Военное обозрение
Войти Регистрация

Польский президент: Если власти Украины намерены с нами судиться, пусть не забывают, что через Польшу идёт основной транзит военной помощи

50
Польский президент: Если власти Украины намерены с нами судиться, пусть не забывают, что через Польшу идёт основной транзит военной помощи

Президент Польши, находящийся в Нью-Йорке для участия в 78-сессии Генассамблеи ООН, высказался по поводу украинского демарша в отношении решения Варшавы о запрете на ввоз украинской сельхозпродукции. Напомним, что в ответ на меры властей Польши официальный Киев заявил о подаче иска в Европейский суд, а также пригрозил запретить ввоз польских яблок, картофеля и других продовольственных товаров. Ранее украинское решение прокомментировал польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс, заявивший, что хотел бы посмотреть, какие доводы против Польши в Европейском суде представит Киев при учёте того, что Польша защищает интересы своих аграриев, ограждая от демпинга.


Ещё более понятно для Киева высказался польский президент Анджей Дуда. По его словам, в Киеве не должны забывать, что Польша является основной транзитной страной для ввоза на Украину военной помощи.

Дуда:

Если украинские власти намерены с нами судиться из-за запрета на ввоз зерна, то было бы хорошо, чтобы в Киеве помнили, что именно через Польшу идёт основной транзит военной помощи.

Такие слова польский президент сказал после выступления на сессии ГА ООН, где он много говорил о необходимости укреплять трансатлантические связи и углублять сотрудничество между ЕС и США.

Таким образом, Дуда дал понять Зеленскому, который тоже находится в Нью-Йорке, что если власти Украины будут усердствовать в плане конфронтации с Варшавой, то Польша может просто перекрыть транзит военной техники, оружия, боеприпасов и всего остального для Украины. Настоящие дружеские отношения… А ведь какие крепкие были объятия ещё несколько месяцев назад.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
50 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Вчера, 21:01
    +4
    Правильно! Перекрыть все поставки и пусть Зеля тогда скачет. (Но в москали его все равно не примут!) Однако приятно читать, как его макают из одной бочки в другую. Что США, что Европа! )))
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 21:19
      +2
      Цитата: Егоза
      Правильно! Перекрыть все поставки и пусть Зеля тогда скачет.

      А что, очень красиво Дуду, закрыл хавальник киевскому фюреру.
      1. Mitos
        Mitos Вчера, 22:22
        0
        Если украинские власти намерены с нами судиться из-за запрета на ввоз зерна, то было бы хорошо, чтобы в Киеве помнили, что именно через Польшу идёт основной транзит военной помощи
        как так то, они же братья или как муж и жена, в зубы друг друга чуть не...
    2. Insait
      Insait Вчера, 21:30
      0
      Цитата: Егоза
      Правильно! Перекрыть все поставки и пусть Зеля тогда скачет. (Но в москали его все равно не примут!) Однако приятно читать, как его макают из одной бочки в другую. Что США, что Европа! )))

      Так точно Елена умница !!! Начали друг друга пожирать и сдавать ..
      Россия правильную тактику выбрала, ждать !
      Анекдот по сети гоняют ..
      Как можно предотвратить конфликт в нагорном Карабахе ?
      Ответ : Раздел Польши ! хе хе
      Есть в этом смысл большой .. wassat
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 21:34
        +6
        lnsait hi, это пока только слова, вот когда пойдут действия тогда и порадуемся, а то счас их ПАПКА с Вашингтона рявкнет и как миленькие за мизинчики возьмутся и опять в десна бахаться будут.
    3. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 21:36
      +2
      Приятно читать как начинают грызню пауки в банке.
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 21:43
      +1
      Цитата: Егоза
      Однако приятно читать, как его макают из одной бочки в другую. Что США, что Европа!

      А ещё приятно сознавать, что эти бочки отнюдь не с вареньем. Да и корзину с печеньем отнимут - не дадут спокойно на пенсии в Майами доесть. Конвой Охрана из натовцев там не дремлет - команды на создание "героя, павшего за незалежность Украины" ждёт.
    5. Аргон
      Аргон Вчера, 21:46
      +3
      Фигня все это! Театр . Польша перекроет помощь из Америки? Все фикция или все же пинды решили бросить укропию
      1. alystan
        alystan Вчера, 23:11
        0
        Зато российские бойцы в зоне СВО захватили трофей - польскую штурмовую винтовку "Грот".


        Grot C16 - классическая штурмовая винтовка с автоматикой на коротком ходе поршня с запиранием канала ствола при повороте затвора. Вес винтовки без патронов для версии со стволом в 406 мм (16 дюймов) - 3,65 кг, что примерно равно АК-74.

        В армию Польши новые штурмовые винтовки Grot поступили в 2017 году. Их разработка началась в 2007 году. Утверждалось, что они являются полностью местной разработкой и соответствуют всем стандартам НАТО. Благодаря пластиковому обвесу Grot выглядит очень современно.

        Но на этом все положительные стороны кончаются.

        Согласно результатам тестов, проведенных группой специалистов под руководством бывшего офицера спецподразделения GROM Павла Мошнера, штурмовая винтовка Grot имела множество недостатков. Мошнер утверждает, что она может даже представлять угрозу безопасности военнослужащему.

        При тестировании было обнаружено 22 дефекта. Таких, как появление трещин на различных элементах, сильный нагрев при стрельбе и чувствительность оружия к песку.
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 21:02
    +5
    Ничего от не станет перекрывать,иначе поляхии самой придётся воевать-сше неаажно кто воюет против России,главное чтобы война длилась как можно дольше!Поэтому и поляхия пойдет потом на заклание.
  3. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Вчера, 21:06
    +7
    Польский президент: Если власти Украины намерены с нами судиться, пусть не забывают, что через Польшу идёт основной транзит военной помощи

    Еще один незалежник нашелся. Можно подумать, что от его мнения зависит путь транзита вооружений. Удел пшеков - плясать под американскую дуду и оплачивать диктаторский российский СПГ, перекрещенный в демократический.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 21:49
      +1
      hi!
      Цитата: Вежливый Лось
      Еще один незалежник нашелся. Можно подумать, что от его мнения зависит путь транзита вооружений. Удел пшеков - плясать под американскую дуду

      Интересно смотреть, как прицепной вагон-ресторан, набитый ряжеными в панские одежды спесивыми бездельниками, рвётся стать локомотивом Европы.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 21:06
    +5
    Что не говори а моментально отвечают ШАНТАЖЕМ когда их интересы на кону, и по , им на договоры, и демократию, пережимают в самых болезненых и тонких местах.
  5. Лешак
    Лешак Вчера, 21:08
    +3
    О как... Даже если это всего лишь слова и то хорошо. Пусть кокаиндженераль сидит и гадает - сбудется/не сбудется.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:17
      0
      Лешак hi, он уж Самоходному Деду названивает, ябедничает по черному, хотя в свете их наступления и сколько Запад в это вгрохал безвозмездно, тут может и не сработать.
  6. михаилл
    михаилл Вчера, 21:16
    0
    А где-то голодают африканские дети.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:19
      +3
      михаилл hi, а Россия давно предлагает выход из ситуации, только вот это кроме как России и не нужно.
      1. михаилл
        михаилл Вчера, 21:39
        -5
        Цитата: Ропот 55
        Россия давно предлагает выход из ситуации, только вот это кроме как России и не нужно.

        Русским в принципе свойственно примитивное понимание социума. На уровне первобытного коммунизма- от каждого по способностям, каждому по потребностям.
        А, так как медиапространство захватило всю планету, то даже негров жалко.
        Даже жальче финоугров.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:31
      -1
      Цитата: михаилл
      А где-то голодают африканские дети.

      Санта-Клаусу некогда, он бабло рубит.
      Доктор Айболит им в помощь! hi
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:31
      0
      Цитата: михаилл
      А где-то голодают африканские дети.

      Санта-Клаусу некогда, он бабло рубит.
      Доктор Айболит им в помощь! hi
    4. Insait
      Insait Вчера, 21:34
      -1
      Вот вся суть западной дерьмократии во всех странах в этом фото ..!
    5. Болторез
      Болторез Вчера, 22:20
      0
      голодают африканские дети
      Могу отметить, что подкармливать их сухим печеньем McVitie's digestive (на фото) - далеко не самая лучшая идея laughing . Оно нижнюю чакру запечатывает как цемент yes .
      вся суть западной дерьмократии
      Михан, ты готов поделиться с голодающими негритятами своим бутербродом под закусь tongue ?
      1. михаилл
        михаилл Вчера, 22:48
        +1
        Цитата: Болторез
        Михан, ты готов поделиться с голодающими негритятами своим бутербродом под закусь

        Да без проблем.
        Закусь градус крадет.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Вчера, 21:16
    +2
    xoxлов нещадно тыкают пятаком в их же испражнения lol
    Показывая их место в Либеральной Гейропе
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:22
      +1
      Бонифаций hi, интересно другое что ПОЛЯКИ спокойно себе позволяют ТАКОЕ, а вот бывший "пахан" Е. С. Германия не может, помните министра обороны, коленом под зад да за меньшее отправили, вот и думай кто в Е. С. любимая жена Вашингтона а кто ниже плинтуса.
  8. Скобаристан
    Скобаристан Вчера, 21:18
    +1
    Что то странное. С трибуны ООН обсуждение экономических тёрок. Полякам надавили на мозоль , что прям сил терпеть нет и тет а тет не решить ? Чудны дела
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:27
      0
      Скобаристан hi, тут как раз ничего чудного нет, Польша давно и не скрывая метит в центровые Е. С. и с Германии бабло не боиться требовать и оружие закупает в больших количествах, так что у них все по логике(по их логике).
      1. Скобаристан
        Скобаристан Вчера, 22:06
        0
        Так это не та площадка, что бы обидки экономического характера предъявлять.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:34
      +2
      Цитата: Скобаристан
      Полякам надавили на мозоль , что прям сил терпеть нет и тет а тет не решить ? Чудны дела

      Да пусть хоть до мордобоя дойдут.
      Любо-дорого посмотреть будет. good
  9. север 2
    север 2 Вчера, 21:20
    0
    главный вопрос вытекающий из этой фотографии в конце статьи остаются прежним , что делает и где находится правая рука Зеленского ? А если она что-то там схватила , то что, -улику или алиби , в свете этой статьи , что такие ,мол, собирается судится...
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 21:26
    +5
    Пауки грызутся. Какая радостная картина.
    Когда-то это должно было случиться.
  11. МБРШБ
    МБРШБ Вчера, 21:29
    0
    Непременно надо судиться с панами! Зеля, вперёд! Не подведи украинского производителя зерна!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:42
      0
      МБРШБ hi, как говаривали во времена сопливого детства, когда хотели подначить двоих на драку, - "Колян я бы такого НИКОГДА не простил". wink
  12. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 21:30
    +1
    Вот где поле для работы спец служб,МИДа вбивать клин между "союзниками"разжигать все что можно разжечь.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 21:39
      +1
      Михаил Маслов hi, наш МИД не в автономке и решения подобного рода не сам принимает, думаю что если поступит приказ дипломаты свое сделают.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Вчера, 22:08
        -1
        Цитата: Ропот 55
        если поступит приказ дипломаты свое сделают

        Судя по всему был приказ сдать интересы России на постсоветском пространстве американцам под роспись. lol
        Это я к тому, что наши дипломаты, выпускники МГИМО, на парковке которого Maybach 2015 года - бюджетная повозка, еще что-то могут.
  13. Lokis
    Lokis Вчера, 21:30
    +1
    Duda nie działa dla Polski, tak jak Załęski nie działa na rzecz Ukrainy.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 21:39
    0
    Это было бы очень отрадно! Но. Есть одно "НО". У них есть один хозяин. По команде, наступит дружба и взаимная любовь.
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 21:40
    0
    Это было бы очень отрадно! Но. Есть одно "НО". У них есть один хозяин. По команде, наступит дружба и взаимная любовь.
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 21:59
      +5
      Есть одно "НО". У них есть один хозяин.
      Есть одно но! Польша это хозяйские холопы. А украина хозяйские свиньи. И если хозяин разозлиться, то холопов отлупят, а свиней тупо прирежут. При чем резать будут те же самые холопы. Ну не хозяину же об свиней руки марать?
  16. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 21:49
    0
    Милые бранятся только тешатся...
    ..........................................................
  17. Above_name
    Above_name Вчера, 22:01
    0
    Що эти пшики себе позволяют!??задолбал бот о короткости
  18. alystan
    alystan Вчера, 22:18
    +1
    Польский президент: Если власти Украины намерены с нами судиться, пусть не забывают, что через Польшу идёт основной транзит военной помощи

    Ну все, Зелику кирдык. Даже Дуда от него отвернулся.
    Домой придется возвращаться автостопом.
    А Дуде спасибо за откровенное признание, так и объявим на суде причину, по которой еге будут судить.
  19. эльбрус
    эльбрус Вчера, 22:25
    +1
    дуда, если что за базар ответишь? пацан сказал, пацан сделал... но скорее всего нет, т.к. просто очередная шестёрка в геополитике
  20. BlacTiger74
    BlacTiger74 Вчера, 22:36
    0
    " Семейные отношения " они такие !!! Не забывай дорогая , что именно я тебя содержу !!!
  21. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 22:39
    +1
    Давно понятно, что бандерогеи и ляхи это друзья по несчастью и ненависти, и если не будет общего врага в лице России - они сразу вцепятся друг в друга. Поленья не забыли "волынскую резню", а бандеровцы - это шакалье зараженное бешенством. Если бы этот местечковый бандерогейский национализм целенаправленно не натравливали на Россию, то он бы уже давно грыз тех кто рядом и послабее.
  22. bravo77
    bravo77 Вчера, 23:17
    +1
    на фотке они должны обниматься обоюдно залезая друг другу в карманы
  23. rocket757
    rocket757 Вчера, 23:32
    +1
    Это как раз тот случай, когда два сапога, пара!
  24. Roust
    Roust Сегодня, 00:04
    0
    Усё !!! Обнимашки закончились. Отдай мои игрушки и не писай в мой горшок.
  25. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 00:12
    0
    Цитата: михаилл
    Цитата: Ропот 55
    Россия давно предлагает выход из ситуации, только вот это кроме как России и не нужно.

    Русским в принципе свойственно примитивное понимание социума. На уровне первобытного коммунизма- от каждого по способностям, каждому по потребностям.
    Это, наверное, очередные выводы из исследований британских ученых? Нет? Как думаете, а американцам в принципе свойственно уничтожать атомными бомбами мирные города Японии? А немцам, итальянцам в принципе свойственно поклоняться фашистской идеологии?