Американская пресса: Страны G7 прогнозируют продолжение боевых действий на Украине ещё длительное время

США и их союзники в «группе семи» теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование. Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет

Летнее контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий коллективного Запада, Киеву не удалось нанести поражение российской армии и освободить "захваченные территории". Конфликт переходит к этапу позиционной войны, которая может продлиться еще несколько лет. К такому выводу пришли страны "большой семерки" (G7), пишет агентство Bloomberg.По данным американского издания, ссылающегося на неназванных высокопоставленных европейских чиновников, США и их союзники ожидают, что конфликт на Украине затянется на несколько лет при условии продолжающихся поставок вооружения и боеприпасов на прежнем уровне или при их увеличении. По прогнозам аналитиков, в случае перехода конфликта в фазу позиционной войны, продолжаться она может лет 6-7. Поэтому Западу необходимо планировать дальнейшие действия с учетом этого фактора, встраивая расходы на войну в свою экономику.- приводит агентство слова одного из чиновников.Как заявляется, Запад делал ставку на летнее контрнаступление ВСУ, Зеленский сумел убедить союзников в возможности украинской армии нанести поражение российским войскам и отвоевать у России захваченные территории, включая Крым. Однако, этого не случилось, за четыре месяца ВСУ сумели взять несколько деревень, одержав несколько тактических побед, которые Киев пытается выдать за стратегические.Теперь Зеленский снова выпрашивает у своих спонсоров поставки вооружений, планируя новое контрнаступление, уже весеннее. Ходят разговоры, что и зимой украинская армия будет наступать, если Киев сумеет набрать необходимое количество мобилизованных.