Ряд украинских источников сообщает, что подразделения российской армии начали новое наступление на Купянском направлении. В частности, ВС РФ перешли в широкомасштабную атаку в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. В этом районе российским военнослужащим удалось взять под контроль более десяти опорных пунктов боевиков киевского режима.
Также сообщается, что в городе Купянск Харьковской области был полностью уничтожен центральный мост через реку Оскол. Накануне при помощи авиаударов были разрушены использовавшиеся для переброски на Купянское и Сватовское направление резервов украинской армии переправы через реку Жеребец в населенных пунктах Невское и Макеевка.
Украинская оккупационная администрация Купянска сообщает об уничтожении корректируемой бомбой, разрушившей мост в Купянске, автомобиля, на котором передвигались шесть "волонтеров".
Некоторые источники предполагают, что для ударов по мостам на северном участке линии боевого соприкосновения были применены авиабомбы нового типа. Новые тяжелые корректируемые бомбы начали также применяться и на Запорожском направлении.
Ранее сообщалось, что украинские власти отказалась принимать от Германии десять танков Leopard 1A5, находившихся в непригодном для использования техническом состоянии.
Как сообщило немецкое издание Der Spiegel, украинская сторона уведомила представителей Минобороны ФРГ, что прибывшие на территорию Польши немецкие боевые машины нуждаются в ремонте, для осуществления которого у Киева отсутствует подготовленный технический персонал и достаточное количество запчастей.