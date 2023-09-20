В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике второй день продолжается начатая Азербайджаном военная операция. Войска Азербайджана обстреливают регион из артиллерии и РСЗО, наносят удары с помощью беспилотников.
Утром власти непризнанного Карабаха обновили информацию по количеству погибших после начала военной операции Азербайджана. Они сообщают о гибели 27 человек, в том числе 7 мирных жителей. Другие двадцать человек – очевидно карабахские военные.
В Степанакерте множество следов от азербайджанских ударов, повреждены жилые дома и гражданские автомобили. Но нанесение ударов азербайджанская армия не прекращает. Фактически территория НКР находится под непрекращающимся огнем, можно прогнозировать, что после завершения ударов на территорию непризнанной республики войдут сухопутные подразделения азербайджанской армии для проведения зачистки и взятия под контроль основных объектов.
Азербайджан заявляет об успехе военной операции и утверждает, что требует капитуляции властей непризнанной НКР. Только в этом случае военная операция будет прекращена, что подтвердил государственному секретарю США Энтони Блинкену президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Тем временем, в Ереване продолжаются массовые беспорядки. Около 35 человек были задержаны полицией. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, который фактически отказался вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. Западные страны пока тоже не демонстрируют активного желания вмешиваться в сложившуюся ситуацию.