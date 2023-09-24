Итальянский авиаконструктор и пионер авиации Джованни Капрони и его вклад в развитие авиастроения

Первые проекты Джованни Капрони

«Авиация – это еще не средство передвижения в общем употреблении, а военное средство, применение которого становится все более и более убедительным...; вот почему она имеет государство в качестве своего единственного и главного заказчика... Зависимость в мирное или военное время, прямо или косвенно, от иностранных государств [представляет собой] неизбежную опасность того, что военное средство, имеющее столь большое моральное и материальное значение, будет уменьшено или лишено ценности...; именно поведение [государства] в конечном счете регулирует и направляет производство» [3],

Применение самолетов Капрони во время Первой мировой войны

Развитие авиационной промышленности в Италии в межвоенный период и предприятия Caproni

Военные разработки Джованни Капрони во время Второй мировой войны и ликвидация компании Caproni

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[1]. Mario Barsali: Caproni, Giovanni Battista. Dizionario Biografico degli Italiani (DBI). Band 19: Cappi–Cardona. Istituto della Enciclopedia Italiana, Rome 1976.

[2]. R. Abate, G. Alegi, G. Apostolo – Aeroplani Caproni: Gianni Caproni and His Aircraft, 1910–1983, – Museo Caproni, 1992.

[3]. Цитата по: Giovanni Celoria, Tre anni di aviazione nella brughiera di Somma Lombardo (5 aprile 1910 – 5 aprile 1913), Milano, Stab. Tip. Unione Cooperativa, 1913.

[4]. Igino Mencarelli, Nell'ufficio di Roosevelt un ritratto di Caproni, in Historia, n 118, settembre 1967.

[5]. Дьяконова П.Г. Контакты Советского Союза и Италии в области авиации в 1922-1938 гг. / П.Г. Дьяконова // Международные отношения. 2018. № 1. – С. 123-137.

[6]. E. Collotti, L'amministr. tedesca dell'Italia occupata, 1943-45, Milano 1963.

[7]. Francesca Fauri. The Italian State's Active Support for the Aeronautical Industry: The Case of the Caproni Group, 1910–1951, Business History Review, 2021, vol. 95, issue 2, 219-247

[8]. Igino Mencarelli, Nell'ufficio di Roosevelt un ritratto di Caproni, in Historia, n 118, settembre 1967.