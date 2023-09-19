Зеленский в ООН потребовал разоружить Россию и упомянул Пригожина

Глава киевского режима выполнил свою пропагандистскую миссию, выступив с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Вряд ли у кого-то могли быть сомнения в том, что основная часть выступления Зеленского будет посвящена России и очередному украинскому попрошайничеству.
В ходе выступления Зеленский вновь обвинял Россию и призывал возобновить зерновую сделку, так и не предоставив доводов к тому, кому эта сделка сегодня вообще нужна.
Также Зеленский заявил, что ему "известно о том, что некоторые ведут закулисные переговоры с целью заключить сделку с Россией". Никого конкретно глава киевского режима называть не стал, но при это заявил, что России "нельзя доверять". А Украине доверять, судя по логике Зеленского, можно...
Упомянул в своей речи Зеленский и Пригожина, причём в несколько странном ключе - в настоящем времени:
Спросите у Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина.
Зеленский также обвинил "кое-кого" (его слова) в Европе, заявив, снова не называя стран и имён, что они "устраивают из украинского зерна и коридоров для его транспортировки политический театр и триллер".
Ещё одной обратившей на себя внимание фразой главы киевского режима была фраза о том, что Украина в свое время отказалась от ядерного оружия (будто бы оно принадлежало непосредственно Украине), и теперь" пора разоружить Россию".
Далее Зеленский потребовал "всеобщей солидарности" для того, чтобы "остановить Россию".
В целом выступление Зеленского психологи оценили как очень нервозное и менее уверенное, чем в прошлом году.