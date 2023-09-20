Власти Армении не отдали приказ о прекращении совместных военных учений с США даже в момент принятия Степанакертом условий Баку

На фоне известий о том, что Степанакерт фактически принял условия Баку, и о том, что президент Азербайджана готовится принять капитуляцию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, откровенно странной выглядят новости о том, что продолжаются совместные с американским военным контингентом учения армянской армии.
Напомним, что анонсированы они были за несколько недель до начала армией Азербайджана военной операции в НКР. И не были прекращены даже в тот момент, когда Азербайджан начал активные боевые действия и выдвинул ультиматум. Премьер Пашинян, в отношении которого теперь в самой Армении предлагают принять документ о присвоении звания «Герой Азербайджана», несколько раз заявлял о том, что армянская армия в боях против ВС Азербайджана принимать участие не будет.
В связи с этим возникает вопрос, для каких целей Армения вообще начала совместные с американцами военные учения на своей территории.
Выдвигаются несколько гипотез военными экспертами. В частности, по одной из версий, США настояли на «совместных учениях», чтобы армянская армия, поняв, что приказа о защите Арцаха от премьера не будет, не устроила переворот с отстранением Пашиняна от власти. По другой же версии, наоборот, теперь, на фоне многочисленных акций протеста в Ереване, Пашиняна могут, что называется, «снести», объявить «пророссийским», а на его место продвинуть отъявленного радикала, который будет твердить, что всё с Карабахом случилось вследствие того, что «недостаточно дружили с НАТО и США». В любом случае Вашингтон постарается выжать для себя всё из ситуации, в первую очередь – попытается добиться политического и экономического отдаления Армении от России.
Учения на базе учебного центра Зар завершаются лишь сегодня. Американские военнослужащие по-прежнему находятся на территории Армении.