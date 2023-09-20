Трамп уже заявил, какой стратегии в отношении Украины он станет придерживаться. А ведь, по большому счёту, такой же стратегии сегодня уже придерживается и администрация Байдена, не поставляющая Киеву определённые виды оружия

Мы действует так, чтобы позволить России победить Украину.

В американской прессе участились публикации, в которых рассматривается вариант окончания конфликта, при котором Киеву не удастся добиться весомых успехов. Если ещё в начале лета лейтмотив публикаций в СМИ стран Запада был таким: «Украина скоро разгромит Россию», то к настоящему моменту настрой значительно изменился. Напомним, что американский предприниматель Илон Маск назвал успехи Украины в контрнаступлении настолько незначительными, что их невозможно даже разглядеть на карте при огромном количестве потерь. И это притом, что Украина задействовала уже все свои бригады, подготовленные по стандартам НАТО.Аналитик крупного американского издание The Hill Джозеф Боско написал по этому поводу статью, в которой говорится о том, что вне зависимости от имени нового президента США Украине придётся смириться с мыслью о капитуляции, поражении и потере территорий.Боско пишет, что останется ли на второй срок Байден или же вернётся в Овальный кабинет Трамп – для Киева не будет иметь принципиальной разницы.Дж.Боско:Боско цитирует губернатора Северной Дакоты:Автор напоминает о том, что пока кандидаты на пост президента США не особенно жалуют Украину обещаниями. Например, республиканец Вивек Рамасвами заявил о том, что военную поддержку Украины прекратит. А у него есть все шансы стать вице-президентом, если на выборах 2024 года победит Трамп, заявивший, что после его избрания украинский конфликт завершится за сутки.