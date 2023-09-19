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Зеленский в ООН потребовал разоружить Россию и упомянул Пригожина

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Зеленский в ООН потребовал разоружить Россию и упомянул Пригожина

Глава киевского режима выполнил свою пропагандистскую миссию, выступив с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Вряд ли у кого-то могли быть сомнения в том, что основная часть выступления Зеленского будет посвящена России и очередному украинскому попрошайничеству.


В ходе выступления Зеленский вновь обвинял Россию и призывал возобновить зерновую сделку, так и не предоставив доводов к тому, кому эта сделка сегодня вообще нужна.

Также Зеленский заявил, что ему "известно о том, что некоторые ведут закулисные переговоры с целью заключить сделку с Россией". Никого конкретно глава киевского режима называть не стал, но при это заявил, что России "нельзя доверять". А Украине доверять, судя по логике Зеленского, можно...

Упомянул в своей речи Зеленский и Пригожина, причём в несколько странном ключе - в настоящем времени:

Спросите у Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина.

Зеленский также обвинил "кое-кого" (его слова) в Европе, заявив, снова не называя стран и имён, что они "устраивают из украинского зерна и коридоров для его транспортировки политический театр и триллер".

Ещё одной обратившей на себя внимание фразой главы киевского режима была фраза о том, что Украина в свое время отказалась от ядерного оружия (будто бы оно принадлежало непосредственно Украине), и теперь" пора разоружить Россию".

Далее Зеленский потребовал "всеобщей солидарности" для того, чтобы "остановить Россию".

В целом выступление Зеленского психологи оценили как очень нервозное и менее уверенное, чем в прошлом году.
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37 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Вчера, 22:11
    +6
    Ну просто писец. Марионетка глаголит то, что ему хозяин говорит.
    А хозяина похоже два и все они из англосаксонии закулисно воюют друг с другом, но завалить Россию - это их объединяет особенно разоружить Россию и потом просто скушать.
    1. Msi
      Msi Вчера, 22:16
      +6
      Спросите у Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина.

      Вот им Пригожин покоя не даёт. Подгорает прям у них...разбитые мечты о гражданской войне.
      Не дождётесь...
      1. Mister22408
        Mister22408 Вчера, 23:46
        0
        Внучатый сын Абрамовича? Иль Сапхедзадовны?
    2. Mitos
      Mitos Вчера, 22:17
      +4
      И все это сказал лживый кровавый "комидиант". Очередной позор оон, представляю как главарь фашистской германии бы выступал в подобной организации...
      1. topol717
        topol717 Вчера, 22:25
        0
        Цитата: Mitos
        представляю как главарь фашистской германии бы выступал в подобной организации...

        В то время ООН еще не было.
        1. Eugen 62
          Eugen 62 Вчера, 22:32
          +3
          В то время ООН еще не было.

          В то время была Лига Наций. Она тихо скончалась в 1946 году, уступив место ООН. Такая же судьба может постигнуть теперь и ООН. Организация не выполняет свою главную функцию - предотвращение войны.
          1. Irokez
            Irokez Вчера, 22:47
            -1
            Цитата: Eugen 62
            Такая же судьба может постигнуть теперь и ООН

            Уже есть БРИКС.
          2. Сибирский цирюльник
            Сибирский цирюльник Вчера, 23:44
            +1
            Для предотвращения войны,в большей степени,играет паритет сил,коего, к сожалению, нет
            Остатки"ядерной дубины" ещё хоть как-то сдерживает от открытого беспредела гопников
        2. mitlantecutli_zen
          mitlantecutli_zen Вчера, 23:58
          0
          Desde luego, fue solo una suposición.
  2. A2AD
    A2AD Вчера, 22:11
    +1
    В целом выступление Зеленского психологи оценили как очень нервозное и менее уверенное, чем в прошлом году.
    А то. Самолетов нет, танков нет. Ракет нет. Коксу видно то же стали отсыпать меньше.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 22:29
      0
      Цитата: A2AD
      А то. Самолетов нет, танков нет. Ракет нет. Коксу видно то же стали отсыпать меньше.

      Самое главное что бы мозги были ,вот если и мозгов нет, то тут уже ничего не поделаешь.
      А вообще, хотелось бы знать, что ему пообещал Борис Джонсон, что он отказался от переговоров.
      Теперь то наверное уже и не против вернуться к переговорам, но кем он тогда будет?
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 22:11
    +1
    Про слова Путина, но ты то (Зеленский) все ещё дышишь, так что зря он так.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 22:14
    +2
    Вся королевская конница, вся королевская рать не может даже Пхеньян разоружить, да и кто этому глупцу сказал что ВЕСЬ мир жаждет победы Украины??? За последнее время уже столько было знаков что мир не хочет этой бойни но Вашингтон все пыжит.
  5. Владимир80
    Владимир80 Вчера, 22:16
    -6
    Спросите у Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина.

    что не говори, а речи ему пишут в цру яркие
    1. Msi
      Msi Вчера, 22:23
      +4
      что не говори, а речи ему пишут в цру яркие

      Но однообразные...чем то похожие на комменты некоторых участников форума...почему интересно???
      1. Владимир80
        Владимир80 Вчера, 22:35
        -4
        Не согласен про однообразность, ведь "ещё не начинали" и "пересечение красных линий" и "очередной виток эскалации" ещё более унылое барахло. Вы поймите, на украинцев работает всё ЦРУ, АНБ, ми6, Моссад и прочие вражеские институты. А примитивная не всегда честная агитация даже внутри нашей страны не работает.
        1. Болторез
          Болторез Вчера, 22:44
          +3
          Моссад
          Работает только на Израиль.
        2. Репеллент
          Репеллент Вчера, 23:07
          0
          Цитата: Владимир80
          примитивная не всегда честная агитация даже внутри нашей страны не работает

          Вова, не пались. И причем тут "наша" (ну, моя, например) страна? stop no
      2. Репеллент
        Репеллент Вчера, 23:06
        0
        Цитата: Msi
        чем то похожие на комменты некоторых участников форума...почему интересно???

        belay what good laughing
    2. kot-begemot
      kot-begemot Вчера, 23:12
      0
      А может и Пригожин жив,в общем Зеленскому страшно.А от страха можно и глупостей наделать.Несмотря на упоротость западных политиков ,экономика требует серьезных мозгов и ресурсов.А тратить свой внутренний ресурс на поддержку сомнительных действий незалежной могут себе позволитб только те,кто знают,что кризис 2008,2014 годов далеко не самое страшное,пл сравнению с тем,что уже сейчас стучит в двери.И да,дураков и глупцов в гейропе и штатах много,но самоубийц среди них нет.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 00:14
      0
      Цитата: Владимир80
      Спросите у Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина.

      что не говори, а речи ему пишут в цру яркие

      Интересно, кого предполагается отправить к Пригожину с вопросами первым?
  6. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Вчера, 22:17
    -1
    Почему бы наоборот не спросить Путина, стоит ли доверять Пригожину?
  7. alystan
    alystan Вчера, 22:22
    +6
    Советник президента Центральноафриканской Республики Фидель Гуанджика, отвечая на вопрос представителя западных СМИ, заявил: "Пригожин был моим лучшим другом".
    Примечательно, что на нем была майка с надписью "JE SUIS WAGNER" ("Я - Вагнер").
  8. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 22:27
    +4
    «Люди делятся на два сорта — на тех, у кого револьвер заряжен, и тех, кто копает. Ты копаешь» (с). Державой обладающей ЯО был СССР, а Россия правопреемник СССР. Поэтому никакого ЯО у бандерогейского государства не было, нет и не должно быть.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 23:17
      +1
      убей фашиста hi, до 1991 года у этого образования даже истории не было.
  9. эльбрус
    эльбрус Вчера, 22:31
    +6
    спросите у коломойского, стоит ли доверять обещаниям зеленского
  10. Stenolaz
    Stenolaz Вчера, 22:35
    +4
    Сам бы отправился к Пригожину и там бы спросил. Спецслужбы РФ помогите ему...
  11. Neo-9947
    Neo-9947 Вчера, 22:50
    +2
    Как он себе представляет "разоружить Россию"?
    Монголо-татары пробовали. И где те монголо-татары?
    Поляки пробовали и где те поляки?
    Наполеон, Гитлер .....
    Заканчивалось все разделами Польши, казачками на Елисейских полях, да Нюрнбергским процессом.
    Я так понимаю, это шутка была, аплодисменты и смех в зале. Сейчас рояль принесут, он нам еще сыграет свою знаменитую....
    laughing
  12. SHURAVI
    SHURAVI Вчера, 23:05
    0
    А что можно ожидать от торчка на коксе ? Давно надо поднять вопрос о нелегитимности пребывания внасраины в СБ ООН по причине того, что это недогосударство не является правопреемником УССР.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 23:20
      0
      SHURAVI hi ООН давно изжило себя, организация - свадебный генерал, плюс у Украины "крыша" ввиде США. Так что пока Вашингтон в силе ООН будет плясать под его дуду.
  13. rocket757
    rocket757 Вчера, 23:24
    0
    Зелебобика понесло... прокапатся перед выступлением, он не дался.
  14. Владимир М
    Владимир М Вчера, 23:38
    0
    Как бы нас и здесь "не переиграли" англосаксы. Вряд-ли "речь" Зеленского была отсебятиной и не согласованной со своим кукловодом. В противном случае его просто туда бы не пустили. Похоже англосаксы решили отказаться от "договорняка" с нами.... Сейчас ещё англосаксы "ударят" по нашему посольству в Ереване руками армян с жертвами наших сотрудников... Интересно, что предпримет руководство России?....
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Вчера, 23:49
      0
      Цитата: Владимир М
      Как бы нас и здесь "не переиграли" англосаксы. Вряд-ли "речь" Зеленского была отсебятиной и не согласованной со своим кукловодом. В противном случае его просто туда бы не пустили. Похоже англосаксы решили отказаться от "договорняка" с нами.... Сейчас ещё англосаксы "ударят" по нашему посольству в Ереване руками армян с жертвами наших сотрудников... Интересно, что предпримет руководство России?....

      как и в прошлый раз с Грибоедовым sad
  15. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 23:40
    0
    Спросите у Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина.
    Зеленскому стоило бы почаще прикосаться к оскару Шона Пенна и крепче обнимать Бриджит Бринк ... recourse
  16. Уарабей
    Уарабей Вчера, 23:48
    0
    Что сделать? Россию разоружить? А что, так можно было что ли?!! wassat
    Как был клоуном, так им и остался...
  17. Roust
    Roust Сегодня, 00:02
    +1
    Не стоит клоун комментариев, и дни его уже сочтены.
  18. garik77
    garik77 Сегодня, 00:22
    0
    Совсем юродивый... Занюхал и разоружать Россию собрался. laughing