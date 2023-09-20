Военное обозрение
Войти Регистрация

Киевский режим сообщил об очередном ударе российского БПЛА по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу

18
Киевский режим сообщил об очередном ударе российского БПЛА по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу

Фото носит иллюстративный характер



В Кременчугский нефтеперерабатывающий завод врезался российский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил ставленник киевского режима в Полтавской области Дмитрий Лунин.

Как утверждает военный, на предприятии после удара БПЛА начался сильный пожар. Работу завода пришлось приостановить. О наличии или отсутствии пострадавших полтавские власти пока не сообщают.

Ночью украинские паблики сообщали о появлении российских беспилотников в небе над Полтавской и Днепропетровской областями. Кроме того, сообщалось о взрывах в Черниговской и Сумской областях. Теперь появляются первые сообщения о последствиях ночной атаки с помощью беспилотников от представителей украинского режима.

Расположенный в Полтавской области Кременчугский нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Украины. Он обеспечивает стратегический запас нефтепродуктов на Украине, а в военном отношении имеет очень важное значение, снабжая топливом группировки украинских войск на различных направлениях.

Нанесение ударов по заводу ставит своей целью причинение ущерба нефтеперерабатывающей инфраструктуре Украины, что неизбежно отразится на топливном снабжении и логистике украинских вооруженных сил. Удары по предприятию российская армия начала наносить еще весной 2022 года, когда стало ясно, что конфликт затягивается и придется не только уничтожать военную технику и вооружения противника, но и подрывать его экономическую базу.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:09
    +4
    на предприятии после удара БПЛА начался сильный пожар
    Это уже не первый удар по этому НПЗ, а он работает. Жалеем оборудование производственного цикла или другая причина? А ведь он
    обеспечивает стратегический запас нефтепродуктов на Украине
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:26
      +3
      Цитата: rotmistr60
      на предприятии после удара БПЛА начался сильный пожар
      Это уже не первый удар по этому НПЗ, а он работает. Жалеем оборудование производственного цикла или другая причина? А ведь он
      обеспечивает стратегический запас нефтепродуктов на Украине

      Скорее всего у российских олигархов есть доля в этом НПЗ. Поэтому его и не уничтожили.
      1. yurybaxter
        yurybaxter Сегодня, 08:39
        -1
        Цитата: Бородач
        Скорее всего у российских олигархов есть доля в этом НПЗ. Поэтому его и не уничтожили.

        да и нефть там,явно российская, из польши или румынии
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:09
    +5
    В Кременчугский нефтеперерабатывающий завод врезался российский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил ставленник киевского режима в Полтавской области —

    ***
    — То есть "российский беспилотный аппарат потерпел крушение" ...
    ***
  3. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:10
    +1
    Опять Генштаб почитал ВО и решил не злить военных пенсионеров)
  4. Xenofont
    Xenofont Сегодня, 08:10
    +5
    О как! Сколько месяцев владелец завода договаривался не трогать его собственность, а тут что-то пошло не так! Внушает оптимизм!
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:12
      -1
      Какой нафиг оптимизьм, написали же про какой то дрон, а не пару крылатых ракет.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:34
        0
        написали же про какой то дрон

        Намекаете, что это несанкционированный удар по инициативе какого - то лейтенанта?
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 08:30
      0
      Так там владельцы то ли Татнефть, то ли структуры Коломойского.
      Коломойского вроде "на цугундер" захотели, вот заводу и прилетело.
      А выпустят "болезного", так и станет он опять соляр для нациков из белорусской нефти гнать. Партнеры, однако.
  5. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 08:13
    +3
    Непонятно одно, почему это предприятие вообще до сих пор существует? То есть, увы, понятно, чисто бизнес, ничего личного
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:17
      +3
      А что тут непонятного?Странная военная операция.Тут воюем,тут-нет.Тут селедку заворачивали
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:17
      0
      Когда всё начиналось, наши говорящие головы основных пропагандистов ТВ(да и на радио тоже, эти из военного ревью тоже самое вещали, помню) заявляли, мол нельзя трогать подобную инфраструктуру, кто же будет покушать бабушкам и прочему мирняку привозить. Я сейчас когда это всё вспоминаю так хохочусь. Эти клоуны, теперь, самые ястребы стали.
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:14
    0
    в крайнем случае раскошелятся на грузовики и будут от соседей возить
  7. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 08:15
    +1
    Вопрос, почему он не "врезался" в этот НПЗ раньше?
  8. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 08:29
    0
    Цитата: Илья22558
    Вопрос, почему он не "врезался" в этот НПЗ раньше?

    Да и сейчас врезался слабо, будет этот НПЗ работать уже завтра и последующие дни, никто его не уничтожит.
    Не дозволено или ума мало или или...
    Но все НПЗ работают в Украине
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:29
    +1
    Как утверждает военный, на предприятии после удара БПЛА начался сильный пожар. Работу завода пришлось приостановить

    Откуда нефть на НПЗ ? И если я не ошибаюсь его уже бомбили ,но как то странно . Одного попадания в перегонную колонну хватит что бы похоронить НПЗ ,а он работает .
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 08:39
      0
      Не совсем так. Ректификационных колонн на заводе может быть несколько. И разрушение одной только снизит количество выпускаемых бензинов и соляра. Нужно уничтожить все, и так, чтоб восстановление было невозможно. Или перекрыть поступление нефти. Другое дело, что таких заводов несколько. И они РАБОТАЮТ. И координаты известны, но, наши приближенные к Кремлю типа успешные бизнесмены видимо лоббируют сохранение собственности своих укрейн собратьев.
  10. tabex
    tabex Сегодня, 08:44
    0
    Опять небось фальшогни подожгли, как в предыдущих случаях.