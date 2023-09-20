Минобороны Германии отчиталось о подготовке семи тысяч украинских военнослужащих на полигонах Бундесвера

Германия принимает самое активное участие в подготовке военнослужащих ВСУ, с начала российской спецоперации на полигонах Бундесвера прошли обучение порядка семи тысяч украинских новобранцев. Останавливаться на достигнутом Берлин не намерен, программы подготовки продолжат действовать до полной победы Украины в конфликте.
Немецкое Минобороны отчиталось о подготовке украинских военных заявив, что на сегодняшний день успело обучить военному делу примерно 7 тысяч всушников. На данный момент на полигонах Бундесвера проходят подготовку 900 человек, а в планах Берлина довести количество обученных украинцев до 10 тысяч. К концу этого года.
В настоящее время в ФРГ проходят обучение 900 военнослужащих Вооруженных сил Украины (...) до конца года ожидается, что обучение пройдут 10 тыс. украинских солдат
- говорится в сообщении.
Основное внимание немцы уделяют не подготовке обычных солдат, они обучают сержантов, т.е. командиров низшего тактического звена. Также готовятся командиры взводов и рот, т.е. все те, кого очень быстро выбивают на передовой, если они там появляются. Кроме того, немцы готовят специалистов РХБЗ в рамках европейской тренировочной миссии, стартовавшей в октябре прошлого года. Впереди, судя по планам, начало подготовки украинских экипажей для танков Leopard 1A5 и технических специалистов для них же.
На данный момент основное внимание уделяется подготовке руководящего состава низших тактических звеньев, то есть командиров групп, взводов и рот. Продолжается подготовка пехотного батальона, а также различные курсы подготовки специалистов по саперным и зенитным системам
- добавили в Минобороны страны.
Напомним, что Германия предоставляла свои полигоны для подготовки экипажей ОБТ Leopard 2, а также американских M1 Abrams, которые также находятся в Германии, где их "готовят" к передаче Киеву, а попросту снимают с них все ценное.