Президент Польши: Украина как утопающий - при попытке её спасти можно самим уйти на дно

Украина сегодня как утопающий, который при попытке его спасти может утащить на дно. Каждый, кто сталкивался со спасением утопающего, знает, какую опасность это несёт. Можно уйти под воду вместе с ним. Утопающий невероятно опасен, может утащить на глубину.

Можно ли за это на неё обижаться. Конечно. И возмущаться. Но мы должны действовать главным образом так, чтобы не навредить себе. Мы будем заботиться о защите польских интересов.

Продолжающий свой визит в Нью-Йорк, где он выступил с трибуны ГА ООН, президент Польши Анджей Дуда отметился обращающими на себя внимание характеристиками в адрес Украины. Как ранее сообщало «Военное обозрение», Дуда напомнил Киеву, что если тот продолжит муссировать тему обращения в Европейский суд в связи с польским запретом на ввоз украинского зерна, то одновременно не должен забывать о том, что Польша является основной страной для транзита западной военной помощи Украине.Отметился после этого Дуда и другими заявлениями, которые в Киеве восприняли, мягко говоря, как недружественные.Польский президент на брифинге в Нью-Йорке:По словам Дуды, из-за вооружённого конфликта с Россией Украина находится в сложной ситуации, и она, «как утопающий хватается за всё, что только можно».Польский президент:Так Дуда прокомментировал тот самый запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, о котором сказано выше.Предвыборная риторика просматривается вполне определённо.Ранее в польском Минсельхозе призвали готовиться к тому, что Украина введёт ответный запрет на ввоз сельхозпродукции из Польши. Это яблоки, лук, картофель и др.