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«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak

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«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak

Минобороны Израиля официально представило новый ОБТ Merkava Barak, который позиционируется как «танк пятого поколения».


Как сообщается в военном ведомстве, первые единицы были поставлены 52-му бронетанковому батальону 401-й бригады после пяти лет разработки.

Танк Barak является результатом совместных усилий нескольких израильских оборонных компаний, таких как Elbit Systems, Rafael и Elta – дочерняя компания Israel Aerospace Industries. Танк оснащен датчиками, обеспечивающими обнаружение целей и входящими в состав интегрированной системы, которая позволяет обмениваться разведывательной информацией в режиме реального времени между танком и другими военными подразделениями, предвещая то, что ЦАХАЛ называет «настоящей революцией на поле боя».

Barak представляет собой дальнейшую модернизацию Merkava IV, которая использует достижения в области броневой защиты и цифровой войны. С точки зрения конструкции новая модификация во многом повторяет своего предшественника: сиденье водителя расположено с левой стороны корпуса, башня – в его задней части, а двигатель спереди. Танк управляется экипажем из 4 человек, в который входят водитель, командир, наводчик и заряжающий.

Что касается огневой мощи, Merkava V сохраняет ту же конфигурацию вооружения, что и Merkava IV: 120-мм гладкоствольную пушку от Israel Military Industries с возможностью ведения огня на дистанции до 4 км снарядами высокой пробиваемости и управляемыми боеприпасами. Дополнительное вооружение включает 7,62-мм спаренный пулемет, еще один 7,62-мм пулемет, установленный на правой стороне башни, и 60-мм миномет с размещенной внутри казенной частью.

Одной из особенностей танка Barak является высокотехнологичный шлем, разработанный Elbit Systems и получивший название IronVision. Он обеспечивает 360-градусный обзор поля боя для командира танка с распознаванием с помощью ИИ и цифровой маркировкой целей.

Танк Barak также оснащен усовершенствованной системой противоракетной обороны Windbreaker, разработанной Rafael. Эта система способна обнаруживать приближающиеся ПТУР и заставлять их детонировать вдали от танка. Огневая мощь ОБТ также была улучшена. Система управления огнем, также разработанная Elbit, позволяет проводить «точные атаки на холостом ходу и в движении» как днем, так и ночью.

Министр обороны Йоав Галлант подчеркнул символическую дату презентации танка: Израиль отмечает 50 лет со дня войны Судного дня 1973 года. Он заявил, что танк Barak представляет собой «необычайный скачок вперед» в возможностях бронетанкового корпуса и будет «постоянно гарантировать качественное преимущество ЦАХАЛа, как в обороне, так и в нападении».

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22 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:09
    -3
    Отличный современный танк, прям фьюче из нау, как в голивудском кино. Главное, главное, чтобы в следующую интифаду, у палестинцев каких, не было роя копеечных дронов и тп. Будут бахать на корпусе, стекляшки ломать, это если кумулятивная струя не войдёт куда то где что то важное в башне.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:13
      +2
      Все теоретические разработки не могут претендовать на роль супер-пупер, одно дело гонять бедуинов по пустыне, а другое встретится в реальном бою с высокотехнологичным противником, думаю шлемофон там мало поможет.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:17
      +4
      Танк годный,но по каким критериям его решили отнести к танку 5 поколения?Той же необитаемой башни судя по всему нету.Просто очередная модернизация проверенной временем платформы.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 08:21
        -3
        Потому, что новой модели в ряду. Вам же сказали, это новинка!
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 08:22
          +2
          Но новое поколение танка должно же чем то радикально отличаться от предыдущего ,иначе это просто очередная модификация и пиар ход.
          1. Копчёный
            Копчёный Сегодня, 08:24
            -2
            Вы же покупаете товары народного потребления новых моделей? Ну вот тут тоже самое.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:25
      -1
      Ну это очередная модернезация Мк-4 , а не Мк-5. Он официально так и называется Мк-4"Барак"(Молния"). Единсивенное , что грустно, это то что даже модернизация строевых Четверок втзьмет лет шесть.
      1. PN
        PN Сегодня, 08:34
        +1
        Присылайте в следующем году к нам на биатлон. Погоняемся по полигону, постреляем по баночкам.
  2. Stoler
    Stoler Сегодня, 08:10
    -5
    армата лучше. ее правда нет но лучше soldier
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:15
      +1
      В смысле её нет?Вы наверно так пошутили?
  3. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 08:12
    0
    Израиль делает хорошее вооружение,но все проверяется на полях сражений. Как сказала мудрая мама из "Иронии судьбы..." : Поживем-увидим.
  4. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 08:17
    +3
    В танке "пятого поколения"- ЗАРЯЖАЮЩИЙ.... fool
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 08:47
      0
      Цитата: NAF-NAF
      В танке "пятого поколения"- ЗАРЯЖАЮЩИЙ.... fool

      Эта классификация танков по поколениям, от лукавого, если не ошибаюсь была придумана американцами как один из инструментов маркетинга по сбыту военной техники.

      По их же такой классификации, если сравнивать с боевыми самолетами 5 поколения, то у танков это будет 4 поколение, которое связано с дальнейшей роботизацией машин, совершенствованием вооружения и защиты, кардинальными изменениями классической компоновки, необитаемой башней. К танкам четвёртого поколения относят K2 и Т-14.
      Танками третьего поколения они (буржуи) считают М1А2 "Абрамс", "Челленджер-2", "Леопард 2А5", "Леклерк". Меркаву Мк 4 они тоже зачислили в это поколение.

      wink Меркава Мк 5 на смену четверке, это как ВАЗ-2105 сменяет на ВАЗ-2107...
  5. Винни76
    Винни76 Сегодня, 08:17
    +2
    Какой лютый хайтек. А как же без автомата заряжания на танке пятого поколения? Или с заряжающим кошернее. А может тупо забыли
  6. 123_123
    123_123 Сегодня, 08:22
    +1
    Нисколько не принижая достижения израильтян на ниве танкостроения, а они действительно есть, считать танк с членом экипажа заряжающим и той же пушкой танком следующего поколения наверное преждевременно.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:25
    0
    Если правда оно,
    Ну, хотя бы на треть,
    Остается одно:
    Только лечь, помереть

    Солиднее было бы:
    ...новый ОБТ Merkava Barack Hussein Obama

    Честно говоря, мы и четвёртое поколение практически не видели, а тут целое пятое...
    Естественно, что подрыв ПТУР на расстоянии - самая «вкусная» изюминка...Ещё бы, зря что ли к ним проездом сам Чубайс заезжал - по любому нанотехнологий два рюкзака привозил... lol
    * * *
    Ждём-с практических результатов...
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 08:25
    +1
    Минобороны Израиля официально представило новый ОБТ Merkava Barak, который позиционируется как «танк пятого поколения».

    Интересно, как у танков поколения считают?
    Вот с самолетами понятно, пятое поколение- это крейсерский сверхзвук и ЭПР на уровне теннисного мяча, шестое- плюсом беспилотность.
    А с танчиками получается, что командиру шлем виртуальной реальности можно нахлобучить и сразу пятое поколение? А если командира в таком шлеме посадить в Т-62, то как считать?
  9. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:26
    0
    Звучит всё конечно здорево , шлем опять же - мечта танкиста... но в самом аппарате , как я понял , без особых изменений . Скорее это не новое поколение , а нафаршированное новыми приблудами старое . Скорее всего 4-ю Меркаву можно вполне дошаманить до этого нового покооения
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:30
    0
    Меркаву израильтяне вояют для своего театра боевых действий.Если присмотрется - она огромна по размерам( на видео видно как надо извернуться ,чтобы на неё залезть и оно в этот момент обрезано).Есть видео - где можно спокойно увидеть бронирование корпуса.Слабые места - крыша моторного отсека,ведущие передние катки и корма.Бронирование башни они не кому не показывают.Но и так видно - что башня одна из лучших в мире.Ни чего сверхъестественного в танке нет,не вундервафля.Танк испытывается боевыми действиями.Единственный соперник Меркаве ,находится в Египте.Но у Израиля с Египтом - мир ,дружба ,жвачка.Омрачают отношения только подземные тоннели контрабандистов.
  11. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:34
    0
    ух ты...по ходу с поколениями в империи лжи всё с ног на голову ..то есть следующее поколение это старое новьё...да и так ...поди к своим 70 тоннам ещё пяток прирастили...да ещё передок так и остался щербатым из за люков и прочих систем охлаждения конкретно ослабляющих конструкцию.....а и да...при рабочей движке стрельба по курсу так и осталась невозможной..короче ...пятое так пятое и точка
  12. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 08:34
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    Танк годный,но по каким критериям его решили отнести к танку 5 поколения?Той же необитаемой башни судя по всему нету.Просто очередная модернизация проверенной временем платформы.

    Необитаемая башня,это критерий пятого поколения?
    Наши,армату пилят, скоро третий десяток годов пойдёт и всё ни как не могут сделать,но зато критерии у нас.
  13. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:46
    0
    Я вот ни разу не танкист, я врач, причём давно на пенсии, но толи шило в заднице, толи судьба-злодейка постоянно загоняют меня туда, где очень много НОВОГО и даже ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО оружия. Обсуждаемый танк мне довелось видеть. Сразу замечу - условно пятым поколением его зовут ТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТЫ, танкисты говорят просто НОВЫЙ. Но вот что бросилось в глаза - когда солнце светит танку в дуло а мне в спину, то Армата вся сверкает как новогодняя ёлка, а вот эта Молния не даёт ни одного блика - все стекляшки, которых немало, либо утоплены в броню, либо оснащены блендами далеко не из жести. Это просто моё субъективное наблюдение. А насколько он хорош - ну так время покажет, хотя мнится мне, что для тех задач под которые его сделали - он лучший.