Военное обозрение
Войти Регистрация

Аналитик The Hill пишет, что Украине придётся смириться с мыслью о потере территорий

7
Аналитик The Hill пишет, что Украине придётся смириться с мыслью о потере территорий

В американской прессе участились публикации, в которых рассматривается вариант окончания конфликта, при котором Киеву не удастся добиться весомых успехов. Если ещё в начале лета лейтмотив публикаций в СМИ стран Запада был таким: «Украина скоро разгромит Россию», то к настоящему моменту настрой значительно изменился. Напомним, что американский предприниматель Илон Маск назвал успехи Украины в контрнаступлении настолько незначительными, что их невозможно даже разглядеть на карте при огромном количестве потерь. И это притом, что Украина задействовала уже все свои бригады, подготовленные по стандартам НАТО.


Аналитик крупного американского издание The Hill Джозеф Боско написал по этому поводу статью, в которой говорится о том, что вне зависимости от имени нового президента США Украине придётся смириться с мыслью о капитуляции, поражении и потере территорий.

Боско пишет, что останется ли на второй срок Байден или же вернётся в Овальный кабинет Трамп – для Киева не будет иметь принципиальной разницы.

Дж.Боско:

Трамп уже заявил, какой стратегии в отношении Украины он станет придерживаться. А ведь, по большому счёту, такой же стратегии сегодня уже придерживается и администрация Байдена, не поставляющая Киеву определённые виды оружия.

Боско цитирует губернатора Северной Дакоты:

Мы действует так, чтобы позволить России победить Украину.

Автор напоминает о том, что пока кандидаты на пост президента США не особенно жалуют Украину обещаниями. Например, республиканец Вивек Рамасвами заявил о том, что военную поддержку Украины прекратит. А у него есть все шансы стать вице-президентом, если на выборах 2024 года победит Трамп, заявивший, что после его избрания украинский конфликт завершится за сутки.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:18
    +3
    Украине придётся смириться с мыслью о потере территорий —

    ***
    — Не только с "мыслью" , но и с реальностью ...


    ***
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:51
      0
      Поспешили с изданием этой карты. На левом берегу Днепра никакой Украины быть не должно. А равно и на побережье Черного моря.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:23
    +1
    Ну не Украине, а нацистам Украины и не просто территории, а всей Украины.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:24
    +1
    Ну,как говориться,обещать не значит жениться!Им бы всем этим кандидатам на место в белом дурдоме сша пролезть во власть,тогда они про свои обещания забудут. И оружие пусть тонким ручейком,но и дальше будет поставляться всукам.
  4. Сергей Колтаков
    Сергей Колтаков Сегодня, 06:25
    +2
    Сколько Глашатаев развелось в Америке, ЕвроКолхозе, по поводу судьбы Украины ❗А ведь изначально это всё затевалось для обратного - раздавить Россию ❗Учите Историю - Никогда Этому Не Бывать ❗Пытаются, идёт подготовка к тому, что Кинут Украину и сделают её Крайней, попытки выйти из конфликта с незаплёванной физиономией в очередной раз ❗Давно пора понять, что вы уже Никто, ваше время Закончилось ❗
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:29
    0
    вне зависимости от имени нового президента США Украине придётся смириться с мыслью о капитуляции, поражении и потере территорий.
    Смело для Сша, но верно по сути. Как говорят - не сегодня, так завтра, а придется.
  6. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 06:43
    +1
    Хм... Что-то не припоминаю, что целями и задачами СВО объявлялось забрать у Украины территории. Я историю и обществознание ещё в советской школе проходил, так тогда нас учили, что территориальные требования - характерный атрибут империалистических войн. Ну так понятно - разве в стране, где только галоши умели делать, могли правильно преподавать общественные науки?