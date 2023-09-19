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Российская армия начала новый этап наступления на Купянском направлении

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Российская армия начала новый этап наступления на Купянском направлении

Ряд украинских источников сообщает, что подразделения российской армии начали новое наступление на Купянском направлении. В частности, ВС РФ перешли в широкомасштабную атаку в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. В этом районе российским военнослужащим удалось взять под контроль более десяти опорных пунктов боевиков киевского режима.


Также сообщается, что в городе Купянск Харьковской области был полностью уничтожен центральный мост через реку Оскол. Накануне при помощи авиаударов были разрушены использовавшиеся для переброски на Купянское и Сватовское направление резервов украинской армии переправы через реку Жеребец в населенных пунктах Невское и Макеевка.



Украинская оккупационная администрация Купянска сообщает об уничтожении корректируемой бомбой, разрушившей мост в Купянске, автомобиля, на котором передвигались шесть "волонтеров".

Некоторые источники предполагают, что для ударов по мостам на северном участке линии боевого соприкосновения были применены авиабомбы нового типа. Новые тяжелые корректируемые бомбы начали также применяться и на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что украинские власти отказалась принимать от Германии десять танков Leopard 1A5, находившихся в непригодном для использования техническом состоянии.

Как сообщило немецкое издание Der Spiegel, украинская сторона уведомила представителей Минобороны ФРГ, что прибывшие на территорию Польши немецкие боевые машины нуждаются в ремонте, для осуществления которого у Киева отсутствует подготовленный технический персонал и достаточное количество запчастей.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Anna Zvereva
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26 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 20:45
    +5
    А это они по себе судят эти украинские СМИ??? У них там типа третье волна или этап наступления идет))) И по анологии они и наши начали на волны делить?! Насколько я понимаю наши В. С. наступали на этом направлении уже давно, медленно да но неотвратимо.
    1. Маз
      Маз Вчера, 23:20
      0
      Широкомасштабное наступление, синьковка и петропавловка, взято десяток опорных пунктов киевского режима.... ого, так скоро к лету до павлограда дойдём.
  2. Egorovich
    Egorovich Вчера, 20:50
    +8
    Уж из десяти танков можно было бы хотя бы один собрать самостоятельно. Это полная укросвинская неблагодарность нацистской Германии. bully
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 20:58
      +7
      Цитата: Egorovich
      Уж из десяти танков можно было бы хотя бы один собрать самостоятельно.

      Для этого надо чтобы руки росли из нужного места. А с этим в Куеве большая напряженка!
      1. Insait
        Insait Вчера, 21:43
        +3
        Цитата: Егоза
        Цитата: Egorovich
        Уж из десяти танков можно было бы хотя бы один собрать самостоятельно.

        Для этого надо чтобы руки росли из нужного места. А с этим в Куеве большая напряженка!

        Воровство и разруха ..Вот их имидж !


        Теперь натовское вооружение уже привлекли ..Бараны !
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:01
      +4
      Egorovich hi, зажрались просто, набаловали их Е. С. да и все50 "союзничков" вот они нос и воротят. Я вообще удивлён что они южно-корейские Пантеры не требуют за деньги Запада.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Вчера, 21:57
        +1
        Дойдёт и до этого, чуть-чуть осталось. На Украине вожди без тормозов и страха, потребуют всё что захотят и потребуется.
      2. topol717
        topol717 Вчера, 22:03
        -1
        Цитата: Ропот 55
        Я вообще удивлён что они южно-корейские Пантеры не требуют за деньги Запада.

        Деньги они конечно запада, но большую часть этих денег дают в кредит.
        И оружие тоже не совсем бесплатное.
      3. роман66
        роман66 Вчера, 22:07
        +1
        они южно-корейские Пантеры не требуют за деньги Запада.

        Причём, в идеале, у поляков
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:54
      +2
      Цитата: Egorovich
      Уж из десяти танков можно было бы хотя бы один собрать самостоятельно. Это полная укросвинская неблагодарность нацистской Германии.

      А могли бы и сразу на лом продать.
      В ту же Германию.
  3. Комментарий был удален.
  4. Rt Rt
    Rt Rt Вчера, 20:58
    +10
    Я наверное сплю? раз мосты рушить стали
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 21:17
      -1
      Сегодня прочёл, что представители вышестоящего командования требуют сосредоточенного размещения техники, напирая на то, что рассредоточение не по уставу, и утверждая, что за уничтожение техники не наказывают. Это или фальшивка, а если нет, то непонятно чем у нас особисты занимаются.
      У них работы непочатый край по таким представителям штабов, а они бездействуют.
      Какие уж тут мосты..Если это правда, то понятно почему до мостов очередь не доходила.
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Вчера, 23:41
        -1
        Цитата: СергейАлександрович
        Сегодня прочёл, что представители вышестоящего командования требуют сосредоточенного размещения техники, напирая на то, что рассредоточение не по уставу, и утверждая, что за уничтожение техники не наказывают. Это или фальшивка, а если нет, то непонятно чем у нас особисты занимаются.
        У них работы непочатый край по таким представителям штабов, а они бездействуют.
        Какие уж тут мосты..Если это правда, то понятно почему до мостов очередь не доходила.

        надо собрать вышестоящее командование на месте сосредоточенного размещения техники
        и потом никого не наказывать...
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 21:31
      0
      Цитата: Rt Rt
      Я наверное сплю? раз мосты рушить стали

      Я тоже об этом подумал.
    3. topol717
      topol717 Вчера, 22:05
      +1
      Мосты разные бывают.
      Видимо ФАБ-1500 с УМПК нашли применение. Ибо ФАБ-500 для хорошего моста может быть маловата.
  5. Бережливый
    Бережливый Вчера, 20:59
    +4
    Пока что это больше похоже на конрнаступление. При наступлении будем брать территории не по километру а сутки,и потери у всучья выростут вразы.
  6. Бензорез
    Бензорез Вчера, 21:00
    -2
    Это- ужасно.
    А, что раньше мешало это сделать?..
    Диверсанты интересно у нас применяются? Почему?..
    Возможно это было бы более эффективно. В плане мостов.
    1. Arzt
      Arzt Вчера, 21:28
      +3
      Это- ужасно.
      А, что раньше мешало это сделать?..
      Диверсанты интересно у нас применяются? Почему?..
      Возможно это было бы более эффективно. В плане мостов.

      А смысл? Потом Оскол ещё переходить.
      Пока все происходит на правом берегу Оскола, ещё даже Сеньковку не взяли. А от неё до реки 5 км по равнине. И все это пространство простреливается с меловых гор на другом берегу. Вот так примерно.

  7. incoggnoto
    incoggnoto Вчера, 21:03
    +2
    Новые тяжелые корректируемые бомбы? 1500?
    1. parabyd
      parabyd Вчера, 21:12
      +4
      Да, говорят, что 1500 пошли в ход. Видел сегодня у Шульгина
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 21:28
        +1
        А может это модифицированную версию Бури применили ,она же Х-22 ,но с боеголовкой увеличенной до 1750 кг вместо 900 кг,анонсированная недавно при Ким Чен Ыне?Х-22 с 900 кг летала на 600 км.С новой увеличенной вдвое боеголовкой должна летать на 200 км,чего вполне достаточно.
  8. Insait
    Insait Вчера, 21:48
    0
    Наши выжидают и пока никаких наступлений ! Ну так потихому давят ..
    А в основном арта и ракеты работают ! И это верное решение в нынешней ситуации Работайте братья !
  9. МБРШБ
    МБРШБ Вчера, 22:20
    0
    Давненько не было слышно про этапы. Последнее, что помню -- "закончен первый этап СВО", это больше года-полтора назад было.
  10. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Вчера, 22:42
    0
    Слава те Господи.По мостам начали лупитьЯ вот заметил ,что кужегетыч стал щеголять в советской форме.К чему бы это.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Вчера, 23:43
      0
      Цитата: Алексей Алексеев_5
      Слава те Господи.По мостам начали лупитьЯ вот заметил ,что кужегетыч стал щеголять в советской форме.К чему бы это.

      генералиссимуса хочет получить laughing
  11. swan49
    swan49 Сегодня, 00:08
    0
    Уже несколько источников сообщают о первом применении ФАБ-1500 с УМПК.