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«Избыточный вес и близорукость»: Генштаб Франции назвал главные проблемы при наборе новобранцев

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«Избыточный вес и близорукость»: Генштаб Франции назвал главные проблемы при наборе новобранцев

Согласно отчету Генштаба Франции, по сравнению с 2015 годом количество кандидатов, претендующих на одну должность в вооруженных силах страны, упало с 2,2 до 1,5 чел. Одновременно уменьшается число новобранцев, подлежащих призыву (ежегодно на срочную службу набираются 14 тыс. чел.).


«Пул» новобранцев имеет тенденцию к сокращению, а число годных по состоянию здоровья кандидатов стремится к уменьшению из-за все более малоподвижного образа жизни и чрезмерного использования экранов, которые могут способствовать избыточному весу и близорукости

- сделан вывод в парламентской комиссии.

Кроме того, среди главных кадровых проблем называется демографическая яма. На этом фоне Генштаб предлагает продолжить работать в русле «интеграции молодежи», привлекая на военную службу французов из иммигрантских слоев.

Также необходимо увеличивать привлекательность военной профессии, борясь с расторжением контрактов во время испытательного срока: для армии в среднем этот показатель составляет около 30%.

Набор кадров станет проблемой для армии в ближайшие годы. Существует реальная трудность с набором и удержанием кадров, поскольку на одну должность приходится чуть больше одного кандидата

- отметил генерал Пьер Шилл, начальник штаба сухопутных войск.

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10 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:25
    +3
    Время проведённое за компьютером и питание в фаст-фуде , здоровья не добавляет , да и мужики из которых вы в гомосеков воспитываете , тоже не способствует потриотизму.
    1. yurybaxter
      yurybaxter Сегодня, 09:33
      0
      Цитата: Ирек
      Время проведённое за компьютером и питание в фаст-фуде , здоровья не добавляет , да и мужики из которых вы в гомосеков воспитываете , тоже не способствует потриотизму.

      можно пособирать, по окраинам парижа,марселя и других французских городов,там ребята не толстые , не близорукие,и не гомосеки....правда,слегка темноваты и на ганджубасе)
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:25
    +3
    Да ладно, прям проблема. Близорукие годны для ближнего боя, полные - для работы в штабе писарем. laughing А рождаемость - у выходцев из северной африки с ней отлично, полноценные французы, с паспортом новой родины.
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:25
    -1
    Время проведённое за компьютером и питание в фаст-фуде , здоровья не добавляет , да и мужики из которых вы гомосеков воспитываете , тоже не способствует патриотизму.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:26
    +2
    Поменьше круасанов побольше трюфелей и лягушачьих лапок в меню и все будет коки-наки.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:26
    +1
    Набор кадров станет проблемой для армии в ближайшие годы. Существует реальная трудность с набором и удержанием кадров, поскольку на одну должность приходится чуть больше одного кандидата
    . А у кого таких проблем нет? Для всех стран т. н. передовых/развитых.
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:36
    0
    Совсемне в в тему.

    \Сын, кавалер Ордена Мужества, десантник, старший лейтенант, выпускник Рязани. (аналог Красной Звезды
    которой в моей семейно кujлекции семь - один из них мой


    "За Отвагу" на династию пятнадцать. Сын получил . Bv
    поэтому я сегодня Пью коньяк не соразмерно обстоятельствам
    Всем гналью за здоровье и "Отвагу" своего сына., качеству его учили дед прадед, ну и я "немножко"
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:47
      0
      При всем уважении позволю вас поправить. Орден Мужества учрежден в 1994 году. Награда считается аналогом советского боевого ордена Красного Знамени. Если получить такую награду четыре раза, военнослужащего представляют к Звезде Героя.
  7. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 09:36
    0
    Создадут Армию радужных бойцов.
    Трансгендеров,пола А и В, С и далее по алфавиту.
    Разных оно, и прочее.
    Чтобы быстрее проиграть на поле боя и отправиться в Ад.
    Эксперимент ставят в Либеральных странах.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:51
    0
    Ситуация достаточно парадоксальная ,в капиталистическом государстве ,не могут набрать в армию .
    Повышайте денежное довольствие .