Названы сроки возвращения в боевой состав проходящего капитальный ремонт с модернизацией БПК «Адмирал Чабаненко»

По примеру ранее модернизированного однотипного "Маршала Шапошникова" "Адмирал Чабаненко" будет переквалифицирован во фрегат, при этом получит большее боевое могущество по сравнению с первым. Это может произойти уже в 2025 году

Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Чабаненко" продолжает проходить ремонт и модернизацию по примеру ранее модернизированного БПК "Маршал Шапошников". Корабль находится на 35-м судоремонтном заводе - филиале Центра судоремонта "Звездочка". Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.БПК "Адмирал Чабаненко" будет переквалифицирован во фрегат по примеру "Маршала Шапошникова" с заменой основного вооружения, поскольку проходит капитальный ремонт и модернизацию по тому же проекту с одним изменением - современного оружия он получит больше. Возвращение корабля в боевой состав Северного флота ожидается в 2025 году, но это предварительные планы.- приводит ТАСС слова источника.БПК "Адмирал Чабаненко" поставили на ремонт в 2014 году с планами вернуть в состав флота уже в 2016-м. Однако отсутствие финансирования затянуло работы, сроки сдачи начали двигать вправо. Позднее появилась информация, что его модернизируют с переквалификацией во фрегаты, работы начнутся после завершения модернизации однотипного "Маршала Шапошникова".Напомним, что "Маршал Шапошников" прошел капитальный ремонт и получил противокорабельный комплекс "Уран" с ракетами Х-35, универсальную пусковую установку для крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", универсальную систему управления огнем корабельной артиллерии "Багира", корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25 и новую артиллерийскую установку. Судя по словам источника, "Адмирал Чабаненко" получит еще больше вооружений."Адмирал Чабаненко" - большой противолодочный корабль (БПК) пр. 1155.1, разработан Северным ПКБ, предназначен для решения задач борьбы с подводными и надводными силами противника, противовоздушной обороны, поддержки высадки своих десантов, и способен действовать как в составе корабельного соединения, так и автономно. Заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (Калининград) в 1990 году, со стапелей которого был спущен в 1992 году. Водоизмещение 7,4 тыс. тонн, длина - более 163 метров, ширина - 19 метров. Скорость хода - до 30 узлов. Дальность плавания БПК - 3 тыс. миль, автономность - 30 суток.