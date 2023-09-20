Депутат Госдумы: В 2024 году начнется призыв в армию по новым правилам

Призыв в российскую армию по новым правилам (с расширением интервала призывного возраста) начнется уже в 2024 году. При этом обеспечение создания электронного реестра повесток и призывников, а также ввод предусмотренных законодательством ограничительных мер для уклонистов напрямую зависит от властей конкретного региона и продолжается неравномерно.
Как заявил председатель комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов в интервью изданию "Парламентская газета", значительная часть изменений в законодательстве, касающихся призыва на военную службу, вступают в силу только в следующем, 2024 году. В некоторых регионах уже внедрены все необходимые для обеспечения цифровизации реестра призывников мощности и технологии, а в некоторых необходимо их внедрять практически с нуля. В настоящее время общий процесс цифровизации процесса призыва находится на стадии, близкой к завершающей.
Исходя из этого, Картаполов предположил, что по новым правилам будет проходить призыв в ВС РФ ближайшей весной. При этом полный переход армии на контрактную систему в Госдуме считают нецелесообразным. В любом случае необходимо иметь мобилизационный резерв, который можно было бы задействовать в случае возникновения каких-либо угроз.
Дискуссионным остается вопрос соотношения в армии количества срочников и контрактников. По мнению Картаполова, этот фактор должен напрямую зависеть от рода войск. Таким образом, например в Воздушно-космических силах процентное соотношение числа контрактников должно быть высоким, потому что это сложный вид деятельности, требующий высокой квалификации и мотивированности. А, например, специфика мотострелковых подразделений позволяет набирать туда большее число срочников.