Под населенным пунктом Старомайорское произошло, по сути, отступление ВСУ, они бежали с окраин этого населенного пункта, где пытались закрепиться долгое время

Российские войска не только продолжают удерживать активную оборону, но и сами атакуют неприятеля, в том числе в направлении ранее утраченных позиций. Таковыми более всего считается участок фронта на Ореховском направлении, где ранее ВСУ сумели вклиниться в нашу оборону. Однако существенно продвинуться вперед и растянуть фланги украинским формированиям на этом участке не удается.Более того, в последние дни уже наши десантники атакуют позиции врага с флангов, что в случае успеха может привести к «замыканию котла» и последующему уничтожению группировки ВСУ в этом секторе. А ведь в Киеве уже успели преподнести, в том числе своим западным кураторам, «прорыв линии обороны» ВС РФ в районе Работино чуть ли не как самый величайший успех всей летней наступательной кампании ВСУ.Явно будучи в замешательстве, Генштаб ВСУ в последние несколько дней вообще ничего не сообщал о ситуации на Ореховском направлении и южном фронте, к которому украинское командование относит район Бахмута (Артемовска), называя его Мелитопольским направлением, и Донецкий участок. Первые сообщения, подтверждающие контратаки ВС РФ в районе Работино, киевское командование сделало во вчерашней оперативной сводке.Сегодня спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев подтвердил усиление фланговых атак ВС РФ с целью отбить ранее утраченные позиции в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки на Ореховском направлении. Естественно, по заявлению Ковалева, украинская армия «отбивает все атаки российских штурмовиков», тем самым «истощая» силы ВС РФ.Не очень оптимистично, но с привычной долей победных реляций, спикер украинского Генштаба обрисовал оперативную обстановку и в районе Артемовска. Киевская пропаганда продолжает утверждать, что контролирует Андреевку на южном бахмутском фланге, которую «россияне пытаются безуспешно отбить». Кроме того, отчитался Ковалев, ВС РФ атакуют и севернее Артемовска — в районе Ягодного. Естественно, ВСУ и здесь «держат успешную оборону».Между тем, инициатива перешла в руки российских военных и на другом остающимся очень горячим последние месяцы направлении Запорожского фронта — так называемом Времевском выступе на стыке ДНР и Запорожской области. На этом участке ВСУ тоже в ходе контрнаступления добились некоторого успеха. Однако, как сообщил сегодня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, наши выбили противника с окраин Старомайорского в Донецкой Республике.— приводят слова Рогова российские СМИ.Политик отметил, что благодаря героизму российских воинов враг не сумел продвинуться на этом участке и оставил ранее занятые позиции. Хотя, подчеркнул Рогов, киевская пропаганда успела неоднократно отчитаться, что ВСУ там успешно наступают и скоро выйдут к Азовскому морю, до которого по прямой чуть менее ста километров.