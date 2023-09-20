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Карабахские медиа: войска Азербайджана применяют авиацию и РСЗО в направлении Степанакерта

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Карабахские медиа: войска Азербайджана применяют авиацию и РСЗО в направлении Степанакерта

Продолжается операция Азербайджана в Нагорном Карабахе, обозначенная официальным Баку как «антитеррористическая». В ночь на 20 сентября вооружённые силы Азербайджана активизировали нанесение авиационных ударов в направлении столицы непризнанной республики – Степанакерта. В Азербайджане этот город называют Ханкенди.


К пяти утра (мск) информационная служба Арцаха (Нагорного Карабаха) опубликовала сообщение о том, что на протяжении часа не прекращаются удары авиации и РСЗО Азербайджана в направлении Степанакерта.

Армянская пресса выходит с материалами, в которых говорится о гибели мэра города Мартуни в Нагорном Карабахе. Азнавур Сарьян погиб, как утверждается, в бою с азербайджанскими войсками.

Минобороны Азербайджана тем временем сообщает о тактических успехах в ходе боевых действий. Среди прочего рассказывается об уничтожении «очередной боевой позиции с боеприпасами формирований Армении».



Напомним, что власти Армении отрицают данные о том, что армянская армия находится на территории Арцаха и участвует в боевых действиях.

В НАТО отношение к вновь вспыхнувшему вооружённому конфликту на Южном Кавказе разное. Президент Турции заявил о полной поддержке действий армии Азербайджана и напомнил, что власти Армении так и не выполнили взятых на себя ранее обязательств открыть Зангезурский транспортный коридор. В конгрессе США осуждают действия армии Азербайджана. Конгрессмен-демократ Адам Шифф призвал незамедлительно ввести экономические санкции против Азербайджана «за военную агрессию». Против действий азербайджанской армии выступил парламент Италии.

Страны БРИКС призывают к мирному диалогу Баку и Ереван. В частности, президент Бразилии предложил организовать такой диалог при посредничестве Москвы, Вашингтона и Брюсселя.
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12 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:38
    +3
    Я как-то писал, что Азербайджан обязательно воспользуется бестолковостью Пашиняна, сложившейся обстановкой и додавит Армению для достижения своих целей. И вот прикрываясь КТО и возможно не без причины Баку вновь начал боевые действия при моральной и политической поддержки Турции. И в который раз очередь из желающих примерить две стороны. В Ереване протестующие, в который раз требуют отставки Пашиняна, а им в ответ свето-шумовые гранаты.
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 06:56
      -2
      Армянская пресса выходит с материалами, в которых говорится о гибели мэра города Мартуни в Нагорном Карабахе. Азнавур Сарьян погиб, как утверждается, в бою с азербайджанскими войсками.

      фото мэр города Мартуни Азнавур Сарьян


      Одни армянские СМИ пишут что А. Сарьян погиб погиб в результате ракетно-артиллерийских обстрелов города Мартуни со стороны вооруженных сил Азербайджана, другие СМИ - что погиб непосредственно в бою защищая свой город, жители которого избрали его своим мэром. В любом случае этот молодой чиновник вызывает уважение. Пашиняну таким никогда не стать. Весь сегодняшний конфликт целиком и полностью на совести Пашиняна
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:32
        0
        Ричард hi, а разве армянский народ не выбрал этого (цензура) своим президентом? Разве после предыдущего поражения от Азербайджана народ Армении не переизбрал его вновь, разве народ Армении потребовал от власти наказать провокаторов которые действовали против наших миротворцев,разве народ потребовал прикратить анти Российскую политику? Так что тут все хороши.
      2. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 08:13
        0
        Цитата: Ричард
        В любом случае этот молодой чиновник вызывает уважение.

        Вы понимаете что вы пишите? Вы говорите что оккупант у Вас вызывает уважение и Ваши строки читают Азербайджанцы. А они в свою очередь понимают кто друг а кто враг. Какое у вас может быть уважение к тем кто устроил геноцид Азербайджанского народа, оккупировал их земли и изгнал коренных жителей а вас эти персоны вызывают уважение. Ну-ну
    2. Комментарий был удален.
  2. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 06:45
    0
    экономические санкции против Азербайджана
    таки отключат свифт и начнут абрамсы армянам поставлять или это другое?
  3. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 06:48
    0
    Теперь главное - уберечь наших от потерь и вмешательства . Жаль армян Арцаха , но это пашинян , а не мы на них крест поставил .
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 08:14
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      Жаль армян Арцаха

      А вам не жаль тех Азербайджанцев которых убили и изгнали эти так называемые Арцахцы?
  4. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 06:54
    0
    Порой бездействие порождает противодействие, так что пусть будет так как будет.
  5. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 07:15
    0
    Интересно авиация какая?
    УБС M-346?
    1. Petio
      Petio Сегодня, 07:43
      +1
      У них Су-25 модернизированнии. Можете применять КАБ с лазерним наведением . После подавлемия ПВО они вполне могут работать с большой висоти
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 08:17
        0
        Цитата: Petio
        После подавлемия ПВО они вполне могут работать с большой висоти

        Азербайджанская армия так и сделала. Сперва уничтожили ПВО, радары а потом пошла авиация.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 08:16
      0
      Цитата: Maxim G
      Интересно авиация какая?


      Это модернизированные Су-25 Азербайджанских ВВС