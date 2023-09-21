Потери самоходных гаубиц M109 на Украине

Одна из бывших норвежских САУ M109A3GN на Украине, январь 2023 г. Фото Wikimedia Commons
В прошлом году иностранные государства начали поставлять киевскому режиму самоходные гаубицы M109 Paladin американского производства. К настоящему времени передано или обещано более 160 бронемашин разных модификаций, и не исключаются новые поставки. Украинские формирования давно начали применять полученную технику и предсказуемо понесли значительные потери.
Иностранная техника
Страны НАТО начали обсуждать возможность отправки на Украину самоходных гаубиц M109 всего через несколько недель после начала российской Спецоперации. Значительных и длительных споров не было, и уже к концу весны появились первые анонсы поставок из нескольких стран. В дальнейшем о своем намерении передать имеющиеся «Паладины» киевскому режиму заявили еще несколько стран.
Первым поставщиком американских САУ на Украину стала Норвегия. В начале мая она анонсировала отгрузку 20 самоходок M109A3GN из 56 имевшихся у ее армии. Всего через несколько дней после анонса началась перевозка техники, и украинские экипажи начали осваивать полученные машины. Как позже сообщалось, в зону боевых действий САУ попали в середине июля.
В июне стало известно о готовящейся поставке самоходок M109A4BE. До середины десятых годов такая техника состояла на вооружении Бельгии, после чего ее продали зарубежным странам и коммерческим организациям. В прошлом году Великобритания выкупила у компании OIP Land Systems два десятка самоходок для передачи киевскому режиму. Поставки техники на Украину продолжались до начала 2023 г.
Перевозка САУ M109L из Италии, октябрь 2022 г. Фото Telegram / BMPD
В августе киевский режим получил помощь от Латвии. Она выделила шесть бронемашин модификации M109A5Ö, ранее полученных от Австрии. При этом основную массу такой техники, ок. 40 ед., Латвия отдавать не стала.
В октябре начались поставки САУ M109L из Италии. Ранее итальянская армия решила перейти со старых американских «Паладинов» на современные немецкие САУ PzH 2000. В связи с этим у нее высвобождается более двух сотен M109L, о около половины этой техники решили отдать Киеву.
Последним на данный момент поставщиком САУ M109 являются США. В первых месяцах 2023 г. они доставили на Украину 18 самоходок одной из последних модификаций M109A6.
В рамках официально анонсированных поставок на Украину поступило или поступит в общей сложности 164 САУ Paladin. При этом нельзя исключать, что публиковались не все сведения о поставках, и реальное количество переданной техники выше. Кроме того, возможны новые эпизоды помощи, которые увеличат общее число отгруженных САУ.
Подбитая самоходка M109A4BE, ДНР, январь 2023 г. Фото Lostarmour.info
Цели для ударов
Самоходные гаубицы иностранного производства представляют известную угрозу для наших войск и населения новых регионов. Как следствие, российская армия начала искать такую технику и выбивать ее любыми доступными способами – ответным артиллерийским огнем, ракетами армейской авиации, барражирующими боеприпасами и т.д.
Первые сообщения о боевом применении «Паладинов» поступили с украинской стороны еще прошлым летом. Однако это были лишь единичные эпизоды. Вероятно, на тот момент киевский режим все еще располагал достаточным количеством техники советского образца и имел возможность поберечь импортные M109.
Впрочем, по мере выбивания ранее имевшихся САУ, украинским формированиям приходилось отправлять в бой и вновь полученные машины Paladin. С осени прошлого года M109 регулярно появляются в зоне боевых действий и попадают под удар российских вооружений.
Согласно базе данных LostArmour, первые «Паладины» были уничтожены в начале ноября. Тогда российская армия обнаружила и уничтожила в Николаевской области сразу две машины версии M109A3GN, прибывшие из Норвегии.
Итальянская M109L, июнь 2023 г. Фото Lostarmour.info
С середины января украинские M109 (без указания конкретных модификаций) регулярно появляются в сводках министерства обороны России. Раз в несколько дней Минобороны сообщает о поражении одной-двух самоходок на том или ином направлении. Так, только с начала сентября на боевой счет наших войск было записано девять САУ противника.
Согласно сводкам Минобороны, с января по настоящее время уничтожено 58 вражеских САУ M109 разных версий. В базе «ЛостАрмор» содержится 14 записей с фотографиями и координатами подбитой техники. При этом 11 САУ из неофициальной базы данных по неким причинам не упоминались в сообщениях оборонного ведомства в указанные даты уничтожения или в ближайшие дни. Еще три уничтоженных бронеобъекта, вероятно, входят в оба списка.
Таким образом, к настоящему времени киевский режим потерял не менее 69 самоходок «Паладин» всех модификаций – более 40% от всей численности такой техники. При этом, как показывают фотографии от LostArmour, пораженные машины далеко не всегда подлежат восстановлению.
Факторы риска
Безопасной и продолжительной эксплуатации САУ M109 в украинских формированиях мешают сразу несколько факторов. Любопытно, что далеко не все они связаны с российскими вооружениями и ударами. Имеются и проблемы технического характера, способные, как минимум, повлиять на ситуацию.
Обломки американской M109A6, июль 2023 г. Фото Lostarmour.info
По имеющимся данным, иностранные «партнеры» передавали Украине только бронетехнику старого производства. Так, норвежские M109A3GN были построены еще в шестидесятых годах по одному из предыдущих вариантов проекта. В дальнейшем их неоднократно ремонтировались и модернизировались, вплоть до нынешнего состояния «A3GN». Итальянские M109L значительно новее, но и они эксплуатировались несколько десятилетий. Самыми новыми в украинском парке являются американские M109A6 – их собирали с 1994 по 1999 г.
Вряд ли Украина получала самоходки после капитального ремонта и полноценного восстановления. Это означает, что у поставленной техники выработана значительная часть ресурса, и ее можно будет эксплуатировать только в течение ограниченного времени. При этом активное применение поспособствует скорой выработке остатков ресурса как гусеничной платформы, так и вооружения на ней.
Можно предполагать, что некоторое количество M109 уже вышло из строя по техническим причинам – из-за выработки ресурса или по причине нарушений при эксплуатации. Последний вариант весьма вероятен: украинские артиллеристы уже имеют опыт порчи иностранной техники собственными руками.
Некоторые технические особенности «Паладина», даже при полном ресурсе и идеальном состоянии, могут негативно сказаться на живучести и устойчивости. Так, корпус и башня этой САУ имеют только противопульное и противоосколочное бронирование. Артиллерийские снаряды любых калибров, как при прямом попадании, так и при близком разрыве, противотанковые ракеты, барражирующие боеприпасы, мины и т.д. гарантировано пробивают такую броню и могут спровоцировать подрыв боекомплекта с уничтожением боевой машины.
Известная попытка дополнительной защиты САУ M109. Фото Telegram / Dambiev
Дальность стрельбы M109 зависит от модификации САУ и применяемого боеприпаса. Так, более старые версии машины могут отправлять неуправляемый снаряд только на 18-20 км. При этом поздняя M109A6 с боеприпасом M982 Excalibur способна атаковать цели на дистанции 40 км. Таким образом, при применении практически любых выстрелов украинская самоходка должна приближаться к линии соприкосновения – и попадать в зону поражения российских ударных систем разного рода.
Развертывание Paladin на позиции и подготовка к уходу занимают несколько минут. Орудие самоходки не отличается высокой скорострельностью. Тренированный расчет может в течение нескольких минут поддерживать темп 3-4 выстр./мин. Устоявшийся темп – всего 1 выстр./мин. Из-за длительности развертывания и низкой скорострельности машина должна оставаться на позиции дольше, что повышает вероятность ответного удара.
Проблема устаревания
Базовый вариант САУ M109 был разработан и поступил на вооружение США в начале шестидесятых годов. В дальнейшем самоходка неоднократно проходила модернизацию с повышением тех или иных характеристик. Несмотря на все нововведения, к настоящему времени она морально устарела. Более того, первые попытки создания нового образца для ее замены имели место еще в начале девяностых годов.
Таким образом, в 2022-23 гг. Украина получила от зарубежных партнеров большое количество морально и физически устаревшей техники с ограниченным потенциалом. Таким САУ, имеющим известные ограничения, пришлось столкнуться с технически развитым противником в лице российской армии. Результаты этого были предсказуемы – к настоящему времени уничтожено более 40% полученных и/или обещанных бронемашин, и на этом демилитаризация «Паладинов» не закончится.