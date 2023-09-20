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Власти непризнанного Карабаха обновили информацию по количеству погибших после начала военной операции Азербайджана

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Власти непризнанного Карабаха обновили информацию по количеству погибших после начала военной операции Азербайджана

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике второй день продолжается начатая Азербайджаном военная операция. Войска Азербайджана обстреливают регион из артиллерии и РСЗО, наносят удары с помощью беспилотников.


Утром власти непризнанного Карабаха обновили информацию по количеству погибших после начала военной операции Азербайджана. Они сообщают о гибели 27 человек, в том числе 7 мирных жителей. Другие двадцать человек – очевидно карабахские военные.

В Степанакерте множество следов от азербайджанских ударов, повреждены жилые дома и гражданские автомобили. Но нанесение ударов азербайджанская армия не прекращает. Фактически территория НКР находится под непрекращающимся огнем, можно прогнозировать, что после завершения ударов на территорию непризнанной республики войдут сухопутные подразделения азербайджанской армии для проведения зачистки и взятия под контроль основных объектов.

Азербайджан заявляет об успехе военной операции и утверждает, что требует капитуляции властей непризнанной НКР. Только в этом случае военная операция будет прекращена, что подтвердил государственному секретарю США Энтони Блинкену президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Тем временем, в Ереване продолжаются массовые беспорядки. Около 35 человек были задержаны полицией. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, который фактически отказался вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. Западные страны пока тоже не демонстрируют активного желания вмешиваться в сложившуюся ситуацию.
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8 комментариев
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  1. Фома Киняев
    Фома Киняев Сегодня, 08:40
    +1
    Вспомнят теперь армяне СССР и подорванных в метро граждан.
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 08:44
      -1
      У Армении нет каких-либо обязательств открывать "Зангезурский коридор" — посол по особым поручениям в ответ на заявление президента Турции

      Обсуждения об этом, которые были искусственно введены в оборот, не могут продвигаться как легитимное требование, заявил в эфире ОАТ Эдмон Марукян. Более того, позиция Еревана в этом контексте не изменилась, а в трехстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года речь шла только об открытии коммуникаций, к которому Армения готова.
    2. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 08:45
      -1
      Азербайджанские "антитеррористические мероприятия локального характера" в Карабахе - это серьёзный удар при нынешних геополитических реалиях (погруженности РФ в СВО и всех последствий этого) по влиянию России в Закавказье. Алиев полностью под Эрдоганом. Эрдоган после мая (выборов в Турции), что бы не говорил, полностью под США. Вся ситуация в Закавказье - это умелая комбинация (провокация) США по "растягиванию" России и вовлечению нашего государства в новые конфликты. Ровно такая же провокация, как и с Украиной - желанием (озвученным до февраля 2022 года) Киевского режима вступить в НАТО при наличии территориальных споров с нами.

      Поэтому применим силы ОДКБ: "растянемся" и можем проиграть. Понятное дело, что никто силы ОДКБ по-настоящему и в целях Устава Организации применять не будет, так как в Кремле ошибочно сейчас думают, что всё происходящее между Азербайджаном и Арменией им выгодно. Не применим - полностью потеряем Армению. Других вариантов нет. Проазербайджанский Карабах - это никакая не победа России. Победа Алиева - да, Эрдогана - да. Передвижение пешек в большой шахматной партии для США вдали от своих границ - да. Кто говорит, что в Армении сейчас произойдет смена режима (именно реального курса, а не политиков-временщиков), и она станет ещё больше пророссийской - это такой же бред, как и то, что Украина уже практически полностью демилитаризована и денацифицирована.

      Если США начали провокацию - значит, это соответствует их графику в рамках реализации "бизнес-плана" по развалу и ослабеванию России. Значит, всё просчитали. Значит, Закавказье потихоньку, к сожалению, становится еще более американским. Реальность на сегодняшний день такова. Эрдоган начал "руками" Азербайджана не после встречи в Сочи с Путиным. Он начал по отмашке США, создав видимость и гипертрофировав роль этой встречи в Сочи для общественного сознания. Эрдоган - не друг России. Он как сильный национальный политик действует исключительно в своих интересах и в интересах своего народа. От США он зависим и действует по согласованию.

      P.S. Насчет поездки Шойгу в Иран. Американцы уже на короткий срок за вчерашний день "купили" Тегеран в части их возможной дополнительной лояльности России, разморозив их миллиарды долларов на счетах в банках Южной Кореи и произведя обмен заключенными. Действовать надо быстрее и конкретнее, Сергей Кужугетович. И это касается не только Ирана. В противном случае наши "партнеры" так и будут продолжать нам руки выкручивать.
  2. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 08:42
    -1
    Ну вот теперь армяне хлебнут с этим Пашиняном.
    Они хотели Николу, они его получили в президенты.
    А бонус им от Пашиняна - очередная война с Азербайджаном.
    Любой президент СНГ (да и не только), который "любит" США, рано или поздно приводит свою страну к войне!
    Кстати на нашего гаранта - государя - надежу посмотрите.
    22 года называл США "наши партнеры", ну и как результат - война с Украиной!
  3. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 08:43
    +1
    Следующим шагом Пашиняна будет обвинение российских миротворцев в бездействии. А затем и наиравливание всяких "активистов" на российскую военную базу в Гюмри с требованием вывода ее с территории Армении.
  4. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 08:43
    +1
    Все армяне в Москве бордюры меняют- новые на еще новее. Или на строительных рынках торгуют. Они заняты, а вы тут с каким-то Карабахом лезете. Им Армения то не нужна, не то что Карабах.
  5. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 08:44
    0
    Следующим шагом Пашиняна будет обвинение российских миротворцев в бездействии. А затем и натравливание всяких "активистов" на российскую военную базу в Гюмри с требованием вывода ее с территории Армении.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:44
    0
    ""Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна""
    Это один митинг. Второй, который у нашего посольства, обвиняет Путина во всех бедах Армении с неолита включительно. Видео просто роскошное с двухмикрофонным оратором. Гордость ереванских армян открытого общества.