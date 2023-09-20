Хотя количество войск на этой конкретной локации может показаться скромным по сравнению с другими фронтами, ее стратегическая важность учитывается обеими сторонами

Их конструкция позволяет быстро высаживать десант, и они могут похвастаться мощными двигателями Caterpillar американского производства в сочетании с английскими гребными винтами Kamewa от Rolls-Royce

Согласно отчету, опубликованному Минобороны Британии, в первой половине сентября острова в нижнем течении Днепра на территории Херсонской области «превратились в горячие точки непрерывных тяжелых боев, став новой линией фронта и полем битвы флотилий».Как отмечается, как украинские, так и российские войска сообщают о частых рейдах, в ходе которых команды на небольших лодках совершают атаки на острова, а также на противоположные берега реки. Западные аналитики указывают на потенциальную активизацию операций ВС РФ в этом районе, за который сейчас отвечает недавно сформированный 40-й армейский корпус.- говорится в западной прессе.Как утверждается со ссылкой на данные киевского режима, ВСУ совершают постоянные атаки на российские высокоскоростные патрульные катера проекта 03160 «Раптор», что порой якобы приводит к их уничтожению или повреждению.- отмечается в прессе.