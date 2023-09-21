«Избыточный вес и близорукость»: Генштаб Франции назвал главные проблемы при наборе новобранцев

«Пул» новобранцев имеет тенденцию к сокращению, а число годных по состоянию здоровья кандидатов стремится к уменьшению из-за все более малоподвижного образа жизни и чрезмерного использования экранов, которые могут способствовать избыточному весу и близорукости

Набор кадров станет проблемой для армии в ближайшие годы. Существует реальная трудность с набором и удержанием кадров, поскольку на одну должность приходится чуть больше одного кандидата

Согласно отчету Генштаба Франции, по сравнению с 2015 годом количество кандидатов, претендующих на одну должность в вооруженных силах страны, упало с 2,2 до 1,5 чел. Одновременно уменьшается число новобранцев, подлежащих призыву (ежегодно на срочную службу набираются 14 тыс. чел.).- сделан вывод в парламентской комиссии.Кроме того, среди главных кадровых проблем называется демографическая яма. На этом фоне Генштаб предлагает продолжить работать в русле «интеграции молодежи», привлекая на военную службу французов из иммигрантских слоев.Также необходимо увеличивать привлекательность военной профессии, борясь с расторжением контрактов во время испытательного срока: для армии в среднем этот показатель составляет около 30%.- отметил генерал Пьер Шилл, начальник штаба сухопутных войск.