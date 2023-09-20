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Минобороны Британии: «Острова Днепра становятся полем битвы флотилий»

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Минобороны Британии: «Острова Днепра становятся полем битвы флотилий»

Согласно отчету, опубликованному Минобороны Британии, в первой половине сентября острова в нижнем течении Днепра на территории Херсонской области «превратились в горячие точки непрерывных тяжелых боев, став новой линией фронта и полем битвы флотилий».


Как отмечается, как украинские, так и российские войска сообщают о частых рейдах, в ходе которых команды на небольших лодках совершают атаки на острова, а также на противоположные берега реки. Западные аналитики указывают на потенциальную активизацию операций ВС РФ в этом районе, за который сейчас отвечает недавно сформированный 40-й армейский корпус.

Хотя количество войск на этой конкретной локации может показаться скромным по сравнению с другими фронтами, ее стратегическая важность учитывается обеими сторонами

- говорится в западной прессе.

Как утверждается со ссылкой на данные киевского режима, ВСУ совершают постоянные атаки на российские высокоскоростные патрульные катера проекта 03160 «Раптор», что порой якобы приводит к их уничтожению или повреждению.

Их конструкция позволяет быстро высаживать десант, и они могут похвастаться мощными двигателями Caterpillar американского производства в сочетании с английскими гребными винтами Kamewa от Rolls-Royce

- отмечается в прессе.

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6 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:39
    0
    А что, кто-то рапторы послал плавать по Днепру или это воспоминания о борьбе за Змеиный нахлынули на британцев?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:56
      0
      Бред.
      Змеиного нам хватило, чтоб понять, что на островах в зоне действия вражеской артиллерии войска держать нельзя.
      Вот ВСУ да, высаживают. Но не войска, а наблюдателей. По одному солдату из пушки не стреляют. Но и то их катера неоднократно попадали под обстрел.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:37
      0
      Битва флотилий.
      История повторяется.Перед ВОВ в данном регионе были Днепровская и Дунайская военные флотилии.А также Пинская,которая (в другом статусе) имеется в Белоруссии..
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:50
    -1
    полем битвы флотилий
    С украинской стороны флотилия это конечно сильно сказано. Британское МО не знает какое положение дел на украинском флоте, в т.ч. речном? Правда в 2022 г Командующий ВМС Украины Неижпапа анонсировал создание военно-речного флота. При этом подчеркнули, что российские катера
    могут похвастаться мощными двигателями Caterpillar американского производства в сочетании с английскими гребными винтами Kamewa от Rolls-Royce
    А как же санкции в отношении России?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:02
    0
    Бред какой то... британские СМИ решили выделиться очередной "сенсацией".
  4. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 15:12
    0
    Rusos, es inquietante que sus lanchas Raptor tengan motor Carterpillar gringo y hélices Rolls-Royce de la pérfida Albión.