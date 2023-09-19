А что, Зеленский избран в конгресс? Или он наш президент? Я не собираюсь ему ничего обещать. Я собираюсь задать ему вопрос, в том числе о том, где отчётность за те средства, которые нами были потрачены (на Украину)? Каков его план достижения победы?

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти сегодня отвечал на вопрос журналистов о том, какие обещания он и другие конгрессмены собираются дать президенту Украины Зеленскому во время визита того в Вашингтон. Напомним, что вместо выступления перед всем американским конгрессом Зеленского ожидает общение с двухпартийной группой американских законодателей.Кевина Маккарти вопрос журналистов о планах по обещаниям Зеленскому в некоторой степени озадачил.Маккарти:По словам Маккарти, миллионы американцев тоже хотят знать об этом.Республиканец (а Маккарти - третий после Байдена и Харрис человек в политической иерархии США) дал понять, что теперь, когда Зеленскому нечего предъявить в плане реального успеха контрнаступления ВСУ, с президента Украины может начаться куда более жёсткий спрос.В то же время американские власти вряд ли начнут откровенно «сливать» Зеленского именно сейчас, ведь в таком случае это может в значительной степени отразиться на внутриполитической борьбе. Поэтому велика вероятность того, что за главу киевского режима будут активно заступаться конгрессмены-демократы, ведь им перед началом предвыборной гонки нельзя признавать крупных проблем, с которыми сталкиваются США из-за поддержки самой коррумпированной страны Европы.