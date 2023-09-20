Находящемуся с визитом в Иране Шойгу показали стоящие на вооружении КСИР новые ракеты и беспилотники

Находящемуся с визитом в Иране министру обороны России Сергею Шойгу показали достижения иранских разработчиков вооружений, в том числе и ракеты с беспилотниками. Глава военного ведомства побывал на военной выставке в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Шойгу посетил выставку аэрокосмических сил (АКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, где были выставлены последние разработки в области вооружений. Как сообщается, российскому министру показали новые ракеты, в том числе баллистические средней и большей дальности, тактические ракетные комплексы, новые беспилотники и средства противовоздушной обороны. Все иранской разработки.
На развернутой в Тегеране выставке вооружения и военной техники КСИР представлены достижения аэрокосмической промышленности Ирана. Здесь показаны новейшие образцы иранских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), ракетное оружие, стоящее на вооружении аэрокосмических сил республики
- говорится в сообщении.
Показали Шойгу и трофейные американские беспилотники, которых у Ирана за время противостояния с американцами накопилось действительно много.
Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу во главе российской делегации прибыл в Тегеран, где уже провел переговоры с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани по вопросам, интересующим обе стороны. Подробности не сообщаются. На Западе внимательно следят за визитом главы российского оборонного ведомства в Иран ожидая, что стороны могут подписать контракты на поставку вооружений. Особенно Запад пугает возможная поставка иранских ракет и беспилотников России для применения на Украине.