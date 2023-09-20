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Американская пресса: Страны G7 прогнозируют продолжение боевых действий на Украине ещё длительное время

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Американская пресса: Страны G7 прогнозируют продолжение боевых действий на Украине ещё длительное время

Летнее контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий коллективного Запада, Киеву не удалось нанести поражение российской армии и освободить "захваченные территории". Конфликт переходит к этапу позиционной войны, которая может продлиться еще несколько лет. К такому выводу пришли страны "большой семерки" (G7), пишет агентство Bloomberg.


По данным американского издания, ссылающегося на неназванных высокопоставленных европейских чиновников, США и их союзники ожидают, что конфликт на Украине затянется на несколько лет при условии продолжающихся поставок вооружения и боеприпасов на прежнем уровне или при их увеличении. По прогнозам аналитиков, в случае перехода конфликта в фазу позиционной войны, продолжаться она может лет 6-7. Поэтому Западу необходимо планировать дальнейшие действия с учетом этого фактора, встраивая расходы на войну в свою экономику.

США и их союзники в «группе семи» теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование. Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет

- приводит агентство слова одного из чиновников.

Как заявляется, Запад делал ставку на летнее контрнаступление ВСУ, Зеленский сумел убедить союзников в возможности украинской армии нанести поражение российским войскам и отвоевать у России захваченные территории, включая Крым. Однако, этого не случилось, за четыре месяца ВСУ сумели взять несколько деревень, одержав несколько тактических побед, которые Киев пытается выдать за стратегические.

Теперь Зеленский снова выпрашивает у своих спонсоров поставки вооружений, планируя новое контрнаступление, уже весеннее. Ходят разговоры, что и зимой украинская армия будет наступать, если Киев сумеет набрать необходимое количество мобилизованных.
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22 комментария
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 06:39
    +2
    Ну это самый пессимистичный вариант развития событий, но учитывать эту возможность нужно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:43
      +2
      Арон Заави hi, ну почему? Вполне рабочая схема и вариант затяжного конфликта очень сильно вероятен.
      1. krot
        krot Сегодня, 07:50
        0
        Это они так хотят и желают, чтобы СВО длилась долго.. Думаю годик от силы и мы дожмем кастрюлеголовых.
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 08:35
          0
          Годик или нет - неизвестно. Но ясно одно, кто бы ни был этот "страны G7", он не понимает, что Россия может завершить СВО очень быстро. Да, это может быть катастрофа, не только гуманитарная и не только для Украины. Да, мир вздрогнет. Но СВО закончится.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:39
    +2
    Ходят разговоры, что и зимой украинская армия будет наступать, если Киев сумеет набрать необходимое количество мобилизованных.

    Та вы шо! Зимой холодно, снежно и морозно! Какой наступать! Сами бы попробовали! Не! Зимой дома сидеть надо и согреваться чем можно. Так что зимой "наступу" не будет )))
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:42
      +3
      Егоза hi, - "Если ковбой прикажет кто же ему откажет." (С).
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 07:40
        0
        hi!
        Цитата: Ропот 55
        "Если ковбой прикажет кто же ему откажет." (С).

        Ю.Ким, давно и прочно обосновавшийся на нашем "либерально-философском пароходе", когда писал слова этой песни даже не подозревал, насколько точно он попадёт в суть внешней и внутренней политики сортира, называемого сегодня Европой.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:40
    +5
    Так теперь ставка Запада на следующий год и появления у ВСУ АТАМАКС и Таурус, универсальных F-16, опять же нагонят в войска всех и вся дабы численностью давить глядишь техники для разминирования нагонят так что в Вашингтоне ни разу ни сломленны и не в уныние, наоборот интузиазм там и хлещет(по крайней мере официально).
    1. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 07:27
      -2
      интузиазма с обоих сторон хоть отбавляй
      Зелю в след сезоне начнут снабжать 300 км ракетами авицией
      Тувинец тоже что то выклянчает у Пухляша и иранцев
      веселуха только набирает обороты
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 07:36
        0
        Цитата: Sadam2
        интузиазма с обоих сторон хоть отбавляй

        Цитата: Sadam2
        веселуха только набирает обороты

        Та ещё веселуха . Не , ну для кого то может и веселуха ...Полные карманЫ доллярив . Решают свои финансовые и демографические проблемы ... А для Русской земли чёрное горе . От Чопа до Владивостока Русская земля . Хазариане -рептилоиды -жидоукры этого то и не хотят . Боятся .
  4. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 06:43
    +1
    Прогнозы делать не мешки ворочать... видно ещё не оставили влажные мечты Россию затоптать. Будут дальше кровавого клоуна всем натом вооружать....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:59
      +3
      Юрий Я hi, а что им мешает? Страха перед Москвой у них нет, солдат своих они не теряют(кроме наемников и советников), ВПК своих стран загружают работой, технику обкатывают и тактику в реальных боевых а не на очередных "решительных учениях". Денежку под шумок отжали и у России и олигархов, всем смутьянам урок смотрите будете ерепениться будет как с Москвой. США окончательно Е. С. под себя подмяло, сплошь плюсы.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:48
    +1
    Ходят разговоры, что и зимой украинская армия будет наступать, если Киев сумеет набрать необходимое количество мобилизованных —

    ***
    — А если не сумеет,то отступать,уже без разговоров ...
    ***
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 06:52
    0
    Клоуны G7 уже ошибались насчет санкций и теперь ошибаются снова. Конфликт на востоке Украины завершится либо осенью 23 года, либо весной 24 года.
    А до этого российским вооруженным силам еще многое предстоит сделать.
    . чтобы фронт оставался стабильным
    - защитить внутренние районы
    - которые уничтожают украинские самолеты, с прицелом на американские и немецкие крылатые ракеты.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:12
      0
      Осень 2023 уже наступила, конфликт заканчивается? Обстрел Донецка это так сказать финальная увертюра?
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 07:41
        -2
        Цитата: ASAD
        Осень 2023 уже наступила, конфликт заканчивается? Обстрел Донецка это так сказать финальная увертюра?

        Осень заканчивается в конце ноября . Волга течёт в Каспийское море ... Пора бы знать эти прописные истины . Поживём -увидим . Сгорим в ядерном пламени увидеть не сможем .. Есть у меня какое то предчувствие завершения этой войны . Чувствую сбудется , да и выборы президента России в марте 2024 года .... Так , что .... рептилоиды обкакались прямо в труселя ...
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 08:10
          0
          Это какое завершение войны вы предчуствуете? По Днепру?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    0
    Конфликт переходит к этапу позиционной войны, которая может продлиться еще несколько лет
    Еще недавно страны "большой семерки" утверждали, что Украина одержит победу, затем стали говорить, что Украина обязана "победить на поле боя" для благополучия и безопасности Европы. Теперь заговорили о затяжной войне при этом совершенно не обращая внимания на то, что Киев несет огромные потери, которые увеличиваются с каждым днем. Что будут говорить завтра?
    Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет
    Если принять этот западный прогноз (теоретически), то возникает вопрос, а сможет ли Запад так интенсивно помогать Киеву на протяжении 6-7 лет?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:14
      +1
      А что им мешает? Уже бюджеты запланированны на краину до 2029 года.
  8. Cannon
    Cannon Сегодня, 07:27
    -2
    Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет+++До тех пор пока Россия не превратит США и остров с Англичанами в труху и это всем давно понятно.Перекрыть поставки энергоносителей в европу и её больше не будет.
  9. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 08:03
    0
    Помню, еще в марте 2022 года кто-то из амеров проговорился: 5-10 лет. Вот отсюда и все странности СВО. Грязная игра с властных сторон.
  10. uralex
    uralex Сегодня, 08:30
    0
    Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет
    Если оглянуться назад - то вполне вероятно... Так то уже десять лет прошло с инициирования этого конфликта....Но, если учитывать западную агонию, то запросто и в полномасштабную третью мировую перерасти недолго...