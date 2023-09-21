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Африканизация России

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Африканизация России



Африканизация страны


Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении России в первом полугодии текущего года, в том числе и данные о распределении населения по получаемым доходам.

21 % населения имеет подушевой доход менее 19 тыс. рублей. Это настоящая нищета. Порядка 38 % населения получает доход менее 27 тыс. рублей, что можно охарактеризовать как беспросветную бедность. То есть около 60 % населения не может выбраться из этого положения кромешной нищеты и бедности самостоятельно. Только, возможно, временно. К примеру, записаться на фронт, получить подъемные и высокие зарплаты контрактника. Но это временно вытащит семью из нищеты, до завершения СВО, либо гибели солдата.

От 27 до 45 тыс. рублей получает 27 % населения и от 45 до 60 тысяч – еще 13 %. Такие доходы в современной России, с её диким ростом цен буквально на все товары – от повседневного спроса (продукты питания, бытовая химия, одежда и обувь и пр.) до бытовой техники, инструментов и автомобилей, относят этих людей к бедным.

Российский средний класс – от 60 до 100 тысяч рублей на человека (по сравнению с западным он очень близок к бедности), очень небольшой и составляет 15 % населения.

Ещё примерно 8 % зарабатывает или получает подушевой доход свыше 100 тыс. рублей в месяц. Это настоящая буржуазия, которая выиграла от развала СССР и победы «рынка», миллионеры и мультимиллионеры, их обслуга, часть силовиков и чиновничества.

Выводы из этих цифр самые печальные для будущего нашего народа, государства и многотысячелетней цивилизации. В состоянии бедности разной степени находится 78 % населения России. Из них 21 % – безнадежно нищие, то есть без внешней помощи, различных государственных и общественных программ они неспособны выйти из этого положения. У остальных есть небольшой шанс, но только в случае возникновения различных внешних условий.

Таким образом, прошло всего 30 с небольшим лет после развала СССР, где проблему нищеты победили, и общество по своему достатку, благосостоянию (в совокупности разных признаков – уровень и доступность образования, здравоохранения, жилья, общая безопасность граждан и т. д.) стремилось к развитому ядру стран «золотого миллиарда», и теперь Россия очень быстро приближается к схожим показателям наиболее бедных стран Африки. К примеру, в Эфиопии в кромешной бедности живёт более 30 % населения, а нищих и бедных всех вместе – 90 %.

Схожая структура бедности наблюдается и в прочих странах Африки. В хорошем смысле выделялась Ливия под властью Муаммара Каддафи – Социалистическая народная ливийская арабская джамахирия. Но в 2011 году Запад вбомбил её обратно в прошлое, в архаику.

Африканизация России идёт быстро и неуклонно. От былой социальной справедливости не осталось и следа. Если, к примеру, в Индии разделение на богатые, знатные, и бедные касты складывалось исторически, тысячелетиями, то у нас этот раздел мы пробежали за 1–1,5 поколения. Так, среди этих 8 % богатых и очень богатых (то есть от миллиона рублей и выше в месяц) – не более 1,5 % процентов. Им принадлежит более 50 % народного богатства страны. Эта прослойка увеличивает свои капиталы во время любых кризисов. Хоть «пандемия», хоть СВО. Все остальные либо с трудом удерживаются на одном уровне, либо беднеют.

Что делать?


Вопрос в той системе, которую у нас приняли после развала СССР. Это колониальная, грабительская модель. Страну превратили в трубу Запада и Востока, из которой вывозят нефть, нефтепродукты, газ, алмазы, золото, лес, зерно и многое другое. Будущего при такой системе у России и народа нет. Что и показывает демографическая и миграционная катастрофа. Пару поколений – и исторической России, Русского мира просто не будет.

Единственный выход – это коренная смена грабительской системы, возвращение базовых социалистических основ. Социальной справедливости вкупе со свободой граждан – развитие подлинного народовластия в виде Советов (исторические земства, вече) на базе современных цифровых технологий. Свой образ будущего (замысел жизнеустройства) – социальная справедливость, этика совести и народовластие. Проект развития, самодержавный от Запада, Востока или Юга.

А далее – фронт работ будет просто титаническим и сравним с восстановлением России следом за бедствием 1917–1920 гг. После демографической и миграционной катастрофы (Угроза национальной безопасности: мигранты; Оптимизация Русского мира). В сущности, русский суперэтнос и большая часть коренных народов РФ, связавших судьбу с русскими, стареет и угасает.

На западе страны продолжается СВО, её перспективы туманны, но мы уже получили несколько искалеченных областей Новороссии. То есть нужны средства и люди для восстановления разрушенных городов и сел, заводов и фабрик, портов и аэродромов, школ и больниц, шоссе и железных дорог, сельского хозяйства. Новороссию нужно подключить к общерусскому процессу восстановления и индустриализации. Не забыть следует и про возвращение русскости региону, иначе получим очередной рецидив украинизма, нацизма и сепаратизма.

Нужны триллионы полновесных рублей для новой индустриализации и импортозамещения (настоящего, а не когда на товары из Китая клеят наши этикетки). Нужно обучить и подготовить несколько миллионов высококвалифицированных кадров, с параллельным восстановлением порушенного профессионального и технического образования. Это с учетом быстрого развития роботизации и автоматизации, людей просто нет. Необходима соответствующая инфраструктура.

Тут же колоссальные вливания во всю инфраструктуру страны, её обновление и полная замена – мостов, дорог, канализации, водоснабжения, электросетей (к примеру, локальная катастрофа в Дагестане) и многого другого. Одна проблема гражданской авиации чего стоит. А без неё в нашей огромной стране не обойтись.

Можно также вспомнить про отечественную сельхозтехнику, станкостроение, электронику и приборостроение, химическую отрасль и фармацевтику. Эти и многие другие отрасли практически уничтожены во время «вставания с колен». Остались только единичные предприятия, чудом выжившие.

И этот список того, что нужно восстановить, очень длинен. По сути, требуется пересборка России.

При этом делать это надо, найдя средства на пенсионеров, которых уже треть населения. Огромные вложения требуют и умирающие образование, наука, здравоохранение, культура и искусство.

Продолжать можно и дальше. Проблемы везде колоссальные. В частности, СВО показала, что нам нужна полноценная армия в 600–700 тыс. штыков только в сухопутных войсках. Плюс столько же – подготовленный резерв. Не армия мирного времени полицейского типа, как у большинства стран НАТО, как пытались сделать, а настоящая, большая и народная армия. С полновесными мотострелковыми, танковыми дивизиями, корпусами и армиями. С допризывной начальной военной подготовкой в школах, колледжах и вузах. Полноценным обучением там: тактика, связь, военная медицина, стрельба вплоть до использования РПГ-ПЗРК.

Нужна полнокровная, тяжелая артиллерия (дивизии и бригады) со своими беспилотниками, РЭБ и ПВО. Связь и управление. Развитие беспилотной авиации – роты БЛА в полках и взводы в батальонах. Восстановление оптимальных ВВС: стратегическая и морская авиация, командные летающие пункты, самолеты ДРЛО и РЭР. Как можно больше дальнобойных ракет воздушного базирования.

Естественно, для этого нужен мощный и полноценный ВПК, способный обеспечить ВС всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением для потенциального конфликта с НАТО.

К сожалению, в рамках нынешней сырьевой модели и господства «сырьевой» аристократии, компрадорской буржуазии, олигархов и плутократов, всё это сделать невозможно.

Сначала – смена модели. Русский проект будущего. Самодержавный (своя модель-проект, идея-смыслы) и народный.
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11 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 04:34
    +4
    Сначала – смена модели.
    Да кто же эту "модель" будет менять, "ЕР" что ли? да ни за что на свете их не оторвать от кормушки.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 04:36
    +1
    Со многими "нужно", озвученными автором, спорить не стану.
    А начать то с чего? Автор собрался баллотироваться на пост Президента? Свою политическую партию организовывает? Вербует добровольцев на великие стройки?
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 05:58
      +1
      Цитата: Fangaro
      А начать то с чего?

      А это уже не к автору, он просто статью написал, и всё на этом...
      Ибо если начинать отвечать на кокретные вопросы, да ещё и строить планы к действию, то можно продолжить их "строить" в другом заведении... но там за текст не платят.
      Единственный выход – это коренная смена грабительской системы

      А этих куда?
      Российский средний класс... составляет 15 % населения.
      Ещё примерно 8 %... Это настоящая буржуазия,

      Думается, этим 23% всё в стране нравится, они будут против "смены системы", так куда это автор гнёт, на что намекает?
  3. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 04:45
    0
    Сначала – смена модели. Русский проект будущего. Самодержавный (своя модель-проект, идея-смыслы) и народный.

    Если "сначала - смена модели..." - то зачем все остальные фантазии???
    Ну, примерно - "сначала оснастим армию антигравитационными двигателями, портативными порталами и плазменными пушками, а вот потом..."
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 04:46
    +6
    К сожалению добровольно правящий класс не захочет ничего менять , и уж тем более уменьшать капиталы и прибыль. Я вижу выход только один , как ни прискорбно, это революция . Через большую кровь и лишения , только так можно сменить строй и положение вещей. Но для этого пока еще не сложились все условия. Надо отдать должное действующему президенту Путину он делает все что бы эти условия сложились как можно скорее . И это от своей кадровой и миграционной политикой , до абсолютно невнятного и нелогичного ведения сво с мутными целями и расплывчатой идеологией . Страна встала прочно на рельсы 1916 года и под парами летит в год 1917 . Очень этого не хочется
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:18
      0
      Цитата: FoBoss_VM
      Страна встала прочно на рельсы 1916 года и под парами летит в год 1917

      А одно перечисление, что нужно сделать занимает почти всю статью...Только кто и как ЭТО будет делать ?....
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 05:46
        0
        Только кто и как

        Кто? А есть ещё варианты, кроме нас самих? Как? Да как наши деды-прадеды, создавшие и отстоявшие первое на планете социалистическое государство. Которое мы потом доблестно просрали..
  5. Комментарий был удален.
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:35
    0
    Русский проект будущего. Самодержавный (своя модель-проект, идея-смыслы) и народный.
     А что сегодняшнего самодержавия не хватает с 90% поддержки населения? Как утверждают? laughing
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 05:42
    +1
    дикие звери, населяющие Италию, имеют норы, у каждого есть свое место и свое пристанище, а у тех, кто сражается и умирает за Италию, нет ничего, кроме воздуха и света, бездомными скитальцами бродят они по стране вместе с женами и детьми, а полководцы лгут, когда перед битвой призывают воинов защищать от врага родные могилы и святыни, ибо ни у кого из такого множества римлян не осталось отчего алтаря, никто не покажет, где могильный холм его предков, нет! — и воюют и умирают они за чужую роскошь и богатство, эти «владыки вселенной», как их называют, которые ни единого комка земли не могут назвать своим!

    Тиберий Семпроний Гракх...
  8. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:15
    0
    Жизнь пенсионеров никогда не была зажиточной. Разве у тех,кто к пенсии имел накопления.Просто жизнь стала дороже.В 70 годах можно было иметь 300 рублей на похороны,и их хватало еще и на поминки.Сейчас даже на этом деле желают наварить побольше денег. Бедный тратит за одну и ту же вещь во столько раз больше,во сколько его доходы ниже богачей.Вот на этом и держится вся жизнь.Все думают,что у олигархов увели деньги за границу.Ничего подобного.Это все наши деньги.Созданные нашим трудом.
  9. Наган
    Наган Сегодня, 06:33
    0
    фронт работ будет просто титаническим и сравним с восстановлением России следом за бедствием 1917–1920 гг.
    И чтоб вытащить Россию из дыры, в которую ее столкнули в общем-то все, дружно, и красные и белые, пришлось объявлять НЭП, т.е., по сути, капитализм. Тот самый капитализм, который несет по кочкам aффтaр.