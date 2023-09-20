Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника, расположенных в разных регионах. Среди прочего были атакованы объекты врага, находящиеся в граничащих с Россией областях – Сумской и Черниговской. Оттуда противник в последние недели значительно активизировал беспилотные атаки территории Российской Федерации – Брянской, Курской, Калужской, Московской областей.
В результате ударов поражены пункты дислокации украинских войск, места хранения беспилотников, а также узлы связи в приграничных районах.
Российские ударные дроны поразили цель в Кировоградской области. По некоторым данным, поражены склады на одном из промышленных предприятий, которые использовались для хранения военной техники вооружённых сил Украины.
Украинская сторона заявила о ракетных пусках по объектам в Харьковской области. Там в ночное время суток объявлялась воздушная тревога.
Российская авиация при этом активно поддерживает новый этап наступления на Купянском направлении. По позициям противника к востоку от города нанесены удары с применением авиационных бомб, работает ствольная и реактивная артиллерия.
Украинские командиры в Киеве заявляют, что «все атаки отбиты», не информируя сограждан о потере очередных позиций в районе Петропавловки, что всего в нескольких километрах от Купянска.
Напомним, что накануне в результате российского удара был полностью уничтожен огнём крупнейший логистический комплекс ВСУ на западе Украины - во Львове. Площадь сгоревших ангаров и складов с содержимым - около 10 тысяч кв.м.