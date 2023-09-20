Военное обозрение
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Российский президент дал указание нарастить производство средство ПВО и контрбатарейной борьбы

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Российский президент дал указание нарастить производство средство ПВО и контрбатарейной борьбы

Российский военно-промышленный комплекс сумел значительно нарастить выпуск военной продукции в условиях международных санкций и на фоне проходящей спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин в ходе визита в Ижевск.


Российский президент посетил Ижевск 19 сентября, в "День оружейника", где провел заседание Военно-промышленной комиссии. Основным вопросом было выполнение гособоронзаказа, а также наращивание производства отдельных видов вооружений. В частности, касалось это средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Поскольку эти две позиции нуждаются в усилении, Путин дал поручение нарастить выпуск данной продукции. Как показали боевые действия, если вс ПВО у нас дела вроде бы нормально, то в контрбатарейной борьбе мы уступаем, пусть и незначительно.

Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили, и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры

- заявил президент.

Также на заседании ВПК обсуждалась госпрограмма вооружений на 2025 - 2034 года, ее формирование уже идет, занимается этим Минобороны с учетом опыта специальной военной операции. Подробности не сообщаются, но изменения в нее точно внесут, приоритеты меняются. Кроме того, с учетом роста численности ВС России, потребности в новых вооружениях только возрастают.

(...) потребности в вооружениях, военной и специальной техники существенно увеличиваются. Это связано с проведением СВО, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и с ростом численности наших Вооруженных сил, появлением новых частей и соединений

- добавил Путин.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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10 комментариев
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  1. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 07:02
    -2
    Хорошо бы нам бабахи типа avre чтобы в городе высунулся шмальнул подъезд дома фашистов снес и назад а то сносили чем попало чуть ли не 30 мм.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 07:23
      +1
      Российский президент дал указание...

      Указание .... Почему-то вспомнились "майские указы"... И к чему бы это.... winked
  2. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:03
    +5
    Ну хоть в курсе. Может и сделают.
    Надо было еще указание дать, чтобы орудия стреляли дальше. Доброго дня всем!
    1. kenig1
      kenig1 Сегодня, 07:12
      0
      Указание стрелять дальше орудиям будет иметь больше толка, чем давать указания нашим эффективным менеджерам.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:05
    -1
    Дальнобойный Ланцет, это хорошо, это просто замечательно!
    Но противник тоже не спит. Там в Сочах на аэродроме вроде что-то горит, есть инфа из-за чего?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:13
      +1
      вроде что-то горит, есть инфа из-за чего?
      "В Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, площадь пожара составляет 96 кв. м., сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев." Цистерна загорелась в районе автозаправки на улице Авиационная. В телеграмм-каналах предполагают удар беспилотника.
  4. Eskobar
    Eskobar Сегодня, 07:23
    0
    Если бы все указаниями решалось, а не продуманной долгосрочной стратегией развития
  5. Codett
    Codett Сегодня, 07:43
    0
    Путин прям в каждой бочке затычка, хотя здесь он просто выделывается ради рейтингов, может ВПК заказчик из министерства обороны такие указания давать должен, да и заключение контрактов и прочее соблюдение правил никто не отменял. Лучше бы поинтересовался как там наши перспективные комплексы ПВО и ДРЛО, а также защищённые радиостанции отечественного производства, а так новость не очем.
  6. Breard
    Breard Сегодня, 07:48
    0
    Очень! содержательно!
    Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

    ... блин а раньше, года полтора назад мы этого не знали!
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:39
    0
    Емое..указатель.
    Почему то он своим подчинённым только указывает, а гражданам приказывает.