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«Поражает широкий спектр беспилотников»: представлена новая британская зенитка Terrahawk Paladin

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«Поражает широкий спектр беспилотников»: представлена новая британская зенитка Terrahawk Paladin

На проходящей в Лондоне выставке DSEI 2023 была представлена новая зенитная система Terrahawk Paladin от британской компании MSI Defence Systems, которая позиционируется как «убийца беспилотников».


Она может поражать широкий спектр БПЛА, от нано- и микродронов до крупных машин и тактических боевых беспилотников

- говорится в издании EDR Magazine.

Система управления огнем, разработанная с участием польской компании Advanced Protection Systems, обеспечивает отслеживание целей с помощью ИИ и баллистические вычисления, необходимые для ведения эффективного огня. «Сердцем» СУО являются радары FIELDctrl и SKYctrl.

SKYctrl может отслеживать несколько целей одновременно, и, что наиболее важно, в состоянии отличать беспилотники от птиц. Он сообщает точное положение объекта в 3D-проекции в режиме реального времени. Мгновенная идентификация целей достигается с помощью ИИ.

В качестве ударного средства зенитки выступает 20-мм пушка Гатлинга, огонь которой эффективен на расстоянии 1-1,5 км. При этом возможно оснащение системы различными другими средствами поражения, например, 30-мм пушкой Mark 44 Bushmaster II.

Вскоре новая зенитная система будет использоваться в зоне [украинского] конфликта

- указывается в издании.
Использованы фотографии:
MSI Defence Systems
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7 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:03
    0
    инфракрасное излучение прекрасно маскируется, будут совершенствоваться и беспилотники, самое простое на них появятся тепловые ловушки, по мне так самое эффективное это на звук реагировать, цель тихоходная, шуму много создает, замастырим эхолот целеуказатель к ЗУ-22 или "шилке" , ну это рекомендации нашему ВПК думая совместно с белорусами доведем до совершенства эти средства борьбы с дронами.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:05
    0
    Вскоре новая зенитная система будет использоваться в зоне [украинского] конфликта
    Для испытания в реальных боевых условиях к услугам англосаксов полигон - Украина с неограниченными возможностями, правда и с вероятности потери нового оружия.
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:05
    0
    Так же как и мелкобритский танк челленджер эту зенитку надо держать подальше от передовой чтобы ее не накрыли "широким спектром беспилотников"? :)
  4. Dmitriy Zadorozhniy
    Dmitriy Zadorozhniy Сегодня, 08:18
    0
    Пушка Гатлинга? На фото, одноствольное орудие. И если мне склероз не изменяет. Буш мастер, с цепным электроприводом. Там к нему генератор нужен. И не маленький.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:20
    +1
    На фото одноствольное, а 20-мм Гатлинга вроде по-другому выглядит
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:23
    0
    польской компании Advanced Protection Systems, обеспечивает отслеживание целей с помощью ИИ

    Польский "искусственный интеллект" - это звучит круто.
    На польский глядят как в афишу коза
    В тупой полицейской слоновости
    это что еще за географические новости
    (В.Маяковский)
  7. solar
    solar Сегодня, 08:30
    0
    Вообще-то считается, что более эффективным средством борьбы с БПЛА являются снаряды с программируемым подрывом.
    А вот СУО интересная.
    FIELDctrl- это РЛС Х-диапазона с возможностью обнаружения микродронов на дальности до 10 км (инструментальная дальность- до 50 км).
    https://apsystems.tech/en/products/ultra-precise-3d-mimo-radars/
    SKYctrl- это не радар, а автономная комплексная система глушения дронов. Включает в себя РЛС Х- диапазона, акустический датчик, специализированную станцию РТР для обнаружения дронов и передатчики для глушения сигналов управления, навигации и gsm.
    Инструментальная дальность 50 км, практическая - 10.