Летнее контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий коллективного Запада, Киеву не удалось нанести поражение российской армии и освободить "захваченные территории". Конфликт переходит к этапу позиционной войны, которая может продлиться еще несколько лет. К такому выводу пришли страны "большой семерки" (G7), пишет агентство Bloomberg.
По данным американского издания, ссылающегося на неназванных высокопоставленных европейских чиновников, США и их союзники ожидают, что конфликт на Украине затянется на несколько лет при условии продолжающихся поставок вооружения и боеприпасов на прежнем уровне или при их увеличении. По прогнозам аналитиков, в случае перехода конфликта в фазу позиционной войны, продолжаться она может лет 6-7. Поэтому Западу необходимо планировать дальнейшие действия с учетом этого фактора, встраивая расходы на войну в свою экономику.
США и их союзники в «группе семи» теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование. Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет
- приводит агентство слова одного из чиновников.
Как заявляется, Запад делал ставку на летнее контрнаступление ВСУ, Зеленский сумел убедить союзников в возможности украинской армии нанести поражение российским войскам и отвоевать у России захваченные территории, включая Крым. Однако, этого не случилось, за четыре месяца ВСУ сумели взять несколько деревень, одержав несколько тактических побед, которые Киев пытается выдать за стратегические.
Теперь Зеленский снова выпрашивает у своих спонсоров поставки вооружений, планируя новое контрнаступление, уже весеннее. Ходят разговоры, что и зимой украинская армия будет наступать, если Киев сумеет набрать необходимое количество мобилизованных.