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Депутат Госдумы: В 2024 году начнется призыв в армию по новым правилам

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Депутат Госдумы: В 2024 году начнется призыв в армию по новым правилам

Призыв в российскую армию по новым правилам (с расширением интервала призывного возраста) начнется уже в 2024 году. При этом обеспечение создания электронного реестра повесток и призывников, а также ввод предусмотренных законодательством ограничительных мер для уклонистов напрямую зависит от властей конкретного региона и продолжается неравномерно.


Как заявил председатель комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов в интервью изданию "Парламентская газета", значительная часть изменений в законодательстве, касающихся призыва на военную службу, вступают в силу только в следующем, 2024 году. В некоторых регионах уже внедрены все необходимые для обеспечения цифровизации реестра призывников мощности и технологии, а в некоторых необходимо их внедрять практически с нуля. В настоящее время общий процесс цифровизации процесса призыва находится на стадии, близкой к завершающей.

Исходя из этого, Картаполов предположил, что по новым правилам будет проходить призыв в ВС РФ ближайшей весной. При этом полный переход армии на контрактную систему в Госдуме считают нецелесообразным. В любом случае необходимо иметь мобилизационный резерв, который можно было бы задействовать в случае возникновения каких-либо угроз.

Дискуссионным остается вопрос соотношения в армии количества срочников и контрактников. По мнению Картаполова, этот фактор должен напрямую зависеть от рода войск. Таким образом, например в Воздушно-космических силах процентное соотношение числа контрактников должно быть высоким, потому что это сложный вид деятельности, требующий высокой квалификации и мотивированности. А, например, специфика мотострелковых подразделений позволяет набирать туда большее число срочников.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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15 комментариев
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  1. osp
    osp Сегодня, 13:23
    +2
    Ну так в ВКС должно быть высоким процентное соотношение офицеров и прапорщиков!
    Именно их, а не контрактников.
    Ведь последние это вчерашние срочники.

    Тогда по меньше будут самолеты падать и выстреливать их катапультные кресла на стоянках при регламентных работах.
    Такие случаи уже бывали на одной из крымских авиабаз. Там то кресла выстреливали , то ракеты в ворота ангара самопроизвольно
    запускались.

    Все потому что сказываются последствия реформ Сердюкова.
    Его погром военного образования, средних авиационно-технических училищ что готовило тех-самых технарей среднего уровня.
    Его погром военных кафедр в ВУЗах где готовились специалисты по радиоэлектронному оборудованию в авиации.
    1. Зуек
      Зуек Сегодня, 15:15
      0
      Контрактники - это профессиональные военные. Они могут иметь разные звания, занимать разные должности и обладать разной квалификацией. С этой точки зрения всё верно - в ВКС контрактных (профессиональных) военных больше.
      Все потому что сказываются последствия реформ Сердюкова.
      Его погром военного образования, средних авиационно-технических училищ что готовило тех-самых технарей среднего уровня.

      Реформа Сердюкова заключалась в одном - сократить число, как армии вообще, так и образовательной системы ВС. Ни методика, ни принципы обучения не менялись! Сердюкову многое можно предъявить, но уж точно не развал военного образования в плане качества
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:26
    0
    То значит кричали что уйдем от призывной системы, теперь её развивают. Зачем нужны призывники? Красить бордюры и лужи совком черпать? Я никак не понимаю, как может человек добросовестно что то выполнять, когда его (в большинстве случаев) по сути насильно гонят?! Видел как в частях ребята себя ведут, как к чему относятся. Единицы хотели служить, так они и перешли на контракт, а остальные по сути просто гробят военное имущество.
    1. osp
      osp Сегодня, 13:30
      0
      Так нужно чтобы больше офицеров и прапорщиков, да и школу профессиональных сержантов-ротных командиров уже давно надо было создавать.
      А то говорят про это уже лет 20, воз и ныне там.

      И да, в отличии от советского времени идут в России служить призывники как правило вообще безо всякой подготовки.
      И служат год вместо двух.
      А на флоте служили раньше 3 года. Теперь год.
      Естественно все это сказывается на боеспособности войск.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:36
        0
        школу профессиональных сержантов-ротных командиров уже давно надо было создавать.
        Извините, но вы не правильно сформулировали. Наверное все таки сержантов - командиров младшего звена.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:38
      +8
      Вадим С hi, армия контрактная себя тоже показала, не скажите сколько так называемых 500-х сначала С. В. О. появилось? Конфликт с Украиной показал что контрактная армия не тянет и пришлось набирать мужика от сохи.
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 15:03
        0
        *Конфликт с Украиной показал что контрактная армия не тянет и пришлось набирать мужика от сохи*
        Конфликт с Украиной показал что кАртополов и иже с ним не тянут, законсервировались в своем соку . с просроченной датой выпуска.
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 14:19
      +2
      Цитата: Вадим С
      Зачем нужны призывники? как может человек добросовестно что то выполнять, когда его... по сути насильно гонят?!

      Так разве в этом принцип призывной армии виноват? И сложную службу можно сделать интересной, если командиры настоящие профессионалы. Помнится, нашим накосячившим угрожали, что переведут на берег, так те сразу шелковыми становились, лучше на губу, только не на берег, ибо на корабли служить лучше, интереснее, престижнее...
      А что до контрактной армии, не вывезет она в одиночку всё, страна слишком большая, "партнеров" слишком много...
    4. Зуек
      Зуек Сегодня, 15:21
      0
      Вы путаете тёплое с мягким. То, что кто-то не умеет обращаться с ножами или использует их для убийства, не означает, что в домах не должно быть кухонных ножей. Призывная система необходима в первую очередь для того, чтобы был обученный резерв на случай войны.
      Для примера посмотрите на Финляндию - они со времён Зимней войны и до сих пор от призыва не отказались (в отличии от многих европейских стран). Регулярно идёт призыв, регулярно проходят сборы у резервистов. И в итогде они за неделю могут поставить "под ружьё" до 350 000 человек. Которые имеют ВУС, знают что и как делать в случае необходимости.
      В России резерв должен быть в районе 1.5 млн. человек, т. е. это те люди, которые БЕЗ повестки в случае войны должны прийти в военкомат. Условно - после прохождения срочной службы, ты в течение 5 лет находишься в таком резерве.
      А то, что боевой работы с призывниками нет, так это не вина самой системы призыва, а вина конкретных людей.
  3. osp
    osp Сегодня, 13:37
    -1
    До сих пор в системе военкоматов не знают что делать с таджиками спешно получающими российское гражданство.
    И с цыганами что делать.
    По закону и те и другие должны становится на воинский учет и подлежат воинской обязанности/призыву как граждане России.

    Но фактически из них никто не становится и работники военкоматов оставляют это дело как есть.
    Поскольку ценности они не представляют , ибо 90-95% призывать в армию невозможно - отсутствуют даже школьные аттестаты, нету никакой профессии и здоровье испорчено.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:44
      +6
      osp hi, зато грабить, убивать, насиловать, толкать наркотики у них хорошо получается, интересно что делать это им ни отсутствие аттестата ни плохое здоровье не мешает почему-то.
      1. osp
        osp Сегодня, 13:59
        +1
        Сразу видно что Вы совершенно не в теме!

        Есть негласная инструкция для врачей-психиатров ВВК что призывников не имеющих школьного аттестата не пропускать на службу - ставят статью 20Б в военный билет.

        У цыган очень ранние браки, иногда по нескольку детей к наступлению призывного возраста. Они не работают, образование не получают - документов практически не имеют.

        С таджиками (а других кому можно двойное гражданство среди СНГ нет) там тема вообще отдельной статьи заслуживает.
        Они очень плохо знают русский язык , вообще не знают законы. Опять же очень слабое образование , отсутствие профессии и многодетность.
        Там призывать никого не получается. А гражданство России они получают как правило ради пособий на семью.
        Со здоровьем там тоже очень сложно - кто знает тот поймет местные особенности.
    2. Зуек
      Зуек Сегодня, 15:24
      0
      Правильно. Ибо это должно решаться на уровне политического руководства России в области гражданства.
  4. Alex66
    Alex66 Сегодня, 14:13
    +1
    Армия как была рабоче-крестьянская так и осталась. Новая элитка не торопится защищать свою собственность с оружием в руках на передовой.
    1. Рыжий А.П.
      Рыжий А.П. Сегодня, 15:32
      0
      Слишком для элитки не рентабельно. Как там у Филатова: Утром мажу бутерброд —
      Сразу мысль: а как народ?
      И икра не лезет в горло,
      И компот не льется в рот!