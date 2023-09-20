Киевский режим сообщил об очередном ударе российского БПЛА по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу

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В Кременчугский нефтеперерабатывающий завод врезался российский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил ставленник киевского режима в Полтавской области Дмитрий Лунин.
Как утверждает военный, на предприятии после удара БПЛА начался сильный пожар. Работу завода пришлось приостановить. О наличии или отсутствии пострадавших полтавские власти пока не сообщают.
Ночью украинские паблики сообщали о появлении российских беспилотников в небе над Полтавской и Днепропетровской областями. Кроме того, сообщалось о взрывах в Черниговской и Сумской областях. Теперь появляются первые сообщения о последствиях ночной атаки с помощью беспилотников от представителей украинского режима.
Расположенный в Полтавской области Кременчугский нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Украины. Он обеспечивает стратегический запас нефтепродуктов на Украине, а в военном отношении имеет очень важное значение, снабжая топливом группировки украинских войск на различных направлениях.
Нанесение ударов по заводу ставит своей целью причинение ущерба нефтеперерабатывающей инфраструктуре Украины, что неизбежно отразится на топливном снабжении и логистике украинских вооруженных сил. Удары по предприятию российская армия начала наносить еще весной 2022 года, когда стало ясно, что конфликт затягивается и придется не только уничтожать военную технику и вооружения противника, но и подрывать его экономическую базу.