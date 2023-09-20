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Китай полностью прекратил поставки Западу редкоземельных металлов

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Китай полностью прекратил поставки Западу редкоземельных металлов

Объемы экспорта используемой в производстве чипов продукции из редкоземельных металлов галлия и германия на Запад из Китая в августе текущего года снизился до нуля.


Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР, поставки имеющих для Запада чрезвычайно важное значение металлов прекратились после того, как в июле Китай осуществил экспорт 8,63 тонн изделий из германия, что вдвое превышает поставки, отмечавшиеся месяцем ранее.

Такое значительное наращивание объемов объясняется стремлением западных покупателей увеличить закупки накануне введения торговых ограничений. Западный экспорт галлия из Китая в июле составил 5,15 тонны, что значительно меньше объемов экспорта в аналогичном периоде прошлого года.

Согласно новым правилам экспорта, введенных властями, местные поставщики продукции из редкоземельных металлов обязаны получать соответствующие экспортные лицензии. Однако, как утверждает один из продавцов, на обработку таких заявок от компаний требуется около 45 рабочих дней. Таким образом, в прошлом месяце за границу не отправлялось никаких объемов, поскольку заявки еще находятся в процессе обработки.

В настоящее время около 80% редкоземельных металлов, используемых в американской промышленности, импортируется из Китая. Несмотря на то, что собственное американское производство является одним из крупнейших в мире и лишь незначительно уступает австралийскому, его объемы почти десятикратно уступают китайскому.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Peggy Greb, US department of agriculture
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5 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:04
    +6
    Китай полностью прекратил поставки Западу редкоземельных металлов
    Молодцы, власть в РФ хоть чему бы у них поучилась.
    1. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 15:13
      +2
      Еще и нашим следовало сделать то же самое и начать обменивать это ценное сырье исключительно на нужные нам чипы и что- там еще нам от них нужно. Еще и с гелием так же поступить. Он тоже для чипов очень нужен.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:17
      0
      Цитата: Trapp1st
      Молодцы, власть в РФ хоть чему бы у них поучилась.

      И я считаю, что молодцы. В тех же США значительные залежи этих металлов, но им было дешевле закупать в Китае. Только последние годы зашевелились.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:15
    0
    И правильно сделал ,не такой это большой объём в торговле редкоземами ,вообще для КНР и запада - безболезненный.В США пострадают - светодиодное производство и производство контроллеров.Производство чипов- нет.
  3. SHURAVI
    SHURAVI Сегодня, 15:26
    0
    Цитата: Павел_Свешников
    Еще и нашим следовало сделать то же самое и начать обменивать это ценное сырье исключительно на нужные нам чипы и что- там еще нам от них нужно. Еще и с гелием так же поступить. Он тоже для чипов очень нужен.

    "...Зато, я говорю, мы делаем ракеты
    И перекрыли енисей,
    А также в области балета
    Мы впереди, говорю, планеты всей...." В.С.Высоцкий. Давно надо самим делать чипы и программное обеспечение для пк.