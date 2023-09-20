Западная пресса пишет о рисках для военной помощи Украине из-за споров по бюджету в США

Споры вокруг бюджета в США могут привести к тому, что военная и финансовая помощь Украине будет приостановлена на неопределенный срок. Об этом пишет издание Politico.
По утверждению западной прессы, из-за бюджетных разногласий может быть приостановлена работа американской администрации. Но тогда Украина окажется без так необходимого ей вооружения и даже без обучения своих военнослужащих, поскольку приостановят и финансирование новых проектов, и программы по обучению личного состава, включая подготовку летчиков на истребителях F-16.
До конца сентября 2023 года американской законодательной и исполнительной власти необходимо договориться о бюджете и бюджетных расходах. В противном случае власти США будут вынуждены приостановить любую деятельность, не относящуюся к первостепенной по важности. Поддержка Украины, несмотря на медийную раскрутку, важнейшей деятельностью для Вашингтона не является.
Сейчас 200 украинских военнослужащих обучаются эксплуатации и техническому обслуживанию танков M1 Abrams. На очереди – подготовка военных летчиков на военно-воздушной базе США.
Кроме того, Пентагон более не сможет заключать контракты с украинской военной промышленностью по вопросам производства вооружений для Киева. Следовательно, для Украины бюджетные разногласия в Соединенных Штатах могут иметь впечатляющие негативные последствия, и это сейчас очень беспокоит украинские власти и проукраинское лобби как в самих США, так и в других странах НАТО.