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Генштаб ВСУ сообщает об усилении фланговых атак ВС РФ в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки

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Генштаб ВСУ сообщает об усилении фланговых атак ВС РФ в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки

Российские войска не только продолжают удерживать активную оборону, но и сами атакуют неприятеля, в том числе в направлении ранее утраченных позиций. Таковыми более всего считается участок фронта на Ореховском направлении, где ранее ВСУ сумели вклиниться в нашу оборону. Однако существенно продвинуться вперед и растянуть фланги украинским формированиям на этом участке не удается.


Более того, в последние дни уже наши десантники атакуют позиции врага с флангов, что в случае успеха может привести к «замыканию котла» и последующему уничтожению группировки ВСУ в этом секторе. А ведь в Киеве уже успели преподнести, в том числе своим западным кураторам, «прорыв линии обороны» ВС РФ в районе Работино чуть ли не как самый величайший успех всей летней наступательной кампании ВСУ.

Явно будучи в замешательстве, Генштаб ВСУ в последние несколько дней вообще ничего не сообщал о ситуации на Ореховском направлении и южном фронте, к которому украинское командование относит район Бахмута (Артемовска), называя его Мелитопольским направлением, и Донецкий участок. Первые сообщения, подтверждающие контратаки ВС РФ в районе Работино, киевское командование сделало во вчерашней оперативной сводке.



Сегодня спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев подтвердил усиление фланговых атак ВС РФ с целью отбить ранее утраченные позиции в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки на Ореховском направлении. Естественно, по заявлению Ковалева, украинская армия «отбивает все атаки российских штурмовиков», тем самым «истощая» силы ВС РФ.

Не очень оптимистично, но с привычной долей победных реляций, спикер украинского Генштаба обрисовал оперативную обстановку и в районе Артемовска. Киевская пропаганда продолжает утверждать, что контролирует Андреевку на южном бахмутском фланге, которую «россияне пытаются безуспешно отбить». Кроме того, отчитался Ковалев, ВС РФ атакуют и севернее Артемовска — в районе Ягодного. Естественно, ВСУ и здесь «держат успешную оборону».



Между тем, инициатива перешла в руки российских военных и на другом остающимся очень горячим последние месяцы направлении Запорожского фронта — так называемом Времевском выступе на стыке ДНР и Запорожской области. На этом участке ВСУ тоже в ходе контрнаступления добились некоторого успеха. Однако, как сообщил сегодня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, наши выбили противника с окраин Старомайорского в Донецкой Республике.

Под населенным пунктом Старомайорское произошло, по сути, отступление ВСУ, они бежали с окраин этого населенного пункта, где пытались закрепиться долгое время

— приводят слова Рогова российские СМИ.

Политик отметил, что благодаря героизму российских воинов враг не сумел продвинуться на этом участке и оставил ранее занятые позиции. Хотя, подчеркнул Рогов, киевская пропаганда успела неоднократно отчитаться, что ВСУ там успешно наступают и скоро выйдут к Азовскому морю, до которого по прямой чуть менее ста километров.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:09
    +2
    Бои идут на встречных курсах, результаты есть и у нас и у ВСУ, Один прорыв или одна ошибка и ситуация поменяется в корне.
    1. Ратник_II_разряда
      Ратник_II_разряда Сегодня, 15:14
      0
      "Один прорыв или одна ошибка и ситуация поменяется в корне." — прямо как в шахматах.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:13
    +3
    ВСУ утром придумало о нашем наступлении с флангов ,к вечеру скажут что отбились. У зелебобика будет радость в ООН ,на весь мир будет трубить о " победе" ,находясь в засаде у туалетов для всех гендерных полов.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:31
    +3
    может привести к «замыканию котла» и последующему уничтожению группировки ВСУ в этом секторе
    Конечно хочется, чтобы так и произошло. Удачи нашим ребятам и минимальных потерь.
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 13:41
    0
    Судя по карте до окружения там далеко. Если соображалка у всушников не атрофировалась, сбегут, горлышко широкое. Но то, что
    инициатива перешла в руки российских военных
    радует безмерно. Ибо это предверие успеха.
  5. РусГр
    РусГр Сегодня, 13:49
    0
    Да уж... там масштаб линии-то десятки км, а не фаз-выступ Курской дуги. В ВОВ, этот котелок, сравняли и перепахали бы авиацией и артиллерией. Днями бомбардировщики волна за волной, эскадрильи непрерывно сыпали бомбы, для прорыва участка, просто равнялось всë. И где эта поддержка пехоте?
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 14:03
      +2
      В ВОВ, этот котелок, сравняли и перепахали бы авиацией и артиллерией.

      Ну тогда бомбы были другие. и артиллерия тоже другой.
      А сейчас всем высокоточное оружие подавай, только глупый вопрос зачем????
      Старый СМЕРЧ точно не хуже нового Торнадо-С.
      Кассетный боеприпас или дистанционное минирование. очень сильно бы осложнило доставку БК и продовольствия на передок.