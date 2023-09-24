Манёвр невидимой смертью: быстроразвёртываемые минные поля

«Хочешь быть передовым сей квадратно-гнездовым!» (специфический юмор времён СССР)
Как уже неоднократно отмечалось в различных источниках, характер военного конфликта на Украине скорее напоминает позиционные сражения времён Первой мировой войны, нежели куда более маневренные боевые действия периода Второй мировой войны и последующих конфликтов. Называется множество причин, по которым это происходит, однако сейчас мы не будем в это углубляться.
Вооружённым силам Украины (ВСУ) жизненно важно осуществить прорыв оборонительных позиций Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) и ввести в бой маневренные подразделения, способные развить успех. В свою очередь ВС РФ раз за разом срывают попытки ВСУ прорвать линию обороны, а на некоторых участках фронта и сами пытаются осуществлять наступление. Фактически мы имеем протяжённую линию фронта, на которой Вооружённые Силы России и ВСУ пытаются продавить позиции друг друга.
Для срыва наступления противника ВС РФ используют различные средства. Бронетехнику противника эффективно уничтожают боевые вертолёты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По пехоте противника работает артиллерия и реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Ещё одним важнейшим средством, обеспечивающим срыв наступления противника, являются минные заграждения.
Многие помнят танковый бой под Новоадаровкой, когда один российский танк вёл бой против двух вражеских танков и шести бронемашин. Можно с уверенностью утверждать, что значительное влияние на ход этого боя оказали мины, установленные инженерными подразделениями ВС РФ. Они cковали действия противника, вынудили его продвигаться медленно и колонной, обеспечили поражение нескольких единиц бронетехники.
Наличие минных заграждений сковало действия бронетехники и живой силы противника под Новоадаровкой
В общем, переоценить роль минных полей в этой войне достаточно сложно, при том, что действия инженерных подразделений чаще всего остаются за кадром – в них нет полётов на «бреющем», пусков ракет с кабрирования, стремительных танковых атак и эффектных взрывов объёмно-детонирующих боеприпасов.
Большая часть мин в зоне проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине устанавливается по старинке – вручную, однако существует и множество специальных систем для дистанционной постановки минных заграждений, использующих различные способы доставки.
Авиацией, миномётами, артиллерией
Мины могут сбрасываться с самолётов и вертолётов, однако для этого им необходимо пролететь над минируемой местностью, подвергая себя риску огня противника.
Вертолетная система минирования ВСМ-1
Большая часть наземных средств дистанционного минирования предназначена для заброски мин на расстояние не более нескольких сотен метров, что в условиях перенасыщенности современного поля боя БПЛА различного назначения чревато их быстрым уничтожением противником. Конструктивно такие средства дистанционного минирования обычно представляют собой многоствольные системы миномётного типа.
Польская система дистанционного минирования Baobab-K забрасывает устанавливаемые мины на дальность всего порядка 100 метров
Однако существуют средства дистанционного минирования, обеспечивающие значительно большую дальность постановки мин.
В частности, ВС США используют артиллерийскую систему дистанционного минирования RAAMS, включающую кассетные снаряды М718 и М741, содержащие по девять противотанковых противоднищевых мин М70 и М73 каждый, а также артиллерийскую систему дистанционного минирования ADAM, включающую кассетные снаряды М692 и М731, содержащие по 36 «прыгающих» противопехотных осколочных мин М67 и М72 соответственно. Дальность заброски мин вышеупомянутыми системами достигает 18 километров.
Артиллерийский снаряд М741 калибра 155 мм
На февраль 2023 года США поставили Украине свыше 10 000 снарядов RAAMS, способных развернуть свыше 90 000 (!) противотанковых мин.
Недостатком артиллерийских систем дистанционного минирования предположительно является значительное время, которое необходимо для того, чтобы закрыть минами необходимую территорию, в течение которого артиллерийские установки могут быть обнаружены и уничтожены средствами контрбатарейной борьбы.
РСЗО
На вооружении ФРГ ранее состояла 36-ствольная РСЗО «Ларс-2» калибра 110 мм, в боекомплект которой входили реактивные снаряды с кассетными боевыми частями, в качестве «начинки» которых использовались противотанковые мины АТ-2. За 18 секунд РСЗО «Ларс-2» могла заминировать площадь 400х300 метров на дальности до 14,7 километра. В настоящее время эта система снята с вооружения.
РСЗО «Ларс-2»
В то же время существуют реактивные снаряды с кассетными боевыми частями, снаряжёнными 28 противотанковыми минами АТ-2, к современным американским РСЗО MLRS и HIMARS. Таким образом, одна РСЗО MLRS за 60 секунд способна забросить 336 противотанковых мин АТ-2 на дальность до 40 километров, заминировав участок 1 000х400 метров. Соответственно, поставляемые Украине РСЗО HIMARS должны быть способны забросить 168 мин АТ-2 примерно за 30 секунд.
Одна только Германия передала Украине 500 ракет AT-2 для РСЗО HIMARS, MLRS и MARS II – это 14 000 противотанковых мин.
РСЗО MLRS
В боекомплект советских, а теперь уже российских РСЗО типа «Град», «Ураган» и «Смерч» также входят реактивные снаряды, предназначенные для дистанционного минирования местности. В частности, реактивный снаряд 9М55К4 содержит 25 противотанковых мин «ПТМ-3» с электронным неконтактным взрывателем, что позволяет в одном залпе установить до 300 противотанковых мин на дальности до 70 километров.
РСЗО «Смерч» и реактивный снаряд 9М55К4
Исходя из открытых данных, можно сделать вывод, что боеприпасы для РСЗО, предназначенные для дистанционного минирования, не получили особо большого распространения ни в ВС СССР, ни в ВС РФ – судя по всему, при прочих равных Вооружённые силы отдавали приоритет «классическим» снарядам осколочно-фугасного действия, предназначенным для нанесения ударов по противнику. Возможно, этому есть определённые причины – в некоторых источниках проскакивает информация о недостаточной точности и кучности постановки минных заграждений при использовании штатных РСЗО.
В России для инженерных войск была создана специализированная машина – инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».
«Земледелие»
Разработана ИСДМ «Земледелие» была тульским предприятием АО «НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева». Она включает в себя два пакета по 25 стволов калибра 122 мм каждый (по некоторым данным, 140 мм), то есть суммарно 50 стволов. Пакеты с боеприпасами могут меняться целиком. Снаряжение пакета может комбинироваться на усмотрение специалистов инженерных войск противотанковыми минами, противопехотными минами и их комбинациями. Дальность развёртывания минных полей у ИСДМ «Земледелие» достигает 15 километров.
ИСДМ «Земледелие»
Предполагается, что ИСДМ «Земледелие» может формировать минные поля высокой сложности, с проходами для своих войск, автоматически отмечать их местоположение на цифровой карте местности.
Возможно, что ИСДМ «Земледелие» является в настоящее время наиболее эффективной в мире системой дистанционного минирования, сочетающей большую дальность с высокой эффективностью постановки минных заграждений.
Выводы
В условиях позиционных боёв в зоне СВО на Украине, когда противник активно пытается перейти в наступление, системы дистанционного минирования могут стать, а скорее всего, и являются, одним из наиболее эффективных способов срыва наступления.
Допустим, противник подавил наши огневые позиции артиллерии и РСЗО, оперативно сбивает и давит средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дроны, сконцентрировал средства противовоздушной обороны (ПВО) и, отодвинув границы работы наших самолётов и вертолётов, его артиллерия ведёт заградительный огонь по нашим передовым позициям.
Всё это позволяет врагу организовать работу сапёров и обеспечить разминирование местности, в результате чего он рассчитывает ввести в прорыв маневренные группы на танках и другой бронетехнике.
В этих условиях ИСДМ «Земледелие» может в кратчайшие сроки нивелировать все успехи противника, вновь обеспечив развёртывание минных заграждений в считанные минуты.
Может быть рассмотрен и более гибкий сценарий.
Когда противник уверится в успехе и введёт в бой свои основные силы, осуществляются дистанционные постановки мин, как со стороны направления наступления противника, так и в направлении его возможного отхода/отступления. В результате образуется котёл, основу которого составят минные поля. Противник не сможет ввести в бой подкрепления, организовать подвоз боеприпасов и топлива, обеспечить эвакуацию повреждённой техники и раненых. Отступление также станет невозможно, останется только сдача в плен или гибель.
Основой такого котла могут стать именно ИСДМ «Земледелие», разумеется, при поддержке другими средствами вооружённой борьбы.
Дальность постановки минных полей до 15 километров позволяет ИСДМ «Земледелие» устраивать минные засады в ближнем тылу противника, снижая эффективность снабжения его передовых позиций, обеспечивая вывод из строя техники и живой силы противника.
Можно предположить, что опыт СВО позволит по-новому взглянуть на использование инженерных систем дистанционного минирования в ходе современных боевых действий высокой интенсивности.