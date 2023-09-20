Генсек НАТО Столтенберг призвал западные страны «срочно нарастить» поставки систем ПВО Украине

Украина нуждается во множестве разных видов поддержки. Существует острая потребность в ПВО, не только в новых системах, но и в боеприпасах, обслуживании, запасных частях. Мы видим, что ПВО каждый день работает на Украине, и нам необходимо поддерживать системы противовоздушной обороны этой страны

Украина нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны, а также в средствах обслуживания и расходниках, причем срочно. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН.Глава Североатлантического альянса в очередной раз призвал западные страны не поскупиться и сброситься на средства ПВО для Киева, уж больно сильно Зеленский жалуется на российские ракеты и дроны -камикадзе, свободно себя чувствующие в воздушном пространстве Украины. В общем, украинской армии в срочном порядке нужны запчасти для зенитных комплексов, ракеты и другие боеприпасы, а также техобслуживание. Все это, конечно, за счет западных спонсоров.- заявил Столтенберг.Помогли бы Киеву в вопросе противовоздушной обороны и американские истребители F-16, но сроки их поставки до сих пор не известны. Как подчеркнул генсек НАТО, коллективный Запад предпринимает меры для как можно более быстрой поставки самолетов Киеву, но пока не будут обучены украинские пилоты и технический персонал, ни один самолет на территории Украины не появится.Ранее в Киеве заявили, что Украина нуждается в системах ПВО для защиты от российских ракет и дронов-камикадзе типа "Герань", которые наносят очень большой ущерб критически важной инфраструктуре и военным объектам в тыловых районах. На данный момент имеющихся на вооружении ВСУ зенитных комплексов явно не хватает.