На фоне заявлений о прекращении огня армяне покидают Степанакерт

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха стала осложняться пару недель назад, когда армянский премьер Пашинян обратился к мировому сообществу с призывом не допустить нового кровопролития и заявил, что Азербайджан сосредотачивает войска на границе.А вчера Азербайджан объявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе с целью восстановления конституционного строя на этой территории Азербайджана. Однако, к счастью, при посредничестве командования российских миротворцев стороны достигли договоренности о полном прекращении огня с 13:00 сегодняшнего дня.По словам журналиста Владимира Соловьёва, согласно договоренностям, вооруженные формирования армии обороны Нагорного Карабаха должны быть полностью разоружены и расформированы, а тяжелая техника и вооружения выведены с этой территории. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Армении должны покинуть зону размещения миротворцев из России.Очевидно, что многие армяне, жившие более тридцати лет в Нагорном Карабахе не под властью Азербайджана, обеспокоены таким поворотом событий. Соловьев пишет, что армяне покидают столицу Карабаха город Степанакерт и публикует соответствующее видео у себя в телеграм-канале.По некоторым данным в Степанакерте проживало до войны осени 2020 года около 60 тысяч человек.Большинство беженцев ищет убежище на базе российских миротворцев.