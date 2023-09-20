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На фоне заявлений о прекращении огня армяне покидают Степанакерт

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На фоне заявлений о прекращении огня армяне покидают Степанакерт

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха стала осложняться пару недель назад, когда армянский премьер Пашинян обратился к мировому сообществу с призывом не допустить нового кровопролития и заявил, что Азербайджан сосредотачивает войска на границе.


А вчера Азербайджан объявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе с целью восстановления конституционного строя на этой территории Азербайджана. Однако, к счастью, при посредничестве командования российских миротворцев стороны достигли договоренности о полном прекращении огня с 13:00 сегодняшнего дня.

По словам журналиста Владимира Соловьёва, согласно договоренностям, вооруженные формирования армии обороны Нагорного Карабаха должны быть полностью разоружены и расформированы, а тяжелая техника и вооружения выведены с этой территории. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Армении должны покинуть зону размещения миротворцев из России.

Очевидно, что многие армяне, жившие более тридцати лет в Нагорном Карабахе не под властью Азербайджана, обеспокоены таким поворотом событий. Соловьев пишет, что армяне покидают столицу Карабаха город Степанакерт и публикует соответствующее видео у себя в телеграм-канале.

По некоторым данным в Степанакерте проживало до войны осени 2020 года около 60 тысяч человек.

Большинство беженцев ищет убежище на базе российских миротворцев.
Использованы фотографии:
Скриншот видео/Телеграм-канал Владимира Соловьева
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20 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:58
    +1
    На фоне заявлений о прекращении огня армяне покидают Степанакерт
    Если они сейчас не пойдут прямиком в Ереван, что бы набить... фэйс Пашиняну, то... даже не знаю
    1. HAM
      HAM Сегодня, 15:07
      +7
      Они пойдут на Дон и Кубань,там им тепло.....
    2. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 15:07
      +7
      Цитата: svp67
      то...

      ... они пойдут в Сочи.
      1. yurybaxter
        yurybaxter Сегодня, 15:10
        -1
        Цитата: antiaircrafter
        ... они пойдут в Сочи.

        давай уже прямо....на ТНТ)
    3. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 15:09
      0
      Это мирняк, который спасается от резни... Какой фейс? Какой Пашинян?
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:18
      +3
      Цитата: svp67
      Если они сейчас не пойдут прямиком в Ереван

      сдается мне, чтой пойдут они к нам в Россию
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:59
    -3
    Армяне покидают Степанакерт —

    ***
    Покинут Карс, где у реки — мой старый дом, родимый кров.
    Покинув Карс, — его сады, лазурь небес, печаль отцов...
    ---
    Թողած Կարսում, գետի ափին, տունս՝ շինված անտաշ քարով,
    Կարսը թողած, Կարսի այգին ու հայրենի երկինքը ...


    ***
  3. Havoc
    Havoc Сегодня, 15:05
    +3
    Плохо то что они сейчас все ломанутся в РФ.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 15:12
      -2
      Это беженцы
      ______________________________
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:19
        +1
        Цитата: сорок восьмой
        Это беженцы

        которые во всех своих бедах обвинят Россию
        1. сорок восьмой
          сорок восьмой Сегодня, 15:24
          -2
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: сорок восьмой
          Это беженцы

          которые во всех своих бедах обвинят Россию

          Они Вам сами сообщили или Вы так фантазируете?
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 15:37
            0
            Цитата: сорок восьмой
            Они Вам сами сообщили или Вы так фантазируете?

            Сотрудники посольства России в Армении не могут покинуть здание из-за протестующих в Ереване, сообщили в дипмиссии.

            «Здание посольства заблокировали. У главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны, непонятно», — рассказал источник ТАСС.

            Также на митинге звучат призывы «вышвырнуть Россию» с территории Армении, выйти из ОДКБ, СНГ и Евразийского союза. Протестующие утверждают, что президент Владимир Путин поставил в их стране марионеточное правительство и продолжает проводить имперскую политику, пытаясь воплотить свои амбиции по «воссозданию Советского Союза».
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:13
      0
      Посмотрим. По идее да, соросятам Пашиняна сейчас нужно суметь куда то направить гнев беженцев и тех армян кто не из открытого общества. В идеале конечно выдавить из страны, тогда уже никаких угроз не останется.
  4. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 15:06
    +1
    армяне покидают столицу Карабаха город Степанакерт и публикует соответствующее видео у себя в телеграм-канале.

    Три года назад они уходя сараи жгли. Теперь так уходят.
  5. Million
    Million Сегодня, 15:07
    +7
    Хорошо ,если бы армяне сплотились и уехали еще и из России на свою историческую родину,которую они сильно любят.
    А к нам пусть приезжают как туристы.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:20
      +1
      Цитата: Million
      Хорошо ,если бы армяне сплотились и уехали еще и из России на свою историческую родину,которую они сильно любят.

      скорее прилетят инопланетяне
  6. Breard
    Breard Сегодня, 15:07
    +3
    Всё верно, что уходят. Знают что если не уйдут, их просто вырежут - всех! Турки - азербайджанские!
    Будет как 1915 году!
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:13
      +1
      Только спасать их уже некому. Да и желания особого нет. Пусть Сорос забирает.
  7. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:13
    +3
    Тысячу раз вспомнят СССР те кто жил в то время. Все националистические выступления жестко пресекались. И что это было неправильно? А жить в перманентной войне всю жизнь правильно? soldier
  8. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 15:21
    -1
    Да почти все уедут....................