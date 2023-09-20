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Минобороны Германии отчиталось о подготовке семи тысяч украинских военнослужащих на полигонах Бундесвера

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Минобороны Германии отчиталось о подготовке семи тысяч украинских военнослужащих на полигонах Бундесвера

Германия принимает самое активное участие в подготовке военнослужащих ВСУ, с начала российской спецоперации на полигонах Бундесвера прошли обучение порядка семи тысяч украинских новобранцев. Останавливаться на достигнутом Берлин не намерен, программы подготовки продолжат действовать до полной победы Украины в конфликте.


Немецкое Минобороны отчиталось о подготовке украинских военных заявив, что на сегодняшний день успело обучить военному делу примерно 7 тысяч всушников. На данный момент на полигонах Бундесвера проходят подготовку 900 человек, а в планах Берлина довести количество обученных украинцев до 10 тысяч. К концу этого года.

В настоящее время в ФРГ проходят обучение 900 военнослужащих Вооруженных сил Украины (...) до конца года ожидается, что обучение пройдут 10 тыс. украинских солдат

- говорится в сообщении.

Основное внимание немцы уделяют не подготовке обычных солдат, они обучают сержантов, т.е. командиров низшего тактического звена. Также готовятся командиры взводов и рот, т.е. все те, кого очень быстро выбивают на передовой, если они там появляются. Кроме того, немцы готовят специалистов РХБЗ в рамках европейской тренировочной миссии, стартовавшей в октябре прошлого года. Впереди, судя по планам, начало подготовки украинских экипажей для танков Leopard 1A5 и технических специалистов для них же.

На данный момент основное внимание уделяется подготовке руководящего состава низших тактических звеньев, то есть командиров групп, взводов и рот. Продолжается подготовка пехотного батальона, а также различные курсы подготовки специалистов по саперным и зенитным системам

- добавили в Минобороны страны.

Напомним, что Германия предоставляла свои полигоны для подготовки экипажей ОБТ Leopard 2, а также американских M1 Abrams, которые также находятся в Германии, где их "готовят" к передаче Киеву, а попросту снимают с них все ценное.
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11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:45
    -3
    Также готовятся командиры взводов и рот, т.е. все те,
    кого очень быстро выбивают на передовой

    ***
    — "Расходный материал" ...


    ***
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 14:36
      0
      Посмотрите на наши кладбища. То, что могил в одном месте не так уж и много, связано с тем, что наша страна огромна и населена гораздо большим количеством людей. Но эти могилы есть, просто проверьте. Я бы понял, если бы там лежали американцы или немцы, но это народ в значительной степени русскоязычный и которого мы считали "братьями". Америка прямо сказала, что «деньги, потраченные на этот конфликт, — это лучшие потраченные деньги, потому что гибнут русские». И это трагедия.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:45
      0
      Дали отчет в своих действиях или расходах.?
  2. Havoc
    Havoc Сегодня, 13:48
    +2
    А что, немцы за последние восемьдесят лет имеют, хоть какой то боевой опыт. Чему они могут научить, не понятно. Теория конечно хорошо, но без боевого опыта обучающих, теория просто останется теорией.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:51
      0
      Havoc hi, так и С. В. О. это другая война. Не похожая на другие войны современной истории.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:49
    0
    Кого требуется того дойче и готовят, значит на данный момент ВСУ нужны именно сержанты, а соответственно либо потери этой группы большие, либо нужны коммандиры на вновь формирующиеся подразделения.
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 14:03
      0
      Мясо не считают, а это пастухи что на убой ведут.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:58
    0
    Чисто из интереса, а во Франции, Испании, Португалии кеклов тоже готовят?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:58
    +1
    на сегодняшний день успело обучить военному делу примерно 7 тысяч всушников
    Да вот только обученные и не только в Германии почему-то жалуются иностранным корреспондентам, что их не тому и не так обучали. А немцы конечно стараются внести свой вклад (причем большой) в войну против России, что надеюсь им "зачтется" в будущем.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:59
    +1
    Минсоцразвития Украины « отчиталось» о подготовке 7.000 новых мест, для захоронения.
  7. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 14:03
    0
    Вот пришлют мемецы нам кисок своих.
    У них якобы дульная энергия сильно выше(может только в брошюрах, хз).
    Хорошо бы утащить если не весь танк то пушки на изучение.
    Ведь если мы сможем улучшить орудия наших ОБТ это очень хорошо.