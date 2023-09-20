Военное обозрение
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Президент Польши: Украина как утопающий - при попытке её спасти можно самим уйти на дно

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Президент Польши: Украина как утопающий - при попытке её спасти можно самим уйти на дно

Продолжающий свой визит в Нью-Йорк, где он выступил с трибуны ГА ООН, президент Польши Анджей Дуда отметился обращающими на себя внимание характеристиками в адрес Украины. Как ранее сообщало «Военное обозрение», Дуда напомнил Киеву, что если тот продолжит муссировать тему обращения в Европейский суд в связи с польским запретом на ввоз украинского зерна, то одновременно не должен забывать о том, что Польша является основной страной для транзита западной военной помощи Украине.


Отметился после этого Дуда и другими заявлениями, которые в Киеве восприняли, мягко говоря, как недружественные.

Польский президент на брифинге в Нью-Йорке:

Украина сегодня как утопающий, который при попытке его спасти может утащить на дно. Каждый, кто сталкивался со спасением утопающего, знает, какую опасность это несёт. Можно уйти под воду вместе с ним. Утопающий невероятно опасен, может утащить на глубину.

По словам Дуды, из-за вооружённого конфликта с Россией Украина находится в сложной ситуации, и она, «как утопающий хватается за всё, что только можно».

Польский президент:

Можно ли за это на неё обижаться. Конечно. И возмущаться. Но мы должны действовать главным образом так, чтобы не навредить себе. Мы будем заботиться о защите польских интересов.

Так Дуда прокомментировал тот самый запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, о котором сказано выше.

Предвыборная риторика просматривается вполне определённо.

Ранее в польском Минсельхозе призвали готовиться к тому, что Украина введёт ответный запрет на ввоз сельхозпродукции из Польши. Это яблоки, лук, картофель и др.
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19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:58
    +13
    Украина сегодня как утопающий, который при попытке его спасти может утащить на дно —

    ***
    — Сам догадался,или кто подсказал? ...
    ***
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:02
      +9
      Владимир Владимирович Воронцов hi, пока это только игра в слова на публику, вот когда пойдут реальные действия (если пойдут) можно будет делать выводы, а пока милые бранятся-только тешатся.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:19
      +5
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Сам догадался,или кто подсказал?

      До Америки дошло, они Дуде по секрету сказали, на ушко. Вслух говорить пока боятся - вдруг все одновременно догадаются. Кто ж тогда расплачиваться за спасение будет?
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 08:03
        0
        Цитата: Zoldat_A
        .... До Америки дошло, они Дуде по секрету сказали, на ушко. ....

        Как-то всем надоедает таскать этот украинский чемодан без ручки.Игорь hi Может, начинают увиливать? Или только слова ещё.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:49
      +2
      При всей русофофии страны западной Европы должны понимать, что разжигать траву и постройки на участке соседа опасно для них самих, дунет ветер в их сторону и сами сгорят. США за океаном их вода оберегает, а эти со спичками играют.
  2. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 07:00
    +3
    "Украина сегодня как утопающий, который при попытке его спасти может утащить на дно."
    Какой догадливый, умнеет прямо на глазах.... а в мыслях что? Таким верить - себя не уважать
  3. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 07:03
    +4
    Какое шевеление в серпентарии лучших союзников, ядовитая слюна так и капает
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:05
    +3
    Конечно, это хороший "сигнал" для нас, но есть проблема. Польша не суверенная страна со всеми вытекающими из этого проблемами. Для них и для нас.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:08
    +3
    Украина сегодня как утопающий, который при попытке его спасти может утащить на дно.
    Со всей неприязнью к Дуде, но в этом он прав. Еще бы это поняли другие "друзья Украины" активно ей помогающие и на которых та подает в суды и пишет кляузы в ВТО. Но зато Дуда в своем выступлении в ООН так лебезил перед Сша, рассыпался в благодарностях и преданности, что тошно было слушать. Оказывается это Сша сыграли решающую роль в победе в 1 МВ и конечно в победе во 2 МВ принеся свободу Польше.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:18
      +3
      rotmistr60 hi, всё правильно он лебезил, если Вашингтон рявкнет то Дуде придётся и зерно пропустить и похоронить своих фермеров и оружие постовлять и солдат и денежкой делиться и беженцев содержать, вообще делать то что Варшеве ох как не хочется и да главное западенщину не разрешат забрать.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:30
      +1
      hi
      Цитата: rotmistr60
      Со всей неприязнью к Дуде, но в этом он прав.

      Американцы любят рассуждать, что они на "правильной стороне" истории.
      Польша и все прочие подхвостники Америки сами не в состоянии определить "правильную" сторону истории.
      Ну, если этого не могут, так, хотя бы, "сильную" сторону выбирали. Которая победит в результате.
      Как показывает история их войн с Россией - они и этого не умеют.

      Умение выбрать того, кто победит - оно не только в тотализаторе важно.

      А Дуда будет совсем прав не сейчас, рассуждая, что с Украиной можно утонуть из солидарности, а тогда, когда скажет:
      А Россия, всё-таки, всё сделала правильно. И мы её всегда поддерживали. Где-то глубоко-глубоко в душе. Это просто Америка заставляла нас всё делать наоборот.

      В прошлом веке это осознание пришло в Европу в 1945-м. Посмотрим, когда они до этого додумаются в веке нынешнем.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 08:10
        0
        Цитата: Zoldat_A
        ..... В прошлом веке это осознание пришло в Европу в 1945-м. Посмотрим, когда они до этого додумаются в веке нынешнем.

        В Польше есть оппозиционная партия. Иногда бывают пророссийские слова. Но мне кажется, что через прошлые столетия не перешагнуть По моему, Игорь hi они всегда будут злобно шипеть,против России, как змеи. .Это уже на генетической уровне.
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:20
    -1
    Украина - это чудо в перьях. Непревзойдённое по своей способности ставить всех на уши. Может это не так уж и плохо? Быстрее выясняется, кто есть кто.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:31
      0
      Цитата: Pavel73
      . Может это не так уж и плохо? Быстрее выясняется, кто есть кто.

      Кто есть кто, мы и так давно знаем, а вот что Украине приходит кырдык, вот это быстрее выяснят.
  7. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:26
    +1
    Украина как смертник: самоликвидируется и тянет на дно ЕС, а в стороне сидит оператор-наводчик и смотри, получая выгоды..
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:41
    +1
    Если рассматривать это заявление в комплексе с тем, что творится последнее время в медийном пространстве, можно утверждать, что глтовится слив Украины. Скорее всего только банды Зеленского со списанием всех грехов на него, в попытке сохранить систему антироссии. Посмотрим....
  9. Sith
    Sith Сегодня, 08:06
    0
    Цитата: rotmistr60
    Украина сегодня как утопающий, который при попытке его спасти может утащить на дно.
    Со всей неприязнью к Дуде, но в этом он прав. Еще бы это поняли другие "друзья Украины" активно ей помогающие и на которых та подает в суды и пишет кляузы в ВТО. Но зато Дуда в своем выступлении в ООН так лебезил перед Сша, рассыпался в благодарностях и преданности, что тошно было слушать. Оказывается это Сша сыграли решающую роль в победе в 1 МВ и конечно в победе во 2 МВ принеся свободу Польше.

    Так Дуде велели это сказать , чтобы кто то третий не США и не Великобритания ... донесла издалека мысль
  10. Наган
    Наган Сегодня, 08:10
    0
    Ранее в польском Минсельхозе призвали готовиться к тому, что Украина введёт ответный запрет на ввоз сельхозпродукции из Польши. Это яблоки, лук, картофель и др.
    На что Польша может ответить запретом вывоза из Польши снарядов, ракет, бронетехники...
  11. uralex
    uralex Сегодня, 08:21
    0
    Украина вообще хороший пример для других стран как не надо делать! Вот только до сих пор находятся сами себе злые Буратино, которые готовы повторить ее ошибки...