Польский президент: Если власти Украины намерены с нами судиться, пусть не забывают, что через Польшу идёт основной транзит военной помощи

Если украинские власти намерены с нами судиться из-за запрета на ввоз зерна, то было бы хорошо, чтобы в Киеве помнили, что именно через Польшу идёт основной транзит военной помощи.

Президент Польши, находящийся в Нью-Йорке для участия в 78-сессии Генассамблеи ООН, высказался по поводу украинского демарша в отношении решения Варшавы о запрете на ввоз украинской сельхозпродукции. Напомним, что в ответ на меры властей Польши официальный Киев заявил о подаче иска в Европейский суд, а также пригрозил запретить ввоз польских яблок, картофеля и других продовольственных товаров. Ранее украинское решение прокомментировал польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс, заявивший, что хотел бы посмотреть, какие доводы против Польши в Европейском суде представит Киев при учёте того, что Польша защищает интересы своих аграриев, ограждая от демпинга.Ещё более понятно для Киева высказался польский президент Анджей Дуда. По его словам, в Киеве не должны забывать, что Польша является основной транзитной страной для ввоза на Украину военной помощи.Дуда:Такие слова польский президент сказал после выступления на сессии ГА ООН, где он много говорил о необходимости укреплять трансатлантические связи и углублять сотрудничество между ЕС и США.Таким образом, Дуда дал понять Зеленскому, который тоже находится в Нью-Йорке, что если власти Украины будут усердствовать в плане конфронтации с Варшавой, то Польша может просто перекрыть транзит военной техники, оружия , боеприпасов и всего остального для Украины. Настоящие дружеские отношения… А ведь какие крепкие были объятия ещё несколько месяцев назад.