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Спикер палаты представителей США: У меня к Зеленскому есть вопросы - где отчётность за те средства, которые нами были потрачены на Украину?

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Спикер палаты представителей США: У меня к Зеленскому есть вопросы - где отчётность за те средства, которые нами были потрачены на Украину?

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти сегодня отвечал на вопрос журналистов о том, какие обещания он и другие конгрессмены собираются дать президенту Украины Зеленскому во время визита того в Вашингтон. Напомним, что вместо выступления перед всем американским конгрессом Зеленского ожидает общение с двухпартийной группой американских законодателей.


Кевина Маккарти вопрос журналистов о планах по обещаниям Зеленскому в некоторой степени озадачил.

Маккарти:

А что, Зеленский избран в конгресс? Или он наш президент? Я не собираюсь ему ничего обещать. Я собираюсь задать ему вопрос, в том числе о том, где отчётность за те средства, которые нами были потрачены (на Украину)? Каков его план достижения победы?

По словам Маккарти, миллионы американцев тоже хотят знать об этом.

Республиканец (а Маккарти - третий после Байдена и Харрис человек в политической иерархии США) дал понять, что теперь, когда Зеленскому нечего предъявить в плане реального успеха контрнаступления ВСУ, с президента Украины может начаться куда более жёсткий спрос.

В то же время американские власти вряд ли начнут откровенно «сливать» Зеленского именно сейчас, ведь в таком случае это может в значительной степени отразиться на внутриполитической борьбе. Поэтому велика вероятность того, что за главу киевского режима будут активно заступаться конгрессмены-демократы, ведь им перед началом предвыборной гонки нельзя признавать крупных проблем, с которыми сталкиваются США из-за поддержки самой коррумпированной страны Европы.
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22 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 20:41
    -1
    Где, где, в КУЕВЕ!!!
    Знаю, знаю текст моего комментария.
  2. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 20:44
    +1
    Глас вопиющего в пустыне....
    Он наивный, не для того это всё делается, что бы отчёты давать...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 20:47
      0
      75Сергей hi, да этот кипишь поднят чтоб демократам подгадить, выборы-с знает ли wink, если у республиканцев выгорит свалить демократов то для нас ничего не измениться.
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 20:45
    0
    Где отчетность-зеля-по ошибке отправил в кремль Путину "! wassat Может ещё ответить "в Караганде ".или "я писать не умею,,могу только деньги считать "! wassat
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 20:50
      +3
      Бережливый, за Караганду не поймут американцы шутки-юмора, потом их домовенок потребует от Москвы вернуть отчёт который по ОШИБКЕ Киев отправил в этот город, эх а Женька лучше бы исполнила этот номер)))
  4. Фактор
    Фактор Вчера, 20:53
    +2
    Высекут Зеленского в пику дедушке Байдену. Но этот клоун их сукин сын. Политика США не меняется, будь у власти демократы или республиканцы.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 20:55
      +1
      Фактор hi, думаю что холку и то что ниже ему уже взлахматили и не по детски но как говориться в тесном "семейном" кругу без лишних глаз.
  5. север 2
    север 2 Вчера, 20:54
    +2
    Перед этими аферистами Зеленский предстанет в образе застенчивого воришки Альхина из "Двенадцать стульев" . А в образе капусты которую "сожрала" его братия ,будет доллары .
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:11
      0
      север 2 hi, только в романе (если не ошибаюсь) голубой воришка то от Сулеймана Бей-Бендара откупился, а этот комик чем откупаться будет?
      1. A2AD
        A2AD Вчера, 21:35
        +1
        а этот комик чем откупаться будет?
        Если надо амеры у клоуна не один милиончик найдут и заберут. За ними не заржавеет. Оставят без трусов.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:46
        0
        Цитата: Ропот 55
        только в романе (если не ошибаюсь) голубой воришка то от Сулеймана Бей-Бендара откупился, а этот комик чем откупаться будет?

        Д а не особо ему откупаться нужно будет если команда Байдена у власти останется.
        В его карманах осела лишь малая часть того что в карманах команды.
        А вот в случае смены команд. да, придётся вспотеть.
  6. Егоза
    Егоза Вчера, 20:56
    +1
    "Где деньги, Зин?!" Наивный! Нашел у кого спрашивать! )))
  7. костя1
    костя1 Вчера, 20:58
    +5
    Забавно-клоуна он хочет спросить-ты сначала своих спроси-сколько они из помощи хохлам-скомуниздили
  8. Neo-9947
    Neo-9947 Вчера, 21:07
    +2
    Слушайте, вот все пишут, что с нашей стороны всё мутно. Типа Киев не бомбим, мосты не трогаем, в наступление теперь не торопимся...
    А с их стороны, не мутно что ли? Им (Америке руками ВСУ) что, трудно разнести Крымский мост и поставить Крым на грань блокады? Трудно поставлять танки и самолеты не поштучно, а сразу оптом. Кстати самолетов до сих пор нет, и когда будут и сколько неизвестно. И вероятно будет ровно столько, чтоб не дай бог перевеса над ВКС РФ не случилось.
    Чего хотят, знают только люди, сидящие чуток повыше Президентов.
    request
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:14
      +2
      Neo-9947 hi, а от этого конфликта не выигрывают только две категории простые граждане России и простые граждане Украины.
    2. Sandy Andy
      Sandy Andy Вчера, 22:54
      0
      Пилотов нет. Мехводов нет. Спецов- ракетчиков нет. ( Украинцев и смертников). Кадры годами готовят. Так что оптом поставлять вундервафли не получится. А "отпускников" такой квалификации нанять трудно. Они не на деньги, они на риск смотрят.
  9. Балаганов
    Балаганов Вчера, 21:11
    -2
    Этот грязный пацак что-то конкретно попутал, четланену вопрос на коленях надо задавать.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:24
      -1
      Балаганов hi, а ещё он Цак не надел и КУ ДВА раза не сделал)))
  10. LeutnantTom
    LeutnantTom Вчера, 21:46
    0
    Документы RAND реализуются шаг за шагом.
  11. guest
    guest Вчера, 22:01
    0
    Спикер палаты представителей США: У меня к Зеленскому есть вопросы - где отчётность за те средства, которые нами были потрачены на Украину?

    Да как он смеет претензии к кокаиновому фюреру предъявлять. laughing lol lol
  12. эльбрус
    эльбрус Вчера, 22:20
    0
    понты и только, всё равно будут продолжать вооружать и помогать деньгами, т.к. если сдадут, ущерб для них будет ещё больше. а зеленского менять на другую марионетку не подходящее время
  13. alystan
    alystan Вчера, 22:44
    0
    Маккарти:
    А что, Зеленский избран в конгресс? Или он наш президент? Я не собираюсь ему ничего обещать. Я собираюсь задать ему вопрос, в том числе о том, где отчётность за те средства, которые нами были потрачены (на Украину)?

    Маккарти конечно уже неудержим. После того, как запустил процедуру импичмента против Байдена. Который как-раз его президент (еще). Вот у него бы и спросил, чего там каких-то Зеленских распрашивать, "где деньги отчет по расходам, Джо?"