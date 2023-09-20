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Власти Армении не отдали приказ о прекращении совместных военных учений с США даже в момент принятия Степанакертом условий Баку

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Власти Армении не отдали приказ о прекращении совместных военных учений с США даже в момент принятия Степанакертом условий Баку

На фоне известий о том, что Степанакерт фактически принял условия Баку, и о том, что президент Азербайджана готовится принять капитуляцию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, откровенно странной выглядят новости о том, что продолжаются совместные с американским военным контингентом учения армянской армии.


Напомним, что анонсированы они были за несколько недель до начала армией Азербайджана военной операции в НКР. И не были прекращены даже в тот момент, когда Азербайджан начал активные боевые действия и выдвинул ультиматум. Премьер Пашинян, в отношении которого теперь в самой Армении предлагают принять документ о присвоении звания «Герой Азербайджана», несколько раз заявлял о том, что армянская армия в боях против ВС Азербайджана принимать участие не будет.

В связи с этим возникает вопрос, для каких целей Армения вообще начала совместные с американцами военные учения на своей территории.

Выдвигаются несколько гипотез военными экспертами. В частности, по одной из версий, США настояли на «совместных учениях», чтобы армянская армия, поняв, что приказа о защите Арцаха от премьера не будет, не устроила переворот с отстранением Пашиняна от власти. По другой же версии, наоборот, теперь, на фоне многочисленных акций протеста в Ереване, Пашиняна могут, что называется, «снести», объявить «пророссийским», а на его место продвинуть отъявленного радикала, который будет твердить, что всё с Карабахом случилось вследствие того, что «недостаточно дружили с НАТО и США». В любом случае Вашингтон постарается выжать для себя всё из ситуации, в первую очередь – попытается добиться политического и экономического отдаления Армении от России.

Учения на базе учебного центра Зар завершаются лишь сегодня. Американские военнослужащие по-прежнему находятся на территории Армении.
Использованы фотографии:
Минобороны Армении
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23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:00
    +6
    Власти Армении не отдали приказ о прекращении совместных военных учений с США даже в момент принятия Степанакертом условий Баку —

    ***
    — На этих "учениях" приказы отдают не они ...
    ***
    1. Комментарий был удален.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 13:35
      +1
      Перефразируя Т.Г Шевченко:
      "Доборолась Армения до самого края.
      Хуже тюрков свои внуки ее распинают"...
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:44
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — На этих "учениях" приказы отдают не они ...

      В связи с этим возникает вопрос, для каких целей Армения вообще начала совместные с американцами военные учения на своей территории.

      Пашинян активно учится играть членом на рояле переживает, что Зеленский открутил у Америки такие деньги? Тоже хочет попробовать свой гешефт поиметь? Он ещё не досмотрел до конца хоррор-комедию с Кровавым Клоуном в роли "героя, отдавшего жизнь за незалежность Украины". Были бы мозги - досмотрел бы, подумал, а тогда и решал бы.

      Премьер Пашинян, в отношении которого теперь в самой Армении предлагают принять документ о присвоении звания «Герой Азербайджана»
      Вселяет надежду, что не все мозги ещё армяне по своим Майданам проскакали.
      Бригада моих армян-штукатуров ("гвардейцы", одна из опор фирмы) неделю ни о чём цензурно говорить не может, потому что все разговоры про Пашиняна. А у каждого там, в Армении, только ближайшей родни столько, сколько я по всем документам пятиюродных племянников не насобираю.
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 13:03
    0
    Пашинян не мог открыто сказать что мы поддержим армию Карабаха. Это значит он обьявляет войну Азербайджану и не смог бы открестится тем что мол в Карабахе это армяне откуда то из другой планеты. . А в Карабахе те же армянские солдаты, с гражданством армении. Не продал он Карабах, он его проиграл. Как и на дипломатической арене, так и на военном поле. Всё территория Азербайджана востановлено. Теперь коридор в Нахичевань. Я думаю скоро Пашиняна убьют.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:26
      -1
      А это, вопрос коридора, уже ИМХО торг будет между Азербайджаном с США и ЕС.
      Кстати, а к озеру Севан вашим получилось выйти?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:04
    0
    Бинго, матрасникам можно аплодировать стоя, даже здесь не обошлось - все под контролем дипломатии (2,5 тыс. работников дипмиссии) и армии (85 чел.). Красиво. Все началось и закончилось - под контролем (мы внимательно следим).
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:05
    0
    Просто "дружба" с США важнее чем какой-то там регион который Армения не сподобилась признать
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:08
    -1
    Американские военнослужащие по-прежнему находятся на территории Армении.
     Армении,можно смело в НАТО вступать,проблем территориальных нет,кстати у Азербайджана тоже.Проблемы,остались у Грузии:Абхазия и Ю.Осетия. В скором времени,России,придется помахать на прощание платочком,Закавказью.Или оно нам помашет.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:09
    0
    Власти Армении не отдали приказ о прекращении совместных военных учений с США даже в момент принятия Степанакертом условий Баку
    торгаши, что с них взять?!
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:09
    +1
    Я не люблю англицизмов, но в этой ситуации просто не могу не воспользоваться модным молодёжным англицизмом ЛУЗЕР - хронический неудачник, вредящий себе своими же действиями. В русском языке ближайший аналог - тютя, но его коннотация всё же более мягкая - тютя себе вредит бездействием. Так вот Пашинян - ЛУЗЕР. Уже сегодня вечером над ним будет смеяться всё человечество. Интересно, добровольно отдаваясь в рабство америкосам он именно этой известности хотел?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:14
      0
      Вождь Бармалеев, ну видать ништяки и плюшки которые посулил Вашингтон перевесили цену Арцаха-Карабаха.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:15
    +2
    Пашинян давно вычеркнул из своего рабочего блокнота Нагорный Карабах. А учения с Сша это святое, что невозможно прекратить ни при каких обстоятельствах. Судя по всему еще один американский форпост вырисовывается.
    Вашингтон постарается выжать для себя всё из ситуации
    В этом даже сомневаться не стоит. Выжмет и до капельки. Не исключено, что скоро могут начаться протесты "патриотических армян" у ворот российской базы.
  9. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:16
    0
    Интересно что Макрон, ГЛАВНЫЙ дружбан Пашиняна молчит(или я чего пропустил).
    1. alystan
      alystan Сегодня, 13:46
      0
      Читайте мировые новости, там об этом уже написано.
  10. VicVic
    VicVic Сегодня, 13:28
    +1
    Несмотря на увязку автором заметки присутствия нескольких амерских солдат с вариантами развития событий, непонятно, как одно можкт быть связано с другим. Указанные возможные варианты развития событий могут произойти и без этих американских солдат с учений.
  11. alystan
    alystan Сегодня, 13:46
    0
    На фото все участники учений. Что они могут изменить в НКО?
    Тем более, что армяне там потеряли, если даже не признали Нагорный Карабах.
    Единственное что они сделали, назвали его на свой лад.
  12. Million
    Million Сегодня, 13:47
    0
    В связи с этим возникает вопрос, для каких целей Армения вообще начала совместные с американцами военные учения на своей территории.

    Чтобы насолить России,вот для чего.
  13. Born
    Born Сегодня, 13:47
    +2
    Армения решает свою проблему с Карабахом и теперь может вступать хоть в НАТО, хоть в ЕС, хоть куда. Россия теряет союзника, собственно Армении мы больше не нужны если будут какие-то серьезные договоренности с США и ЕС достигнуты о размещении баз и тд. Так что теряет ли что-то Армения большой вопрос.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 14:12
      0
      Очевидно что потом вопрос станет на счёт одкб. Тут уже англосаксы подсуетятся.
    2. svarog77
      svarog77 Сегодня, 14:16
      0
      Армения уже вступила, но не в нату и не в ес, а в большую лепешку...
  14. д0брый
    д0брый Сегодня, 14:34
    0
    Учения там для галочки, не более чем политическое заявление. Пашинян продолжает попытки слить страну под запад и сдает Карабах, с этим все понятно. Остается один вопрос, простят ли ему армяне карабах и как скоро не простят.
  15. д0брый
    д0брый Сегодня, 14:34
    0
    Учения там для галочки, не более чем политическое заявление. Пашинян продолжает попытки слить страну под запад и сдает Карабах, с этим все понятно. Остается один вопрос, простят ли ему армяне карабах и как скоро не простят.
  16. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 15:03
    0
    "...возникает вопрос, для каких целей Армения вообще начала совместные с американцами военные учения на своей территории."
    Если автор материала спрашивает у читателей, то читатели погуглив ответят автору словами МО Армении:
    "В ходе учений будут отработаны действия по обеспечению стабилизации между конфликтующими сторонами путем выполнения миротворческих задач. Цель учений - повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира", - заявили в Минобороны Армении."
    Хотелось бы сказать Минобороны Армении: "пора применить на практике полученный "колоссальный" опыт и показать всем "где раки зимуют". Но по ходу уже поздно и не актуально...
    Так сказать: с кем поведешься - так тебе и надо! Это своеобразный мем на известную пословицу " с кем поведешься- от того и наберешься". Только неизвестно чего наберешься: опыта, или блох...