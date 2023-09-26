Непримиримый враг испанцев Франсуа Олоне

Из Франции в Вест-Индию



Франсуа Олоне

«Я исполнил ваш приказ и не пощадил пленных, коими оказались ваши люди. В следующий раз, надеюсь, вы сами попадетесь мне в руки».

Захват Маракайбо и Гибралтара



Олоне на почтовой марке

Последние походы и смерть

«Когда тот сказал, что никаких дорог не знает, Олоне подвел его к остальным пленникам и задал им тот же вопрос. Однако и те ответили, что никакого пути не знают. Олоне страшно разъярился, разрубил одному из пленников грудь саблей, вырвал сердце и, показав это сердце пленникам, сказал: «Если вы мне не покажете другой дороги, я сделаю с вами то же самое».



Олоне допрашивает и казнит испанских пленников. Гравюра из книги Эксквемелина



Гибель Олоне. Изображение на французской открытке