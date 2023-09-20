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Находящемуся с визитом в Иране Шойгу показали стоящие на вооружении КСИР новые ракеты и беспилотники

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Находящемуся с визитом в Иране Шойгу показали стоящие на вооружении КСИР новые ракеты и беспилотники

Находящемуся с визитом в Иране министру обороны России Сергею Шойгу показали достижения иранских разработчиков вооружений, в том числе и ракеты с беспилотниками. Глава военного ведомства побывал на военной выставке в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.


Шойгу посетил выставку аэрокосмических сил (АКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, где были выставлены последние разработки в области вооружений. Как сообщается, российскому министру показали новые ракеты, в том числе баллистические средней и большей дальности, тактические ракетные комплексы, новые беспилотники и средства противовоздушной обороны. Все иранской разработки.

На развернутой в Тегеране выставке вооружения и военной техники КСИР представлены достижения аэрокосмической промышленности Ирана. Здесь показаны новейшие образцы иранских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), ракетное оружие, стоящее на вооружении аэрокосмических сил республики

- говорится в сообщении.

Показали Шойгу и трофейные американские беспилотники, которых у Ирана за время противостояния с американцами накопилось действительно много.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу во главе российской делегации прибыл в Тегеран, где уже провел переговоры с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани по вопросам, интересующим обе стороны. Подробности не сообщаются. На Западе внимательно следят за визитом главы российского оборонного ведомства в Иран ожидая, что стороны могут подписать контракты на поставку вооружений. Особенно Запад пугает возможная поставка иранских ракет и беспилотников России для применения на Украине.
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:06
    +2
    Ну сейчас начнётся, уж Запад поистерит.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:49
      -1
      Цитата: Ропот 55
      Ну сейчас начнётся, уж Запад поистерит.

      Бедный Запад. crying
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:10
    +2
    Находящемуся с визитом в Иране Шойгу показали стоящие на вооружении КСИР новые ракеты и беспилотники
    На предмет приобретения
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:20
    +2
    С Кореи снаряды, от персов ракеты и БПЛА, уж молчу сколько всего с Поднебесной уже идёт. А то получается им вся Европа а к нам ничего, так не пойдет:)
  4. РусГр
    РусГр Сегодня, 13:33
    0
    Хотелось бы вместе с поставками современных средств поражения и у нас развернуть их производство, в огромном количестве.
  5. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:27
    0
    да, столько воровать... только хах.лы могут
    а теперь - побираемся, по миру