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ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника в Сумской, Черниговской и других областях Украины

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ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника в Сумской, Черниговской и других областях Украины

Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника, расположенных в разных регионах. Среди прочего были атакованы объекты врага, находящиеся в граничащих с Россией областях – Сумской и Черниговской. Оттуда противник в последние недели значительно активизировал беспилотные атаки территории Российской Федерации – Брянской, Курской, Калужской, Московской областей.


В результате ударов поражены пункты дислокации украинских войск, места хранения беспилотников, а также узлы связи в приграничных районах.

Российские ударные дроны поразили цель в Кировоградской области. По некоторым данным, поражены склады на одном из промышленных предприятий, которые использовались для хранения военной техники вооружённых сил Украины.

Украинская сторона заявила о ракетных пусках по объектам в Харьковской области. Там в ночное время суток объявлялась воздушная тревога.

Российская авиация при этом активно поддерживает новый этап наступления на Купянском направлении. По позициям противника к востоку от города нанесены удары с применением авиационных бомб, работает ствольная и реактивная артиллерия.


Украинские командиры в Киеве заявляют, что «все атаки отбиты», не информируя сограждан о потере очередных позиций в районе Петропавловки, что всего в нескольких километрах от Купянска.

Напомним, что накануне в результате российского удара был полностью уничтожен огнём крупнейший логистический комплекс ВСУ на западе Украины - во Львове. Площадь сгоревших ангаров и складов с содержимым - около 10 тысяч кв.м.
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5 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 07:21
    +3
    А в Энергодаре ночью так бахнуло, я чуть с кровати не слетел. Не понятно спросонья что это было прилёт или улёт... Позже будет ясно, когда на работу поедем.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:23
    +4
    Вот это правильно! Пора уже и РФ сделать наступление неотвратимым и побеждающим. Сейчас начнем, быстрее закончим, пока "некоторые" по заграницам шастуют и клянчат.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:26
    +3
    Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника —

    ***
    "Ах, зачем эта ночь
    Так была коротка?" ...
    ***
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 07:46
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника —

      ***
      "Ах, зачем эта ночь
      Так была коротка?" ...
      ***

      Хм .. зато , как блЫскавка сверкала и бавовна выбухи робыла . у крижопели та тернопели ...Тиха украинская ночь laughing .... .. Перевод с тэлэчей wassat мовы на русский язык ... Зато , как молния сверкала , хлопОк (По замыслу идиотов «бавовна» должна означать «хлопок», то есть «взрыв». Но идиоты на то и идиоты, что перепутали два слова – «хлопо́к» и «хло́пок».) взрывы делала .
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:36
    +2
    В результате ударов поражены пункты дислокации украинских войск, места хранения беспилотников, а также узлы связи в приграничных районах.
    Украинские БПЛА действительно создают проблемы на российской территории и хорошо, что накрыли места их хранения, значит какая-то их часть уже не сможет нанести ущерб. Правда Киев получает их от спонсоров с завидной регулярностью.