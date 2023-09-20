Минобороны Германии отчиталось о подготовке семи тысяч украинских военнослужащих на полигонах Бундесвера

В настоящее время в ФРГ проходят обучение 900 военнослужащих Вооруженных сил Украины (...) до конца года ожидается, что обучение пройдут 10 тыс. украинских солдат

На данный момент основное внимание уделяется подготовке руководящего состава низших тактических звеньев, то есть командиров групп, взводов и рот. Продолжается подготовка пехотного батальона, а также различные курсы подготовки специалистов по саперным и зенитным системам