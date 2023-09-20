Военное обозрение
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Западная пресса пишет о рисках для военной помощи Украине из-за споров по бюджету в США

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Западная пресса пишет о рисках для военной помощи Украине из-за споров по бюджету в США

Споры вокруг бюджета в США могут привести к тому, что военная и финансовая помощь Украине будет приостановлена на неопределенный срок. Об этом пишет издание Politico.


По утверждению западной прессы, из-за бюджетных разногласий может быть приостановлена работа американской администрации. Но тогда Украина окажется без так необходимого ей вооружения и даже без обучения своих военнослужащих, поскольку приостановят и финансирование новых проектов, и программы по обучению личного состава, включая подготовку летчиков на истребителях F-16.

До конца сентября 2023 года американской законодательной и исполнительной власти необходимо договориться о бюджете и бюджетных расходах. В противном случае власти США будут вынуждены приостановить любую деятельность, не относящуюся к первостепенной по важности. Поддержка Украины, несмотря на медийную раскрутку, важнейшей деятельностью для Вашингтона не является.

Сейчас 200 украинских военнослужащих обучаются эксплуатации и техническому обслуживанию танков M1 Abrams. На очереди – подготовка военных летчиков на военно-воздушной базе США.

Кроме того, Пентагон более не сможет заключать контракты с украинской военной промышленностью по вопросам производства вооружений для Киева. Следовательно, для Украины бюджетные разногласия в Соединенных Штатах могут иметь впечатляющие негативные последствия, и это сейчас очень беспокоит украинские власти и проукраинское лобби как в самих США, так и в других странах НАТО.
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:52
    +2
    Прекращение финансирования со стороны США не скоро наступит, как минимум до 2025 года ролдлится, а пока подряды ВПК выделены и станки по производству вооружения работают.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:52
    -1
    военная и финансовая помощь Украине будет приостановлена на неопределенный срок.

    Еженедельные новости из серии: "европа замёрзнет", " экономика Германии рухнет", "запад осознаёт". Как напоминание " патриотам" что "всё по плану".
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 08:08
      +1
      Цитата: Владимир80
      Еженедельные новости из серии: "европа замёрзнет", " экономика Германии рухнет"...

      Так экономика Германии переживает рецессию. Россия вытеснила её с пятого места крупнейших экономик мира.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:15
        -1
        Россия вытеснила её с пятого места крупнейших экономик мира

        По какому показателю, интересно? По количеству мигрантов или по падению национальной валюты?
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:52
    +2
    До конца сентября 2023 года американской законодательной и исполнительной власти необходимо договориться о бюджете и бюджетных расходах —

    ***
    — Договорятся,не впервой ...
    ***
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:58
    +1
    Споры вокруг бюджета в США могут привести к тому, что военная и финансовая помощь Украине будет приостановлена на неопределенный срок.
    Что-то слабо в это верится. Поспорят, подискутируют и придут к общему решению, что Украину нельзя оставлять без помощи даже на один день. Поэтому и бюджет примут со статьей расходов на Украину, в крайнем случае проведут эти расходы по другим статьям, как уже делали включая дополнительную помощь в статьи не связанные с Киевом.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:58
    -1
    Ну вот опять. Всё плохо, финансирование, причём от страны, которая печатает мировые деньги, прикрывают. Ну не будут ходить в атаку бригады всушные, будут прилетать крылатые ракеты и дроны, от этого нам тут лучше да?
  6. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:04
    +1
    Кто такие статьи пишет , для чего ? США не бросят финансирование хохлорейха до тех пор пока там есть кому держать оружие . Придет вместо Байдена тот же Трамп и будет все ровно так же , а то и еще хуже . Нельзя думать о том что вот вот и они посыпятся, недооценка противника весьма пагубно сказывпется