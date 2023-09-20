Китай полностью прекратил поставки Западу редкоземельных металлов

Объемы экспорта используемой в производстве чипов продукции из редкоземельных металлов галлия и германия на Запад из Китая в августе текущего года снизился до нуля.Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР, поставки имеющих для Запада чрезвычайно важное значение металлов прекратились после того, как в июле Китай осуществил экспорт 8,63 тонн изделий из германия, что вдвое превышает поставки, отмечавшиеся месяцем ранее.Такое значительное наращивание объемов объясняется стремлением западных покупателей увеличить закупки накануне введения торговых ограничений. Западный экспорт галлия из Китая в июле составил 5,15 тонны, что значительно меньше объемов экспорта в аналогичном периоде прошлого года.Согласно новым правилам экспорта, введенных властями, местные поставщики продукции из редкоземельных металлов обязаны получать соответствующие экспортные лицензии. Однако, как утверждает один из продавцов, на обработку таких заявок от компаний требуется около 45 рабочих дней. Таким образом, в прошлом месяце за границу не отправлялось никаких объемов, поскольку заявки еще находятся в процессе обработки.В настоящее время около 80% редкоземельных металлов, используемых в американской промышленности, импортируется из Китая. Несмотря на то, что собственное американское производство является одним из крупнейших в мире и лишь незначительно уступает австралийскому, его объемы почти десятикратно уступают китайскому.