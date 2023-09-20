Карабахские медиа: войска Азербайджана применяют авиацию и РСЗО в направлении Степанакерта

Продолжается операция Азербайджана в Нагорном Карабахе, обозначенная официальным Баку как «антитеррористическая». В ночь на 20 сентября вооружённые силы Азербайджана активизировали нанесение авиационных ударов в направлении столицы непризнанной республики – Степанакерта. В Азербайджане этот город называют Ханкенди.
К пяти утра (мск) информационная служба Арцаха (Нагорного Карабаха) опубликовала сообщение о том, что на протяжении часа не прекращаются удары авиации и РСЗО Азербайджана в направлении Степанакерта.
Армянская пресса выходит с материалами, в которых говорится о гибели мэра города Мартуни в Нагорном Карабахе. Азнавур Сарьян погиб, как утверждается, в бою с азербайджанскими войсками.
Минобороны Азербайджана тем временем сообщает о тактических успехах в ходе боевых действий. Среди прочего рассказывается об уничтожении «очередной боевой позиции с боеприпасами формирований Армении».
Напомним, что власти Армении отрицают данные о том, что армянская армия находится на территории Арцаха и участвует в боевых действиях.
В НАТО отношение к вновь вспыхнувшему вооружённому конфликту на Южном Кавказе разное. Президент Турции заявил о полной поддержке действий армии Азербайджана и напомнил, что власти Армении так и не выполнили взятых на себя ранее обязательств открыть Зангезурский транспортный коридор. В конгрессе США осуждают действия армии Азербайджана. Конгрессмен-демократ Адам Шифф призвал незамедлительно ввести экономические санкции против Азербайджана «за военную агрессию». Против действий азербайджанской армии выступил парламент Италии.
Страны БРИКС призывают к мирному диалогу Баку и Ереван. В частности, президент Бразилии предложил организовать такой диалог при посредничестве Москвы, Вашингтона и Брюсселя.