.
            5. svarog77
              svarog77 Вчера, 20:58
              -2
              Исторически и Азербайджан совсем не азерский wink
            6. ButchCassidy
              ButchCassidy Вчера, 21:34
              -1
              Название Таврида слыхал? Это ещё про те времена когда предки крымских татар только проходили процесс этногенеза в степях Азии
              1. gray_wolf
                gray_wolf Вчера, 22:16
                +1
                Цитата: ButchCassidy
                Название Таврида слыхал? Это ещё про те времена когда предки крымских татар только проходили процесс этногенеза в степях Азии

                Вы правы, я с вами согласен. Но довожу до вашего сведения, что в то время не было такой нации, как русские.
                1. Дво
                  Дво Вчера, 23:25
                  -1
                  Ну вообще то по старорусскому календарю сейчас 7531 год со дня победы над народом дракона сейчас это Китай,хотя Китай это русское слово .Китай (Кiйтай) — это древнее славянское слово, которое означает «великая изгородь». Кiй — это изгородь или жердь, т.е. изгородь делали из тонких жердей. Тай — это вершина, завершение. Русские уже в те времена жили.И ДНК исследования академика Клёсова возьмите сколько лет русскому этносу ,остальные нации этим похвастаться не могут недотягивают.
          2. Msi
            Msi Вчера, 19:54
            +5
            Я у нашего азербайджанского друга спрашивал,
            такие вопросы в приличном обществе не задают...Крым - это Россия.
        2. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Вчера, 19:53
          -5
          Цитата: Лешак
          Крым это Россия, а вот Карабах не признан ни кем... Значит ничейный!

          Вы проспали самое интересно. Карабах - это Азербайджан и это признал даже сам Пашинян :) А так назовите мне хоть 1 страну кто НЕ ПРИЗНАЛ Карабах за Азербайджаном?)
          1. ИванИванов
            ИванИванов Вчера, 19:57
            +3
            Зачем вы сами себе и другим сказки рассказываете, какой из Пашиняна минер в этой ситуации?
          2. Decimalegio
            Decimalegio Вчера, 21:03
            +2
            Abcasia, Ossezia del sud ed infine la Transinistria laughing laughing
          3. velikoros-88
            velikoros-88 Вчера, 23:30
            0
            Цитата: Azerbaijan2023
            Цитата: Лешак
            Крым это Россия, а вот Карабах не признан ни кем... Значит ничейный!

            Вы проспали самое интересно. Карабах - это Азербайджан и это признал даже сам Пашинян :) А так назовите мне хоть 1 страну кто НЕ ПРИЗНАЛ Карабах за Азербайджаном?)

            Странные минусы на очевидный факт.
            Официально и Ереван никогда не отрицал принадлежности Карабаха Азербайджану.
        3. Ulan.1812
          Ulan.1812 Вчера, 20:09
          +8
          Цитата: Лешак
          Цитата: AllX_VahhaB
          Карабах чей?
          А Крым чей?
          Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.

          Крым это Россия, а вот Карабах не признан ни кем... Значит ничейный! request

          Почему никто не признал? Армения официально признала Карабах азербайджанским.
        4. gsev
          gsev Вчера, 20:51
          +4
          Цитата: Лешак
          Крым это Россия, а вот Карабах не признан ни кем... Значит ничейный!

          Вообще Пашинян признает Карабах входящим в состав Азербайджана.
        5. Alex Nevs
          Alex Nevs Вчера, 21:10
          0
          Обратитесь к первоисточникам а не к "тиктоку". У вас неверная информация.
      3. velikoros-88
        velikoros-88 Вчера, 23:26
        +2
        Цитата: AllX_VahhaB
        Карабах чей?
        А Крым чей?
        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.

        Крым русский,
        Карабах азербайджанский.
        Увы Крым кроме собственно нас и пары государств никто не признает российским. А вот Карабах даже Армения признает азербайджанским.
    3. Бережливый
      Бережливый Вчера, 19:41
      +8
      Азербайджан,дело в наличии у Алиева текстул,и то что он слов на ветер не бросает. Он ведь раньше говорил что проблема территорий будет решена любым способом. Пашинян не захотел искать компромиссный вариант,будет искать политубежеще,в сшу к сАросу свалит....
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Вчера, 19:56
        -2
        Цитата: Бережливый
        Азербайджан,дело в наличии у Алиева текстул,и то что он слов на ветер не бросает.

        Всё верно. Мне нечего добавить к вашему посту. Вам +
      2. ИванИванов
        ИванИванов Вчера, 20:11
        +1
        Тестикулы Алиева касались только вмешательства невмешательства РФ, и здесь, глядя на наше поведение в СНГ в целом, он угадал. Больше Алиеву ничего не грозило.
        1. gsev
          gsev Вчера, 20:57
          0
          Цитата: ИванИванов
          Тестикулы Алиева касались только вмешательства невмешательства РФ

          Алиев младший старался признавать и уважать интересы русской общины в Азербайджане, стремился иметь хорошие отношения с Израилем, покупал российское оружие за полную цену. Армянское руководство на пустом месте рассорилось с Израилем и толкнуло эту страну к военно-техническому взаимодействию по производству беспилотников вместе с Азербайджаном. Пашинян 3миллиарда долларов собранных армянской диаспорой России в фонд Карабаха потратил не на закупку российского или израильского оружия а на финансирование политических выступлений против своей оппозиции-сторонников тесного взаимодействия между Россией и Арменией.
          1. MAESTRO_33
            MAESTRO_33 Вчера, 22:56
            +1
            Почему это Алиев старался, стремился? Он и сейчас в очень хороших отношениях с Россией! 300 русских школ, 20 университетов, русскоязычное СМИ, 200 000 русских. Мне интересно, а сколько в Армении русских школ или вообще русских?
        2. velikoros-88
          velikoros-88 Вчера, 23:39
          0
          Цитата: ИванИванов
          Тестикулы Алиева касались только вмешательства невмешательства РФ, и здесь, глядя на наше поведение в СНГ в целом, он угадал. Больше Алиеву ничего не грозило.

          Да собственно ничего ему ни от кого не грозило. Баку действует на своей, всеми признанной территории против незаконных, с его точки зрения, формирований. В правовом смысле Баку прав на все 100%. Ситуация весьма похожа на 1-ю чеченскую кампанию у нас, т.е. Баку восстанавливает конституционный порядок на своей территории. Сейчас самое главное не допустить гибели мирных жителей Карабаха армянского происхождения. Думаю Баку достаточно зрел, чтобы этого не допустить. А далее, как говорил Алиев - хотите живём мирно и дружно в одном государстве, в Азербайджане. Не хотите, ради Бога уезжайте на историческую родину, препятствовать не будем(это отнюдь не Сочи, хотя иногда берут сомнения).
          В общем время покажет...
      3. paul3390
        paul3390 Вчера, 20:30
        +1
        Если бы Армения не стала играть попом типа прозападный вектор - Алиев не рискнул бы на такое. А так - ну что ж, решили сменить покровителя - вот новый нехай вас и защищает. Не удивлюсь если потом окажется что это наши отмашку Азербайджану дали - дескать давай, можно. За ЭТИХ - мы точно вписываться не станем.
    4. oppozite28
      oppozite28 Вчера, 20:01
      -5
      Доигрались. За армян конкретно взялись. Нечего было мины устанавливать в Карабахе. Если никто не знает, сегодня 7 полицейских азербайджанцев в Карабахе погибли
      Стесняюсь уточнить, а что забыли азербайджанские полицейские в Нагорном Карабахе ?! request
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 20:12
        +3
        Цитата: oppozite28
        Доигрались. За армян конкретно взялись. Нечего было мины устанавливать в Карабахе. Если никто не знает, сегодня 7 полицейских азербайджанцев в Карабахе погибли
        Стесняюсь уточнить, а что забыли азербайджанские полицейские в Нагорном Карабахе ?! request

        То есть в своём регионе?
        Действительно, а что забыли российские полицейские например в Бурятии.
      2. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Вчера, 20:54
        -1
        Цитата: oppozite28
        Стесняюсь уточнить, а что забыли азербайджанские полицейские в Нагорном Карабахе ?!

        Вам выше коллега по форуму, Борис Герасимов ответил. Мне нечего добавить к его словам.
      3. MAESTRO_33
        MAESTRO_33 Вчера, 23:00
        +1
        Не стесняйтесь, Карабах всеми признанная, в том числе и Россией, территория Азербайджана. Или может в Крыму не функционирует МВД РФ?
    5. _КМ_
      _КМ_ Вчера, 20:14
      +3
      7 полицейских подорвались на мине и целая армия пришла в движение. Вы считаете окружающих идиотами?
      1. сорок восьмой
        сорок восьмой Вчера, 21:36
        +3
        Цитата: _КМ_
        7 полицейских подорвались на мине и целая армия пришла в движение. Вы считаете окружающих идиотами?

        Небольшая поправочка: армия пришла в движение и подошла к Нагорному Карабаху за неделю ДО трагической гибели 7 азербайджанских полицейских
      2. MAESTRO_33
        MAESTRO_33 Вчера, 23:03
        0
        А как по вашему должно было быть? Каждый день по 7 полисменов должны убивать непокорные граждане Азербайджана?
    6. Дво
      Дво Вчера, 23:28
      0
      Что - то мне это Польшу напоминает 1939 года .Для любой войны нужен повод .
  2. antiaircrafter
    antiaircrafter Вчера, 19:27
    +6
    Если Азербайджан не закрепит свой успех чёткой демаркацией границы и мирным договором, то всё это зря.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Вчера, 19:39
      -3
      Цитата: antiaircrafter
      Если Азербайджан не закрепить свой успех чёткой демаркацией границы и мирным договором, то всё это зря.

      Согласен. Ну будет принуждать к миру. А так вы правы.
      1. monetam
        monetam Вчера, 20:01
        -1
        не слишком я понял, каким таким договором надо закреплять установление азербайджанской военной и административной власти в Карабахе ? И, главное, с кем ?
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 20:00
      +5
      Ерунду, однако, пишете. У России с Японией нет мирного договора. И чё? Зря, выходит, воевали? laughing
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Вчера, 21:53
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Ерунду, однако, пишете. У России с Японией нет мирного договора. И чё? Зря, выходит, воевали? laughing

        И до сих пор нелепые претензии выдвигаются.
    3. gsev
      gsev Вчера, 21:02
      0
      Цитата: antiaircrafter
      Если Азербайджан не закрепит свой успех чёткой демаркацией границы и мирным договором, то всё это зря.

      Пашинян сразу после начала боевых действий в Карабахе заявил, что Азербайджан действует на своей территории и армянские вооруженные силы не получат его приказ вмешаться в конфликт за пределами Армении.
  3. Silver99
    Silver99 Вчера, 19:28
    +24
    Алиев более предсказуемый политик, он не дает пустых популистких обещаний, а просто делает то что должен президент Азербайджана. Пашинян типичный демагог соровского розлива. Его заигрывание с Западом приведет у полной утрате контроля над НКО. Кто-то говорит Алиев ведет антироссийскую политику, но позвольте, Пашинян ведет не просто антироссийскую, а откровенно враждебную России политику, трется около госдепа США и не стесняется в выражениях, а главное враждебных действиях, одни только учения с НАТО чего стоят, и это при членстве в ОДКБ. Отсюда вывод, России не следует заниматься миротворчеством, у нас нет с Арменией общей границы в отличии от Азербайджана, и сотрудничать нам в собственных интересах, а не мнимых миротворческих намного выгоднее с Алиевым. ИХМО.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Вчера, 19:44
      -1
      Цитата: Silver99
      Алиев более предсказуемый политик, он не дает пустых популистких обещаний, а просто делает то что должен президент Азербайджана.

      Вы правы. Он доказал что он легендарный сын легендарного отца. Всё таки Москвоская школа КГБ и МГИМО своё показало. Алиевы очень начитанные. Ильхам Алиев прекрасно знает с кем дружить, с кем и как разговаривать.

      Вот послушайте....что он говорит.



      Цитата: Silver99
      Кто-то говорит Алиев ведет антироссийскую политику, но позвольте

      Нет, это не правда. Алиев вырос в Советской среде. Он чисто говорит на русском. Русские школы, университеты, ТВ каналы, у нас такого никогда не было в отличии от армян. Прошу прощения у Россия за нижнюю фотку (содержание) Нельзя оскорблять президента страны который вас кормит.

      1. Silver99
        Silver99 Вчера, 19:50
        +8
        Я ведь и говорю кто-то (из наших блогеров). Я ни разу не слышал от Алиева выпадов в сторону России, а то что он ведет политику в интересах своей страны объяснимо, мы ведь тоже поддерживаем своего Президента. Еще раз повторю свое собственное мнение, России гораздо выгоднее на паритетных началах иметь дело с Алиевым, чем с соросовскими и штатовскими марионетками. Пашинян это сегодняшний Саакашвили, в ближайшем Зеленский и судьба его не завидна.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Вчера, 20:02
          +4
          Цитата: Silver99
          Я ведь и говорю кто-то (из наших блогеров). Я ни разу не слышал от Алиева выпадов в сторону России

          Не только он, но и наш народ к русским относится очень хорошо. За последние 10 лет туризм из России вырос в несколько раз, товарооборот уже несколько миллиардов, транзиты, газ, нефть, это экономическая сторона а теперь другую сторону рассмотрим. У меня маленькая дочька, она на моём родном говорите плохо, но на русском без акцента. А ей всего 6. Я не смотрю фильмы на моём языке, я смотрю только на русском. Мне так удобно. Я часто покупаю продукты у русских из села Ивановки у нас. Шикарные товары. В машине слушаю Российскую музыку(не все конечно) у меня 2 друга русских. Наша страна многонациональная и все тут как свои!
          1. Влодек
            Влодек Вчера, 21:21
            +1
            Да всякое бывало... я помню как в 92 камнями русских закидывали. Дай Бог чтоб те времена прошли (но они не скоро будут забыты).
      2. ИванИванов
        ИванИванов Вчера, 20:01
        +4
        Понятно что в Армении соросятина разрослась пышным цветом при нашем попустительстве. А у вас в стране разве другие настроения? По большому счету, мы не должны были допускать ни Сороса в Армению ни турков в Азербайджан.
        1. Александр Кочурков
          Александр Кочурков Вчера, 20:43
          +1
          Что значить "при нашем попустительстве"? Пусть живут как хотят и продаются тому, кто их готов содержать.
          1. Russian_Ninja
            Russian_Ninja Вчера, 21:44
            0
            А с какими странами бывшего СНГ это работает? Казахстан, Беларусь и Украины мы не хотим отпускать, а Закавказью можно?
            В любом случае очередная база под боком тоже не добавляет радости
            1. Александр Кочурков
              Александр Кочурков Вчера, 23:23
              +1
              Между этим "боком" и нами Большой Кавказский хребет. Мы там вообще случайно оказались... грузины слезно упрашивали их спасти в конце 18 века, ну потом и пошло поехало.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 19:30
    +5
    пашинян довертелся седалищем

    1. Лешак
      Лешак Вчера, 19:45
      +2
      Цитата: Василенко Владимир
      пашинян довертелся седалищем

      Дык тогда седалище должно быть перебинтовано, а не рука... Или он ею усердно где-то ковырялся...
  5. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Вчера, 19:33
    -7
    Это "привет РФ" от Эрдогана за выход из "зерновой сделки".
    Кто-то верит, что Алиев начал боевые действия без согласования с Турцией?
    Ну а заявления Пашиняна, что он теперь без РФ проблемы решать может, т.к. с США сильно дружит, просто развязали Алиеву руки.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Вчера, 19:50
      -2
      Цитата: Капитан Пушкин
      Кто-то верит, что Алиев начал боевые действия без согласования с Турцией?

      Ильхам Алиев очень сильный политик и дипломат. Конечно он обговорил это и с Россией и с Турцией и с Ираном. Даже скажу больше, все военные атташе посольств которые находятся в Азербайджане, всем им отправлено информация по сегодняшнему инциденту. Алиев умеет играть в политические шахматы. А те кто невменяем, он их посылает на 3 веселых букв, как Францию к примеру.

    2. ИванИванов
      ИванИванов Вчера, 20:04
      -3
      Понятно что и с турками Алиев посоветовался, этож по сути начальство теперь, а может еще с кем то из партнеров, понимающих сложности РФ. Это сейчас Медведев хихи хаха делает, нам этот провал еще аукнется.
  6. Вадим С
    Вадим С Вчера, 19:35
    +11
    У Алиева право сильного, он может и поэтому делает! А все эти визги и писки ничего не стоят. Пашинян заигрался с америкосами, а надо было решать вопрос на месте, вот получил. Жаль опять люди гибнут.
    1. Storm1978
      Storm1978 Вчера, 19:42
      0
      Извините, хотел поставить плюс, но перепутал
      1. михаилл
        михаилл Вчера, 20:47
        0
        Цитата: Storm1978
        Извините, хотел поставить плюс, но перепутал

        Фигасе ты дальтоник. Но, честный. За это плюс, а то развелось бесчестных дальтоников, которые минусуют без объяснения причин сего случайного поступка.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Вчера, 20:05
      0
      Цитата: Вадим С
      А все эти визги и писки ничего не стоят. Пашинян заигрался с америкосами, а надо было решать вопрос на месте, вот получил.

      ДЕЖАВЮ. Где-то я уже это видел. Если не ошибаюсь 080808. Им эти даты уроком не стали. И где были эти американцы 080808? Однозначно ДЕЖАВЮ
    3. ИванИванов
      ИванИванов Вчера, 20:08
      -3
      У Алиева право сильного, он может и поэтому делает! А все эти визги и писки ничего не стоят. Пашинян заигрался с америкосами,

      Формально претензии понятно к Пашиняну, но со стороны это выглядит как: РФ не смогла выстроить а потом и защитить своего союзника с 2020 года. Можно сколько угодно за юризмом прятаться, но дальнейшее развитие событий мы получили отчасти благодаря 2020 году.
      1. KLM77
        KLM77 Вчера, 21:31
        +2
        Какого союзника? НКО всеми признана территорией Азербайджана, глаза раскройте.
  7. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Вчера, 19:36
    +5
    Вот так и выглядит предательство своего народа . Следующий шаг - валить всё на русских , гнать их из Армении , звать амеров и пускать турок . Надеюсь для каждого честного армянина пашинян станет как для нас власов
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Вчера, 20:07
      -1
      Цитата: КВУ-НСвД
      Следующий шаг - валить всё на русских , гнать их из Армении

      Это классика)

  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 19:37
    +6
    Я что-то не понял, какие могут быть вооружённые силы в Азербайджанской автономии кроме азербайджанских.
    Армения признала Карабах Азербайджанской территорией.
    Не этого ли добивался соросенок Пашинян, спровоцировать новый конфликт и пустить на территорию Армении базы НАТО.
    Например Франции.
  9. megadeth
    megadeth Вчера, 19:44
    +2
    Операция будет продолжаться до тех пор, пока незаконные вооружённые армянские формирования не поднимут белый флаг.
    Ой сейчас Азербайджан (Турцией) санкциями ФША с гейропой закидают...сарказм crying
  10. incoggnoto
    incoggnoto Вчера, 19:48
    +7
    за несколько лет понимая что Азербайджан не остановится элиты Армении оказались полностью недееспособными.. реально могли подготовится лучше
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Вчера, 20:18
      +1
      Цитата: incoggnoto
      за несколько лет понимая что Азербайджан не остановится элиты Армении оказались полностью недееспособными.. реально могли подготовится лучше

      Не могли! Фортуна не в их стороне.
      1. Мы готовились к войне и не один год и не 10 а на много больше. Мы учились и в России и в Турции и в Израиле и в Пакистане.
      2. Закупили вооружение и численность армии из 64К подняли почти до 200К. Наше население увеличилось в разы а у них убавилось, плюс и миграция. Вооружены наши солдаты до зубов самым высокоточным оружием а также самым современным.
      3. Наша дипломатия также работала. Начали всплывать армянские негативы.
      4. Гонка вооружений....у них нет столько денег. Наш военный бюджет равен всему их государственному бюджету.
      5. Найти путь к Путину. Мы нашли. В лице Азербайджанских миллиардеров. Вагит Алекперов Лукойл, Агаларовы Крокус групп, Ильгам Рагимов ДРУГ и однокурсник Путина с юрфака, потом Год Нисанов и другие миллиардеры которые не хило отстёгивают для СВО. Что ещё надо?
      6. Блокада Армении. Мы закрыли им двери. Постарались сделать так что через Грузию не пройдет и не пролетит не одна пуля для армян. Сделали так чтобы грузины с нами считались.
      7. Мы боремся с коррупцией в армии и очень жестко.
      8. Наши солдаты были идеально мотивированы. Наши воевали за родину а они за ворованное. По этому у них по словам их политиков и Пашиняна в 2020 у них было 10 000 дезертиров.
      9. Карабах - это капкан для армян. Это была их самой большой ошибкой. Жадность фраера сгубила...по моему есть такая поговорка. Им же на блюдочке Россия подарила Армянскую губернию а потом Арменскую АССР и наконец независимую (от части) государство. А нет им мало. У них земельные претензии ко всем соседям. Результат и конец их был очевидным!
      1. paul3390
        paul3390 Вчера, 20:41
        +5
        а они за ворованное.

        Ну - это положим вопрос спорный. Армянское царство в тех краях существовало когда не то, что азербайджанцев - тюрок-то в помине не было. Но - тамошние исторические коллизии нас не касаются, разбирайтесь сами между собой. Ибо воевать за Карабах когда сами армяне за него воевать не желают - мы точно не будем. Армения сама выбрала свою судьбу, решив сменить покровителя. Отныне России до неё дела нет.
        1. Влодек
          Влодек Вчера, 21:29
          +1
          Поддерживаю. Это разборки азербайджанцев и армян. России этот район ( а по площади это реально один крупный район какой либо области в РФ)- точно малоинтересен.
        2. Sadam2
          Sadam2 Вчера, 21:51
          +1
          Цитата: paul3390
          Армения сама выбрала свою судьбу, решив сменить покровителя. Отныне России до неё дела нет

          не пора ли Вове очередное армянское сво начинать?
          в чем разница когда Украина решила сменить покровителя?
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Вчера, 23:12
            -1
            Общей границы нет. В данном случае против Армении играет Грузия, не позволяющая транзит российских войск через свою территорию. Это всё очень плохо, Россия теряет остатки авторитета в Закавказье, а Армения терпит историческое поражение.
            Раньше были надежды на твердую позицию Ирана, но Пашинян даже здесь упустил всё, что мог упустить. Ему надо было на поклон в Иран ездить, а не с англосаксами заигрывать, те всегда были врагами, врагами и останутся.
            На самом деле у России есть возможность привести Азербайджан в чувство. Хотя бы для начала пригрозить депортацией нелегальных мигрантов. Полное бездействие для меня непонятно.
      2. Скобаристан
        Скобаристан Вчера, 20:51
        0
        Добрый вечер ..один вопрос. Зачем Азербайджану Нагорный Карабах? Выгодный маршрут ? Реванш за прошлые поражения ? З.Ы. Оглядываясь назад , очень печально , что это конфликт вообще вспыхнул , ещё на излёте СССР. Жаль , очень жаль.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Вчера, 23:16
          0
          Конфликт организовали ещё англичане в 1918 году, когда оккупировали Закавказье. Тогда они отдали всё, что только можно, Азербайджану.
  11. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Вчера, 19:50
    +4
    Пожелаем удачи всем сторонам конфликта. А ребятам миротворцам пора возвращаться домой. Засиделись они уже в Карабахе.

    Главное не вмешиваться, даже если Азербайджанская армия пойдет дальше Карабаха.
    А элиту армянскую можно и принять. Врачей, инженеров, it. А всему начальству закрыть въезд в Россию.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 21:02
      +1
      Не пойдут они дальше , смысл ? Свое возьмут. Местных на выход . И все. Самое главное слава сказать правильные : готовы интегрировать в свое общество. Но понятно , что им там жизни не будет. По сути мы наблюдаем окончание конфликта. Жёстко и быстро. Надеюсь у командиров Азербайджана хватит ума не допустить резню.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 23:30
      0
      Ничего себе, главное не вмешиваться! А разве нет желания поумерить аппетиты Азербайджана?. У азербайджанской диаспоры в России столько собственности и влияния, что достаточно только намекнуть на шаткость подобного положения и ситуация может резко измениться в сторону замирения.
      1. Александр Кочурков
        Александр Кочурков Вчера, 23:47
        0
        1000 лет замириться не могут, а тут прям замирятся? Пока там была Россия (в виде империи или СССР) это не давало им шанса устроить взаимную резню. Как только становились независимыми - сразу за ножи, что в 1918, что в начале 90-х. Возникает закономерный вопрос, с какого перепугу мирная жизнь в закавказье должна оплачиваться кровью наших солдат, нафига нам такая благотворительность? Мы же угнетатели... угнетали их стремление пустить друг другу кровь.
  12. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 19:55
    +2
    Можно делать вид что нас это не касается и формально вроде все правы, только это позор для ОДКБ начавшийся в 2020. Отсюда последовали события 2022 в том числе, когда выхода нам не оставили.
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Вчера, 20:05
      +4
      Да нет никакого ОДКБ. Есть Российская армия. Но сейчас нам не до этого. У нас 300 тыс. работяг с заводов мобилизовали.
      Так что пусть сами свои проблемы попробуют решить.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Вчера, 20:19
        +2
        Его потому и нет,что РФ союзниками не занимается, устроили типа собрание доброй воли. Иди.от.ска.я установка горбачевцев на "суверенный выбор партнеров". Можно сказать спасибо случаю, что БЧБ-шники сейчас не Белоруссии, а ведь и там те же тенденции были и до конца думаю и сейчас не купированы. Да что там говорить, мы со совей 5 колонной никак не разберемся.
      2. Escariot
        Escariot Вчера, 21:10
        0
        Цитата: Сергей_Белый
        Да нет никакого ОДКБ. Есть Российская армия. Но сейчас нам не до этого. У нас 300 тыс. работяг с заводов мобилизовали.
        Так что пусть сами свои проблемы попробуют решить.

        Так Россия за помощь в ОДКБ и не обращалась, да и вообще ни какую войну сейчас не ведёт, в принципе как и Армения.
        Другое дело, что скорее всего российская армия в ближайшее время потеряет свою военную базу в Гюмри, но сейчас это наверное меньшее о чем стоит беспокоиться.
    2. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Вчера, 20:51
      +3
      А причем тут ОДКБ? Карабах часть Азербайджана. Алиев наводит порядок на своей территории. На Армению НИКТО не нападает.
    3. Скобаристан
      Скобаристан Вчера, 20:56
      +1
      Вы , я так понимаю пришли нам про наш позор рассказать ? А напомните ч какого года Нагорный Карабах состоит в ОДКБ ?
    4. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Вчера, 20:56
      0
      Да нет никакого ОДКБ. Есть Российская армия. Но сейчас нам не до этого. У нас 300 тыс. работяг с заводов мобилизовали.
      Так что пусть сами свои проблемы попробуют решить.
    5. gsev
      gsev Вчера, 21:32
      +1
      Цитата: Сергей_Белый
      Можно делать вид что нас это не касается и формально вроде все правы, только это позор для ОДКБ начавшийся в 2020.

      ОДКБ чисто оборонительный союз. Причем руководитель именно Армении громогласно заявил после начала боевых действий в Карабахе, что не допустит участия Армении в этом конфликте. Руководители тюркоязычных государств таких громких заявлений не делали, но их руководители считают что Карабах должен принадлежать Азербайджану. Пашинян вместо того чтобы благодарить Путина за то, что Россия не допустила вовлеченности в конфликт на стороне Азербайджана Пакистана, Афганистана, Туркмении, Турции, Казахстана, Киргизии и Узбекистана сваливает свою неспособность поддержать армянских жителей Карабаха ни дипломатическими ни военными действиями на козни Путина.
  13. Фактор
    Фактор Вчера, 19:57
    +5
    В истории с Карабахом всё очевидно. Сенсаций не будет, будет еще одна хрестоматийная история уличного политика (Пашиняна), который обещал армянам демократии и дружбы с Западом, а привел страну к национальной катастрофе.

    Интрига в реакции США.
    Ровно год назад в Ереван приезжала Пелоси, обещая гарантии безопасности, в пику ОДКБ.

    В итоге Ереван останется без того и без другого. Договоренности поменялись?
    Или они предполагают сдачу Карабаха, потому что это в пику России, а лично Пашинян тогда таки получил гарантии безопасности от Пелоси.

    Армянин, идущий во власть с антироссийскими лозунгами, - предатель по определению. Предатель армянских интересов, не российских. Россия-то без Армении обойдется. Армения без России - нет.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Вчера, 20:21
      0
      С пашиняном все очевидно, нам важен наш образ в этой ситуации, а он так себе, мягко говоря.
      1. Скобаристан
        Скобаристан Вчера, 20:58
        -1
        У нас отличный образ. Урок , тем , кто плюет в спину.
  14. север 2
    север 2 Вчера, 19:57
    +3
    Пашинян изображая демократа отдаст Азербайджану Арменией не признанный азербайджанский Нагорный Карабах , тем самым оставив Армению без территориальных споров , что бы впихнуть Армению в НАТО . И из ДОКБ Армению Пашинян выведет даже быстрее , чем мы даже представить это можем . Не зря своих ставленников , таких как
    Ющенко ,Порошенко , Саакашвили , Пашинян Америка готовила . Не получилось в Грузии , пробует на Украине . Там застряло - наготове пашинянская Армения.
    По правде говоря , Азербайджан хочет вернут себе то , чего армянской не признала ни сама Армения ни Россия . Но вот пашинянская Армения это использует с пользой для Америки и НАТО . Очень и очень слабое , вредное и опасное звено в цепи ДОКБ оказалось пашинянская Армения. Вы скажете ,как это турки и армяне вместе в НАТО ? А как вам поляки и украинцы вместе в НАТО ? Неизвестно кто ещё кого больше в прошлом вырезали - ляхи украинцев или бандеровцы поляков , а в НАТО обе -пожалуйста !
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 21:12
      0
      Цитата: север 2
      Пашинян изображая демократа отдаст Азербайджану Арменией не признанный азербайджанский Нагорный Карабах , тем самым оставив Армению без территориальных споров , что бы впихнуть Армению в НАТО . И из ДОКБ Армению Пашинян выведет даже быстрее , чем мы даже представить это можем . Не зря своих ставленников , таких как
      Ющенко ,Порошенко , Саакашвили , Пашинян Америка готовила . Не получилось в Грузии , пробует на Украине . Там застряло - наготове пашинянская Армения.
      По правде говоря , Азербайджан хочет вернут себе то , чего армянской не признала ни сама Армения ни Россия . Но вот пашинянская Армения это использует с пользой для Америки и НАТО . Очень и очень слабое , вредное и опасное звено в цепи ДОКБ оказалось пашинянская Армения. Вы скажете ,как это турки и армяне вместе в НАТО ? А как вам поляки и украинцы вместе в НАТО ? Неизвестно кто ещё кого больше в прошлом вырезали - ляхи украинцев или бандеровцы поляков , а в НАТО обе -пожалуйста !

      Вы ещё про греков и турок в НАТО вспомните, кои фактически успели повоевать с друг другом во время членства в альянсе.
  15. tank_killer156
    tank_killer156 Вчера, 20:02
    -5
    ну Алиев раздухарился пока Султан поддерживает ,да наш МИД шишку трет а не чего не делает,вывод прост--Пвшеняна нужно убирать,Султану пора место и границы показать, тут как то Алиев и сдуется,но прежде если не хотим потерять Кавказ-сила нужна,и воли и духа,Кавказ силу уважает
  16. Garegin
    Garegin Вчера, 20:13
    -4
    Просто факты.
    Действия со стороны Турции и Азербайджана (не будем разлучать один народ – два государства):
    1. Начнем со старых времен. Историки сходятся на том, что от 150 000 до 200 000 русских было турками продано в рабство только в первой половине 17 века. Документальные источники того периода раскрывают, как турки во время набегов на юг России разоряли целые деревни, убивая или продавая большую часть населения.
    2. В общем счёте, русско-турецкие войны охватывают период длительностью 351 год (1568—1918 годы). За этот период Россия и Турция находились в состоянии войны 69 лет и воевали более 12 раз.
    3. 9 января 1918 года близ села Шамхор (30 километров от нынешней Гянджи) татары (азербайджанцы) взяли в плен и вырезали более 4 000 русских солдат и офицеров, возвращающихся домой с Кавказского фронта.
    4. 1973 год – азербайджанец Чингис Юнус-оглы Рзаев совершает самый большой террористический акт в истории СССР (взрыв самолета, 80 погибших).
    5. 1990 год – изгнание более 100 000 русских из Баку. (документальный фильм «Так жить нельзя» режиссера Станислава Говорухина подтверждает изгнание русских из Баку).
    6. 2012 год – изгнание российской военной базы (РЛС) из Азербайджана (Габала)
    7. 2015 год - уничтожение турками российского Су-24 в Сирии (командир экипажа Олег Пешков). При эвакуации тел турками был сбит российский вертолет Ми-8.
    8. 2016 год – турками убит посол России в Турции Карлов.
    9. 2020 год – Азербайджан сбивает российский вертолет Ми-24. Гибель всего экипажа.
    10. 2023 год – Турция несмотря на договоренности отпускает азовских командиров. Помимо этого, и турки, и азербайджанцы поставляют оружие и ГСМ в зону боевых действий.
    11. Фактическое обустройство на территории Азербайджана нескольких военных баз и поглощение азербайджанской армии вооруженными силами Турции – теперь НАТО недалеко от Дербента.
    12. Турецко-азербайджанский тандем во всех международных организациях (ООН, Европарламент и т.д.) всегда голосовал против России.
    13. Прямые боестолкновения турецких сил с российским на территории Сирии.
    Реакция Пескова (собирательный образ) – «Мы с пониманием относимся к позиции наших турецких коллег»
    Действия со стороны Армении.
    1. Армянский народ во всех войнах России с Османской империей однозначно занимал российскую сторону, за что и был обвинен османским правительством, устроившим Геноцид.
    2. Каждый третий армянский мужчина, живущий на территории СССР погиб на Великой Отечественной Войне (1941-45 годы).
    3. На территории Армении с 1995 года находится одна из самых крупных российских военных баз (это кстати, первая военная база, созданная за пределами России после распада СССР).
    4. С 2015 года Армения входит в ЕАЭС (экономический союз с Россией).
    5. С 2003 года Армения входит в ОДКБ (военный союз с Россией).
    6. Армения во всех международных организациях (ООН, Европарламент и т.д.) ни разу не проголосовала против России.
    7. Армения в 90-е годы передала в управление практически всю энергетику (включая атомную станцию), газотранспортную систему, железную дорогу.
    8. Армения не называет прибывших в страну россиян оккупантами и проявляет свойственную нашему народу гостеприимность и душевность.
    Реакция Пескова (собирательный образ) – «Мы не согласны с позицией армянского руководства и хотели бы напомнить, что в России армян живет больше чем в Армении».
    Вывод. Идеалистов предают. Прагматиков – поневоле уважают. Усвоим этот урок – есть надежда на светлое будущее.
    1. Бензорез
      Бензорез Вчера, 20:43
      +1
      Армения, как мне сообщило СМИ- дружбу с USA завела. У них там совместные учения и прочие мероприятия намечены.
      Это никак не радует на самом деле. Достала уже многовекторность соседей.
      Если я работаю с товарищем, мне хотелось бы быть в уверенности, что он не бросит меня в самый ответственный момент. hi
    2. Seal
      Seal Вчера, 21:00
      -1
      4. 1973 год – азербайджанец Чингис Юнус-оглы Рзаев совершает самый большой террористический акт в истории СССР (взрыв самолета, 80 погибших).
      В отличие от политических террористов Затикяна, Степаняна и Багдасаряна (а также массы неустановленных помощников), которые совершали именно террористические акты с целью убивать абсолютно случайных людей, Рзаев под категорию "террорист" не попадает. Ибо Рзаев изначально не собирался никого убивать. У него была вполне конкретная цель - захватить самолет и на нем улететь в Китай. Где, по мнению не совсем психически адекватного Рзаева, Мао Цзе Дун назначит его китайским дипломатом. Если бы сопровождающий милиционер (конечно, честь и хвала его храбрости, но лучше бы он был трусом) Владимир Михайлович Ёжиков не начал стрелять, то все могло обойтись без крови.
      Но милиционер Владимир Михайлович Ёжиков был не только смелым, но еще и метким. Ежиков выстрелил в спину бегущему к кабине пилотов Рзаеву и первым же выстрелом загнал пулю в область 8-го межреберья слева. Пуля прошла между ребер и проникла в сердце. Рзаев умер моментально. Но видимо в падении тело Рзаева как-то активировало СВУ.
      Не будь выстрела, самолет бы либо улетел в Китай, где Рзаева бы несомненно арестовали бы. Или возможно, что нашим удалось бы посадить самолет в Монголии или в Северной Корее. Рзаве бы все равно не понял, куда он приземлился и отдался бы в руки властей.
      Вот в этом и есть принципиальная разница между психом-угонщиком Рзаевым и целенаправленными политическими террористами Затикяном, Степаняном, Багдасаряном.
    3. Alex Nevs
      Alex Nevs Вчера, 21:13
      0
      Много писано. Да не "туда". Вы спрашивайте, и Вам помогут, если чё не ясно.
    4. gsev
      gsev Вчера, 21:56
      0
      Цитата: Garegin
      Документальные источники того периода раскрывают, как турки во время набегов на юг России разоряли целые деревни, убивая или продавая большую часть населения.

      Эти набеги совершали или Казанские или Крымские татары. Когда Россия уничтожила Казанское и Астраханские ханства Турция в первый раз пошла на конфликт с Россией(Астраханский поход турецкой армии из Азова). Как только Россия ликвидировала псевдо-рабовладельческие государства в Чечне, Дагестане, Черкессии и Крыму и вышла на границы с Турцией набегов на ее Территорию с целью захвата рабов больше не было. Турция сохранила мирные отношения с Россией и во времена вторжения Наполеона и во времена вторжения Гитлера. Болгария в отличии от Турции например поучаствовала во всех войнах на стороне противников России. Поэтому Турции и России придется договариваться по всем щекотливым вопросам, ведь история их взаимоотношений убеждает, что дипломатия позволяет избегать войн и связанных в результате этих войн печальных последствий. Причем следует помнить что Турция была на краю гибели в 20 веке один раз в 1918-1921 годах а Россия и в 1918-1920 годах и в 1991-1997 годах.
  17. ColdWind
    ColdWind Вчера, 20:19
    +3
    Отметил бы медийное сопровождение боев. Сразу видео с Байрактаров, спайков и дронов камикадзе. Классические «шок и трепет». Если спецназа Азербайджана возьмет административные здания в Степанакерте ночью, все закончится за 3 дня.
    1. Копчёный
      Копчёный Вчера, 20:35
      0
      Скорее всего так и будет. В НКР разброд и шатания ещё до активной фазы были, военных приготовлений 0,0. Кадры водружения флага будут красивые само собой.
      1. ColdWind
        ColdWind Вчера, 21:20
        0
        Больше похоже на договорняк. Вон Иран заявил, что Арцах азербайджанцкий и делайте там что хотите.
        А толпа здоровых мужиков в Ереване - это так смешно, до Арцаха ехать пару часов.
  18. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 20:25
    -2
    Минусующие не спят. Действия ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе можно рассматривать как очередную резню. Удивляюсь что пока нет известий о предпринимаемых действиях миротворцев Российской Федерации по прекращению боевых действий. Алиев же сам заявлял о мирном разрешении карабахской проблематики. Кому гибнут жители Нагорного Карабаха сейчас ?! А то что Пашинян и кураторы из посольства США в Армении г.Ереван сейчас руки потирают с самодовольным выражением лица можно сказать спасибо Алиеву который что называется повёлся и без советов своей благоверной жены (супруги) и шага самостоятельного сделать не может не говоря о советах турецких "друзей". В Азербайджане кому-то понравилась украинская картинка в телевизоре и на экране смартфона в очередном Telegram-канале ?!
    1. ColdWind
      ColdWind Вчера, 20:31
      0
      Цитата: oppozite28
      Удивляюсь что пока нет известий о предпринимаемых действиях миротворцев по прекращению боевых действий

      И не должно быть, от нашего экспедиционного корпуса ничего не останется если вмешаемся. Не наша эта война.
      Вот резню не допустить после окончания операции могут. В этом все заинтересованы.
      1. gsev
        gsev Вчера, 22:03
        0
        Цитата: ColdWind
        Вот резню не допустить после окончания операции могут. В этом все заинтересованы.

        Алиев выглядит умным политиком. У него есть шанс полностью интегрировать Карабах если он только сможет удержать азербайджанцев от резни армянского населения Карабаха. Россия имеет шанс дипломатически предотвратить резню армян в Карабахе. Хотя агентура США и в Азербайджане и в Армении попытается спровоцировать резню армян в Карабахе. Алиев мудрый дипломат и сыграл на стремлении госдепа США втянуть Россию в конфликт в Карабахе. США поставлены перед дилеммой или втянуться в прямое противостояние с Турцией на фоне СВО или одобрить все действия Алиева и Эрдогана.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Вчера, 23:35
          0
          А насколько умно будет выглядеть Алиев, если попросить граждан Азербайджана покинуть территорию России? Хотя бы на время.
  19. Бензорез
    Бензорез Вчера, 20:34
    0
    Нашли время паразиты!
    И чё б не дотерпеть до конца (победного)СВО?..
    Нет, от приспичило. Ядрёныть. no
    1. gsev
      gsev Вчера, 22:07
      +1
      Цитата: Бензорез
      Нашли время паразиты!
      И чё б не дотерпеть до конца (победного)СВО?

      США попытались открыть второй фронт против России на Кавказе но Алиев и Эрдоган их на этой попытке подловили. Алиев получил шанс полностью интегрировать Карабах в состав Азербайджана с сохранением некоторой культурно-национально-экономической автономии армян. Турция сделала еще один шаг для вступления в круг ведущих мировых держав которое занимала еще в 19 веке.
      1. Бензорез
        Бензорез Вчера, 22:25
        0
        Та,это был некий сарказм.
        Козе понятно- каждый будет решать свои тёрки используя любой удобный случай.
  20. Seal
    Seal Вчера, 20:46
    +1
    Цитата: AllX_VahhaB
    Карабах чей? А Крым чей?
    В.И. Ленин и И.В.Сталин определили, что Крым - это РСФСР, а Карабах – это Азербайджан !! Значит так тому и быть !!! Всяческие попытки ревизовать эти решения ни к чему хорошему привести не могут. И не приводили. И не приведут. Вот было дело, известный оппортунист и ревизионист Н.С. Хрущов попытался ревизовать решение великих вождей в отношении принадлежности Крыма. И что ? А то, что ни к чему хорошему этот хрущевский волюнтаризм не привел. Крым все равно вернулся домой, в Россию.
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 21:16
      -4
      Цитата: Seal
      Цитата: AllX_VahhaB
      Карабах чей? А Крым чей?
      В.И. Ленин и И.В.Сталин определили, что Крым - это РСФСР, а Карабах – это Азербайджан !! Значит так тому и быть !!! Всяческие попытки ревизовать эти решения ни к чему хорошему привести не могут. И не приводили. И не приведут. Вот было дело, известный оппортунист и ревизионист Н.С. Хрущов попытался ревизовать решение великих вождей в отношении принадлежности Крыма. И что ? А то, что ни к чему хорошему этот хрущевский волюнтаризм не привел. Крым все равно вернулся домой, в Россию.

      Не надо врать. Сталин с Лениным не определяли чей Крым, это определяли жители Крыма. И конечно же Хрущев ничего не передавал, ибо передача Крыма в УССР тоже произошла по воле жителей, на что есть соответствующие решения Советов Народных Депутатов УССР, РСФСР, СССР и конечно же самого Крыма.
  21. Decimalegio
    Decimalegio Вчера, 20:47
    0
    В Италии об этом конфликте мало говорят, поэтому мне любопытно.Пользуясь присутствием азербайджанского коллеги, я хотел бы задать несколько вопросов. Я понял, что Нагорный Карабах
    это азербайджанский, но там есть армяне, пожалуйста, не вспоминайте древние истории, которые доказывают, что армян там никогда не было. Так что же с ними делать? могут ли они остаться, должны ли они уйти или их конец должен быть другим.???..........??
    Закончил ли Азербайджан с этим, или нам следует продолжать до Нахчывана? Cavab üçün təşəkkür edirik.
    1. gsev
      gsev Вчера, 22:12
      +1
      Цитата: Decimalegio
      Закончил ли Азербайджан с этим, или нам следует продолжать до Нахчывана?

      Нахичевать с 1991 года в составе независимого Азербайджана. Эрдоган предлагает Пашиняну согласиться на транспортный коридор между Турцией и Азербайджаном через Армению охрану которого Эрдоган хочет возложить на Россию. Для США и особенно Европы это означает что вскоре на мировую арену вернется игрок по экономической и военной мощи соизмеримый с Россией - Турция. Удастся ли Турции и Азербайджану прерватьсухопутное сообщение через Кавказ минуя Армению большой вопрос, но видимо Израиль крайне заинтересован поддержать в этом стремлении Эрдогана и Алиева. Если в Италии об этом конфликте не трезвонят по всем каналам, то это говорит о том, что ЕС и США дали добро на интеграцию Карабаха в Азербайджан. Получил ли Алиев карт бланш только на разгром армянских военных и политических структур в Карабахе от ЕС или на изгнание основной массы коренных жителей как ЕС совершила в Косово и Хорватии в отношении сербов большой вопрос.
      1. Decimalegio
        Decimalegio Вчера, 23:42
        0
        Вы неправильно поняли концепцию «никто об этом не говорит». Новости и газеты сообщают об этом. Но какого-либо глубокого анализа не хватает, потому что новая война уже близко. Есть некоторые неизвестные сведения о продолжающемся конфликте в Нагорном Карабахе. 1) Что могло бы произойти, если бы начали доходить слухи о массовых убийствах, насилии, отрубленных головах и так далее?? 2) В Италии говорят, что «аппетит приходит во время еды». Так что же могло бы случиться, если бы, урегулировав Нагорный Карабах, Азербайджан решил также насильственно решить проблему границ и связей с эксклавами? Как в этом случае поведут себя другие региональные державы?Как видите, я задаю себе несколько вопросов. hi
  22. Neo-9947
    Neo-9947 Вчера, 20:54
    +4
    Я так понимаю, что Армении и армянам Карабах не нужен.
    А с кем тогда Азербайджан сейчас воюет? С непонятными вооруженными формированиями, за которые вписываться никто не собирается?
    Ну, значит Алиев просто забирает своё. Ему Карабах точно нужен.
    Только после всех кульбитов Армении стало непонятно что Россия там делает?
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 21:18
      -1
      Цитата: Neo-9947
      Я так понимаю, что Армении и армянам Карабах не нужен.
      А с кем тогда Азербайджан сейчас воюет? С непонятными вооруженными формированиями, за которые вписываться никто не собирается?
      Ну, значит Алиев просто забирает своё. Ему Карабах точно нужен.
      Только после всех кульбитов Армении стало непонятно что Россия там делает?

      С армянскими жителями этого Карабаха. Азербайджанских то там уже лет 30 нету.
  23. Балаганов
    Балаганов Вчера, 20:56
    -3
    У Великого Азербайджана экспорт в 2022 году составил $38,1 млрд. не газонефтяной экспорт составил $3 млрд. Тоненькие, как стринги на коричневом заду, нефте-газопроводы соединяют бакинских арийцев с их турецкими хозяевами. Сколько времени нужно, чтобы войну остановить.На станцию подкачки консерва упадёт, и?
  24. m4rtin.frost
    m4rtin.frost Вчера, 20:57
    -8
    Бакинская крыса активизировалась и пытается играть в свою игру!
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Вчера, 21:16
      +1
      Вам точно ничего не понятно. Да и не будет понятно.
  25. Seal
    Seal Вчера, 21:03
    0
    Цитата: Garegin
    6. 2012 год – изгнание российской военной базы (РЛС) из Азербайджана (Габала)

    О Габале. Эта РЛС нам еще конца 20 века была на фиг не нужна. Мы ее даже американцам пытались сплавить.
    Так 7 июня 2007 года во время саммита «Большой восьмёрки» президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Джорджу Бушу совместно использовать Габалинскую РЛС вместо размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии, в июле на заседании Совета Россия-НАТО российская делегация представила детали этого предложения. Генералам из Пентагона даже разрешили побывать на сверхсекретном объекте.
    Директор Агентства противоракетной обороны Патрик О'Райлли с энтузиазмом оценил перспективы совместного использования Габалинской РЛС, подчеркнув, что «это была бы очень эффективная система». Однако через некоторое время американцы деликатно заявили, что их технические и технологические стандарты не соответствуют стандартам, принятым в России.

    Мы и у себя в России такие станции демонтировали. Напомню, что в Габале стояла РЛС 5Н79 / 90Н6 «Дарьял» (по классификации НАТО — Pechora) — второе поколение советских РЛС надгоризонтного обнаружения запуска баллистических ракет. На протяжении более чем двух десятков лет станции «Дарьял» служили одним из основных элементов системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) СССР.

    Эскизный проект был разработан еще в далеком 1968 году.
    Но лишь в 1984 году первая станция была сдана в эксплуатацию.

    Но эти станции строились и вводились в эксплуатацию столько долго, что они уже устаревали к моменту вводу в эксплуатацию.
    В конце прошлого - начале нынешнего века мы сами стали сносить станции данного типа. Те, которые были на территории России.

    Напомню, что в 1980 году в целях создания непрерывного радиолокационного поля на северо-восточном ракетоопасном направлении было развёрнуто строительство РЛС «Дарьял-У» в Красноярском крае (ОРТУ ОС-3, «Енисейск-15»).
    Но уже в 1989 году было принято решение о ее демонтаже.

    В 1982 году началось строительство РЛС «Дарьял-У» вблизи посёлка Мишелёвка в Иркутской области (ОРТУ «Усолье-Сибирское-7»). К началу нового века станция устарела.
    С помощью американских специалистов радар был частично переоборудован и включён в мировую сеть наблюдений за состоянием атмосферы на высотах от 150 до 1000 и более километров. Но даже на это у станции не хватило технических возможностей.
    Поэтому 21 июня 2011 года станция была снесена, в 2012 году на месте передающей позиции построена РЛС нового типа «Воронеж».
  26. Seal
    Seal Вчера, 21:04
    +1
    Цитата: Garegin
    7. 2015 год - уничтожение турками российского Су-24 в Сирии (командир экипажа Олег Пешков). При эвакуации тел турками был сбит российский вертолет Ми-8.

    Судя по интернету самая большая радость по этому поводу сбития нашего СУ-24 была не в Анкаре, не в Стамбуле, не в Баку. Весь интернет был наполнен радостными криками: "Мы же предупреждали !!!" ; "Мы же говорили !!!" ; "Теперь русские увидят!!!".
    Но недолго длилась сия радость.
    Разберем подробности.
    Во-первых наш самолет сбили не в спину. Турецкие власти еще за месяц начали постоянно нас предупреждать чтобы наши летчики не летали через турецкую территорию, срезая тот самый выступ (можете посмотреть на карте).
    А во-вторых по настоящему сбивать нас никто из официальных турецких властей не собирался.
    Но тут вмешался фактор заговора против самого Эрдогана.
    А вы как будто с дальнейшими событиями после сбития нашего самолета вообще не знакомы ? Да, мы тогда в запале много чего друг-другу лишнего наговорили. Нас очень профессионально пытались стравить друг с другом. Но как наглядно показали дальнейшие события, тот сбитый наш самолет СУ-24 на самом деле был первым шагом в подготовке государственного переворота в Турции. Инспирируемого США. Переворота с целью свержения самого Эрдогана.
    Задача – сбить наш самолет и тем самым поссорить наши страны (Россию и Турцию).
    Цель – обеспечить невмешательство России, а если повезет, то и благожелательное отношение России к намеченному государственного перевороту в Турции. Ведь США прекрасно понимали, что мы, русские все равно узнаем про то, что в Турции готовится переворот против Эрдогана.
    Вот и хотели подставить Эрдогана так, чтобы настолько замазать его перед нами, что у нас не возникло бы никакого желания мешать государственному перевороту в Турции.
    Особенно старались одни соседи Турции. После сбития нашего самолета самые громкие вопли на тему, что «Турки (далее грязный поток традиционных ругательств в адрес турок)», «Туркам верить нельзя», «Нож в спину» и так далее доносились из Еревана.
    Но наш Президент получал информацию не только из их радио.
    Проанализировав ситуацию наш Президент Владимир Владимирович Путин в итоге понял весь расклад. И в последний момент вмешался и предпринял ряд эффективных оперативных мер по спасению турецкого Президента Эрдогана.
    После чего и Эрдоган понял, как его подставили американцы.
    Да, нашего посла убил турок. Однако в свете того, что посол Карлов был очень дружески настроен по отношению к Турции и всячески стремился проводить курс Президента России, направленный на укрепление дружбы и сотрудничества с Турцией, то становится понятно, что его убили именно за это. Скорее всего убили те, кто был связан с провалившимся заговором по свержению Эрдогана.
  27. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Вчера, 21:05
    +1
    Цитата: Azerbaijan2023
    Цитата: AllX_VahhaB
    Но он вопрос, типа, не заметил...

    Я всё замечаю. Могу ответить на этот вопрос во всех вариантах.
    1. ИСТОРИЧЕСКИ - Крым это тюркский КЫРЫМ (что значит СКАЛА)
    2. ФАКТИЧЕСКИ - Он Российский.
    3. БЫЛ - Во времена СССР Украинским.

    На данный момент он Российский!

    Чудесно, но попахивает лукавством. Понятие тюркский, слишком широкое в масштабах одного полуострова, и даже если использовать этот термин страна то какая самая тюркская? Я то точно знаю, что татар там много исторически... Татарстан где? Мы же "орда", вот они домой и вернулись! У нас страна же не из одних матрёшек состоит...
    Про СССР вообще промолчу, мы правопреемник дали забрали, как надо так и делаем! Севастополь кстати никогда и не передавали!
    И не Крым, а АР Крым, там вроде референдум провели, не?. В Карабахе? Не, не слышал пока.
    А чей Карабах? Честно? Мне вообще чихать ей богу, конфликт уходит в века, задолго образования России...
    Суть в том, что наши миротворцы там не армян защищали, а Вас от геноцида армян. Сейчас России не до Вас, а без России на Кавказе никогда мира не будет и не было, вы будете резать друг друга пока не истребите... Следующий после Карабаха и Нахичевани там кто будет? Тбилиси или в Дагестан султанат полезет?
  28. Seal
    Seal Вчера, 21:08
    0
    Цитата: Garegin
    9. 2020 год – Азербайджан сбивает российский вертолет Ми-24. Гибель всего экипажа.
    Расследование еще не закончено. Надо понимать, что Азербайджан был абсолютно не заинтересован в том, чтобы этот вертолет был сбит. Более 90 % населения Азербайджана в тот момент уже начали праздновать победу. И лишь крайне незначительное число азербайджанцев считали, что нужно было продолжать войну до полного освобождения Карабаха. Но они не предпринимали никаких усилий организовать митинги или демонстрации против подписания трёхстороннего соглашения. А вот в Армении все было как раз наоборот. В Армении порядка половины населения было крайне возмущено подписанным Н.В.Пашиняном трехсторонним соглашением. Это доказали события утра следующего дня, когда все мы видели, какая огромная толпа в Ереване пошла штурмом на здание армянского парламента и на резиденцию Пашиняна с требованием его отставки. А какое-то число наиболее непримиримых армян были готовы Пашиняна даже убить. Поэтому я вполне допускаю, что расследование может показать, что наш вертолет был сбит либо армянской ДРГ либо азербайджанцами, завербованными армянскими спецслужбами. Скорее всего наш вертолет сбили те армяне (или заказчиком выступили те армяне), которые до того страстно не желали подписания соглашения, о котором им стало известно. А после подписания страстно желали его сорвать. Как стало известно ? Просочиться информация о подписании Соглашения могла либо из ближайшего окружения Пашиняна, либо от нас (у нас в высших эшелонах власти также имеется прилично армян и им сочувствующих). Так, что этот выстрел скорее всего был выстрелом последней надежды непримиримых армян на срыв только , что подписанного Соглашения. Пусть возможно и произведенный руками азербайджанских военнослужащих. Вот ведь что характерно. Дорога, по которой шла колонна, там единственная и идет от нашей базы в Гюмри до границы с Нахичеванский анклавом Азербайджана перпендикулярно границе, и в итоге как бы упирается в нее. Но не доходит порядка менее одного километра и поворачивает под углом в 90 % налево. Колонна шла на колесном ходу, значит со скоростью 40-60 км/час. Вертолет видимо летел на минимальной скорости зигзагами. В поле видимости до поворота колонны налево он мог находиться в поле зрения не более 2-3 минут. И был сбит на самом наименьшем расстоянии от армяно-азербайджанской границы. С учетом времени на развертывания ПЗРК и на принятие решения, вертолет могли сбить те, кто знал о том, что приблизительно в это время вблизи границы, но на армянской стороне, появится вертолет.
    Полагаю, чтобы не сорвать только, что подписанное Соглашение и вывести из под удара Пашиняна, президент Азербайджана И.Алиев (скорее всего по просьбе нашего В.В.П.) и объявил, что "Вертолет сбили по ошибке азербайджанцы". Кстати, это "признание" еще и хорошая отмазка для турок, которые, конечно, были весьма расстроены подписанием такого , Соглашения вообще без их участия в качестве четвертой стороны. Поэтому я полагаю, что расследование будет тянуться столько времени, сколько будет нужно для окончательного примирения Армении и Азербайджана. Ну или столько времени, сколько нам будет нужен Пашинян.
  29. aleks26
    aleks26 Вчера, 21:12
    +1
    Цитата: ИванИванов
    что РФ союзниками не занимается

    А толку от союзников? СССР плотно занимался союзниками, помогал в ущерб своему народу. И где теперь эти союзники? Стали злейшими врагами.
  30. Seal
    Seal Вчера, 21:12
    +4
    Цитата: Garegin
    и азербайджанцы поставляют оружие и ГСМ в зону боевых действий.
    Это ваши фантазии.
    Цитата: Garegin
    12. Турецко-азербайджанский тандем во всех международных организациях (ООН, Европарламент и т.д.) всегда голосовал против России.
    И это ваши фантазии.
    Вот в феврале 2015 года в ПАСЕ было голосование по вопросу лишения России права голоса в этой организации.
    Challenge, on substantive grounds, of the still unratified credentials of the delegation of the Russian Federation (Doc. 13685)
    160 In
    42 Against

    1. Mr Ahmet Berat ÇONKAR TR(Турция)
    2. M. Alain DESTEXHE BE(Бельгия)
    3. Mr Şaban DİŞLİ TR(Турция)
    4. Ms Aleksandra DJUROVIĆ RS(Сербия)
    5. Mr Jeffrey DONALDSON UK(Великобритания)
    6. Mr Gvozden Srećko FLEGO HR(Хорватия)
    7. Ms Sahiba GAFAROVA AZ(Азербайджан)
    8. Mr Andreas GROSS CH(Швейцария)
    9. Ms Annette GROTH DE(Германия)
    10. Mr Márton GYÖNGYÖSI HU(Венгрия)
    11. Mr Sabir HAJIYEV AZ(Азербайджан)
    12. Mr John HALLIGAN IE(Ирландия)
    13. Mr Matjaž HANŽEK SI(Словения)
    14. Mr Johannes HÜBNER AT (Австрия)
    15. Mr Andrej HUNKO DE (Германия)
    16. Mr Ali HUSEYNLI AZ(Азербайджан)
    17. Mr Rafael HUSEYNOV AZ (Азербайджан)
    18. Mr Valeri JABLIANOV BG(Бельгия)
    19. Mr Ögmundur JÓNASSON IS(Исландия)
    20. Ms Snežana JONICA ME(Черногория)
    21. Mr Aleksandar JOVIČIĆ RS (Сербия)
    22. Mr Haluk KOÇ TR(Турция)
    23. Ms Elvira KOVÁCS RS (Сербия)
    24. Mr Tiny KOX NL(Нидерланды)
    25. Mme Athina KYRIAKIDOU CY(Кипр)
    26. Mr George LOUKAIDES CY(Кипр)
    27. Mr Jacob LUND DK(Дания)
    28. M. Thierry MARIANI FR (Франция)
    29. Ms Soňa MARKOVÁ CZ(Чехия)
    30. Mme Liliane MAURY PASQUIER CH(Швейцария)
    31. Ms Melita MULIĆ HR(Хорватия)
    32. Ms Marija OBRADOVIĆ RS(Сербия)
    33. Mr Žarko OBRADOVIĆ RS(Сербия)
    34. Ms Ganira PASHAYEVA AZ(Азербайджан)
    35. M. Yves POZZO DI BORGO FR (Франция)
    36. Mr Rovshan RZAYEV AZ (Азербайджан)
    37. Mr Ömer SELVİ TR(Турция)
    38. Mr Aleksandar SENIĆ RS (Серб)
    39.Mr Snorre Serigstad VALEN NO( Норвегия)
    40.Mr Nikolaj VILLUMSEN DK (Дания)
    41.Ms Nataša VUČKOVIĆ RS (Серб)
    42. Ms Katrin WERNER DE (Герм)

    Вот они , 42 голоса ПРОТИВ лишения России голоса.
    Против - вся делегация Азербайджана !!!!
    Против - вся делегация Сербии!!!
    Против - почти вся делегация Турции (пара турок воздержалась).
    Швейцария, Германия и Хорватия дали по 2 голоса против.
    Против - отдельные делегаты от Великобритании, Франции, Дании и так далее.

    Армяне не дали ни одного голоса против лишения России права голоса в ПАСЕ.
    Вся армянская делегация "воздержалась". И нашим и вашим.
  31. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Вчера, 21:26
    -1
    Цитата: ИванИванов
    РФ союзниками не занимается

    Занимается, Армия и Флот!
  32. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 21:28
    +1
    Вот самое важное нафиг нужен Карабах
  33. Igor1915
    Igor1915 Вчера, 21:33
    0
    Ничего пашинян не ведёт , он как и Зеленский выполняет чужую волю
  34. Комментарий был удален.
  35. эльбрус
    эльбрус Вчера, 22:51
    0
    при всём сочувствии жертвам конфликта, нам сейчас пора быть эгоистом и думать как защитить своё население. к сожалению наше руководство не справляется и с этим
  36. Seal
    Seal Вчера, 23:34
    0
    Цитата: Azerbaijan2023
    Уважаемый Сергей, я прекрасно знаю историю
    Странно. Величайшие умы человечества не стеснялись признаваться, что они ничего не знают, а вы утверждаете, что вы "знаете" !!??
    Вся наша история — вымысел, с которым все согласны.

    Вольтер
    В истории любого народа найдется немало страниц, которые были бы великолепны, будь они правдой.

    Д. Дидро
    Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда — в результате может вообще ничего не остаться

    Станислав Е. Лец
    Сведения, которыми не располагали древние, были очень обширны.

    Марк Твен
    Бог не может изменить прошлое, но историки могут. И, должно быть, как раз потому, что иногда они оказывают эту услугу, Бог терпит их существование.

    Сэмюэл Батлер
    Историю переписывали до такого состояния, что даже сами историки в недоумении насчет того, что означает слово «история».

    Дэвид Боуи
    История имеет такое же отношение к истине, что и теология к вере, а именно — никакого.

    Роберт Хайнлайн
    Возможно более точное описание того, что никогда не случилось, – неотъемлемая привилегия и специальность историка.

    Оскар Уайльд
    История — это квинтэссенция сплетни.

    Томас Карлейль

    История - лишь принятая всеми басня.

    Б. Фонтенель
    Единственный наш долг перед историей — это постоянно ее переписывать
    .
    Оскар Уайльд
    История — как мясной паштет: лучше не вглядываться, как его приготовляют.

    Олдос Хаксли
    История – продукт выделений желез миллиона историков.

    Джон Стейнбек
    Бог не может изменить прошлое, но историки могут. И, должно быть, как раз потому, что иногда они оказывают эту услугу, Бог терпит их существование.

    Сэмюэл Батлер
    Те, кто творит историю, часто заодно и фальсифицируют ее.

    Веслав Брудзиньский
    История – слишком серьезное дело, чтобы доверять ее историкам.

    Йан Маклеод
    История начинается тогда, когда уже ничего невозможно проверить.

    Вячеслав Верховский
    Все в руках Господа, и только История ускользнула из под Его контроля.

    Збигнев Ежина
    История не повторяется - просто историки повторяют друг друга.

    Клемент Ф. Роджерс
    Никто так не изменил историю человечества, как историки.

    Э. Маккензи
    И так далее, и так далее, и так далее.
  37. Дво
    Дво Вчера, 23:59
    +1
    Разведка Армении я думаю об этой операции знала ,как и руководство Армении просто поделать ничего не могут, нет сил и средств. Армяне будет кричать в Армении на улицах но ничего не смогут сделать ,за то время что у них было они не перевооружили свою армию исходя из опыта войны на Украине ,хотя богатых бизнесменов армян тьма по всему миру .А России за Армению впрягаться смысла нет (как я писал ранее нет общих интересов, мы даже с ними не граничим в отличии от Азербайджана).Да и надоело лить русскую кровь за неизвестно что.