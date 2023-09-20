Российский президент дал указание нарастить производство средство ПВО и контрбатарейной борьбы

Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили, и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры

(...) потребности в вооружениях, военной и специальной техники существенно увеличиваются. Это связано с проведением СВО, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и с ростом численности наших Вооруженных сил, появлением новых частей и соединений

Российский военно-промышленный комплекс сумел значительно нарастить выпуск военной продукции в условиях международных санкций и на фоне проходящей спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин в ходе визита в Ижевск.Российский президент посетил Ижевск 19 сентября, в "День оружейника", где провел заседание Военно-промышленной комиссии. Основным вопросом было выполнение гособоронзаказа, а также наращивание производства отдельных видов вооружений. В частности, касалось это средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Поскольку эти две позиции нуждаются в усилении, Путин дал поручение нарастить выпуск данной продукции. Как показали боевые действия, если вс ПВО у нас дела вроде бы нормально, то в контрбатарейной борьбе мы уступаем, пусть и незначительно.- заявил президент.Также на заседании ВПК обсуждалась госпрограмма вооружений на 2025 - 2034 года, ее формирование уже идет, занимается этим Минобороны с учетом опыта специальной военной операции. Подробности не сообщаются, но изменения в нее точно внесут, приоритеты меняются. Кроме того, с учетом роста численности ВС России, потребности в новых вооружениях только возрастают.- добавил Путин.