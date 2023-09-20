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«Плохие новости для Киева»: В США прокомментировали удар дрона «Ланцет» по истребителю МиГ-29 ВС ВСУ под Кривым Рогом

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«Плохие новости для Киева»: В США прокомментировали удар дрона «Ланцет» по истребителю МиГ-29 ВС ВСУ под Кривым Рогом

Российские войска получили на вооружение новую версию дрона-камикадзе "Ланцет" с увеличенной дальностью поражения, такой вывод сделан после появления кадров удара российского барражирующего боеприпаса по украинскому истребителю МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога Днепропетровской области.


В Сети накануне появились кадры удара дрона-камикадзе "Ланцет" по стоящему на аэродроме истребителю МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Все бы ничего, но данный аэродром находится на удалении более 70 км от передовых позиций российской армии, а максимальная дальность, на которую работали российские дроны-камикадзе, составляет не больше 50 км. Минобороны ранее сообщило об уничтожении пяти украинских боевых самолетов на данном аэродроме: двух МИГ-29 и трех Су-25, но подробности не привело.

Высказываются два предположения, первое из которых говорит о том, что российские войска получили на вооружение новую модель "Ланцета", модернизированную с учетом пожеланий военных и способную наносить удары на гораздо большую дальность. Второе предположение гласит, что беспилотник мог быть запущен российской диверсионно-разведывательной группой, действующей в тылу украинских войск. Версия годная и имеет право на существование, вот только пусковая катапульта для "Ланцета" совсем не маленькая и весит прилично. Тащить ее в тыл ВСУ для одного запуска тяжеловато.

Стоит отметить, что ни Минобороны, ни концерн "Калашников", в состав которого входит компания ZALA AERO, выпускающая "Ланцеты", никаких официальных сообщений на эту тему не делали. Впрочем, о первой модернизации дрона мы тоже узнали постфактум, когда "Ланцеты" с увеличенным зарядом уже начали применяться на фронте.

Кстати, на данный удар обратили внимание и в США, прогнозируя "плохие времена" для ВСУ после появления на вооружении российской армии дронов-камикадзе с увеличенной дальностью поражения. Как заявил аналитик Forbes Дэвид Экс, это мог быть дебют нового беспилотника и теперь Киеву придется передислоцировать авиацию подальше от фронта.

Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил. Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога

- написал американский эксперт.

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38 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 07:43
    +4
    Надеюсь таких видосов будет побольше, а то уж больно хрюки приборзели на западных харчах
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:43
    +6
    Относительно не дорогой Дрон, сработал лучше чем дорогущие ракеты!
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:54
      0
      Как сказать. На видео вроде как целились посерёдке, а попали вперёд под кабину. Вон недавно какие то ракеты по доку прилетели, на фото можно увидеть как в подводную лодку чётко положили две ракеты, одна в середину по ватерлинии считай, а вторая по носовой части сверху. Интересно какие именно это были?
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 08:05
        +1
        ДЭПЛ Ростов на Дону, выбыла из боевого состава минимум на 1 год - это "СВО" (война)
        1. ism_ek
          ism_ek Сегодня, 08:32
          +2
          Цитата: Romario_Argo
          выбыла из боевого состава минимум на 1 год -

          Нет доказательств того, что прочный корпус пострадал. Если это так, то при желании, эти повреждения можно за неделю восстановить. разрушенные участки не несут силовой нагрузки. Помнится АПЛ Екатеринбург после пожара за год восстановили
          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 08:42
            0
            Адмиралтейская верфь в среднем строит новую ДЭПЛ за 1,5 года, тут проблема не только в вероятном повреждении прочного корпуса, а еще вероятности повреждения оборудования, которого нет на складах, а сроки поставки расписаны под другие заказы (ДЭПЛ). А еще последующие испытания, проверки - это тоже время.
        2. APASUS
          APASUS Сегодня, 08:36
          +1
          Цитата: Romario_Argo
          ДЭПЛ Ростов на Дону, выбыла из боевого состава минимум на 1 год - это "СВО" (война)

          Это фото залепуха уже сказали ,ищите нормальные
        3. Gpn27
          Gpn27 Сегодня, 08:40
          0
          Это фото - фотошоп. На заднем плане заблюрен Питер.
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:44
    +28
    военный аэродром весь в самолетах солнечный красивый блестящий и никто за эти 1.5 года не почухался его стреть вместе с авиацией. Красота! Где разум и все остальное? Усугубление ситуации в том что он не где то там возле польши..а рядом у фронта.
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 08:09
      -2
      Цитата: Землекоп
      никто за эти 1.5 года не почухался его стреть вместе с авиацией.

      Так нечем. Долгие годы мы проектировали и строили страшно дорогие, но бесполезные самолеты, которое не умеют бороться с современным ПВО.
    2. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 08:14
      +5
      А удары по ж/ д узлам где!!!??? Ладно мосты. В ввиду скудности нашего арсенала и проблем с точностью кто бы что не говорил( мост в Затоке помер) Но до сих пор!!! Работает ж д дорога в Марьинке и Авдеевке!!! А вы говорите наступление. ...
  4. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:44
    +4
    Ниочем. Макет стоял где то. Полет,удар в землю. Никакого возгарания. Пинды тролят.
    П.с. а видос зачётное, с музыкой
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:45
    0
    Как говаривал старина Эйнштейн, все в мире относительно: плохие новости для них просто замечательны для нас laughing
  6. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 07:46
    +8
    Попали чуть правее, бортовая РЛС и кабина будут как решето. Наверное, это даже лучше, чем по двигателю.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 07:48
      +1
      Тише, а то укроботам утро подпортишь
    2. solar
      solar Сегодня, 08:35
      -1
      Смотря какого типа там БЧ стояла. И не был ли это макет- уж очень картинно самолеты на видео расставлены.
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:47
    +2
    На данный удар обратили внимание и в США, прогнозируя "плохие времена" для ВСУ —

    ***
    — Что-то последнее время с западной стороны больше мрачных прогнозов для свидомых ...
    ***
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:49
    +4
    Лично я, уничтодение самолета не увидел. Может есть видео с последствиями удара?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:53
      +3
      Вольноопределяющийся Марек hi, там повреждение, а не уничтожение, а вот насколько серьезное кто-же скажет одни домыслы.
    2. Rudauto
      Rudauto Сегодня, 07:56
      +4
      А может это просто макеты стоят? Всушники в последнее время очень отличились в производстве данного "вооружения"
  9. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:50
    +3
    Да уж, в 70 км стоят МиГ на аэродроме, а рядышком еще один, а может и не один, там Калибровать всё надо, либо Геранью всё засадить.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 08:01
      0
      не факт, это могут быть просто фанерные макеты МиГ-29 или вообще видос с 2022 года
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 08:01
      +2
      Возможно это макет. Уж больно он раскрашен для боевого самолета. И тут же рядом еще один стоит, среди бела дня, как на ладони
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:50
    0
    Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил.
    Так это уже закономерность для Киева. Правда еще иногда "отличаются" Су-24 с английскими ракетами, но это до поры, до времени.
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:53
    -3
    Опять напишу.
    От чего сегодня возгорание в Сочах в районе аэропорта?
    Походу аравин не дремлют.
    Вопрос, все попадания чубатых по нашим объектам происходят чаще по координатам наших объектов, а возможно и лазерной подсветке оных.
    Что бы это сделать, чубатый должен был быть рядом.
    1. nPuBaTuP
      nPuBaTuP Сегодня, 08:07
      0
      Сочи не склоняется.... Только 4 буквы и никаких сочей.....
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:10
      0
      не в Сочах а в Сочи!!! люди говорят что был дрон но это только на уровне слухов
  12. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 07:53
    0
    Возможен и третий вариант.
    Возможно реализовали задумку с носителем "Ланцета".
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:55
    0
    Ланцет всегда действует в спарке - ланцет и бпла разведчик корректировщик.Видео дали одно - поражение одного самолёта.А смысл - поразить один самолёт или устроить погром на аэродроме ,устроив "звездный" налёт.Наши такие затейники в этом деле,в смысле информации.Результат "охоты" - 5 самолётов.Офицальные цифры МО РФ.
  14. KCA
    KCA Сегодня, 07:57
    0
    Ну так боевые действия идут, Ланцеты на острие атаки, уже 6 модернизаций было, последнюю показывали - складывающиеся крылья и БЧ 5кг, можно пакетом запускать, как из РСЗО
  15. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 07:58
    +1
    В 70 км, очень и даже очень они спокойны. Вот самое важное, что можно отсюда вынести. И уничтоженные ранее много раз самолеты тут стоят в целостности.
  16. certero
    certero Сегодня, 07:58
    -1
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Лично я, уничтодение самолета не увидел. Может есть видео с последствиями удара?

    Медленно положите запятую на пол, она у вас лишняя.
  17. Пузотер
    Пузотер Сегодня, 08:06
    +2
    Удивляет другое. Самолёты преспокойно стоят в 70 км от ЛБС, в досягаемости от ракет смерча. Что не даёт сделать залп по ним зажигательными снарядами? Одного накрытия хватило бы, чтобы вести из строя все самолёты и открыто стоящую инфраструктуру на аэродроме.
  18. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:09
    0
    Звук рвущихся пуканов местной ципсоты слышен на камчатке.
  19. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 08:09
    +1
    Опять ципсошные боты набежали с комментах с заплесневелыми методичками , один про подлодку, второй про прошлогоднее видео, третий про макеты. Осталось только про олигархов и почему мосты не снесли)
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 08:23
      +1
      Цитата: Бодипанчер
      Опять ципсошные боты набежали с комментах с заплесневелыми методичками , один про подлодку, второй про прошлогоднее видео, третий про макеты. Осталось только про олигархов и почему мосты не снесли)

      Про мосты уже есть)
  20. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 08:21
    0
    Цитата: Землекоп
    военный аэродром весь в самолетах солнечный красивый блестящий

    Это только у нас так самолёт как на параде может стоять,всушники маскируют свои
  21. Codett
    Codett Сегодня, 08:50
    0
    Очень надеюсь что не в макет попали, стоит отметить что и нам нужно строить ангары и делать побольше макетов, а также научиться хорошо маскировать самолёты а не покрышки на крылья складывать, хотя как оказалось не только самолёты нам нужно хорошо маскировать и прятать, судя по тому что укропам дают всё более современные и дальнобойные ракеты нам это будет весьма кстати, странно конечно что мы выводы до сих пор не сделали, надо беречь и личный состав и технику, так как она дорогая и выпускать темпами советского союза мы её не в состоянии что конечно заслуга наших руководителей так сказать дефективных менеджеров.