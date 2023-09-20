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CNN: Возможно, за ударами дронов по ополчению в Судане стоят украинские спецслужбы

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CNN: Возможно, за ударами дронов по ополчению в Судане стоят украинские спецслужбы

Африканский континент становится все неспокойнее. То тут, то там происходят военные перевороты и вооруженные столкновения. Одной из неспокойных стран здесь уже многие годы является Судан.


Ранее ряд СМИ сообщал об ударах беспилотников по отрядам суданского ополчения. А американский телеканал CNN распространил информацию, что за этой атакой могут стоять спецслужбы Украины. Телеканал отмечает, что суданские отряды, по которым были нанесены удары, поддерживаются российской ЧВК «Вагнер».

По словам неназванного украинского источника, на который ссылается CNN, эта атака была не характерна для суданских военных и очевидно, что действовал кто-то извне.

Напомним, что с апреля 2023 года в Судане периодически идет вооруженная борьба между армией во главе с ее командующим Абдель Фаттах Аль-Бурханом и отрядами военизированной организации «Силы быстрого реагирования» (RSF), возглавляемой Мухаммадом Хамданом Дагло, которые называют также ополчением. На Западе считают, что RSF поддерживается «Вагнером».

По данным телеканала, произошла целая серия атак на RSF. В CNN не стали точно утверждать, что за атакой стоит Киев, но дали понять, что на это косвенно указывает то, что дроны атаковали в «украинском стиле» и кроме того, на контроллере дрона был виден украинский текст.
Использованы фотографии:
www.bssnews.net
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16 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 13:22
    +4
    Оказывается не только на русских вешают всех собак, а то русские везде и во всём виноваты. Так теперь и укропов в подобном можно обвинять.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:33
      -10
      Они обещали очистить Африку от русских - выполняют.
      А Вагнера больше нет.
      1. Paul Zewike
        Paul Zewike Сегодня, 13:42
        +1
        Что за писк из-под плинтуса? Комментарий короткий.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 14:00
          +4
          Это часть попытки повесить на Киев диверсию на Северном Потоке.
          Если удастся убедить всех про киевский след в Судане - будет проще с Северными Потоками.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 14:18
            +2
            Цитата: Shurik70
            Это часть попытки повесить на Киев диверсию на Северном Потоке....

            Всё, что происходит против России --- всё на деньги и указивки США.
            У укропов для себя нет средств, а тут на мировую арены вылезли, штатников прикрывают.
  2. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 13:22
    +6
    Теперь везде будут подсовывать Украину, что бы свои проделки завуалировать...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:24
    +2
    В судане базировалась одна украинская авиакомпания для торговли оружием.Большинсво их самолётов было спалено в первые часы " междусобойчика".Надписи на " мове" это не украинский след.Информвция для всех : Судан это междусобойчик армии и частной армии.Никакого третьего лица там нет - ополчения например.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:26
    +2
    В CNN не стали точно утверждать, что за атакой стоит Киев, но дали понять
     А что Украина в Судане делает?Нефть ищет? smile
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:35
      -5
      Выгоняет оттуда русских. Не удивлюсь, если они отметятся и в Сирии.
      Остановить их мог только Пригожин.
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 13:41
        0
        Не удивлюсь, если они отметятся и в Сирии.
         Коим образом? Начнут турок из Идлиба изгонять или отжимать у американцев "земляничные (нефтяные) поляны" сирийского Курдистана или подводный украинский флот российские базы атакует? smile
        1. Aken
          Aken Сегодня, 13:46
          -4
          Нет. Начнут прячась за оппозицию обстреливать дронами наши базы.
          Опыт у них накоплен огромный. Эрдоган их через свою территорию пропустит.
    2. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:28
    +1
    CNN распространил информацию, что за этой атакой могут стоять спецслужбы Украины... дроны атаковали в «украинском стиле» и кроме того, на контроллере дрона был виден украинский текст.
    Как все гладенько: и стиль и контролеры с мовой. Украина прямо всемогущая и "Северные потоки" взрывает и в Африке успевает, вот только у себя не все ладится с "контрнаступом". А почему бы спецслужбам Сша или их союзникам не нанести удар под чужим флагом?
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 13:42
      0
      А почему бы спецслужбам Сша или их союзникам не нанести удар под чужим флагом?
      А почему бы и нет.Уж больно реакция быстрая-Украина
  6. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 13:29
    +3
    Возможно, за ударами дронов по ополчению в Судане стоят украинские спецслужбы

    Да-да,это те самые спецслужбы, которые ещё Северные потоки взорвали wassat
  7. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 13:59
    0
    так они ещё и в судане... сразу на двух "свадьбах" скачут... теперь понятно, почему контрнаступ застрял. а если серьёзно, на украине кого только нет, бла могут управлять как сами всу, так и спецслужбы натовских стран, если тактика успешная, её копируют другие - всё просто. а cnn давно перестал быть серьёзным источником информации
  8. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 14:27
    0
    что за этой атакой могут стоять спецслужбы Украины
    Ну что за бред. Делают из украинских спецслужб нечто мирового масштаба. Вся их деятельность, это быть обслугой и прикрытием для британцев и американцев.