Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен, удастся ли украинской армии осуществить крупный прорыв на фронте до конца текущего года.В интервью американскому изданию CNN глава киевского режима на вопрос, считает ли он возможным такой вариант развития событий, ответил, что, по его мнению, этого не знает никто.Зеленский, однако, добавил, что надеется на "большой успех" на восточном участке линии боевого соприкосновения, по всей видимости, имея в виду захват разрушенных пригородов Артемовска Клещеевки и Андреевки. Ранее украинский Генштаб уже заявлял о якобы полном контроле ВСУ над этими населенными пунктами, однако впоследствии оказалось, что большая часть руин Клещеевки и Андреевки продолжает оставаться в "серой зоне".Также сообщается, что киевский режим столкнулся с трудностями в поисках денежных средств, необходимых для продолжения боевых действий. В настоящее время вооруженный конфликт практически полностью истощил бюджет этой страны.Как сообщает американское издание Wall Street Journal, для запланированного в следующем году увеличения военных расходов на 50% Киев вынужден продавать корпорациям и частным лицам военные облигации, а также просить помощи у других государств, при этом пытаясь реструктуризировать уже имеющиеся долги.Кроме того, по информации американского издания, Киев надеется получить деньги от финансовых посредников, в частности от депозитария Euroclear, получающего часть своих прибылей от замороженных на Западе российских активов. Украинские власти надеются получить часть процентов от этих средств за счет выплачиваемого Еврокомиссии налога на сверхприбыли.