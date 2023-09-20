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Премьер Армении сделал ряд заявлений на фоне решения властей Карабаха и Азербайджана о прекращении огня

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Премьер Армении сделал ряд заявлений на фоне решения властей Карабаха и Азербайджана о прекращении огня

Похоже, что конфликт, по крайней мере его горячая фаза, в Нагорном Карабахе – исчерпан. Власти Азербайджана заявили о приостановке своей «антитеррористической операции» сегодня с 13.00.


Как заявили в Минобороны страны, такое решение было принято после обращения армянского населения региона к Баку при посредничестве российских миротворцев. При этом в ведомстве подчеркнули, что главным условием прекращения боевых действий является полный вывод подразделений ВС Армении и «незаконных вооруженных формирований» с территории Нагорного Карабаха.

В то же время в Степанакерте назвали власти Азербайджана «центральными» в регионе и согласились с вышеупомянутыми условиями.

Кроме того, уже на завтра в Евлахе назначена встреча представителей Баку с армянами, проживающими на территории Карабаха. На ней будут обсуждаться вопросы реинтеграции региона.

В свою очередь, на фоне решения властей Карабаха и Азербайджана о прекращении огня, ряд заявлений сделал и премьер Армении Никол Пашинян.

С его слов, Ереван не принимал участия в переговорах и разработке текста соглашения между Степанакертом и Баку. При этом власти Армении приняли к сведению заявления представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха.

Кроме того, Пашинян продолжает утверждать, что на территории региона не было подразделений армянской армии. Таким образом, ему не понятны пункты вышеупомянутого соглашения о выводе ВС Армении из Карабаха.

Стоит отметить, что в разгоревшемся вчера конфликте премьер Армении занял весьма пассивную позицию, регулярно утверждая об отсутствии намерения у Еревана вступать в конфликт с Баку из-за Карабаха. В то же время, он упрекал в бездействии российских миротворцев, которые в конечном счете и решили проблему.

При этом такая позиция уже вызвала резкое осуждение премьера Армении со стороны его соотечественников. В столице страны вспыхнули протесты, в ходе которых люди обвиняли Пашиняна в том, что произошло в Карабахе, и называли его «предателем».
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46 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:02
    +9
    Быстро Азербайджан провёл операцию по демилитаризации Карабаха . А второй день капитуляция
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:18
      -4
      Цитата: kaufman
      Быстро Азербайджан провёл операцию по демилитаризации Карабаха . А второй день капитуляция

      В 2020-ом году Азербайджан пару раз использовал Лору (ОТРК) а вчера в течении часа несколько ракет Лор было выпущено. Их палили исключительно высокоточным оружием. Разгромили их за 1 день. Это будет самая позорная дата в истории армян. Прошу многих не писать что мол Пашинян продал, он не продал а проиграл. Алиев не шутил и не лгал когда говорил в 2020-ом году что армянская армия на 80% уничтожена. Пашиняну не с чем было вступить в войну или в защиту. В Лачине стоят погранвойска Азербайджана, а значит технику чтобы доставить в Карабах, надо будет уничтожить погранвойска. А видать нечем. Короче он понял что ему не победить, а лишние жертвы это лишние проблемы. Хоть и терпеть не могу Пашиняна, но поверьте он на 90 процент делает то что народ хочет. И капитулировал он после того как из Карабаха пришёл сигнал СОС.

      В этот раз Алиев чётко будет следить что он подписывает и чем он закрепляет свою подпись. Веры нет им. И так завтра в Евлахе будут обсуждать следующее. Опрос в Карабахе кто там живёт с периода 88 года и ранее....они остаются. Кто туда переехал после, чемодан вокзал Ереван. Теперь точно будет деморкация границ. Далее Пашиняна ждёт коридор из материкового Азербайджана в его анклав Нахичевань. Я Пашиняну не завидую. На его месте я бы попросил убежища в Азербайджане)))) Азербайджан единственная страна где его враги не найдут его и не убьют)))

      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:28
        +6
        Цитата: Azerbaijan2023
        Далее Пашиняна ждёт коридор из материкового Азербайджана в его анклав Нахичевань

        ваш пафос утомил
        азербайджан готов атаковать армению?!!!
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 14:45
          +5
          Да пофиг на Пашиняна.
          Сместят его армяне - значит молодцы. Умеют учиться на своих ошибках (хотя уже и поздно для армян Карабаха)
          Грохнут его - не жалко.
          Жалеть? Кто его будет жалеть? Уж точно не армяне, не азербайджанцы, не русские. Плюнуть на могилу могут, это да.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 14:51
            +2
            Цитата: Shurik70
            Да пофиг на Пашиняна.
            вопрос был не в том грохнут николку или нет, вопрос был в том готов Азербайджан объявить войну именно Армении
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 15:29
              +1
              На кой это ему надо?
              Тем более, что тут и Россия и Иран вмешаются. А Турция умоет руки.
              Своего он добился - Карабах вернул. Война закончена.
    2. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 14:26
      +18
      На 100% население Армении виновно, что у них правит иуда Пашинян. Сами такого избрали и даже на последних выборах большинство за его партию. Чего теперь ручками размахивать около посольства России в Ереване. Пожинайте производную от ваших голосований.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:42
        +3
        Цитата: Egorovich
        Чего теперь ручками размахивать около посольства России в Ереване

        так кто захочет признавать свою глупость и жадность?!!!
    3. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 14:58
      +3
      Цитата: kaufman
      Быстро Азербайджан провёл операцию по демилитаризации Карабаха . А второй день капитуляция

    4. Юра
      Юра Сегодня, 15:15
      0
      Алиев очень неглупый человек, готов был к таким действиям давно, но выжидал удобного момента и не проморгал его, а это угроза постоянного военного присутствия войск США, то есть - Азербайджану совсем не нужен тотальный контроль Америки над его экономикой, нефтегазодобычей и транспортировки с торговлей, Турции тоже, зачем ей на их поляне американцы, далее Иран тоже самое, Россия то же самое, а главное никому здесь не нужен контроль США над всё более набирающим темп логистическому комплексу транспортных маршрутов Север-ЮГа, который строится в интересах России, Ирана, Индии, который в перспективе может развиться включив в свою сеть Пакистан, Бангладеш, страны Персидского залива и это я перечислил далеко не все страны заинтересованные в этом маршруте, поэтому Алиев сейчас в самой выигрышной ситуации воплощает свой давний замысел. Пашинян здесь вызывает только жалость, пойдя на поводу у США он попал в цейтнот и цугцванг одновременно, у него нет вариантов и чтобы он не предпринял ситуация будет только хуже.
    5. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 15:32
      0
      Цитата: kaufman
      Быстро Азербайджан провёл операцию по демилитаризации Карабаха . А второй день капитуляция

      Если бы не жесты "доброй воли" и наличие яиц у властей,то у нас бы примерно также получилось бы в первые две недели. По сути уже в Киеве были,но победило,как всегда бабло.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:03
    +10
    Премьер Армении сделал ряд заявлений на фоне решения властей Карабаха и Азербайджана о прекращении огня
    заявления в стиле, "не виноватая я"

    насколько ж он мерзок
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 14:31
      +1
      “Я не я и хата(Карабах) не моя“
      Интересно бы посмотреть досье на Пашиняна-крепко держат его за "фаберже" западные спецслужбы.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:05
    +20
    Странные армяне какие-то, предатель Пашинян, а блокировали почету-то Российское посольство. Вы не находите?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:13
      +14
      Цитата: Uprun
      предатель Пашинян, а блокировали почету-то Российское посольство

      наехать на николку это признать что сами обделались, а сейчас убедят себя и остальных, что они все такие крутые войны, но их предали союзник
    2. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 14:58
      +2
      Странное желание Армян что бы Россия за них делала их работу.
      Они сами не признали Карабах, с Пашиняном же всë понятно, его основная задача была рассорить всех со всеми что у него не совсем получилось.
      Примечательным является недавнее посещение Еревана представителями ПЕНТАГОНа и разговоры о скорых совместных манëврах, Алиев не стал нечего ждать и поставил жирную точку во всей этой истории.
      Думаю Пашинян в скорости уйдëт в отставку т.к. более он никому не нужен.
  4. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 14:09
    +3
    Всё таки верить армянину , это себя не уважать. Не просто великие люди говорили о их нечестности во всем. Он говорит что там нет армянской армии....Врёт и не краснеет. А кто там? Армяне из Марса? Там те же армяне, с армянскими паспортами, с гражданством Армении. Война закончилось, мог бы и честно сказать что душка не хватило сказать что там армия Армении так как это обьявление войны со стороны Армении. Как же тошно читать его лапшу.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 14:18
      +9
      Как же тошно читать его лапшу.

      Тошно читать любых воинствующих националистов.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 15:30
        0
        Цитата: Гнусный скептик
        Как же тошно читать его лапшу.

        Тошно читать любых воинствующих националистов.

        Плюс. Редко, но бывает yes
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 15:36
        0
        Цитата: Гнусный скептик
        Как же тошно читать его лапшу.

        Тошно читать любых воинствующих националистов.

        А я вот поддержу,что с армянами дел иметь нельзя и вообще они реально кавказские цыгане.
      3. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 15:37
        0
        Цитата: Гнусный скептик
        Как же тошно читать его лапшу.

        Тошно читать любых воинствующих националистов.

        А я вот поддержу,что с армянами дел иметь нельзя и вообще они реально кавказские цыгане.
    2. qqqq
      qqqq Сегодня, 14:45
      +3
      Цитата: Azerbaijan2023
      Там те же армяне, с армянскими паспортами, с гражданством Армении

      Стандартная практика, всегда отрицать наличие своих ВС, когда в открытую по тем или иным причинам не хотят (не могут) идти на конфликт. Украина отрицала, что её граждане участвовали в войне на Кавказе против нас, что её ВС принимали участие в 08.08, опять таки против РФ, мы отрицаем какое либо участи на Донбассе до 22г., Британия, США, Польша да и весь ЕС, что их военные воюют сейчас против нас. В общем на это меньше всего следует обращать внимание.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:09
    +4
    С его слов, Ереван не принимал участия в переговорах и разработке текста соглашения между Степанакертом и Баку.
     Открестился от своих соотечественников,проживающих на территории Азербайджана,Армения при всех своих президентах,не признавала независимость Карабаха.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:19
    0
    Вот ,что власть Армении представляет на самом деле!Трус и лжец этот пашинян,армянский горбачёрт,один в один. Интересно,армяне из Армении которые выводы для себя сделают,что ими руководит третьесортный иуда?Он ведь пальцем не пошевельнул чтобы хотя бы мирное население эвакуировать из зоны боевых действий подальше. Если наши военные уйдут из Армении то завтра там будут хозяйничать янки,и армяне себя за свою недальновидность проклянут !
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:26
      -2
      Цитата: Бережливый
      Трус и лжец этот пашинян,армянский горбачёрт,один в один.

      Согласен.
      Цитата: Бережливый
      Интересно,армяне из Армении которые выводы для себя сделают,что ими руководит третьесортный иуда?

      он не иуда уважаемый. поверьте мне, то что Россию недолюбливают в Армении, это не его заслуга. Многие армяне не любят Россию, но бабло из России они обожают. Поймите антироссийская движухи там шли ещё до Пашиняна. Просто сейчас Азербайджан силён, долждался лучшего момента а тут собака стала кусать хозяина, руку кормящего. Этот шанс Алиев не мог упустить. Тут он и Карабах вернул и себе рейтинг поднял. У Ильхама Алиева очень высокий рейтинг в Азербайджане. Он не бедствует и поверьте все бабки он будет вкладывать в Карабах и сделает конфетку из Карабаха. Армяне ещё будут жалеть что раньше не решили жить в составе Азербайджана.

      Цитата: Бережливый
      Если наши военные уйдут из Армении то завтра там будут хозяйничать янки,и армяне себя за свою недальновидность проклянут !

      Правильно там будут янки. А это значит что с Ираном у них отношения испортятся. Тогда и будут как вы сказали проклинать свою недальновидность. В любом случае поезд у армян ушел. Всё!
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:29
      +2
      Цитата: Бережливый
      Интересно,армяне из Армении которые выводы для себя сделают

      думаю уже ...
      во всем виноваты русские и Россия
      Цитата: Бережливый
      и армяне себя за свою недальновидность проклянут !
      ошибаетесь, они проклянут нас
      1. qqqq
        qqqq Сегодня, 15:06
        +1
        Цитата: Василенко Владимир
        ошибаетесь, они проклянут нас

        Уже проклинают, оно то лучше блокировать наше посольство, чем отстаивать независимость Карабаха. Вообще не понятно, зачем мы туда полезли, без союзной Грузии, нам там делать нечего. Если какой замес, то придётся пробивать коридор через них, вот ради чего только не пойму. Армяне не очень то за нас вписывались во всех войнах последнего времени, одни наезды.
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:30
      -2
      Цитата: Бережливый
      завтра там будут хозяйничать янки

      Они и так там командуют....Никол говорил, что янки их защитят - и где их защита ? Обделался Пашинян...
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:32
        -1
        Цитата: Uncle Lee
        Обделался Пашинян...

        спорим, что он это дерьмo на нас перевалит?!
  7. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 14:21
    +1
    Типичный представитель/лидер армян.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:32
      +2
      Цитата: Андрей1966
      Типичный представитель/лидер армян.
      Сколько много славных воинов и руководителей высшего ранга из Армении, они тогда КТО?
  8. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:31
    +1
    Ахаха, через какое-то время пожалеют армяне, что не вписались за своих, а поздно будет - там уже на каждом углу азербайджанец с автоматом и флаг азербайджанский висит. А Пашинян удерёт за границу. С чем очередных небратьев и поздравляю. tongue
    1. Зуек
      Зуек Сегодня, 14:58
      0
      Там и до 2020-го было не много народу, а за последние годы остались только те, кому некуда было ехать.
  9. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:31
    +2
    Быстро же они сдулись! А помпы-то было!
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:32
    +2
    Избирая Иуду в премьер министры народ должен быть готов вместе с ним слушать шелест осиновых листьев...
  11. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 14:33
    +1
    Да , как-то получилось все гораздо быстрее чем СВО
  12. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:35
    0
    Мде, а ведь это - только начало. Я бы на месте армян реально напрягся на предмет сохранения суверенитета и существования Армении в принципе - очевидно же, что без России им очень, очень скоро наступит конец.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:50
      0
      В правильном направлении мыслите. Почитал чего пишут нормальные ереванские армяне, так они уже ждут полноценной русофобии для нас, как положено когда выжигают всё российское и для себя ждут гонений за неправильную точку зрения в стране от армян открытого общества, но как я понял гражданскую войну устраивать не хотят. Ну вот так жизнь сложилась.
  13. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 14:36
    0
    Пока Пашинян и остальная Армения играли с американцами в учения и другие увлекательные игры, Карабах тю тю.
    1. Зуек
      Зуек Сегодня, 14:55
      0
      Карабах начал превращаться в мираж в начале 00-х. А окончательно тю-тю в 2020-м. Уже тогда стало ясно, что его сдадут. События 2020-го года - это во многом и вина тех, кто был во власти до Пашиняна. А это, на минуточку, герои первой войны - другим наука, что может быть, когда почиваешь на лаврах и считаешь себя "богом войны".
  14. Seal
    Seal Сегодня, 14:39
    0
    Цитата: Бережливый
    Если наши военные уйдут из Армении то завтра там будут хозяйничать янки,и армяне себя за свою недальновидность проклянут !
    Почему "будут" ? Янки в Армении хозяйничают с самого начал распада СССР. И наша база им совершенно не мешает. Тем более, что они сами рекомендовали еще Тер-Петросяну попросить базу и вообще защиту у России (тогда еще ельцинской). Ибо не хотели из-за Армении портить отношения с Турцией. А просто так чисто отказать второму по степени влияния в Конгрессе США армянскому лобби было нельзя.
  15. Seal
    Seal Сегодня, 14:42
    0
    Цитата: Azerbaijan2023
    Поймите антироссийская движухи там шли ещё до Пашиняна.
    Антироссийская "движуха" в Армении началась еще при Горбачеве. Армения была в составе той шестёрки братских советских социалистических республик (Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония) , запретивших проводить на своей территории референдум о сохранении СССР.
  16. Зуек
    Зуек Сегодня, 14:54
    0
    Увы, но Армения второй раз в своей новейшей истории профукала возможность после завершения конфликта получить бонусы (первый раз - в начале 20-го века, когда они не захотели разговаривать с Турцией Кемаля и Россией Ленина по поводу установления границ). Не многие помнят, что именно о таком исходе говорил Тер-Петросян, когда предлагал свой план. Что случилось тогда - в середине 90-х? Участники войны, которые были у власти в Нагорном Карабахе и в самой Армении обвинили его "в сливе". Правда, придя к власти, и провозгласив принцип "ждать благоприятных геополитических возможностей для разрешения конфликта", они ничего не сделали на фоне усиления военной мощи Азербайджана и росте его экономики. Ни в плане технического и инженерного оснащения, ни в плане ведения боевых действий. Плоды, которые сегодня начали собирать - последний урожай. Увы.
  17. certero
    certero Сегодня, 14:56
    +1
    Я лично рад что боевые действия закончились как быстро и новых жертв пока не будет. Что до жителей нагорного Карабаха то вообще-то временно Советского Союза Азербайджане жило по-моему полмиллиона армян и никаких проблем не было
  18. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 14:56
    0
    Армяне как нация для меня стала в один ряд с украинцам . Позорище... Тысячелетия истоии псу под хвост
  19. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 14:58
    +1
    Цитата: Seal
    Цитата: Azerbaijan2023
    Поймите антироссийская движухи там шли ещё до Пашиняна.
    Антироссийская "движуха" в Армении началась еще при Горбачеве. Армения была в составе той шестёрки братских советских социалистических республик (Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония) , запретивших проводить на своей территории референдум о сохранении СССР.

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