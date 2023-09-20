Военное обозрение
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Названы сроки возвращения в боевой состав проходящего капитальный ремонт с модернизацией БПК «Адмирал Чабаненко»

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Названы сроки возвращения в боевой состав проходящего капитальный ремонт с модернизацией БПК «Адмирал Чабаненко»

Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Чабаненко" продолжает проходить ремонт и модернизацию по примеру ранее модернизированного БПК "Маршал Шапошников". Корабль находится на 35-м судоремонтном заводе - филиале Центра судоремонта "Звездочка". Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.


БПК "Адмирал Чабаненко" будет переквалифицирован во фрегат по примеру "Маршала Шапошникова" с заменой основного вооружения, поскольку проходит капитальный ремонт и модернизацию по тому же проекту с одним изменением - современного оружия он получит больше. Возвращение корабля в боевой состав Северного флота ожидается в 2025 году, но это предварительные планы.

По примеру ранее модернизированного однотипного "Маршала Шапошникова" "Адмирал Чабаненко" будет переквалифицирован во фрегат, при этом получит большее боевое могущество по сравнению с первым. Это может произойти уже в 2025 году

- приводит ТАСС слова источника.

БПК "Адмирал Чабаненко" поставили на ремонт в 2014 году с планами вернуть в состав флота уже в 2016-м. Однако отсутствие финансирования затянуло работы, сроки сдачи начали двигать вправо. Позднее появилась информация, что его модернизируют с переквалификацией во фрегаты, работы начнутся после завершения модернизации однотипного "Маршала Шапошникова".

Напомним, что "Маршал Шапошников" прошел капитальный ремонт и получил противокорабельный комплекс "Уран" с ракетами Х-35, универсальную пусковую установку для крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", универсальную систему управления огнем корабельной артиллерии "Багира", корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25 и новую артиллерийскую установку. Судя по словам источника, "Адмирал Чабаненко" получит еще больше вооружений.

"Адмирал Чабаненко" - большой противолодочный корабль (БПК) пр. 1155.1, разработан Северным ПКБ, предназначен для решения задач борьбы с подводными и надводными силами противника, противовоздушной обороны, поддержки высадки своих десантов, и способен действовать как в составе корабельного соединения, так и автономно. Заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (Калининград) в 1990 году, со стапелей которого был спущен в 1992 году. Водоизмещение 7,4 тыс. тонн, длина - более 163 метров, ширина - 19 метров. Скорость хода - до 30 узлов. Дальность плавания БПК - 3 тыс. миль, автономность - 30 суток.
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9 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:20
    +2
    Заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (Калининград) в 1990 году, со стапелей которого был спущен в 1992 году.

    Эх, были же времена...
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:22
    0
    Интересно,сколько бпк пройдут такую модернизацию?И ,какова судьба субмарину названную в честь моего родного города Ростова на Дону ожидает?
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 15:04
      +1
      Судя по фото повреждений варшаву ожидает путь на гвозди
  3. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 14:30
    +2
    О-хо!
    БПК "Адмирал Чабаненко" поставили на ремонт в 2014

    Это до сих пор ремонт идет?
    И где-то, примерно, так сказать, что-то около 2025 года в строй?
    Тут с 2014 года фашисты Украину так отремонтировали, что аж война началась.
    Мда... Слов нет...
  4. Efiop
    Efiop Сегодня, 14:30
    +2
    Ремонт в 11 лет, это уже слишком....
  5. егерь650
    егерь650 Сегодня, 14:37
    -3
    На данный момент отремонтировано 5 кают(. По вооружению, к сожалению, только москиты и АК 130 обновят(
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:56
    0
    Внимательно читаем ,деньгов не было на модернизацию.С изменением собственника - ВТБ ,начались подвижки в приобретении нового оборудования.З5 СРЗ это больной вопрос с времён СССР.Была построена только новая ТЭЦ.И при России сделали сухой док из двухсекционного советского и всё.И понеслось.У 35 СРЗ есть не плохой сайт в ВК,он интересен только спецам.Так для информации, один из солистов группы НаНа отслужил в ВМФ на БПК находящегося в ремонте на 35 СРЗ,моря не видев ,а это три года.А так фото зачётное - молодость ,прошла когда иногда шастал на рыбаке мимо этого завода.Пока информации нет о новых цехах.Есть только информация о подготовке кадров и переманивании кадров из других регионов.Самый дешёвый район по стоимости жилья в Мурманске- вы поняли о чём я.
  7. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:03
    0
    Багира это отлично . Прекрасно себя показали на ЧФ в боевых условиях
  8. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:24
    -1
    по мне, так проще было под "нож" пустить: почти 10 лет как переделывают, сколько это стоит - проще наверное - было новый построить
    плавдок занят, люди заняты - по сути пустой работой
    сколько можно?