CNN: Возможно, за ударами дронов по ополчению в Судане стоят украинские спецслужбы

Африканский континент становится все неспокойнее. То тут, то там происходят военные перевороты и вооруженные столкновения. Одной из неспокойных стран здесь уже многие годы является Судан.
Ранее ряд СМИ сообщал об ударах беспилотников по отрядам суданского ополчения. А американский телеканал CNN распространил информацию, что за этой атакой могут стоять спецслужбы Украины. Телеканал отмечает, что суданские отряды, по которым были нанесены удары, поддерживаются российской ЧВК «Вагнер».
По словам неназванного украинского источника, на который ссылается CNN, эта атака была не характерна для суданских военных и очевидно, что действовал кто-то извне.
Напомним, что с апреля 2023 года в Судане периодически идет вооруженная борьба между армией во главе с ее командующим Абдель Фаттах Аль-Бурханом и отрядами военизированной организации «Силы быстрого реагирования» (RSF), возглавляемой Мухаммадом Хамданом Дагло, которые называют также ополчением. На Западе считают, что RSF поддерживается «Вагнером».
По данным телеканала, произошла целая серия атак на RSF. В CNN не стали точно утверждать, что за атакой стоит Киев, но дали понять, что на это косвенно указывает то, что дроны атаковали в «украинском стиле» и кроме того, на контроллере дрона был виден украинский текст.