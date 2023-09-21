Африканизация России

Африканизация страны
Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении России в первом полугодии текущего года, в том числе и данные о распределении населения по получаемым доходам.
21 % населения имеет подушевой доход менее 19 тыс. рублей. Это настоящая нищета. Порядка 38 % населения получает доход менее 27 тыс. рублей, что можно охарактеризовать как беспросветную бедность. То есть около 60 % населения не может выбраться из этого положения кромешной нищеты и бедности самостоятельно. Только, возможно, временно. К примеру, записаться на фронт, получить подъемные и высокие зарплаты контрактника. Но это временно вытащит семью из нищеты, до завершения СВО, либо гибели солдата.
От 27 до 45 тыс. рублей получает 27 % населения и от 45 до 60 тысяч – еще 13 %. Такие доходы в современной России, с её диким ростом цен буквально на все товары – от повседневного спроса (продукты питания, бытовая химия, одежда и обувь и пр.) до бытовой техники, инструментов и автомобилей, относят этих людей к бедным.
Российский средний класс – от 60 до 100 тысяч рублей на человека (по сравнению с западным он очень близок к бедности), очень небольшой и составляет 15 % населения.
Ещё примерно 8 % зарабатывает или получает подушевой доход свыше 100 тыс. рублей в месяц. Это настоящая буржуазия, которая выиграла от развала СССР и победы «рынка», миллионеры и мультимиллионеры, их обслуга, часть силовиков и чиновничества.
Выводы из этих цифр самые печальные для будущего нашего народа, государства и многотысячелетней цивилизации. В состоянии бедности разной степени находится 78 % населения России. Из них 21 % – безнадежно нищие, то есть без внешней помощи, различных государственных и общественных программ они неспособны выйти из этого положения. У остальных есть небольшой шанс, но только в случае возникновения различных внешних условий.
Таким образом, прошло всего 30 с небольшим лет после развала СССР, где проблему нищеты победили, и общество по своему достатку, благосостоянию (в совокупности разных признаков – уровень и доступность образования, здравоохранения, жилья, общая безопасность граждан и т. д.) стремилось к развитому ядру стран «золотого миллиарда», и теперь Россия очень быстро приближается к схожим показателям наиболее бедных стран Африки. К примеру, в Эфиопии в кромешной бедности живёт более 30 % населения, а нищих и бедных всех вместе – 90 %.
Схожая структура бедности наблюдается и в прочих странах Африки. В хорошем смысле выделялась Ливия под властью Муаммара Каддафи – Социалистическая народная ливийская арабская джамахирия. Но в 2011 году Запад вбомбил её обратно в прошлое, в архаику.
Африканизация России идёт быстро и неуклонно. От былой социальной справедливости не осталось и следа. Если, к примеру, в Индии разделение на богатые, знатные, и бедные касты складывалось исторически, тысячелетиями, то у нас этот раздел мы пробежали за 1–1,5 поколения. Так, среди этих 8 % богатых и очень богатых (то есть от миллиона рублей и выше в месяц) – не более 1,5 % процентов. Им принадлежит более 50 % народного богатства страны. Эта прослойка увеличивает свои капиталы во время любых кризисов. Хоть «пандемия», хоть СВО. Все остальные либо с трудом удерживаются на одном уровне, либо беднеют.
Что делать?
Вопрос в той системе, которую у нас приняли после развала СССР. Это колониальная, грабительская модель. Страну превратили в трубу Запада и Востока, из которой вывозят нефть, нефтепродукты, газ, алмазы, золото, лес, зерно и многое другое. Будущего при такой системе у России и народа нет. Что и показывает демографическая и миграционная катастрофа. Пару поколений – и исторической России, Русского мира просто не будет.
Единственный выход – это коренная смена грабительской системы, возвращение базовых социалистических основ. Социальной справедливости вкупе со свободой граждан – развитие подлинного народовластия в виде Советов (исторические земства, вече) на базе современных цифровых технологий. Свой образ будущего (замысел жизнеустройства) – социальная справедливость, этика совести и народовластие. Проект развития, самодержавный от Запада, Востока или Юга.
А далее – фронт работ будет просто титаническим и сравним с восстановлением России следом за бедствием 1917–1920 гг. После демографической и миграционной катастрофы (Угроза национальной безопасности: мигранты; Оптимизация Русского мира). В сущности, русский суперэтнос и большая часть коренных народов РФ, связавших судьбу с русскими, стареет и угасает.
На западе страны продолжается СВО, её перспективы туманны, но мы уже получили несколько искалеченных областей Новороссии. То есть нужны средства и люди для восстановления разрушенных городов и сел, заводов и фабрик, портов и аэродромов, школ и больниц, шоссе и железных дорог, сельского хозяйства. Новороссию нужно подключить к общерусскому процессу восстановления и индустриализации. Не забыть следует и про возвращение русскости региону, иначе получим очередной рецидив украинизма, нацизма и сепаратизма.
Нужны триллионы полновесных рублей для новой индустриализации и импортозамещения (настоящего, а не когда на товары из Китая клеят наши этикетки). Нужно обучить и подготовить несколько миллионов высококвалифицированных кадров, с параллельным восстановлением порушенного профессионального и технического образования. Это с учетом быстрого развития роботизации и автоматизации, людей просто нет. Необходима соответствующая инфраструктура.
Тут же колоссальные вливания во всю инфраструктуру страны, её обновление и полная замена – мостов, дорог, канализации, водоснабжения, электросетей (к примеру, локальная катастрофа в Дагестане) и многого другого. Одна проблема гражданской авиации чего стоит. А без неё в нашей огромной стране не обойтись.
Можно также вспомнить про отечественную сельхозтехнику, станкостроение, электронику и приборостроение, химическую отрасль и фармацевтику. Эти и многие другие отрасли практически уничтожены во время «вставания с колен». Остались только единичные предприятия, чудом выжившие.
И этот список того, что нужно восстановить, очень длинен. По сути, требуется пересборка России.
При этом делать это надо, найдя средства на пенсионеров, которых уже треть населения. Огромные вложения требуют и умирающие образование, наука, здравоохранение, культура и искусство.
Продолжать можно и дальше. Проблемы везде колоссальные. В частности, СВО показала, что нам нужна полноценная армия в 600–700 тыс. штыков только в сухопутных войсках. Плюс столько же – подготовленный резерв. Не армия мирного времени полицейского типа, как у большинства стран НАТО, как пытались сделать, а настоящая, большая и народная армия. С полновесными мотострелковыми, танковыми дивизиями, корпусами и армиями. С допризывной начальной военной подготовкой в школах, колледжах и вузах. Полноценным обучением там: тактика, связь, военная медицина, стрельба вплоть до использования РПГ-ПЗРК.
Нужна полнокровная, тяжелая артиллерия (дивизии и бригады) со своими беспилотниками, РЭБ и ПВО. Связь и управление. Развитие беспилотной авиации – роты БЛА в полках и взводы в батальонах. Восстановление оптимальных ВВС: стратегическая и морская авиация, командные летающие пункты, самолеты ДРЛО и РЭР. Как можно больше дальнобойных ракет воздушного базирования.
Естественно, для этого нужен мощный и полноценный ВПК, способный обеспечить ВС всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением для потенциального конфликта с НАТО.
К сожалению, в рамках нынешней сырьевой модели и господства «сырьевой» аристократии, компрадорской буржуазии, олигархов и плутократов, всё это сделать невозможно.
Сначала – смена модели. Русский проект будущего. Самодержавный (своя модель-проект, идея-смыслы) и народный.