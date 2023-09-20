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Генсек НАТО Столтенберг призвал западные страны «срочно нарастить» поставки систем ПВО Украине

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Генсек НАТО Столтенберг призвал западные страны «срочно нарастить» поставки систем ПВО Украине

Украина нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны, а также в средствах обслуживания и расходниках, причем срочно. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН.


Глава Североатлантического альянса в очередной раз призвал западные страны не поскупиться и сброситься на средства ПВО для Киева, уж больно сильно Зеленский жалуется на российские ракеты и дроны-камикадзе, свободно себя чувствующие в воздушном пространстве Украины. В общем, украинской армии в срочном порядке нужны запчасти для зенитных комплексов, ракеты и другие боеприпасы, а также техобслуживание. Все это, конечно, за счет западных спонсоров.

Украина нуждается во множестве разных видов поддержки. Существует острая потребность в ПВО, не только в новых системах, но и в боеприпасах, обслуживании, запасных частях. Мы видим, что ПВО каждый день работает на Украине, и нам необходимо поддерживать системы противовоздушной обороны этой страны

- заявил Столтенберг.

Помогли бы Киеву в вопросе противовоздушной обороны и американские истребители F-16, но сроки их поставки до сих пор не известны. Как подчеркнул генсек НАТО, коллективный Запад предпринимает меры для как можно более быстрой поставки самолетов Киеву, но пока не будут обучены украинские пилоты и технический персонал, ни один самолет на территории Украины не появится.

Ранее в Киеве заявили, что Украина нуждается в системах ПВО для защиты от российских ракет и дронов-камикадзе типа "Герань", которые наносят очень большой ущерб критически важной инфраструктуре и военным объектам в тыловых районах. На данный момент имеющихся на вооружении ВСУ зенитных комплексов явно не хватает.
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10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:19
    0
    Пока не будут обучены украинские пилоты и технический персонал, ни один самолет на территории Украины не появится —

    ***
    "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
    Чому я не сокіл, чому не літаю,
    Чому мені, Байден, ти крилець не дав?
    Я б землю покинув і в небо злітав" ...



    ***
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:30
      +2
      Не могу получить ответа в правовом поле ПОЧЕМУ НАТО помогает Украине ????? Почему так дерзко встали на их сторону ? Совсем Россию бояться перестали ? Значит нужен показательный бой, иначе не отстанут.
  2. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 08:24
    +1
    Интересно. НАТО.
    А он каким боком к ООН?
    1. yurybaxter
      yurybaxter Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: Томпсон
      Интересно. НАТО.
      А он каким боком к ООН?

      в названии организаций,есть буквы о и н....ещё обе международные)
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:40
      0
      Тампон.Столтенберг выступил на 78 ассамблее ООН - если что ООН нас должно защитить,счас Украина люлей отгребёт - следующие НАТО на очереди.Столтенберг - сбитый лётчик ,он продвигает на рынок вооружений норвежские ПВО.В Норвегии ,вроде вчера закончилось совещание начальников штабов стран НАТО.
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:31
    0
    Интересно..
    А если и дальше развивать мысль - NATO подгонит подводные лодки Украине?
    Там же просто поле непаханое , а стратеги им ещё ненужны.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:40
      0
      Если уж подходить серьезно,то подооняют то,что показало себе .По тому же Крымскому мосту,кораблях в Новороссийске и Керченском проливе,Севастополе и Евпатории.Подгоняют то,что работает у них.И это надо иметь в виду и быть готовыми отражать
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:46
      0
      Цитата: ximkim
      Интересно..
      А если и дальше развивать мысль - NATO подгонит подводные лодки Украине?
      Там же просто поле непаханое , а стратеги им ещё ненужны.

      Смотря какие "подводные лодки". Недавно противник выложил видео о том, как диверсанты снимали момент ударов по судоремонтному заводу Севастополя с окраин города. Так в приложении к этому видео есть сообщение о том, что данные диверсанты высадились в Крыму с "подводной лодки". Понятное дело, что это не ПЛ класса Варшавянка, но некие диверсионные подводные лодки возможно уже поставлены Украине.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:32
    0
    не поскупиться и сброситься на средства ПВО для Киева, уж больно сильно Зеленский жалуется...

    Столтенберг с шапкой по кругу пошел....
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:33
    0
    Цитата: Silver99
    Не могу получить ответа в правовом поле ПОЧЕМУ НАТО помогает Украине ????? Почему так дерзко встали на их сторону ? Совсем Россию бояться перестали ? Значит нужен показательный бой, иначе не отстанут.

    И не получите , потому что Путин сам незнает задачу сво.